Nuevos lanzamientos de videojuegos: todo lo que sale al mercado del 6 al 12 de abril de 2026

La segunda semana de abril de 2026 llega con una variada selección de títulos que abarcan todo el espectro de los videojuegos. Desde lanzamientos en nuevas plataformas y grandes actualizaciones de servicios en línea hasta juegos de lucha indie de estilo crudo y roguelikes experimentales basados en palabras, la oferta de esta semana tiene algo que ofrecer a todo tipo de jugadores. Tanto los aficionados al terror como los entusiastas de la estrategia y los amantes de los juegos de rol encontrarán nuevos mundos que explorar en PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y dispositivos móviles.

A continuación se muestra la lista completa de juegos y actualizaciones importantes lanzados entre el 6 y el 12 de abril de 2026.

Transportistas nocturnos

Lanzado el 6 de abril, «Night Shippers» es un juego único de terror y comedia cooperativo para entre 1 y 8 jugadores, disponible para PC a través de Steam, que convierte la economía gig en una auténtica pesadilla. Desarrollado por Young Buffalo, los jugadores asumen el papel de repartidores de comida que se adentran en las embrujadas calles de Vietnam. El juego combina mecánicas de supervivencia de alta tensión con una visión satírica de la cultura moderna de los repartos.

Dragonheir: Dioses silenciosos – Himno del ajedrez y la espada

El 7 de abril, el RPG de estrategia de mundo abierto Dragonheir: Silent Gods lanzó su gran actualización «Hymn of Chess and Blade». Este lanzamiento de temporada, disponible para PC, iOS y Android, introdujo el servidor «Carnival Celebration», un nuevo modo inspirado en el auto-chess llamado «Magic Chess» y un evento crossover muy esperado con el clásico Heroes of Might and Magic III.

Starfield (Lanzamiento para PlayStation 5)

Una de las noticias más destacadas de la semana tuvo lugar el 7 de abril, cuando la odisea espacial de Bethesda, Starfield, llegó oficialmente a PlayStation 5. El lanzamiento incluye la nueva actualización «Free Lanes», que ofrece a los jugadores de PS5 la versión más pulida de los «Settled Systems» hasta la fecha, además de una nueva línea de figuras de acción coleccionables en formato físico.

Anillo

Annulus, un juego de rol táctico de fantasía oscura, se lanzará a nivel mundial el 8 de abril para PC y dispositivos móviles. Destaca por sus gráficos de alta fidelidad, creados con el motor Unreal Engine, y por un complejo sistema de combate por turnos que hace hincapié en las ventajas del terreno y en el posicionamiento estratégico de las unidades.

SAMSON: Una historia de Tyndalston

Lanzado el 8 de abril para Steam y Epic Games Store, SAMSON es el primer título de Liquid Swords, el estudio fundado por Christofer Sundberg, creador de Just Cause. Este juego de acción y lucha, de estilo duro, prescinde de las armas de fuego para centrarse en un combate cuerpo a cuerpo realista y despiadado, en una ciudad que reacciona dinámicamente a las decisiones y la reputación del jugador.

El ocultista

Daedalic Entertainment lanzó «The Occultist» el 8 de abril para PS5, Xbox Series X|S y PC. Este juego de terror psicológico en primera persona sigue a un investigador de lo paranormal que utiliza un péndulo místico para interactuar con el mundo de los espíritus y resolver un misterio que lleva décadas sin resolverse en una isla maldita.

Más allá de las palabras

El 9 de abril, los veteranos del sector Steve Ellis y el Dr. David Doak (conocidos por su trabajo en «GoldenEye 007» y «TimeSplitters») lanzaron «Beyond Words». Disponible para las principales consolas y PC, este juego roguelike de creación de palabras, que marca un hito en su género, reta a los jugadores a utilizar el lenguaje y el vocabulario como arma principal en un mundo generado proceduralmente.

Fight Life: Vanguard

Fight Life: Vanguard salió a la venta el 10 de abril para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. Se trata de un juego de rol táctico por turnos que utiliza un estilo pixel art característico para recrear un mundo de fantasía oscuro y crudo. El juego se centra en la gestión de escuadrones y la muerte permanente, lo que hace que cada combate sea de alto riesgo.

LEJOS DE ESTAR MUERTO

Para cerrar la semana del 10 de abril, «FAR FROM DEAD» es un juego indie de acción en 2D con una sucesión de jefes finales. Con una fuerte inspiración en los clásicos de «run-and-gun» de 16 bits, ofrece una experiencia desafiante para los jugadores de PC y Mac que buscan controles precisos y enemigos gigantescos que llenan la pantalla.