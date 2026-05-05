La actualización de Xbox Game Pass reduce los precios y da un giro a la estrategia de Call of Duty

Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass disfrutarán de importantes rebajas en abril de 2026

disfrutarán de importantes rebajas en abril de 2026 Nuevos títulos de Call of Duty ya no estará disponible desde el primer día en la plataforma

ya no estará disponible desde el primer día en la plataforma Microsoft da señales de un cambio estratégico más amplio bajo la dirección de la nueva responsable de Xbox, Asha Sharma

En un giro inesperado para un sector que se ha dedicado a subir los precios por todas partes, Microsoft y Xbox van, por el contrario, en la dirección opuesta: la última actualización de Xbox Game Pass llega con una mezcla de buenas noticias y concesiones, ya que Microsoft reduce oficialmente los precios de las suscripciones al tiempo que replantea la forma en que se distribuyen los juegos más populares.

A partir del 21 de abril de 2026, el precio de Xbox Game Pass Ultimate bajará de 29,99 $ a 22,99 $ al mes, mientras que el de PC Game Pass se reducirá a 13,99 $, lo que supone uno de los mayores cambios en los precios de la historia del servicio. Al mismo tiempo, Microsoft ha confirmado que habrá un cambio en la forma en que se incluyen los juegos de Call of Duty en el Pass.

«A partir de este año, los futuros títulos de Call of Duty no se incluirán en Game Pass Ultimate ni en PC Game Pass en el momento de su lanzamiento», ha anunciado Xbox en un comunicado de prensa oficial. «Los nuevos juegos de Call of Duty se añadirán a Game Pass Ultimate y a PC Game Pass durante la próxima temporada navideña (aproximadamente un año después), mientras que los títulos de Call of Duty ya incluidos en la biblioteca seguirán estando disponibles».

Llegan las rebajas de precios: Xbox responde a las opiniones de los jugadores

La bajada de precios se produce tras meses de críticas por el aumento de los costes de suscripción, especialmente tras la fuerte subida registrada a finales de 2025 (Microsoft había aumentado anteriormente el precio de Xbox Game Pass Ultimate en un 50 %, hasta los 29,99 dólares al mes). A nivel interno, la dirección reconoció el problema, y la nueva directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, afirmó que el servicio se había vuelto «demasiado caro» y que era necesario lograr un mejor equilibrio en la relación calidad-precio.

«Game Pass es fundamental para el valor de la experiencia de juego en Xbox», afirmó en un memorándum filtrado a principios de este mes. «También está claro que el modelo actual no es el definitivo. A corto plazo, Game Pass se ha vuelto demasiado caro para los jugadores, por lo que necesitamos una mejor relación calidad-precio. A largo plazo, convertiremos Game Pass en un sistema más flexible, lo cual llevará tiempo probar y perfeccionar».

Este cambio forma parte de un esfuerzo más amplio por volver a hacer que Game Pass sea más accesible, sobre todo ahora que la competencia en el sector de los juegos por suscripción se intensifica. Microsoft ha destacado que la oferta principal se mantiene intacta, lo que incluye el acceso a una amplia biblioteca que va renovándose, los juegos en la nube y el lanzamiento el mismo día de salida al mercado de muchos títulos propios.

Además de los cambios en los precios, la actualización de Game Pass de abril-mayo de 2026 está repleta de nuevos títulos, que se añadirán tanto a consolas como a PC y a la nube. A principios de abril se dio el pistoletazo de salida con nombres reconocidos y grandes franquicias. Títulos como NBA 2K26 (3 de abril) y Final Fantasy IV (7 de abril) ayudaron a consolidar la oferta, mientras que Planet Coaster 2, Football Manager 26 y DayZ aportaron variedad en los géneros de simulación, deportes y supervivencia.

El lanzamiento de Hades II (14 de abril) destacó como uno de los principales estrenos del primer día, acompañado por Replaced, un elegante juego de desplazamiento lateral de estilo cyberpunk con gráficos pixelados. Por esas mismas fechas, Oblivion Remastered y Call of Duty: Modern Warfare reforzaron el catálogo con títulos de gran éxito ya conocidos.

A finales de abril, la oferta se inclina hacia títulos experimentales e independientes. Juegos como «Vampire Crawlers», el spin-off de «Vampire Survivors» que combina el género de exploración de mazmorras con la construcción de mazos, llegó ayer (21 de abril) a Game Pass, mientras que el juego multijugador de lucha con figuras de cerámica «Kiln» se estrenará mañana (23 de abril). El último título de Don’t Nod, «Aphelion», se incorporará el 28 de abril.

Como suele ocurrir con este tipo de servicios de suscripción, algunos títulos están a punto de desaparecer: «Citizen Sleeper», «Goat Simulator» y «Hunt: Showdown 1896» dejarán de estar disponibles en breve.