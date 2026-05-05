El creador de Resident Evil une fuerzas con el desarrollador de Stellar Blade

Shift Up adquiere Unbound, con lo que obtiene la propiedad total y los derechos de publicación de los futuros títulos.

Shinji Mikami, creador de Resident Evil, aporta al estudio décadas de experiencia en juegos de gran presupuesto.

Esta medida supone un importante impulso en los mercados mundiales de consolas y ordenadores personales con propiedades intelectuales propias.

Shift Up ha confirmado la adquisición total de Unbound, el estudio con sede en Tokio dirigido por Shinji Mikami. El acuerdo incluye la propiedad total y los derechos de publicación, lo que otorga a Shift Up el control directo sobre los próximos proyectos del estudio tanto para consolas como para PC.

Shift Up saltó a la fama con «Goddess of Victory: Nikke» en 2022, antes de dar el salto al mundo de las consolas con «Stellar Blade» en 2024. Mikami, conocido por dirigir títulos emblemáticos como Resident Evil, Resident Evil 4 y The Evil Within, ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del género de terror de supervivencia moderno.

El director ejecutivo de Shift Up, Hyung-Tae Kim, declaró en un comunicado oficial: «Me parece muy significativo unir fuerzas con Unbound, que cuenta con un equipo de desarrollo de primer nivel liderado por el director ejecutivo Shinji Mikami. Esta adquisición supondrá una oportunidad para ofrecer la mejor experiencia de juego a los usuarios de todo el mundo y consolidar aún más la competitividad global de Shift Up en materia de desarrollo».

Por su parte, Mikami afirmó: «Percibo una gran sinergia con el director ejecutivo Kim, que también es un creador en activo, y creo que se trata de una colaboración ideal que nos permite centrarnos en la creatividad. Haremos todo lo posible por crear juegos divertidos para que ambas empresas, trabajando al unísono, puedan satisfacer las expectativas de nuestros seguidores».

Una combinación perfecta en el mundo de los videojuegos

Mikami, el hombre que también nos trajo «Dino Crisis» y «Devil May Cry», se ha mostrado muy reservado desde que dejó Tango Gameworks en 2023. Aunque los primeros rumores apuntaban a que iba a fundar un pequeño estudio independiente llamado Kamuy, resulta que tenía ambiciones mucho más grandiosas. Su verdadero proyecto, «Unbound», ha estado operando en secreto en Tokio con una misión clara: crear videojuegos a gran escala y de alto presupuesto que sean realmente divertidos de jugar.

«Stellar Blade» supone un cambio respecto a los juegos de gacha de Shift Up, ya que se trata de un ARPG de mundo abierto. Aunque sigue habiendo chicas con ropa escasa.

Desde sus inicios en 2013, Shift Up ha ido ascendiendo de forma constante, pasando de éxitos para móviles como «Goddess of Victory: Nikke» a lanzamientos de consolas de gama alta como Stellar Blade. Ahora, gracias a la integración de Unbound, la empresa cuenta en su plantilla con uno de los directores más respetados del sector y con un equipo de gran experiencia para acelerar su expansión en el mercado mundial.

Para Mikami, supone un regreso a la primera división sin el lastre corporativo de una gran editorial occidental. Antes de esta fusión, Unbound había estado contratando a un ritmo frenético para crear una propiedad intelectual original de categoría AAA que pretendía reflejar los éxitos anteriores de Mikami, en los que la innovación y el refinamiento eran lo más importante. Aunque los detalles sobre lo que habría sido el juego insignia de Unbound son escasos, lo que sí se sabe es que el estudio tiene, de hecho, varios proyectos en desarrollo.

Shift Up sigue adelante con el proyecto Spirits

Shift Up tampoco se limita a apostar únicamente por los proyectos de Unbound dirigidos por Mikami. El estudio está intensificando al mismo tiempo la producción de Project Spirits, el ambicioso título anteriormente conocido como Project Witches. Mientras Unbound se encarga de los proyectos dirigidos por Mikami, Shift Up está contratando activamente personal de desarrollo para convertir Project Spirits en un éxito de ventas multiplataforma.

El juego se describe como un RPG de acción y fantasía urbana que utiliza el motor Unreal Engine 5 para ofrecer gráficos de alta fidelidad en PC, consolas y dispositivos móviles. Con el cambio de nombre de «Project Witches» a «Project Spirits», el estudio está indicando un giro hacia un universo más amplio y centrado en los espíritus, con el objetivo de replicar el éxito mundial de «Stellar Blade».

Sin duda, es una obra de arte que llama la atención.

Entre el ADN de terror y acción de Miami y el impulso interno de Project Spirits, Shift Up parece dispuesta a conquistar todos los subgéneros del mercado de la acción a la vez.