RATÓN: Reseña de «P.I. for Hire»: ¡Por Dios bendito!

¡Por qué no me…! «MOUSE: P.I. for Hire» es un juego de disparos en primera persona de estilo noir y animado, repleto de tantos juegos de palabras sobre el queso que te provocará intolerancia a la lactosa. Desarrollado por Fumi Games y publicado por PlaySide, ya está disponible en todas las principales plataformas (yo lo he jugado en PC). Tiene garra, pero ¿es eso suficiente para justificar la contratación de este detective roedor? Acompáñame mientras me pongo la gabardina y el sombrero fedora y sigo a Jack Pepper en su intento por resolver su último caso.

Olvídalo, Jack, esto es Mouseburg

Fue culpa del esqueleto. Allí estaba yo, explorando uno de los destartalados bloques de viviendas de Mouseburg, cuando me topé con los restos de un ratón antropomórfico que, al parecer, había muerto en el retrete. A juzgar por la cantidad de veces que me encontré con exactamente la misma escena más adelante y en otros lugares durante mi viaje, debió de haber habido alguna epidemia masiva de muertes en el retrete en ese mundo.

Pero eso no era lo que me molestaba; era el esqueleto en sí mismo. Representado en el estilo 3D monocromático y pictórico del mundo del juego, me hacía preguntarme por qué los enemigos a los que mataba como Jack Pepper dejaban atrás esqueletos animados en 2D. ¿Era el método de muerte? ¿Era el hecho de derretir a los matones con el impresionante Devarnisher (que dispara trementina y actúa como ácido) la razón por la que los enemigos, igualmente en 2D, dejaban atrás huesos en 2D? O, y esto es lo que me molestaba, ¿estaba prestando más atención al mundo del juego que los propios desarrolladores?

¿Por qué murieron tantos ratones en los inodoros? Quizá el mundo nunca lo sepa.

MOUSE: P.I. for Hire te pone en la piel animada (de chicle) de Jack Pepper (con la voz ronca de Troy Baker), un veterano de guerra reconvertido en detective privado que se ve envuelto en la investigación de la desaparición de su antiguo compañero de armas, Steve Bandel. Bandel se dedicaba a hacer magia en el escenario y, según todos los indicios, era muy bueno. El problema es que se las arregló para desaparecer en pleno número y ahora nadie sabe adónde se ha metido. Jack se lanza a su búsqueda y pronto descubre una inquietante conspiración en la que está implicada la comunidad de ratonas de Mouseburg. Resulta que a ellos también los están haciendo desaparecer y el motivo no tiene nada que ver con la magia.

Aunque la historia de MOUSE es aceptable, no hace justicia al género de la novela negra; aunque el juego está repleto de mafiosos, políticos corruptos y mujeres elegantes con segundas intenciones, rara vez da la sensación de ser realmente una obra de cine negro. Esto, en sí mismo, no es necesariamente algo malo, pero pone de manifiesto el mayor problema de MOUSE: se conforma con cumplir con todos los requisitos y dejarlo ahí.

A Jack le suele pasar que hace comentarios sobre cosas que no se perciben hasta después de que haya soltado alguna ocurrencia ingeniosa y metalingüística.

Básicamente, recurre a muchos de los recursos y la jerga de la literatura pulp, pero los mezcla con un enfoque metatextual contemporáneo en el que Jack lo comenta todo con una especie de guiño cómplice. Esto da la impresión de que el propio juego es consciente de que todo es un poco absurdo, así que ¿por qué tomarse nada en serio? La versión canalla de Elliott Gould del personaje de Philip Marlowe en El largo adiós es un excelente ejemplo de historia noir que rompe con lo esperado, así que es posible, pero MOUSE se conforma con recurrir a su gancho visual, que hay que reconocer que es brillante: ¡es como un noir, pero con roedores de dibujos animados!

¡Increíble!

MOUSE no es nada sutil, en ningún momento. El juego está ambientado en 1934 y presenta a las musarañas como una minoría perseguida por el Partido del Gran Ratón, que favorece a los «ratones grandes y fuertes». La guerra en la que luchó Jack se conoce como el «Asunto Bastante Grande». A los villanos en la sombra se les llama «los científicos» y, por si acaso no tienes claro a qué elementos del mundo real se hace referencia, la lengua nativa de las musarañas guarda un parecido asombroso con el polaco.

Como ya he dicho, no es nada sutil.

La falta de tacto no es necesariamente algo malo, ni tampoco lo es basar un juego de disparos en primera persona en acontecimientos del mundo real (si lo fuera, ¿cómo se supone que debemos juzgar muchos títulos modernos de este género?). Simplemente es decepcionante que Fumi Games tuviera la original idea de utilizar la animada animación de la «casa de goma» de los años 30 en un entorno de FPS y luego no llevara la idea tan lejos como podría haberlo hecho, ni mantuviera la coherencia.

Cuphead es el referente indiscutible en este caso, aunque se trate de un juego de tipo «bullet hell» o «schmup». Todo en Cuphead tiene sentido, porque el conjunto (los personajes, el mundo) se presenta como si fuera una animación. ¿Por qué los personajes de MOUSE viven en un mundo en 3D, con comida y ropa en 3D, pero solo algunos objetos tienen el mismo estilo de animación elástica? ¿Por qué todos los animales se muestran como dibujos animados en 2D que dejan cadáveres en 3D —excepto los que yo disparo, derrito o hago explotar?

Aunque no te lo creas, esta pila de huesos en llamas sirve para hacer una hamburguesa a la parrilla.

¿Y por qué hay tantos esqueletos por todas partes? En un momento dado, encontré una hoguera hecha con huesos. ¿Es acaso una manifestación literal de la idea de que la ciudad se construyó sobre los cuerpos de los trabajadores? Sospecho que podría serlo, dada la cantidad de carteles que hay por todas partes promoviendo la idea del trabajo duro y de ser un engranaje más de la máquina.

Obviamente, esto me molestó mucho y no podía dejar de pensar en ello. Tampoco ayudaba que los sprites de los personajes estuvieran diseñados de tal manera que siempre giraran para mirar al jugador (se trata de un truco de diseño que utiliza algo conocido como «cartel», en el que se asigna un sprite 2D a un modelo 3D invisible, y lo encontrarás en juegos actuales como Octopath Traveller y Ruffy and the Riverside).

Es realmente inquietante acabar con un montón de matones y que luego sus cadáveres se giren constantemente hacia ti mientras pasas junto a ellos. O pasar junto a peatones normales y que ellos también se den la vuelta en el acto, aunque eso signifique que, técnicamente, ya no se estén moviendo en la dirección correcta.

¿Un listillo, eh?

La buena noticia es que los tiroteos en sí son sólidos, y Jack se mueve a buen ritmo. Y eso es antes de que tenga acceso a movimientos adicionales, como unos zapatos con resortes para dar un doble salto, y la capacidad de usar su cola como un helicóptero y un gancho de agarre. La mayoría de los combates contra enemigos tienen lugar en arenas independientes, tal y como se veía en los shooters clásicos como Quake y en reinterpretaciones modernas como los últimos juegos de DOOM, lo que da lugar a trepidantes tiroteos.

Los tipos de enemigos son muy variados visualmente, desde los típicos matones hasta cultistas, pasando incluso por novias fantasma vengativas (¡!) y robots, y me gusta que se pueda aplastar literalmente a los enemigos con objetos del entorno, como yunques y pianos. Lo que no me gustó es que alinear a los enemigos para aplastarlos a menudo requería más esfuerzo que simplemente dispararles, dada su tendencia a lanzarse directamente contra mí.

Estos matones son auténticos escudos humanos.

Aun así, no puedo decir que eso hiciera que las batallas fueran menos emocionantes, gracias a la sucesión constante de nuevos escenarios y objetos de estilo arcade (incluidas las pistolas de dedos, que por desgracia no hacen el ruido de «pew pew»). Además, nunca me cansé de ver cómo los enemigos se incendiaban y corrían presas del pánico antes de desintegrarse en cenizas o huesos de dibujos animados.

Las armas reales quedan muy bien en acción, pero algunas (como la escopeta de doble cañón) carecen de peso, ya que no suenan como deberían o no causan el impacto que esperaba en los enemigos (la primera escopeta tiende a aturdir a los enemigos, por alguna razón). Además, una vez que conseguí el Devarnisher al principio, solo usaba otras armas porque se me acababa la munición para ese; puede acabar con la mayoría de los enemigos normales de un solo tiro y tiene la mejor animación de muerte asociada a sus ataques. Eso sí, el Loose Cannon (un cañón literal que puedes sostener), con su divertido nombre, fue muy divertido para disparar a los malos, al igual que el rayo congelador de las últimas fases del juego.

¡No te lo vas a creer!

Jack cuenta con sus puños para el combate cuerpo a cuerpo y puede dar una buena patada a los enemigos (y a las cajas y barriles destructibles). A veces, esto último abre nuevas vías o revela planos ocultos y esquemas especiales, que a su vez pueden utilizarse para mejorar o desbloquear armas en el pequeño centro de operaciones. Me gustó el toque extra que este centro le da al juego, ya que Jack puede charlar allí con sus amigos para obtener un poco más de información sobre el trasfondo (como por ejemplo, cómo metió en la cárcel al padre de Tammy, que mejora tus armas).

Ten en cuenta que no podrás volver a visitar los niveles (al menos, no tal y como los encontraste la primera vez), así que asegúrate de explorar bien antes de completar un objetivo principal. Ya he mencionado cómo Jack puede usar su cola, pero una de sus peculiaridades más interesantes es que también le sirve de ganzúa. Las cajas fuertes, y algunas puertas, deben abrirse mediante un minijuego relativamente sencillo que, en ocasiones, añade un temporizador o un número limitado de movimientos para mantener el interés.

Hay que reconocer que muchos de los niveles son realmente evocadores.

MOUSE: P.I. for Hire es un juego bastante lineal, pero de vez en cuando tendrás la oportunidad de abordar las misiones en el orden que prefieras. Esto se hace a través de un encantador mundo abierto por el que puedes conducir, en el que cada zona del mapa tiene un aspecto visual distintivo. Me preocupaba que la estética general hiciera que el juego se convirtiera en una gran mancha gris, pero Fumi consigue dotar de suficiente personalidad a cada escenario como para que esto nunca sea un problema, ya sea un laboratorio subterráneo o una mansión.

Hubo algunos detalles que me molestaron, como que parte del agua sea letal y otra no, aunque ambas parezcan iguales, o que aparecieran paredes invisibles para obligarme a luchar en una zona delimitada artificialmente antes de abrirse después (hay una pelea con un caimán en la que esto resulta especialmente molesto). Es posible que incluso esperes este tipo de diseño de juego en un FPS, así que tómate estas cuestiones con cierta cautela.

Algunas cosas de Gouda y otras que no están tan bien

La mayoría de los problemas que encontré tenían que ver con la mezcla de géneros de MOUSE. Si lees cualquier novela policíaca de los años 30 o ves películas de esa época, es posible que haya tiroteos, pero son breves y se mantienen dentro de los límites narrativos, en contraposición a las continuas oleadas de acción. Por definición, la novela policíaca da prioridad al trabajo de investigación propiamente dicho, y Jack Pepper habla como un auténtico detective, pero eso es lo máximo que él (y el juego) ofrecen a los jugadores. Cualquier investigación consiste en encontrar pistas obvias y pegarlas en el «muro del crimen» de su oficina, con lo que todas las pistas se resuelven automáticamente.

Nada de esto es para tanto, ni mucho menos, y no voy a caer en la trampa de las críticas del tipo «estoy enfadado con el juego porque no es lo que creo que debería ser»; más bien, veo que Fumi entiende el lenguaje de la animación de los años treinta, la novela policíaca y los juegos de disparos en primera persona, pero solo a un nivel superficial.

Hay que reconocer que las animaciones de muerte de los enemigos suelen ser excelentes.

En otras palabras, a lo largo de las aproximadamente 12 horas de juego, no pude evitar la sensación de que Fumi Studio se limitaba a marcar casillas con lo que los jugadores esperan de todos estos aspectos, sin aportar nada nuevo. Incluso la banda sonora de jazz es simplemente funcional, y carece del dinamismo o la grandiosidad de artistas como Duke Ellington o Benny Goodman.

En mis reseñas no suelo puntuar los juegos, ya que creo que se trata de un criterio en gran medida innecesario, a menos que el juego en cuestión sea objetivamente increíble o pésimo. Dicho esto, si tuviera que hacerlo, consideraría que MOUSE: P.I. for Hire es la definición perfecta de un título de 7/10. Está perfectamente equilibrado y ofrece todo lo que se puede esperar de este tipo de juego, ni más ni menos.