Resumen semanal: ¡Los problemas épicos de Fortnite, las monstruosidades de la IA y los nuevos juegos!

¿O quizá «AI-sores», no? EN FIN. Ya es viernes otra vez, así que aquí tienes las noticias del sector de los videojuegos que debes conocer, por si acaso no sabes qué noticias debes conocer.

«Fortnite» pierde desarrolladores, y el sector reacciona

Esta semana, la actualidad ha estado marcada por Epic Games despide a más de 1.000 desarrolladores de Fortnite, por dos razones: 1. Esta noticia ha surgido de la nada, incluso para los propios desarrolladores afectados, y 2. Plantea la pregunta: «¿Qué se considera un éxito en el sector de los servicios en línea?»

Al fin y al cabo, Fortnite se ha considerado durante mucho tiempo una especie de «gallina de los huevos de oro», al ser uno de los juegos de servicio continuo más exitosos del mercado: es esa rara excepción que, al menos hasta hace poco, no solo era capaz de atraer a los jugadores, sino también de retenerlos. El director ejecutivo de Epic Games, Tim Sweeney, afirmó que, debido a la pérdida de jugadores de Fortnite, la propia Epic se ve obligada a reducir plantilla, ya que simplemente no puede permitirse mantenerla. Esto ha desconcertado a gran parte del público de los videojuegos, dado que Epic Games ha logrado pagar 722 millones de dólares a los creadores de Fortnite a través de la UEFN desde 2023.

Sin embargo,como ya informamos anteriormenteLas cifras respaldan las palabras de Sweeney: Fortnite contaba con unos 650 millones de usuarios activos diarios en 2024, pero, a pesar de las actualizaciones periódicas y las colaboraciones constantes con famosos, esta cifra se redujo el año pasado a entre 30 y 40 millones. Aun así, Sweeney también afirmó que «lo que tenemos que hacer ahora está claro: crear experiencias increíbles en Fortnite con contenido de temporada novedoso, jugabilidad, historia y eventos en directo», por lo que está claro que no hay intención de reducir el ritmo de los contenidos de Fortnite.

Si quieres desbloquear a Dwayne Johnson como un doble de Lex Luthor con una piel excepcionalmente suave, ahora es el momento.

Los desarrolladores afectados han recurrido a las redes sociales para expresar su sorpresa y desconcierto, y otras personas del sector también han dado su opinión. Una de ellas es Emilee Kieffer, una artista digital que anteriormente trabajó para PUBG Corporation, Kongregate y Humble Bundle. Recientemente publicó en LinkedIn que «el patrimonio neto de Tim Sweeney ronda los 7.000 millones de dólares, ¿cómo es posible que esté despidiendo a gente de Epic cuando está nadando en la riqueza?».

«La verdad es que la codicia está acabando con la industria de los videojuegos (y, sinceramente, con todas las industrias). Puedes tener el juego más bonito, más popular y más jugado del mercado, y aun así estás en peligro porque algún ricachón vago de arriba decide que no basta con ganar 10 millones al año, ¡¡¡sino que tiene que ganar 20 MILLONES!!!»

«Estas empresas nos roban la pasión, la creatividad y la innovación, nos encasillan en pequeños compartimentos y nos dicen que solo podemos ser creativos dentro de los límites de la intención capitalista de crecer exponencialmente; de lo contrario, perderemos nuestros puestos de trabajo», añadió.

Chet Faliszek es otra de las personas que ha dado su opinión al respecto. Faliszek, un antiguo guionista de Valve que trabajó en títulos como Left 4 Dead y Portal, ha expresado en las redes sociales sus opiniones sobre la situación y sobre Sweeney.

«¿Alguien me puede explicar esto? ¿Por qué alguien que trabaja en Epic debería esforzarse? Porque Epic acaba de despedir a 1000 personas. Y va a cerrar Fortnite Rocket Racing, Ballistic y Festival Battle Stage, sea lo que sea eso».

«Y así, Tim ha pasado de crear videojuegos a crear un solo juego, dedicándole todo su tiempo e intentando ganar todo el dinero posible», añadió. «Me dejé la piel en Valve, me importaban mucho las cosas que creaba y me importaba muchísimo la gente con la que trabajaba».

«¿Haría yo eso en Epic si me van a tratar así, con despidos sin más y comportándose igual [que EA]? Algo así como: “Oye, buen trabajo, has creado Battlefield 6, hemos destronado a Call of Duty: aquí tienes la carta de despido.’”

EA ha despedido recientemente a un grupo de desarrolladores (que no aparecen en la foto) que trabajaban en Battlefield 6.

El productor de Fortnite, Robby Williams, respondió a los recortes de plantilla en X diciendo: «Nuestros equipos tendrán que recomponerse e intentar seguir adelante, pero ni siquiera podemos comprender del todo qué repercusiones tendrá esto en el juego durante el resto del año y, probablemente, más allá».

Ayer, el director sénior de comunidad de Fortnite, Michael Hogman, publicó un mensaje en X sobre el futuro del juego: «Ha sido una semana muuuuy larga hasta ahora, pero voy a intentar ponerle una nota positiva. La reunión de hoy en la empresa me ha recordado por qué sigo eligiendo trabajar aquí. El futuro de Fortnite depara mucho más de lo que se puede ver (y de lo que se ha filtrado, jeje) por ahora. ¡Muchísimas gracias por vuestro interés y apoyo, no lo desperdiciaremos!».

Un desarrollador de Highguard encuentra un nuevo trabajo

No todo son malas noticias en el ámbito laboral: tras el juego con servicio en directo Highguard murió Al parecer, Wildlight Entertainment ha cerrado sus puertas definitivamente. Sin embargo, el artista principal de entornos de Highguard, Derek Bentley, reveló el miércoles que, como era de esperar, Respawn lo había vuelto a contratar para trabajar de nuevo en Apex Legends (muchos de los miembros del equipo de Wildlight ya trabajaban para Respawn antes de cambiar de empresa).

«He vuelto, amigos», publicó Bentley en X. «Esta semana me he reincorporado a mi antiguo equipo en Respawn, para trabajar en Apex. Estoy increíblemente emocionado por volver, esta vez como artista principal de entornos, y me centraré casi por completo en crear diseños alucinantes, probablemente sobre todo rocas».

Los costes tecnológicos siguen disparándose

Mientras tanto, las subidas de precios siguen afectando al sector, ya que los principales fabricantes de memoria RAM, como Samsung, SK Hynix y Micron, están desplazando su atención de los productos de consumo hacia los sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, Sumit Sadana, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Micron Technology, declaró en diciembre: «El crecimiento impulsado por la inteligencia artificial en los centros de datos ha provocado un aumento de la demanda de memoria y almacenamiento».

«Micron ha tomado la difícil decisión de abandonar el negocio de consumo de Crucial con el fin de mejorar el suministro y la asistencia a nuestros clientes estratégicos más importantes en los segmentos de mayor crecimiento».

Crucial era una empresa clave en el sector de los ordenadores de montaje propio, ya que ofrecía kits de memoria RAM y discos SSD a precios asequibles. Su desaparición ha coincidido con el aumento de los precios por parte de otras empresas del sector informático, como Raspberry Pi y Framework, para hacer frente al incremento del coste de los componentes de consumo. Otras grandes empresas, como Acer, Dell y Asus, también han advertido de que se avecinan subidas de precios.

Una de las últimas empresas afectadas es AYANEO, fabricante de consolas portátiles de gama alta. Todo comenzó esta semana con una nota de prensa en la que anunciaba la suspensión de su reciente NEXT 2 portátil, que se vendía por unos 4 000 dólares.

El NEXT 2 tiene un diseño elegante, pero, al tratarse de un ordenador de mano muy caro, necesita componentes de alta calidad.

«Cuando lanzamos el NEXT 2, los precios del almacenamiento ya se encontraban en un nivel muy elevado. En aquel momento, ya nos veíamos sometidos a una presión considerable en cuanto a los costes. Sin embargo, teniendo en cuenta que muchos seguidores de AYANEO llevaban mucho tiempo esperando este producto, decidimos lanzarlo tal y como estaba previsto y abrir el plazo de reservas para no decepcionar a nuestros seguidores».

«Sin embargo, tras el Año Nuevo chino, cuando volvimos a ponernos en contacto con nuestros proveedores para confirmar los últimos precios de adquisición de los dispositivos de almacenamiento, descubrimos que estos se habían multiplicado con respecto a los precios previos a las vacaciones», añadió AYANEO. «En la actualidad, el coste total del producto ha superado con creces nuestro precio de venta, llegando incluso a duplicar el precio que habíamos fijado inicialmente. En estas circunstancias, seguir vendiendo este producto ya no es viable».

La empresa ha confirmado que quienes ya la han apoyado a través de una reciente campaña en Indiegogo seguirán recibiendo una NEXT 2, y que la producción en general solo se suspende, no se cancela.

La IA en la industria

La IA en el desarrollo de videojuegos sigue siendo un tema candente, y esta semana varios lanzamientos importantes han suscitado una polémica de corta duración. En primer lugar, el recientemente estrenado «MMO para un solo jugador» Crimson Desert, de Pearl Abyss (Black Desert), provocó la ira de los jugadores por el uso de ilustraciones generadas por IA en el juego. Pearl Abyss respondió a través de la página oficial Cuenta de Crimson Desert Xel domingo.

«Durante el desarrollo, se crearon algunos elementos visuales en 2D como parte de las primeras iteraciones, utilizando herramientas generativas de IA experimentales. Estos recursos nos ayudaron a explorar rápidamente el tono y la atmósfera en las primeras fases de la producción».

«A raíz de las notificaciones recibidas de nuestra comunidad, hemos constatado que algunos de estos elementos se incluyeron por error en la versión final. Esto no se ajusta a nuestras normas internas, y asumimos toda la responsabilidad al respecto».

Algunas de las ilustraciones generadas por IA de Crimson Desert. No sé muy bien por qué utilizaron estas y no imágenes de dominio público.

Tras el protagonismo de Resident Evil Requiem en lo que respecta a NVIDIA’s La herramienta DLSS 5, más controvertida de lo necesario, CAPCOM respondió recientemente a preguntas sobre el uso de la inteligencia artificial durante una sesión con inversores.

«Nuestra empresa no incorporará los materiales generados por nuestra IA al contenido de los videojuegos. Sin embargo, tenemos previsto utilizar activamente esta tecnología para mejorar la eficiencia y la productividad en el proceso de desarrollo de los videojuegos. Por ello, actualmente estamos estudiando formas de aplicarla en diversas áreas, como los gráficos, el sonido y la programación».

Otra presentación de Xbox

La Xbox Partner Preview acaparó la atención el 26 de marzo, ya que, como era de esperar, incluyó el anuncio de varios juegos muy esperados. También destacó algunos títulos nuevos que incorporan inteligencia artificial, como el próximo RPG de ciencia ficción *The Expanse: Osiris Reborn*, de Owlcat Games. Al igual que Pearl Abyss, Owlcat ha declarado que la empresa utiliza recursos generados por IA «para crear prototipos, probar cosas y como marcadores de posición. Al final, todos ellos serán sustituidos». Esperemos que se acuerden de eliminarlos cuando se lance el juego.

Además de «The Expanse», «Hades II» regresó con una nueva visión de su trepidante combate roguelike y su narrativa en constante evolución. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl aportó un tono más oscuro, mostrando más detalles de su atmosférica jugabilidad de supervivencia, junto con la presentación del juego de acción y aventuras Stranger Than Heaven, que se desarrolla en los años 1915, 1929, 1943, 1951 y 1965. Otras apariciones incluyeron una mezcla de títulos de acción, narrativos y experimentales, incluido el inesperado regreso de Serious Sam. Bueno, de varios Serious Sam.

Los proyectos independientes y de menor envergadura también tuvieron su espacio, con juegos que combinaban géneros como las plataformas, los rompecabezas y la exploración narrativa. Varios títulos destacaban por su estilo artístico único o sus mecánicas poco convencionales, como *The Eternal Life of Goldman*, apostando por la variedad más que por la envergadura, mientras que se confirmó la incorporación a Game Pass de algunos títulos ya lanzados (como Envío).