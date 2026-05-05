Resumen semanal: «Silent Hill» se traslada a Escocia, el personal de Riot Games queda fuera de combate, AYANEO cobra 4000 dólares por un ladrillo y mucho más

Es viernes 13, y la industria de los videojuegos ha tenido su buena dosis de mala y buena suerte esta semana. Esto es lo que quizá te hayas perdido.

2XKO noquea al personal

Riot Games ha lanzado su nuevo juego de lucha por equipos de League of Legends, 2XKO, en todas las principales plataformas el 20 de enero, tras unos meses en acceso anticipado. Sin embargo, a pesar de las críticas positivas tanto de la prensa como de los jugadores, y de que haya pasado menos de un mes desde su lanzamiento completo, Riot Games ha admitido que el juego no ha cumplido las expectativas. Esto, a su vez, está provocando despidos entre el personal.

«A medida que nos expandíamos del PC a las consolas, observamos tendencias constantes en la forma en que los jugadores interactuaban con 2XKO. El juego ha tenido una gran acogida entre un público fiel y apasionado, pero el impulso general no ha alcanzado el nivel necesario para mantener a un equipo de este tamaño a largo plazo», declaró Tom Cannon, productor ejecutivo de 2XKO, en un comunicado oficial.

«Las personas que contribuyeron al lanzamiento de 2XKO dedicaron años de creatividad, esmero y fe a este juego. Asumir riesgos creativos como este es difícil, y el trabajo que realizaron es auténtico y significativo», añadió, junto con la noticia de que, al menos en este caso, el personal afectado recibirá ayuda para buscar trabajo en otras áreas dentro de Riot Games o, si esto no fuera posible, un salario mínimo de seis meses.

Un resumen de los precios en las tiendas.

Por otra parte, Riot Games publicó hace solo unos días varias ofertas de empleo relacionadas con VALORANT, LoL y Riftbound. Los jugadores tienenha sidono dudan en criticar a Riot por haber gestionado mal el lanzamiento de 2XKO, al igual que ya le ocurrió con Riftbound, así como por los elevados precios de los aspectos de 2XKO (algunos packs cuestan 100 dólares), además de su enfoque en una tendencia de juego muy específica y en una derivación de LoL (los personajes se parecen más a los de Arcane que al juego que los inspiró).

Remedy encuentra la solución a los problemas de liderazgo

El estudio Remedy, creador de «Control» y «Alan Wake», tendrá un nuevo director en marzo de este año, ya que su actual director ejecutivo y cofundador, Markus Mäki, dejará el cargo. Mäki había estado ejerciendo como director ejecutivo interino desde que su predecesor, Tero Virtala, abandonara la empresa en octubre tras Respuesta insuficiente al FBC: cortafuegos.

El nuevo director es Jean-Charles Gaudechon, un antiguo ejecutivo de EA que, entre otras cosas, trabajó en el estudio de juegos gratuitos de EA en Estocolmo. Gaudechon también supervisó títulos de servicio continuo como FIFA Mobile y Battlefield Heroes, lo que sin duda le será de gran ayuda a la hora de revitalizar Firebreak.

«Estoy emocionado y honrado de unirme a Remedy en un momento decisivo», declaró Gaudechon en un informe de inversión publicado por Remedy esta semana. «El estudio cuenta con una identidad creativa única y una sólida cartera de proyectos. Mi compromiso es proteger lo que lo hace especial, ofrecer juegos excepcionales y hacer crecer Remedy de una forma que genere valor duradero».

«Remedy tiene la capacidad y la ambición necesarias para convertirse en un pilar del futuro del sector», añadió. «Nos mantendremos cerca de los jugadores, nos ganaremos su tiempo y su confianza, y reforzaremos nuestra independencia a la hora de desarrollar y publicar nuestros juegos, sin dejar de colaborar estrechamente con los socios que nos han apoyado a lo largo de este camino».

En un informe complementario también se destacaba que Remedy tiene previsto lanzar CONTROL 2 este año, cuyo título oficial es ahora CONTROL Resonant. En dicho informe también se señala que «Contamos con dos franquicias propias consolidadas, CONTROL y Alan Wake, que están vinculadas a través del Remedy Connected Universe».

«Remedy se encargará de la autoedición de sus próximos juegos, de los que posee los derechos de propiedad intelectual. El crecimiento y la expansión de estas dos franquicias serán un elemento clave de nuestro futuro. Además, colaboramos con la franquicia Max Payne, creada originalmente por Remedy».

La próxima consola portátil de AYANEO

Los aficionados a las consolas portátiles modernas ya estarán familiarizados con El primogénito, una empresa conocida tanto por la alta calidad de sus productos como por sus precios elevados. Su último ordenador portátil para videojuegos, el Next 2, ya se puede reservar a través de Indiegogo, pero quien quiera hacerse con la versión definitiva tendrá que desembolsar 4.299 dólares (aunque actualmente hay un descuento por reserva anticipada que reduce el precio a 3.499 dólares).

Además, tiene unas dimensiones considerables: 341,69 mm de largo y 146,24 mm de ancho, y cuenta con una pantalla OLED de 9,06 pulgadas en formato horizontal con una resolución de 2400 x 1504 píxeles y una alta frecuencia de actualización. Funciona con Windows y viene equipado con una CPU AMD Ryzen AI MAX+ 395 o MAX385, 32 GB, 64 GB o la impresionante cantidad de 128 GB de RAM, y 1 TB o 2 TB de almacenamiento. También cuenta con una GPU Radeon 8060S integrada basada en la arquitectura RDNA 3.5.

El Next 2 es el último dispositivo «portátil» de gran tamaño que hace honor a esa denominación.

Incluye todas las funciones de control que se ven en dispositivos portátiles similares, como joysticks de efecto Hall, gatillos lineales y más botones de los que tiene una persona en las manos. La Next 2 está disponible en elegantes colores negro o blanco, aunque la configuración más económica sigue costando 1.799 dólares. Todas las versiones cuentan además con una batería de 116 Wh, algo que la gente no ha tardado en señalar (en La cuenta de X de AYANEO) es demasiado grande para llevarlo en el avión.

Highguard podría estar en estado crítico

2XKO no es el único juego de servicio en vivo lanzado recientemente que ha tenido un estreno más discreto que espectacular, ya que Wildlight Entertainment, los desarrolladores de Highguard, anunciaron hace poco a través de X que van a despedir a una parte del personal: «Hoy hemos tomado la decisión, increíblemente difícil, de separarnos de varios miembros de nuestro equipo, aunque mantendremos un grupo central de desarrolladores para seguir innovando y dando soporte al juego».

Aunque el estudio no lo haya reconocido como tal, es evidente que se trata de una consecuencia de un lanzamiento fallido que apenas contó con campaña de marketing, a lo que se sumaron las malas críticas tanto de los jugadores como de la prensa especializada. Los primeros informes apuntan a que la mayor parte del personal del estudio ha sido despedido, lo que contrasta directamente con la optimista publicación de Wildlight hace un mes en LinkedIn que indicaba que la empresa contrataría personal a principios de este año.

Josh Sobel, uno de los ahora ex empleados de Wildlight, publicó ayer un extenso artículo en X, en el que destacaba que todos los comentarios iniciales sobre el juego eran excelentes («Esto es como atrapar un rayo en una botella» / «Esto tiene todas las papeletas para convertirse en un éxito de masas»). La gente no tardó en señalar que se trata de un optimismo tóxico; si nadie de los que probaron el juego tenía comentarios negativos genuinos, entonces esto también era claramente parte de la razón por la que Highguard partió en desventaja desde el principio. Muchos también dijeron que este tipo de comentarios demuestran por qué es importante realizar betas públicas, algo que Highguard se saltó.

Fragmento del artículo de Sobel que publicó en X el 12 de febrero.

La idea principal de Sobel era que gran parte del debate público en torno a Highguard ha estado injustamente sesgado por prejuicios —algo que Wildlight fomentó en parte con la presentación del tráiler en formato de concurso— y que, aunque muchos miembros del personal de Wildlight tenían buenas intenciones, ahora tendrán que buscar trabajo en lugares de los que esperaban escapar.

«Muchos de los antiguos desarrolladores de Wildlight se verán ahora obligados a reintegrarse en el sector corporativo del que tantos jugadores acusaban a Wildlight de formar parte», afirmó Sobel. «Ahora, cada vez que alguien piense en dejar atrás las esposas de oro para crear un nuevo juego multijugador al estilo indie, dirá: “Pero recuerda que los jugadores ni siquiera le dieron una oportunidad a Wildlight”. Pronto, si esta tendencia continúa, lo único que quedará serán las grandes empresas, al menos en el ámbito multijugador. La innovación está en estado crítico».

Nuevos tráilers y juegos

Mientras tanto, tal y como señaló un comentarista de X: «Todo el odio que recibió Highguard debería redirigirse hacia esto», acompañando la noticia de que Last Flag, un juego online de 5 contra 5 desarrollado por el cantante de Imagine Dragons y su hermano, ya tiene una demo disponible en Steam. Otros jugadores se han mostrado más receptivos con el juego, señalando que tiene «un aire a Team Fortress 2».

En otras noticias sobre videojuegos: Edmund McMillen, el creador original de Super Meat Boy, y el codesarrollador Tyler Glaiel (que trabajó en *The Binding of Isaac* junto a McMillen) han lanzado por fin su próximo juego, *Mewgenics*. El título se anunció por primera vez en 2012, pero sufrió múltiples reinicios a lo largo de los años siguientes, lo que llevó a preguntarse si alguna vez saldría del «infierno del desarrollo».

Pues bien, ya está aquí, y ha vendido más de 250 000 copias en sus primeras horas. En el juego, los jugadores deben criar un ejército de supergatos y enviarlos a aventuras tácticas por turnos. El único problema es que, cuanto más recurre el jugador a la ingeniería genética, más probabilidades hay de que acabe creando, en cambio, unos monstruos. Está disponible para PC.

Esta semana también se ha publicado un nuevo tráiler de, nada menos que, un videojuego de Hellraiser. «Clive Barker’s Hellraiser: Revival» está siendo desarrollado por Boss Team Games (Evil Dead: The Game, Cobra Kai: Card Fighter) y publicado por Saber Interactive (Warhammer 40.000: Space Marine 2, John Carpenter’s Toxic Commando), y sigue a un tipo llamado Aiden en su viaje al inframundo para rescatar a su amada de los cenobitas.

A los aficionados al cine de terror les encantará saber que Doug Bradley vuelve a meterse en la piel de Pinhead, que tiene unas vistas impresionantes que mostrarte. Aunque aún está por ver cómo se trasladarán al mundo del survival horror el resto del infernal universo de Clive Barker y sus personajes. Su lanzamiento está previsto para finales de este año en todas las principales plataformas.

Por fin, «Silent Hill: Townfall» ya tiene tráiler, en el que se destaca tanto al primer protagonista de origen étnico minoritario de la serie como la idea de Konami de que Silent Hill no es solo un lugar concreto (como Silent Hill f (como también demuestra). Ambientada en una remota isla escocesa, St. Amelia, en 1996, *Townfall* narra la historia de Simon Ordell, un estadounidense al que llaman para que regrese a la isla con el fin de «poner las cosas en su sitio».

El desarrollador principal en esta ocasión es Screen Burn Interactive, con sede en Escocia —antes conocido como No Code—, responsable de «Stories Untold» y «Observation». «Townfall» será publicado por Annapurna Interactive y Konami para PS5 y PC a finales de este año.