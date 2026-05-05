Bienvenidos a la Semana de Resident Evil de Eneba

¡Ya está disponible la novena entrega de la saga principal, Resident Evil: Requiem! Dado que esto también se enmarca en los 30 años de historia de la serie, haremos lo mismo aquí, en la sección de noticias del Eneba Hub. Os esperan análisis en profundidad y artículos complementarios sobre diversos juegos de Resident Evil, tanto populares como olvidados.

Entre ellos se incluyen un repaso a la evolución y los cambios que ha experimentado la serie a lo largo de los años, reseñas de las entregas más recientes y cómo la franquicia se ha expandido a otros medios con resultados dispares; todo ello conduce a una visión general completa de «Requiem».

En primer lugar, es El mal retrospectivo: Un repaso a cómo reaccionó el sector ante Resident Evil allá por 1996.

También hemos echado un vistazo a Experimentos de los residentes: Capcom se arriesgó con Resident Evil y le salió bien, pero no todos sus experimentos con el survival horror tuvieron éxito.

Corren rumores sobre cuál será el próximo juego de RE en recibir un remake, así que hemos analizado cómo les ha ido, tanto en términos económicos como de crítica, en Reinventar el mal. ¿Sabías que el remake fue un fracaso estrepitoso? ¡Ahora ya lo sabes! Si además te estás preguntando qué tal se mantiene el remake de Resident Evil 4, Tenemos una reseña para ti!

¿Te has preguntado alguna vez hasta qué punto se ha extendido Resident Evil en el mundo de la cultura popular? Evolución de los residentes pone el foco en películas, libros, cómics e incluso obras de teatro basadas en los videojuegos.

También se echa un vistazo a la serie de televisión tan criticada en la sección comercial del Hub, además de una lista detallada de los mejores juegos de Resident Evil, y un intento de seguir una serie de juegos en orden.

Y, tal y como prometí, aquí tienes un resumen de Resident Evil: Requiem. Si quieres saber cómo es el juego anterior de la serie, Resident Evil Village, no te olvides de Echa un vistazo a nuestra reseña.