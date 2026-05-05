¿Por qué no se habla más de… Metal Eden?

Una nueva sección irregular con el peor acrónimo que hayas visto en tu vida, WAMPTA, que además hace caso omiso de la puntuación correcta al preguntar: «¿Por qué no se habla más de [juego concreto]?», con un signo de interrogación implícito. Básicamente, se trata de un juego al que estoy jugando ahora mismo y que, o bien tuvo éxito pero ya nadie habla de él, o bien es algo que pasó desapercibido. ¡O ambas cosas!

El WAMPTA de hoy es…

Metal Eden

Este título salió a la venta en septiembre de 2025 en todas las principales plataformas, es un desarrollo de Reikon Games (RUINER) y lo publica Deep Silver (Kingdom Come: Deliverance II). La banda sonora es una genial mezcla de música electrónica y cyberpunk a cargo de Caos sónico (Deus Ex: Mankind Divided) y tuvo una buena acogida entre los jugadores y la crítica en el momento de su lanzamiento, pero luego simplemente… cayó en el olvido.

Tú controlas a ASKA, un androide que corre a toda velocidad por una base de ciencia ficción de estilo tecno-neón que parece estar en pleno proceso de destrucción; los escombros flotan en el aire mientras extraños remolinos de polvo y luz bailan alrededor de todo. Tiene el toque de estilo justo para no caer en lo genérico, pero tengo que reconocer que la magnitud de todo es impresionante. Hubo algunos momentos en los que miré hacia abajo y sentí un poco de mareo.

Metal Eden se ha comparado con los últimos juegos de DOOM y con Titanfall 2, pero, sinceramente, no he jugado a ninguno de ellos, así que no puedo opinar sobre lo que podrían ser simples referencias al azar. Lo que yo can Lo único que puedo decirte es que lo estoy jugando ahora mismo y es uno de esos pocos juegos en los que se nota que los niveles se han diseñado pensando en el movimiento.

Da la impresión de que casi nada de la arquitectura se ha diseñado a propósito tal y como está, con paneles que permiten correr por las paredes y puntos de agarre flotantes que solo se utilizan de formas que fomentan el impulso hacia adelante. Por si esto pudiera interpretarse como algo negativo, no lo es en absoluto. El movimiento del jugador en Metal Eden es lo más divertido que he visto en un FPS en mucho tiempo, ya que la velocidad de movimiento por defecto es rápida, empiezas con un jetpack que permite un vuelo limitado y hay numerosas plataformas de impulso repartidas por la mayoría de las zonas.

Arrancarles las tripas

Las armas dan una sensación muy contundente al usarlas, sobre todo una escopeta que se puede mejorar para disparar metralla rebotante, y el cuerpo de ASKA se puede mejorar periódicamente con los núcleos que se recogen en los niveles. He desbloqueado una onda de choque congelante cada vez que mi armadura llega al 50 % y luego a cero, y la capacidad de arrancar núcleos a los enemigos desde una distancia ligeramente mayor, lo que además hace que el enemigo explote.

¡Haz pedazos a tus enemigos!

No puedo dejar de mencionar lo mucho que me reí como un tonto la primera vez que vi cómo los enemigos se convertían en mermelada. En parte porque queda genial, pero también porque pensaba que todos eran robots, así que no tiene sentido que estén llenos de carne. ¿Quizás sean ciborgs? En cualquier caso, puedes arrancarles las tripas y luego lanzarle ese «núcleo» a otro enemigo, lo que suele hacer que este también explote.

Lo que sí sé es que a ASKA le acompaña por el intercomunicador NEXUS, que parece ser un amigo-enemigo. Nos ofrece una explicación útil con un desdén conciso: hubo algún tipo de conflicto entre los Ingenieros y entidades como ASKA y NEXUS (aunque a ASKA se la denomina «unidad hiper», lo que sugiere que es una creación poderosamente única). De nuevo, solo voy por la mitad, así que no está claro cómo se desarrollaron las cosas en el pasado ni hacia dónde se dirige el juego.

Comportamiento escandaloso

La verdad es que la historia parece quedar en un segundo plano respecto a la acción. ¡Pero no pasa nada! Metal Eden es, ante todo, un shooter arcade moderno, con combates en arena y potenciadores repartidos por todas partes. Además, puedes convertirte en una bola robótica y electrocutar a los enemigos, algo que no se ve todos los días.

Cuando escribo las noticias propiamente dichas, no hago nada relacionado con programas de afiliados, así que no interpretes esto como una recomendación de ninguna plataforma en concreto ni nada por el estilo, pero estoy jugando a Metal Eden porque ahora mismo está disponible gratis en PS Plus. Si lo has jugado, escríbeme en las redes sociales y cuéntame qué te ha parecido.

Además, vale, puede que «WAMPTA» no se quede como nombre de la función. «Game Talk» suena mucho más lógico, ¿no?