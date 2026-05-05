Evolución de los residentes

Semana de Resident Evil sigue avanzando a buen ritmo, y ya he analizado cómo la franquicia ha crecido y evolucionado de diversas formas, pero no solo en cuanto a su expansión a otros medios. Es muy probable que, si eres fan de Resident Evil, hayas visto al menos una de las películas, ya sean de acción real o animadas, o incluso hayas notado referencias en otros lugares.

Eso es lo que voy a analizar en esta ocasión: cómo se ha extendido Resident Evil a lo largo de sus 30 años de historia, desde homenajes en comedias británicas hasta largometrajes con un trasfondo tan intrincado como los propios videojuegos. Como ocurre con todo lo relacionado con esta serie, algunas obras tienen más impacto que otras, pero todas ellas demuestran hasta qué punto puede llegar el aprecio por Resident Evil.

Las referencias a Resident Evil son numerosas y, si intentara catalogarlas todas, técnicamente incluiría cosas como canciones que hacen referencia a la franquicia o personajes de series de televisión que mencionan los juegos, cosas por el estilo. Obviamente, esa es una tarea casi imposible, así que me limitaré a algunas de las más evidentes y a unos cuantos ejemplos olvidados. Por eso, empezaré por el medio en el que Resident Evil ha aparecido y que quizá sea el más polémico: el cine.

Película: Evil

La primera película de Resident Evil se estrenó en 2002 y fue escrita y dirigida por Paul W. S. Anderson, quien se ha labrado una reputación realizando adaptaciones cinematográficas de videojuegos. Comenzó con Mortal Kombat en 1995, y Monster Hunter, de 2020, es su trabajo más reciente. Dirigió la primera, la cuarta, la quinta y la sexta película de Resident Evil, todas ellas con personajes y criaturas de los videojuegos, pero, para disgusto de muchos jugadores, a menudo con poca relación con su aspecto en los juegos.

A modo de resumen: Milla Jovovich (esposa y musa de Anderson) interpreta a Alice, quien en la primera película se despierta en una versión de la mansión Spencer del videojuego de 1996. Pronto se cruza con soldados que trabajan para Umbrella, los cuales están allí para averiguar qué ha sucedido en un laboratorio subterráneo. Aunque aparentemente es una precuela del primer juego, la primera película, en última instancia, se toma muchas libertades con el canon establecido (como el hecho de que uno de los personajes de la película comience a mutar en Nemesis).

Las películas posteriores se descarrilaron cuando Alice fue clonada, desarrolló superpoderes, sobrevivió a múltiples apocalipsis, etcétera. «Resident Evil: El capítulo final» (2016) fue la última película de Anderson, y hacía referencia a la primera entrega en un intento por cerrar el círculo. El crítico de cine Roger Ebert es bien sabido que odiaba la primera película, pero su colega, el crítico Peter Sobczynski (que escribe para la web de Ebert), dijo: «Como la mayoría de las películas de este tipo, *The Final Chapter* es totalmente ridícula en todos los sentidos, pero… al menos tiene una sana conciencia de su propio carácter absurdo, lo que supone un auténtico alivio».

Las cosas podrían haber sido muy diferentes. Constantin Film, la productora responsable de las películas de Anderson, se puso en contacto en un primer momento con el maestro del cine de terror George A. Romero para que dirigiera una película de Resident Evil. El célebre director de La noche de los muertos vivientes (1968) ya había rodado un anuncio con actores reales para Resident Evil 2 que solo se emitió en Japón, por lo que ya tenía una relación previa con Capcom y la franquicia del videojuego.

Un documental de 2025 de Brandon Salisbury prometía arrojar más luz sobre este tema, aunque afirma erróneamente que los juegos no habrían existido sin Romero (el director creativo de Resident Evil, Shinji Mikami ha dichode lo contrario). Lo que sí es un hecho, sin embargo, es que Romero elaboró un guion fiel al videojuego original de 1996, e incluso contó con el famoso dibujante de terror Bernie Wrightson para diseñar monstruos, como el Tirano.

Sin embargo, según se informa, Constantin Film descubrió El guion de Romero por ser demasiado terrorífico e intenso, lo cual no debería haber sido una sorpresa. Por ello, el proyecto se canceló y quedó relegado a una especie de leyenda urbana en Internet durante años.

Después de que Anderson tomara las riendas y dirigiera seis películas de «Resident Evil», le tocó el turno a Johannes Roberts («Strangers: Prey at Night» y la reciente «Primate»). Aún bajo el sello de Constantin Film, Roberts creó Resident Evil: Welcome to Racoon City en 2021. Mientras que el guion de Romero era aparentemente demasiado fiel a los videojuegos y Anderson se volvió completamente loco con la mitología de los juegos, Roberts intentó encontrar una especie de término medio: su película combina los dos primeros videojuegos en un todo que, en general, resulta insatisfactorio.

Las críticas negativas que recibió acabaron con los planes de una secuela. En el momento de escribir estas líneas, Zach Cregger (Weapons, Barbarian) es el responsable de la próxima película de Resident Evil y, según se ha informado, tiene total libertad para decidir de qué tratará, según la reconocida web de cine JoBlo según la cual se trata de un mensajero que se ve envuelto en el brote de Racoon City.

El propio Cregger ha dicho: «No se va a parecer en nada a *Barbarian and Weapons*. Va a ser una película de acción trepidante… está pensada para que yo la interprete. Y para desconectar el cerebro y simplemente hacer una… *Evil Dead II*… volverse loco con la cámara. Es una historia extraña, divertida y salvaje. Esta película sigue a una persona desde el punto A hasta el punto B. Es como un viaje en tiempo real, en el que te adentras cada vez más en las profundidades del infierno».

El mal animado

Donde los aficionados a los videojuegos han encontrado material mucho más fiel al espíritu original es en las numerosas series de animación. Técnicamente, estas comenzaron con «Biohazard 4D-Executer», un cortometraje animado de 20 minutos creado por Capcom en el año 2000 y proyectado en parques temáticos japoneses. En cuanto a la animación convencional e internacional, la primera de ellas fue «Resident Evil: Degeneration» (2008).

La historia se desarrolla siete años después de Resident Evil 2 y sigue la línea argumental del juego original, en la que Leon Kennedy y Claire Redfield se enfrentan a zombis en un aeropuerto y, posteriormente, en un centro de investigación. También contó con un juego derivado para teléfonos Nokia que se creía perdido en el tiempo, pero fue recuperado en noviembre del año pasado.

En 2012 se estrenó «Resident Evil: Damnation», una secuela directa de la película, seguida en 2017 por «Resident Evil: Vendetta», un «reinicio» que sigue ambientado en el universo del videojuego. En 2021 se estrenó en Netflix una serie de animación de cuatro episodios, protagonizada también por Leon y Claire. Resident Evil: Infinite Darkness no es otro reinicio ni una continuación, sino que tiene lugar aproximadamente entre Resident Evil 4 y 5. En 2023 se estrenó una secuela real de Vendetta, Resident Evil: Death Island.

TV Malvada

«Death Island» sigue siendo la última película animada de «Resident Evil»; por el momento no hay planes para una nueva entrega. Sin embargo, la franquicia no ha estado inactiva en la pequeña pantalla. Aunque es posible que la primera referencia explícita a ella en televisión fuera un episodio de la comedia británica «Spaced» en 1999, en 2022 también se estrenó una serie oficial en Netflix.

Edgar Wright (Zombies Party, El fugitivo) dirigió varios episodios de Spaced, y ya por aquel entonces era evidente su pasión por las referencias a la cultura pop. En este caso, el protagonista, Tim (Simon Pegg), juega tanto a Resident Evil que empieza a tener alucinaciones con zombis. Sin embargo, Wright no se limitó a introducir muertos vivientes en la serie; incluso reprodujo escenas del juego, como un plano de la casa de Tim acompañado de la música de Resident Evil.

Aunque a lo largo de los años otras series de televisión, desde «Smallville» hasta incluso «Breaking Bad», han incluido personajes que hacían referencia a «Resident Evil», la franquicia no contó con una serie de acción real dedicada a ella hasta hace unos años. Titulada simplemente Resident Evil, cuenta la historia de una adolescente cuyo padre resulta ser el antagonista de la serie, Albert Wesker, interpretado aquí por Lance Reddick (Fringe).

Los jugadores y el público en general no me gustó nada ya que se parecía muy poco a los videojuegos. Mientras que las películas de Anderson lograban salir del paso gracias a la acción alocada y a los efectos especiales de gran presupuesto, al tiempo que reinterpretaban la historia de los videojuegos, la serie de televisión se consideró «confusa» y, en general, una decepción. Netflix lo canceló en cuanto la audiencia sufrió una fuerte caída.

Libro del mal

Un ámbito en el que Resident Evil ha prosperado es el del cómic. Marvel publicó el primer cómic de Resident Evil en abril de 1996, como complemento o prólogo del primer videojuego. Durante un tiempo se creyó perdido, pero ahora se puede conseguir fácilmente Leer en línea a través de Archive.org. La revista «Resident Evil: Official Comics Magazine», publicada por WildStorm, salió a la venta en 1998 y sirvió de puente entre los dos primeros videojuegos.

Le siguieron otras tres bajo el sello WildStorm: Resident Evil: Fire and Ice (2000), Resident Evil: CODE: Veronica (2002) y, simplemente, Resident Evil (2009). Fire and Ice seguía a un equipo de limpieza de Umbrella que perseguía armas bioorgánicas; Veronica es en realidad una adaptación de cómics chinos con licencia conocidos como manhua (hubo cinco de estos entre 1998 y 2003), y Resident Evil es una precuela de Resident Evil 5.

También se han publicado cuatro mangas oficiales, siendo el último una adaptación de la película de animación «Death Island». Los demás están relacionados con videojuegos ya existentes, entre ellos Las crónicas de Umbrella y Resident Evil Revelations 2.

Por su parte, los libros oficiales derivados de la saga fueron escritos por S. D. Perry y publicados por Pocket Books, un sello editorial de Simon & Schuster, entre 1998 y 2004. Una vez que expiraron los derechos, Titan Books los reeditó. Entre ellos se incluyen Resident Evil: The Umbrella Conspiracy, Resident Evil: Caliban Cove, Resident Evil: City of the Dead, Resident Evil: Underworld, Resident Evil: Nemesis, Resident Evil: Code Veronica y Resident Evil: Zero Hour.

Estas son las reediciones; podría decirse que las portadas originales tienen mucho más carácter y vale la pena buscarlas.

Perry no tenía acceso directo a la información de Capcom, por lo que tuvo que basarse principalmente en los manuales de los juegos, sus propias partidas y otras fuentes para obtener detalles, lo que dio lugar a adaptaciones que a menudo se alejan mucho del canon establecido. Por ejemplo, en los libros, Victor «Trent» Darius es el cerebro detrás de un montón de cosas que suceden (como la contratación de Ada Wong), pero no existe en el universo de los juegos. Una entrevista que concedió Perry en 2016 destaca muchas de las limitaciones y la libertad que experimentó al escribir las novelas, además de ofrecer una visión interesante del mundo de la escritura por encargo (por ejemplo, por lo general disponía de un mes para escribir cada libro).

A continuación, Keith R.A. DeCandido se encargó de las adaptaciones literarias de la mayoría de las películas de Anderson, mientras que John Shirley y Tim Waggoner escribieron las novelas de *Resident Evil: Retribution* y *Resident Evil: The Final Chapter*, respectivamente. Además de estas, se publicaron cuatro novelas de Osamu Makino, basadas a su vez en la primera película, el videojuego *Las crónicas de Umbrella* y la película *Damnation*.

En Japón también se publicaron algunas historias de Resident Evil en el marco del BIOHAZARD Grand Novel Prize, un concurso literario organizado por Media Works y Capcom. El concurso se prolongó hasta agosto de 2001, tras lo cual se seleccionaron tres historias ganadoras: «Rose Blank», «To the Liberty» y «The Black-Winged Resident».

Estas han sido las principales novelas propiamente dichas; en cuanto a «Resident Evil», se han publicado muchísimas guías, trabajos de diseño y obras derivadas puntuales, como «BIO HAZARD: The Wicked North Sea», de Kyū Asakura (1998).

Objetos efímeros de los residentes

«Resident Evil» también ha dado lugar a una serie de eventos y espectáculos en el mundo real de carácter muy limitado, entre los que se incluye el «BIOHAZARD Cafe & Grill S.T.A.R.S.», un restaurante de Tokio que estuvo abierto entre 2012 y 2013. Contaba con un Tyrant animatrónico a tamaño real, agujeros de «balas» en el mobiliario y platos de menú de edición limitada inspirados en los juegos. Artistas vestidos como miembros de S.T.A.R.S. ofrecían pequeños espectáculos de baile.

A esto le siguió BIOHAZARD: LA REALIDAD, una atracción de Universal Studios Japan que estuvo abierta al público entre 2013 y 2015. Los visitantes podían recorrer escenarios inspirados en los videojuegos, como la comisaría de Raccoon City, y disparar a zombis.

No fue solo Japón el que se llevó toda la diversión: Londres acogió Resident Evil 7: Biohazard – Experiencia inmersiva en 2017. Durante cuatro días, una casa antigua se convirtió en una espeluznante réplica de la casa de los Baker de ese juego, y cada parte de la casa era una sala de escape. De los 3.000 asistentes, solo 224 lograron sobrevivir no solo a la casa, sino también a la familia Baker, que merodeaba por allí.

Unos actores interpretaban a la familia Baker, que estaba enferma, y perseguían a la gente por toda la casa.

Por último, pero no por ello menos importante, Capcom presentó un espectáculo teatral en directo titulado «BIOHAZARD THE STAGE» entre octubre y noviembre de 2015 en, como habrás adivinado, Japón. Ambientada entre Resident Evil 5 y 6, la historia gira en torno a un brote en una universidad australiana. Chris Redfield y Rebecca Chambers eran los protagonistas. Una ingeniosa dirección escénica permitió proyectar notas y entradas de diario sobre el decorado, como una bonita forma de hacer referencia a su aparición en los juegos (para que el público también pudiera leerlas). Se lanzó en DVD con subtítulos en inglés, pero también puedes búscalo en YouTube (la calidad es inferior, así que tenlo en cuenta).