«Last Flag», del estudio Game Studio de Imagine Dragons, se enfrenta al cierre tras dos semanas

Escaso número de jugadores: La última bandera tuvo dificultades para atraer a los jugadores tras su lanzamiento.

La última bandera tuvo dificultades para atraer a los jugadores tras su lanzamiento. Recorte de ayudas: Night Street Games afirma que es poco probable que se produzcan grandes avances en el futuro.

Night Street Games afirma que es poco probable que se produzcan grandes avances en el futuro. Solución recomendada: Los aficionados proponen que se convierta en un juego gratuito para ampliar la base de jugadores.

«Last Flag» es la última víctima del sector de los juegos PvP, ya que los desarrolladores, Night Street Games, anunciaron justo antes del fin de semana que su primer título no ha tenido el rendimiento esperado desde su lanzamiento el 14 de abril. A pesar de haber intentado evitar muchas de las complicaciones propias de los servicios en línea, no ha conseguido suficientes jugadores como para justificar un soporte completo en el futuro.

Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, fundó Night Street Games junto a su hermano (y mánager de la banda), Mac Reynolds, y comenzó el desarrollo de Last Flag en 2021. En una publicación en la página de Steam del juego y en el canal oficial de Discord, Mac Reynolds dio a conocer las novedades sobre el futuro de Last Flag.

«Nuestra esperanza era poder conseguir una base de jugadores fiel ofreciendo una experiencia de juego completa a un precio asequible —sin pases de batalla ni microtransacciones— y ganarnos a los jugadores creándola con pasión y haciéndolo a nuestra manera», afirmó.

«Si habéis estado siguiendo las listas de Steam, ya sabéis que Last Flag no ha logrado encontrar la audiencia necesaria para ofreceros a todos la experiencia que os merecéis», añadió. «Pero eso no significa que vayamos a tirar la toalla. La realidad financiera de nuestra situación hace que sea poco probable que podamos seguir financiando el desarrollo (incluida la versión para consolas, por ahora) más allá de algunos parches que están por llegar».

Primer partido, última oportunidad

Aunque resulte un poco confuso, Mac también mencionó que había planes para lanzar futuras actualizaciones de contenido, entre las que se incluyen «un décimo personaje, un nuevo mapa, un modo de juego totalmente nuevo, elementos cosméticos, tablas de clasificación y mucho más». Agradeció a la comunidad actual del juego y expresó su deseo de que pudieran seguir disfrutando del juego a través de salas personalizadas.

«La confianza que la comunidad ha depositado en nuestro sueño común lo es todo para nosotros, por lo que nos aseguraremos de que el juego no desaparezca. Además de colaborar con nuestros socios técnicos y con Steam para garantizar que los jugadores puedan seguir disfrutando del juego que han comprado, vamos a añadir la posibilidad de que la comunidad cree salas personalizadas con reglas de juego alternativas y encuentre su propia versión ideal de Last Flag».

«Last Flag» se adentra de lleno en su ambientación de los años 70 con personajes extravagantes (¿o más bien «llameantes»?) como Skyfire.

«Last Flag» alcanzó un máximo de solo 558 jugadores simultáneos un día después de su lanzamiento, pero esta cifra descendió rápidamente hasta situarse, en el momento de escribir este artículo, en tan solo 51 jugadores simultáneos. El juego también está disponible a través de Epic Games, por lo que no está claro cuántos jugadores lo utilizan a través de esa plataforma, pero, a juzgar por los comentarios de Mac, no son muchos.

A pesar de ello, las opiniones de los jugadores en Steam han sido «en su mayoría positivas», y muchos elogian a Last Flag por la fluidez de sus controles y mecánicas, además de reconocer que es evidente que se trata de un proyecto hecho con pasión por parte de Night Street Games, ya que resulta realmente divertido de jugar. Resulta un tanto irónico que varios jugadores hayan sugerido que Night Street Games debería convertir Last Flag en un título gratuito para intentar aumentar el número de jugadores, ya que la mayor queja es, como era de esperar, que casi no hay gente real con la que jugar.

Pasión y experiencia entre bastidores

Puede que Night Street Games sea una empresa nueva, pero cuenta con desarrolladores como Matthew Berger y Jarrod Showers en su equipo. Berger trabajó para Blizzard en títulos como Diablo III y IV, y ejerce de director de juego en Night Street Games, mientras que Showers es animador jefe y ha trabajado en títulos como Raven Software y actualmente también ejerce como director de animación de AnimSchool.

Los hermanos Reynolds también han hablado abiertamente de su pasión por los videojuegos; Mac declaró en una entrevista con CGM: «Crecimos jugando a videojuegos, ya sabes, criados con Sierra Online y LucasArts. Y todos esos estudios fueron una gran fuente de inspiración para nosotros mientras crecíamos. De niño solía hacer modelado y animación en 3D. Mi hermano Dan es programador, y llevamos años hablando de crear videojuegos juntos».

Mac también señaló que el objetivo de Last Flag era «recrear esa experiencia mágica que se vive de niño, cuando uno se esconde y busca [la bandera]», aunque el juego en sí pasó por varias versiones hasta llegar a lo que es hoy.

Berger amplió esta idea diciendo: «Antes había un montón de monstruos en el mapa que se interponían en el camino. Había una «niebla de guerra» que dificultaba encontrar este lugar. También había objetos, por lo que había que gestionar su recogida. Queríamos que el juego fuera más rápido. Queríamos que tuvieras esta alegría todo el tiempo —el movimiento, el descubrimiento— y no queríamos nada que se interpusiera en eso. Así que nos centramos, ante todo, en los elementos fundamentales del juego».

Y luego está Roadie, un personaje inspirado en la música con una mano-cañón gigantesca, porque, ¿por qué no?

No está claro cuáles serán los próximos pasos de Night Street Games en cuanto a proyectos futuros, ya que la empresa apenas tiene presencia en las redes sociales. Esto resulta un poco extraño, teniendo en cuenta que Imagine Dragons es una de las bandas más importantes del planeta, por lo que es lógico pensar que saben cómo funciona el marketing. Incluso el material de prensa de Last Flag hace especial hincapié en que el juego cuenta con una «banda sonora creada por Dan Reynolds, el productor nominado al Grammy JT Daly (Benson Boone, K.Flay, Bully) y Dave Lowmiller (Call of Duty: Modern Warfare, Battlefield, Dead Space), utilizando instrumentos vintage reales para lograr un auténtico sonido de los años 70, con temas que incluyen voces cantadas por los propios actores de doblaje de los concursantes».

Quien esté interesado en ver «Last Flag» también puede unirse el Discord oficial, que cuenta con una comunidad animada y acogedora que ya disfruta debatiendo estrategias para ocultar banderas.