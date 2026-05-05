Reseña de «La paradoja de Darwin»: (casi) demasiado inteligente para su propio bien

«Darwin’s Paradox!» es el primer título de ZDT Studio, publicado por Konami, y ya está disponible en todas las principales plataformas (yo he jugado a la versión para PS5). Gráficamente es absolutamente impresionante, pero es tremendamente difícil. Por suerte, también tiene el encanto suficiente para mantenerte enganchado a su divertida historia de ciencia ficción, en la que Darwin se ve envuelto en una conspiración alienígena para controlar el planeta.

Desarrolladores galardonados y muerte instantánea

Lo primero es lo primero: ¡no se puede negar que «Darwin’s Paradox!» es un juego precioso, y con razón! ZDT Studio, con sede en París, puede que sea técnicamente una empresa nueva, pero cuenta entre su personal con un director de efectos visuales galardonado (Mikael Tanguy). Tanguy ha trabajado con figuras de la talla de Brian de Palma y Roman Polanski, y ganó el Premio del Jurado de Cannes 2019 a los Mejores Efectos Visuales por Bacurau, un western de ciencia ficción que, por alguna razón, me perdí, pero Suena genial.

El juego recurre con frecuencia a una iluminación espectacular y cinematográfica.

Tanguy trabaja junto a otros dos pesos pesados, ambos del sector de los videojuegos: Cédric Lagarrigue y Romuald Capron. Puede que no te suenen sus nombres, pero seguro que conoces las empresas que dirigían: Lagarrigue es el expresidente de la editorial Focus Home Interactive y participó en títulos como A Plague Tale y Vampyr, mientras que Capron es el exdirector de Arkane (Dishonored, Deathloop).

Todo esto viene a decir que ZDT Studio sabe claramente lo que hace, y eso se nota en muchos aspectos, no solo en el aspecto de «Darwin’s Paradox!» (sí, seguiré usando el signo de exclamación), sino también en su relativa brevedad; sin duda, se trata de un juego que prima la calidad sobre la cantidad, ya que lo completé en unas seis horas. Sin embargo, es muy posible que te lleve mucho más tiempo llegar al final, dependiendo de tu tolerancia hacia una jugabilidad que favorece los fracasos instantáneos.

Las travesuras de los cefalópodos

Un divertido anuncio publicitario al estilo de los años 50 presenta a UFOOD, una empresa de productos del mar, y al «delicioso» pulpo inteligente que sirve de base para su último plato. A continuación, nos presentan a Darwin y a su mejor amigo (¿o compañero?) en una breve sección tutorial que termina de forma abrupta con el secuestro de ambos por un ovni.

Pero, en lugar de lanzarlos al espacio, los deja en una fábrica de UFOOD porque, quién lo diría, la empresa es una tapadera para unos extraterrestres que quieren conquistar la Tierra mediante alimentos de dudosa procedencia. Entonces, le toca a Darwin escapar y, muy posiblemente, detener a los extraterrestres gracias a una serie de casualidades cómicas (Darwin solo quiere escapar; es más bien una coincidencia que sus acciones tengan efectos dramáticos y desafortunados para los extraterrestres).

Se ha sugerido que los extraterrestres podrían estar difundiendo propaganda que muestra un intento de conquista más directo.

Cualquiera que vea la estética de dibujos animados y la clasificación por edades de PEGI (a partir de 7 años) de «Darwin’s Paradox!» podría caer en el error de pensar que se trata de un juego de plataformas en 2,5D de estilo adorable, quizá dirigido a los jugadores más jóvenes; pero, una vez que se sabe que Lagarrigue y Konami están detrás del proyecto, el estilo real del juego cobra más sentido.

El juego alterna, a veces de forma bastante brusca, entre secciones de sigilo y frenéticas secuencias de persecución. Todo ello da como resultado un juego que nunca resulta aburrido, pero que tampoco consigue mantener un ritmo constante, ya que los «fracasos instantáneos» mencionados reinician el progreso con demasiada frecuencia. Normalmente, solo te devuelven al inicio de una pantalla (los puzles y las trampas suelen ser bastante independientes), pero de vez en cuando te verás enviado de vuelta al principio de una larga serie de, por ejemplo, plataformas verticales en movimiento o engranajes gigantes que giran.

¡La paradoja de Darwin! es una sucesión de pruebas de prueba y error que se asemeja más a los juegos de plataformas de precisión que a los títulos de correr y saltar. Es más Super Meat BoyqueSuper Mario, básicamente, pero con las despiadadas trampas mortales de Limbo añadidas por si fuera poco.

Hola, amigos

A pesar de todo, por muy frustrante que pueda resultar el juego, is Encantadores y a los que cuesta enfadarse. Los alienígenas aparecen por primera vez con unos trajes robóticos voluminosos en los que se disfrazan de todo tipo de personas, desde estibadores hasta cocineros. Bueno, digo «disfrazados», pero uno de los mejores chistes del juego es que los trajes de los alienígenas no se parecen en absoluto a personas reales: no tienen más que brazos flácidos y viseras luminosas a modo de ojos.

Hay un montón de bromas tanto en el material coleccionable como dentro del juego, ¡incluido un guiño pícaro a Metal Gear Solid y a Frogger…!

El hecho evidente de que los extraterrestres estén utilizando una empresa alimentaria apenas camuflada como tapadera también queda patente en cosas como las noticias de prensa, en las que altos mandos militares restan importancia a las «luces extrañas en el cielo» y las tachan de insignificantes, ya que están demasiado ocupados deleitándose con las sabrosas delicias de UFOOD.

Uno de mis gags visuales favoritos se produce más o menos a mitad de la película, cuando Darwin se abre paso por el edificio de oficinas de UFOOD. Me vi escabulléndome por un baño mientras unos alienígenas con trajes robóticos entraban con paso pesado en los cubículos, solo para descubrir que los inodoros estaban fijados a paredes giratorias. ¿Por qué? No tiene ningún sentido lógico, ya que esto ocurre en un edificio utilizado exclusivamente por alienígenas, por lo que no hay necesidad de entradas secretas. Pero, como resultaba divertido, ¿por qué no incluirlo?

La supervivencia del más escurridizo

Por desgracia, la jugabilidad y la narrativa también adolecen de frecuentes incongruencias lógicas, en las que las reglas preestablecidas dejan de tener importancia de repente. Tomemos como ejemplo las cámaras de seguridad: en el momento en que Darwin queda al alcance de la luz de una de ellas, recibe el impacto de un láser (a veces fuera de pantalla). Eso es así hasta que queda al alcance de varios focos y, de repente, recuerda que puede disparar tinta, a pesar de que el tutorial ya había utilizado esta habilidad varios niveles antes.

Verás, Darwin no está del todo indefenso, pero sus movimientos se centran en la evasión (lo cual es un alivio, ya que no hay ningún tipo de combate). Además de poder trepar por las paredes y desplazarse por los techos con un agradable y táctil sonido de chapoteo, es capaz de camuflarse en cualquier superficie. Cuando está en el agua, puede usar nubes de tinta para evitar cámaras y depredadores hambrientos, y cuando está en tierra puede disparar tinta para interferir en los dispositivos electrónicos y pulsar botones fuera de su alcance. En algunas de las secciones más disparatadas, pero perfectamente ejecutadas, Darwin también puede usar sus tentáculos para lanzarse en tirolina a través de enormes huecos.

Más adelante, tendrás que saludar alegremente a los extraterrestres para no levantar sospechas, a pesar de que es evidente que eres un pulpo disfrazado. Genial.

El problema es que no puedes usar las habilidades de camuflaje y tinta hasta bastante más tarde de la introducción, por… razones. El anuncio nos dice que los pulpos son muy inteligentes y, sin embargo, el juego quiere tratar a Darwin como si fuera un poco tonto, ya que, de lo contrario, las primeras secciones —como escapar de las ratas hambrientas— serían más fáciles si pudieras simplemente mancharlas de tinta o esconderte.

Además, los diseñadores tienen la frustrante costumbre de limitar la habilidad más divertida de Darwin (caminar sobre cualquier superficie) sumergiéndolo en sustancia viscosa o barro. Esto no me importó tanto más adelante, cuando ya esperaba que el desafío se intensificara, pero que me metieran todo esto desde el principio fue realmente molesto.

Espero que también te gusten las tuberías, porque te aseguro que casi la mitad del juego transcurre en ellas. Darwin se ve arrastrado constantemente por las tuberías, transformándose en una especie de bulto de dibujos animados, antes de salir disparado a cualquier lugar, desde alcantarillas tóxicas hasta hornos infernales.

Paisajes que se pueden oler

Sin embargo, la construcción del mundo y la narración a través del entorno son ejemplares. De verdad que no sabría decirte cuántas veces dejé de jugar solo para maravillarme ante la cantidad de detalles que han incluido los desarrolladores, desde un vertedero que se extiende a lo largo de kilómetros hasta una especie de aeropuerto galáctico. A menudo, los fondos de los escenarios albergan tantos detalles como el primer plano, desde las siluetas de personas en túneles subterráneos iluminadas por rayos mortales hasta los carteles del «aeropuerto» que prohíben el transporte de cerebros humanos.

El nivel de detalle en las zonas aparentemente abiertas no deja de sorprender.

Una de mis secciones favoritas —y tengo bastantes— mostraba a Darwin escapando de otra fábrica más que había conseguido volar por los aires, mientras los edificios se derrumbaban como fichas de dominó. La escena terminaba con un chapuzón en el océano, mientras los incendios arrasaban la superficie, tiñendo el agua de un rojo intenso y ondulado. Era un espectáculo magnífico, que se vio contrarrestado poco después por un descenso a las profundidades abisales.

Esto también dio lugar a una persecución realmente emocionante con un enorme pez rape, ya que tuve que colarme por pequeños huecos y luego dar media vuelta a toda velocidad para despistarlo, hasta que se enfureció tanto que empezó a estrellarse contra las rocas. Ese cabrón hambriento me causó tal impacto que, cuando volvió a aparecer más tarde como parte de la colección de animales del alienígena, me asusté un poco a pesar de que estaba en un tanque. Hasta que dejó de estarlo.

Las escenas submarinas, sobre todo cuando se juega con la luz, siempre quedan impresionantes en movimiento.

El juego incluso encuentra una justificación temática para que hagas avanzar a Darwin por una auténtica pista de obstáculos, a la que luego volverás (junto con una especie de alienígena gigante realmente genial) una vez que Darwin consiga inundar ciertas secciones. Volver a jugar los niveles que acabas de superar, pero ahora bajo el agua y con escombros flotantes que sirven de escondites improvisados, es una decisión de diseño muy acertada.

Calificación: ocho brazos sobre nueve cerebros

Los pulpos son conocidos por su notable inteligencia, ya que cada uno de sus tentáculos alberga un minicerebro que puede ser controlado por el cerebro principal. Esto es lo que les permite, por ejemplo, recorrer laberintos con eficacia cuando ven comida pero no encuentran una forma clara de alcanzarla. ZDT Studio podría esperar que los jugadores humanos tuvieran la capacidad de pensar con múltiples cerebros propia de la especie de Darwin, dada la enorme cantidad de trampas mortales diabólicas y el margen de error nulo que ha metido en el juego.

Pero, ¡no te rindas y «Darwin’s Paradox!» se revelará como una pequeña joya encantadora! La jugabilidad puede resultar frustrante, pero el mundo en sí es increíble, la banda sonora es una obra maestra orquestal de primera categoría cuando hace falta, y las pequeñas bromas internas y los secretos ocultos hacen que merezca la pena explorarlo.