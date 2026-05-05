Resumen semanal: la polémica por el DRM de PlayStation, el cierre del estudio de Greedfall, un juego de sigilo por 5 dólares y noticias sobre la película de Resident Evil

Sony aclara los temores sobre el DRM de PS4/PS5 tras la polémica

aclara los temores sobre el DRM de PS4/PS5 tras la polémica Greedfall La empresa desarrolladora Spiders cierra

La empresa desarrolladora Spiders cierra Unísimos A la venta por 4,99 $

A la venta por 4,99 $ Nuevo Resident Evil Se ha dado a conocer el tráiler de la película

Los controles de DRM de PlayStation suscitan preocupación

El fin de semana se desató el revuelo en las redes sociales cuando varios propietarios de PS4 se dieron cuenta de que la última actualización del sistema también incluía una nueva función de gestión de derechos digitales. Hubo cierta confusión sobre lo que esto suponía realmente, ya que se creía que Sony ahora exigía a los usuarios renovar la licencia de un juego, en línea, cada 30 días. De no hacerlo, la licencia se revocaría, lo que haría que el juego dejara de funcionar, tanto si se había pagado como si se había descargado a través de PS Plus. Sin embargo, después de que la empresa de conservación de videojuegos Does it Play? y otros empezaran a investigar las preocupaciones sobre posibles Implicaciones de CBOMB, un representante de Sony emitió un comunicado.

«Los jugadores podrán seguir accediendo a los juegos que hayan comprado y jugando a ellos como de costumbre. Solo es necesario realizar una verificación en línea única para confirmar la licencia del juego; una vez hecho esto, no se requerirán más verificaciones».

También se ha informado de que esto afecta a los propietarios de PS5, aunque no es tan evidente como en el caso de la PS4 (el temporizador está oculto en la primera y visible en la segunda). En ambos casos, se supone que esto evita un fallo de seguridad que permite obtener reembolsos en consolas con jailbreak, mediante la emisión de una licencia temporal que se convierte en permanente una vez verificada. Los juegos comprados o descargados antes de la actualización del sistema de marzo de 2026 no se ven afectados, al igual que las copias físicas.

Los desarrolladores de «Greedfall» cierran el estudio

Spiders, el estudio francés responsable de varios videojuegos, entre los que se incluyen «Sherlock Holmes Versus Jack the Ripper», «Steelrising» y dos títulos de «Greedfall», ha cerrado. Esto ocurre apenas un mes y medio después de que «Greedfall 2: The Dying World» saliera del acceso anticipado. Spiders confirmó los rumores a través de su cuenta oficial de Blueskyel 29 de abril:

«Vamos a ir directamente al grano para que no te quedes con la duda: tras un largo periodo sin respuestas claras, hemos recibido la confirmación de que Spiders está en proceso de liquidación».

«¿Qué significa eso? Significa que la empresa, en su conjunto, ya no existe. Dejaremos de operar de inmediato. El DLC previsto se lanzará a través de Nacon y, después… bueno, eso es todo».

Nacon es la editora de Greedfall 2 (así como de muchos, muchos otros juegos de otros estudios como RoboCop: Rogue City – Asuntos pendientes and El infierno somos nosotros) y, además, se encuentra en serios apuros. Empezó el mes de marzo… declararse en quiebra, así que esta última noticia, al menos, tiene sentido si se considera el panorama general, aunque eso no quita que sea lamentable.

«Unísimos» saldrá a la venta por menos de 5 dólares

OtherSide Entertainment, el nuevo estudio formado por desarrolladores que trabajaron en títulos como Deus Ex y System Shock, comenzó el mes de abril anunciando que su primer título, Unísimos, había ha pasado del modo PvPvE al modo individual/cooperativo. Ahora, el estudio ha revelado que saldrá a la venta el 20 de mayo a un precio sorprendentemente bajo: 4,99 dólares.

¿Por qué es tan bajo? OtherSide ha explicado que se debe a la decisión de lanzar el juego como una «campaña introductoria» que incluye 16 misiones repartidas en dos mapas «dinámicos y rejugables»; al cambiar el nivel de dificultad, se modifican aspectos como las patrullas de seguridad y las trampas. El botín conseguido se destina a financiar elementos como aspectos cosméticos para los personajes y mejor equipamiento. Sin embargo, el estudio no ha aclarado si el nuevo contenido se incluirá en forma de actualizaciones gratuitas o de DLC de pago.

Una nueva era del mal, quizá

La serie Resident Evil tiene una larga y rica historia, pero también uno que no ha dejado de crecer. «Requiem» es, a día de hoy, el juego más vendido de la franquicia hasta la fecha, pero este tipo de éxito todavía no se ha trasladado realmente a otros medios. A estas alturas, la mayoría de la gente ha visto al menos una de las películas de Milla Jovovich, pero no son muchos los que vieron *Resident Evil: Welcome to Raccoon City* (2021), lo que condenó a esa nueva serie a terminar tras su primera entrega.

Ahora le toca el turno a Zach Cregger (Weapons, Barbarian). Su película, titulada simplemente Resident Evil, se estrenará en los cines el 18 de septiembre y se centra en Bryan (interpretado por Austin Abrams, de Weapons), un mensajero médico que se ve envuelto en una auténtica pesadilla mientras el mundo a su alrededor se hunde en un caos de muertos vivientes.

Cregger ha declarado en entrevistas con medios como Inverse y Variety que «soy el mayor admirador de los videojuegos, así que estoy contando una historia que es una carta de amor a los videojuegos y que sigue sus reglas». También ha dicho que su película no se basa en ningún personaje de los videojuegos, pero que está ambientada en el mismo universo.

«Quería crear una historia que encajara en el universo de Resident Evil y que, en cierto modo, se situara al margen de los acontecimientos de Resident Evil 2 —en esa noche fatídica en Raccoon City—, pero que contara una historia diferente que pudiera estar sucediendo en paralelo y que realmente captara el ambiente y el ritmo que se perciben al jugar a los videojuegos».