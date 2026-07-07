Jurassic World Evolution 3: la expansión «Rebirth» llega con el Distortus Rex, una nueva campaña y importantes novedades en la jugabilidad

Llegan cuatro nuevos dinosaurios , entre ellos el aterrador Distortus rex y el Mutadon volador.

, entre ellos el aterrador Distortus rex y el Mutadon volador. Una nueva campaña con historia explora tres instalaciones secretas repartidas por toda la Île Saint-Hubert.

explora tres instalaciones secretas repartidas por toda la Île Saint-Hubert. Actualización gratuita 1.3 incorpora el comportamiento semiacuático del T. rex, nuevas especies, drones y mucho más.

Jurassic World Evolution 3 ha iniciado un nuevo y audaz capítulo con el lanzamiento de la expansión «Rebirth», un DLC de gran envergadura inspirado en los acontecimientos que condujeron a Jurassic World Rebirth. Desarrollada por Frontier Developments en colaboración con Universal Products & Experiences, la expansión presenta nuevos dinosaurios, nuevas mecánicas de gestión y una campaña ambientada en la misteriosa Île Saint-Hubert.

Ya disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, la expansión «Rebirth» añade cuatro nuevas especies, casi 400 elementos de decorado y varios sistemas de juego importantes. Desde redes de energía geotérmica hasta aviarios al aire libre, este contenido descargable amplía considerablemente las posibilidades de construcción y gestión que tienen los jugadores en sus parques prehistóricos.

La expansión «Rebirth» de «Jurassic World Evolution 3» incorpora al Distortus Rex y una nueva campaña

La novedad más destacada es, sin duda, el Distortus rex, un depredador creado mediante ingeniería genética y diseñado para llevar al límite los sistemas de seguridad del parque. Con animaciones de ataque únicas y una agresividad extrema, esta criatura destaca como uno de los dinosaurios más peligrosos que se han introducido jamás en la serie.

A esta se suman otras tres especies extraídas directamente de «Jurassic World: Rebirth». El Mutadon combina los instintos de caza de un Velociraptor con la movilidad aérea de un pterosaurio, lo que lo convierte en una criatura especialmente difícil de controlar. Los jugadores también podrán dar la bienvenida al enorme titanosaurio, incluida una variante juvenil que aparece por primera vez, junto con la pequeña pero encantadora familia de aquilops.

El D-rex, que en esta imagen aparece dando un *beso de chef*

La campaña narrativa de la expansión tiene lugar antes de los acontecimientos de la película y abarca tres instalaciones distintas repartidas por la Île Saint-Hubert. Los responsables de las instalaciones supervisarán las operaciones en la Instalación Principal, Ancient Valley y el Laboratorio Riverside, cada una de las cuales presenta objetivos y retos de gestión propios.

Un nuevo sistema de misiones ofrece a los jugadores mayor libertad a la hora de avanzar en la campaña. Las misiones prioritarias hacen avanzar la historia principal, mientras que los objetivos opcionales desbloquean genomas adicionales, rasgos experimentales, proyectos de investigación y otras recompensas.

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Una de las principales novedades en la jugabilidad es la «Energía geotérmica», un nuevo sistema energético que permite a los jugadores generar y distribuir energía a través de redes de tuberías subterráneas. A diferencia de las entregas anteriores de la serie, la gestión de la energía abarca ahora toda la isla, lo que plantea nuevas consideraciones estratégicas a la hora de ampliar las instalaciones.

La expansión también introduce los aviarios al aire libre, que permiten a los reptiles voladores habitar en entornos más amplios y naturales. Estos recintos cuentan con mayores alturas de vuelo, más opciones de edición del terreno y vistas sin obstáculos, lo que los convierte en una de las novedades más impresionantes desde el punto de vista visual en Jurassic World Evolution 3.

Pensad por un momento en todos esos niños de hoy en día que creen de verdad que criaturas como esta son dinosaurios de verdad.

Los jugadores interesados en la experimentación genética pueden aprovechar siete nuevos rasgos experimentales. Estas modificaciones avanzadas alteran el comportamiento de los dinosaurios, sus interacciones sociales y sus características biológicas, lo que genera nuevos retos y oportunidades a la hora de diseñar exposiciones.

Además del DLC de pago, Frontier ha lanzado la actualización gratuita 1.3 para todos los jugadores. La actualización introduce un comportamiento semiacuático para el T. rex, permite que las atracciones de «Cretaceous Cruise» funcionen a través de aviarios, añade el regreso de la unidad familiar de Cearadactylus de «Jurassic World Evolution 2» e incluye bengalas de mano para los vehículos de los guardas forestales, una funcionalidad ampliada de los drones y mejoras adicionales en la experiencia de juego.