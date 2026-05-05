Reseña de GRIDbeat!: Abandona la partida al ritmo de la música

¡GRIDbeat! es el segundo título original de Ridiculous Games y forma parte de la lista inicial de la editorial Acclaim, que ha resurgido. Se trata de un juego de acción rítmica con una estética neón al estilo de los 90 y una banda sonora synthwave trepidante, además de una variedad considerable de enemigos y trucos bajo la manga. También es tremendamente difícil. Ya está disponible para Nintendo Switch (1 y 2) y para PC, que es donde yo lo he jugado.

Hablemos primero del estilo de GRIDbeat!, ya que es lo primero que probablemente atraiga a los jugadores. Puede que Marathon llame la atención con su estética «minimalista maximalista» inspirada en los noventa, pero Ridiculous Games apuesta por una versión más refinada de este estilo. Todo está bañado en una distintiva combinación de colores morados y amarillos, junto con ese tipo de texto e iconos estilizados que no significan nada pero quedan muy bien (no es una crítica; GRIDbeat! parece compartir inspiraciones similares a las de Marathon, como Las ilustraciones de The Designers Republic y la era PSX).

En sintonía

Sin embargo, ahí es donde empiezan y terminan las similitudes. GRIDbeat! utiliza su estilo para narrar una historia muy al estilo de los años 90, en la que encarnas a un hacker encargado de colarse en un servidor para robar un núcleo de datos. Resulta que esa es la parte fácil: tu presencia ha desencadenado múltiples amenazas de seguridad y ahora estás atrapado en el Mainframe, intentando encontrar una salida.

Otra cosa que es imposible pasar por alto: Ridiculous Games ha tomado la extraña decisión de presentar todo con un ángulo torcido que se inclina ligeramente hacia la izquierda, como podrás ver en mis capturas de pantalla. Soy de esas personas que no pueden comer en un restaurante si la mesa no está nivelada, así que me llevó un tiempo dejar de sentir unas ligeras náuseas cada vez que iniciaba GRIDbeat!

La buena noticia es que la mecánica de acción rítmica basada en una cuadrícula del juego es sólida, cautivadora y, en ocasiones, impresionante. Aunque el material de prensa sugiere que cada movimiento debe sincronizarse con la música, en realidad se trata más bien de «moverte cuando quieras, siempre y cuando sea al compás». Si no lo haces, el medidor de sincronización baja, lo que silencia parcialmente la música al mismo tiempo. Vuelve a sincronizarte y el sonido volverá a cobrar protagonismo de forma triunfal.

Los colores se atenúan al ritmo de la música cuando te desincrominas; si sigues así, empezarás a perder datos.

También hay otros pequeños detalles de audio muy logrados, como la recogida de «fragmentos» esparcidos por el nivel, acompañada de campanas sintéticas que siguen el ritmo, y las cerraduras digitales, que recompensan las pulsaciones correctas de botones con golpes de batería. Ten en cuenta que solo se puede interactuar con algunos rompecabezas y secciones cuando estás en «Sync», así que prepárate para dar unos cuantos pasos de baile de un lado a otro hasta que lo consigas.

El fracaso es inevitable

Prepárate también para ver la pantalla de «Game Over» muy a menudo, ya que GRIDbeat! aumenta la dificultad a un ritmo increíblemente rápido. Las fases pueden durar desde unos pocos minutos hasta 10 o más, dependiendo de tu velocidad personal y de tu disposición a salirte del «Sync», y si fallas, volverás directamente al principio. En este sentido, hay un medidor de datos que actúa como tu salud digital: si chocas contra demasiadas barreras, te desvías de la ruta o te alcanzan los enemigos, tendrás que volver a empezar.

Si despiertas a un ladrón, te robará los datos.

Un guardado automático al menos a mitad de un nivel sería muy de agradecer, ya que no hay nada peor que estar a la vista de la salida y acabar siendo aniquilado por una torreta, un cañón o una mina, y tener que repetir un montón de acertijos, esquivar las mismas trampas e intentar reaccionar a tiempo en el mismo punto en el que moriste antes. Esto hace que GRIDbeat! se acerque más a un juego de plataformas de precisión de lo que esperaba, pero con la complicación añadida de que la sincronización perfecta también tiene que coincidir con el ritmo.

Hay algunos niveles con puntos de control, a los que puedes acceder mediante una copia de seguridad que vas encontrando por el camino. Esto te permite reiniciar exactamente desde el punto en el que moriste, incluso si hay un enemigo allí. Por suerte, hay un breve periodo de gracia para que puedas seguir adelante rápidamente, pero aun así es un detalle un poco más cruel de lo necesario.

Una baraja amañada

Que quede claro: ¡GRIDbeat! no es injusto. Los enemigos, como las torretas y los cañones, te avisan con unos segundos de antelación antes de disparar a la cuadrícula, así que normalmente hay tiempo para apartarse. Y digo «normalmente» porque, aunque la jugabilidad de GRIDbeat! es en general muy dura pero razonable, de vez en cuando se saca de quicio con algunas jugadas francamente estúpidas, como hacerte saltar a un espacio que los enemigos atacan inmediatamente.

Casi tiro el mando por la ventana después de encontrarme una y otra vez con secciones en las que, por ejemplo, tenía que saltar a un espacio reducido lleno de barreras giratorias y múltiples torretas, sin apenas tiempo para planificar mis movimientos o esquivar las explosiones. Tampoco ayuda que el estilo del juego a veces juegue en su contra; me di cuenta de que, con bastante frecuencia, la presencia de múltiples enemigos y explosiones creaba una imagen muy recargada en pantalla.

Podría decirse que el choque es el «arma» más poderosa que te ofrece GRIDbeat! ¡Úsala tan pronto como puedas!

Hay una solución para algunos de estos problemas: una «Deck». A medida que avanzas de nivel, puedes conseguir memoria libre. Esta se utiliza para desbloquear programas como «Trace» (que te indica adónde ir), «Shell» (un escudo) y «Crash» (que neutraliza a los enemigos cercanos). Se pueden instalar varios programas a la vez siempre que dispongas de memoria suficiente, aunque los más útiles suelen ser de un solo uso o tener tiempos de recarga prolongados.

Una nota técnica: en lugar de un nivel de dificultad, puedes ajustar el margen de tolerancia del tiempo de reacción del juego a través del menú principal, incluso durante la partida (por cierto, yo lo tenía en la configuración predeterminada, aunque también lo probé en «Chilled» y no puedo decir que notara una gran diferencia en la jugabilidad). Es posible activar la vibración rítmica si tienes un mando, y lo recomiendo al 100 %, ya que es una idea brillante. Eso sí, Ridiculous Games advierte al principio de que los dispositivos Bluetooth pueden sufrir retrasos, y eso es precisamente lo que me pasó con mi mando inalámbrico en bastantes ocasiones.

Puntos clave de la trama

Al principio del juego tienes que elegir un avatar de entre una selección limitada de personajes ilustrados. A continuación, eliges entre un conjunto de alias predefinidos que incluyen nombres como «Catch 20 Too» y «Zero Divide». Me decidí por el «Nick Reverse», que hay que reconocer que suena genial. Este aparece luego en los correos electrónicos a lo largo del juego, pero por desgracia nunca se usa en ningún otro sitio: los mensajes de la historia principal están totalmente doblados, al igual que Dot, tu servicial compañera de IA, pero habría sido bueno para la inmersión escuchar mi alias pronunciado en voz alta.

No me digas, Dot.

En cuanto a la trama, probablemente es lo que cabría esperar del planteamiento. Un cliente anónimo te contrata para que te cueles en Knoss.OS y robes un núcleo de datos, pero resulta que el servidor pertenece a una gran corporación. Los correos electrónicos desbloqueados durante los niveles arrojan luz sobre cómo las operaciones militares «hipotéticas» de la empresa dieron paso gradualmente a un enfoque más centrado en el mundo digital, junto con un mayor control otorgado al «Kernal», una entidad cibernética que puede o no tener en mente los mejores intereses de la humanidad.

No digo que la historia no tenga sorpresas. Las hay: sobre todo, el hecho de que la gente de la empresa mostrara, con razón, su preocupación por lo que estaba pasando a sus espaldas. Todo encaja en cuanto a la estética general, pero la narrativa no es lo más destacado aquí.

Suena como…

Eso sería la música. En cuanto se inicia el juego, empieza a sonar una melodía synthwave… y eso es básicamente todo. Aparte de alguna que otra incursión en temas más pop, la música es bastante monótona; en cada nivel te indican el nombre de la canción y el artista, pero la mayoría suenan muy parecidas.

Llevo más de treinta años dedicándome a la música, así que mi opinión al respecto está influida por eso y, obviamente, por mis gustos personales. Me gusta el synthwave, pero, como ocurre con cualquier género, hay diferentes variantes, por lo que resulta un poco decepcionante que la mayor parte de lo que se ofrece aquí sean temas de tempo medio en compás de 4/4. La buena música es dinámica, ya sea que siga una estructura típica ABAB o algo más experimental, y al mantener la banda sonora similar, hace que todo se estanque pronto y se quede ahí.

Prácticamente todo lo que aparece en pantalla vibra al ritmo de la música, lo que puede resultar un poco abrumador cuando empiezan a estallar cosas.

Esto da la sensación de que la música está al servicio del juego y no al revés; dado que el BPM tiende a ser repetitivo entre niveles, da la impresión de que, en lugar de diseñar los niveles en torno a la música en sí (por ejemplo, el riff de una canción), los niveles se crearon siguiendo un ritmo fijo y luego se les asignó cualquier pista que se ajustara a ese BPM. Es cierto que esto ayuda al flujo general, pero hace que los niveles y las canciones se fusionen rápidamente.

Ridiculous Games no se ha pronunciado sobre si tiene intención de permitir a los jugadores usar su propia música, pero espero que sí lo haga (o incluso que abra el juego a la creación de mods a través de Steam). Otros juegos de acción rítmica, como Tap Tiles de Neo Horizon Labs y Robobeat de Inzanity, permiten añadir canciones personalizadas; aunque estos no se solapan con el género de los «juegos de exploración de mazmorras», como hace GRIDbeat! , la opción sigue siendo válida. Eso sí, Crypt of the NecroDancer es quizás el juego más parecido a GRIDbeat! y sí permite a los jugadores usar su propia música, así que hay un precedente.

Enemigos por todas partes

El Mainframe no te quiere ahí dentro, así que desde el principio te lanza una avalancha de enemigos. Los principales son armas fijas (torretas y cañones), aunque en los niveles posteriores te esperan amenazas más móviles, como una oleada que va arrasando el nivel poco a poco o una corrupción que aparece de repente sin previo aviso.

De verdad que no te conviene verte envuelto en una situación así.

Sin desvelar demasiado, el Mino.Tor es uno de los peores. Una vez que lo despiertas, aparece de vez en cuando y se dedica a perseguirte por todo el nivel. Se mueve al ritmo de la música, al compás, así que tienes que darte prisa y salir corriendo lo más rápido posible —sin perder el compás, claro está. Para ser sinceros, esto por sí solo ya es bastante estresante, así que imagínate a este cabrón con cuernos persiguiéndote mientras también tienes que lidiar con barreras giratorias, cortafuegos y otros enemigos, y ya te darás cuenta de lo difícil que es esquivarlo.

En cuanto a esos cortafuegos: estos y otros obstáculos se superan pulsando cualquiera de los gatillos del mando y, a continuación, moviendo el joystick (o pulsando un botón frontal o el pad direccional) en la dirección del obstáculo, al compás de la música. Una vez que una forma amarilla se alinee con el borde exterior del cortafuegos, la cerradura o lo que sea, suelta el joystick, el botón o el pad direccional. Dependiendo del obstáculo, es posible que también tengas que alinear una cerradura o pulsar botones específicos, también al ritmo de la música.

Las cerraduras como esta son uno de los obstáculos más difíciles de superar, sobre todo en zonas con torretas o cañones.

Me llevó un tiempo cogerle el truco a esto, y es un aspecto en el que el retraso del mando realmente molesta. La otra opción es pasar al teclado (en PC) para estas partes, pero no es lo ideal (aunque, en general, se juega muy bien usando la barra espaciadora y las teclas de flecha para todo). Debo señalar que también hay jefes a los que enfrentarse. Tampoco voy a desvelar mucho sobre esto, ya que fue divertido «luchar» contra ellos, pero sí te diré que un enfrentamiento temprano con el Daemon (la cabeza malvada que verás en mucho material promocional) aprovecha muy bien el espacio basado en cuadrículas, el ritmo de los golpes y el uso de las torretas en su contra.

¿Pulsar «Reproducir» o «Expulsar»?

¡Y ahí está precisamente lo mejor de GRIDbeat! – ¡es difícil, pero divertido! No en vano se le considera un juego de exploración de mazmorras; lo mejor del juego es que te permite explorar múltiples caminos, subir y bajar por los niveles a toda velocidad y saltar grandes abismos mientras las explosiones retumban a tus espaldas.

¡Me encanta que GRIDbeat! tenga un jefe cibernético de una organización militar llamada «Kernal».

No puedo ponerle ninguna pega al entusiasmo de Ridiculous Games por querer demostrar de lo que es capaz, y por eso sigo recomendando que le des una oportunidad a GRIDbeat!. Además, el nivel de pulido del juego pone de manifiesto el talento de Ridiculous Games (el estudio colaboró anteriormente en el desarrollo de títulos como Sonic Colors Ultimate y el ya desaparecido Nuevo Mundo: Eterno). Por ejemplo, GRIDbeat! fomenta la rejugabilidad mediante objetivos específicos para cada nivel, así como una gran cantidad de contenido adicional, como desafíos y niveles de depuración, algo que se agradece mucho en un juego aparentemente independiente en el momento de su lanzamiento.

¡El problema es que GRIDbeat! no acaba de encontrar su camino. Está tan enamorado de lo que es capaz de hacer que no para de lanzártelo a la cara. En general, he disfrutado jugando a GRIDbeat!, pero debería ser un poco más indulgente con los jugadores. Resulta irónico que, siendo un juego de acción rítmica, rara vez te permita entrar en el ritmo.