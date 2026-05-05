El estudio de videojuegos blockchain Gunzilla se enfrenta a problemas de pago; su director ejecutivo arremete contra los «detractores»

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Adjudicación para criptomonedas

Problemas de confianza PUNTOS CLAVE Conflicto de pago: Gunzilla Games, acusada de retener el pago de salarios durante meses; su director ejecutivo, Vlad Korolev, tilda las críticas de «FUD».

Gunzilla Games, acusada de retener el pago de salarios durante meses; su director ejecutivo, Vlad Korolev, tilda las críticas de «FUD». Polémica en torno al partido: Off The Grid utiliza NFT y $GUN; su director ejecutivo ha sido criticado por pedir a los usuarios que paguen para ver los datos de los jugadores.

Off The Grid utiliza NFT y $GUN; su director ejecutivo ha sido criticado por pedir a los usuarios que paguen para ver los datos de los jugadores. Choque de reputaciones: Según se informa, Neill Blomkamp pagó él mismo a un desarrollador; los problemas de confianza persisten a pesar de la reactivación de Game Informer.

Gunzilla, un estudio y editorial cofundado por el director Neill Blomkamp (District 9, Gran Turismo), lleva meses sin pagar a varios desarrolladores. Sin embargo, a pesar de que el personal afectado se ha pronunciado abiertamente al respecto en Internet, el director ejecutivo, Vlad Korolev, ha respondido a los «detractores» que difunden «FUD» (miedo, incertidumbre y duda) sobre la empresa.

El juego principal de Gunzilla es Off The Grid, un shooter gratuito con servicio en directo que combina la mecánica de extremidades cibernéticas modulares de los juegos de la serie Surge con el concepto de combate a muerte televisado de The Finals. Además, es un título basado en la web3 que permite a los jugadores convertir los objetos del juego en NFT intercambiables.

Ahora, muchos de los desarrolladores del estudio están criticando a Gunzilla por, en algunos casos, retrasar los pagos hasta seis meses. Marko Dijan, un antiguo empleado, publicó en LinkedIn: «Recientemente, he visto las declaraciones públicas del director ejecutivo en las que sugiere que se ha pagado a los contratistas a tiempo y que las preocupaciones planteadas no son más que “noticias falsas” o el difunde de miedo, incertidumbre y duda (FUD) por parte de detractores. Eso no coincide con mi experiencia, ya que esas preocupaciones las plantean otros contratistas que se encuentran en la misma situación que yo».

Como parte de su respuesta, Korolev ha declarado: «Sí, estamos optimizando los costes, tal y como están haciendo ahora mismo todas las empresas del sector de los videojuegos, las criptomonedas y la tecnología. Llevamos más de un año haciéndolo. Y sí, para no perturbar el funcionamiento de la empresa, es posible que algunos pagos se programen de manera que se adapten al flujo de caja de la empresa, y no siempre a las necesidades individuales de cada uno. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos».

Adjudicación para criptomonedas

Off The Grid se lanzó a finales de 2024 para consolas y dio el salto a Steam en julio de 2025, donde actualmente cuenta con una valoración «mixta», y muchos jugadores señalan la gran cantidad de bots que hay en las partidas. Korolev publicó su réplica en X, donde otros usuarios han criticado tanto su comportamiento como la falta de jugadores reales.

En respuesta a las acusaciones sobre el uso de bots, Korolev afirmó: «Estaremos encantados de crear un panel de control en directo para que podáis ver en tiempo real a cada nuevo jugador que se une. El acceso os costará 100 000 GUN —para que por fin podáis respaldar vuestras palabras con hechos». $GUN es El token criptográfico de Gunzilla; técnicamente cotiza en las plataformas de intercambio de criptomonedas, pero, en la práctica, solo tiene utilidad real en Off The Grid. En resumen, si los usuarios poseen 100 000 $ en $GUN, Korolev publicará datos de los jugadores para demostrar que no hay bots en su juego. En el momento de escribir este artículo, esto equivale a 1592 $ (en USD).

Evolución del valor de $GUN durante el último año, según se muestra en Binance.

Como era de esperar, la gente no ha tardado en señalar que pedir dinero de esta manera (para aumentar el valor de la moneda del juego) es de lo más sospechoso. «Algo que diría una empresa estafadora en bancarrota: “Dadme más dinero y demostraré que os equivocáis”» y «Esos 100 000 son la idea más estúpida que he oído nunca —destruye cualquier confianza que pudiera haber quedado» son ejemplos de las críticas recibidas.

Problemas de confianza

«Off The Grid» también forma parte de un universo compartido con una miniserie de cortometrajes cinematográficos creados por Neill Blomkamp, que contribuyen a desarrollar el mundo cyberpunk del juego y su escenario principal, la isla Teardrop. Otro desarrollador de Gunzilla al que no se le había pagado, Alex Jay Brady, señaló en LinkedIn: «Hice público el asunto y, al final, Neill Blomkamp me pagó de su propio bolsillo porque es un tipo encantador».

Aparte de esta situación actual, Gunzilla adquirió y luego resucitó la conocida revista y sitio web de videojuegos Game Informer en marzo de este año. Esta había sido cerrada en agosto de 2024 por su antigua empresa matriz, GameStop. Gunzilla reunió a todo el equipo para su relanzamiento, y dejó claro que la revista debía seguir siendo una voz independiente.

Esto demuestra que, al menos en cierto modo, Gunzilla tiene un interés particular en que los demás miembros de la industria de los videojuegos tengan libertad para expresarse sobre los temas que consideran importantes, lo que hace que los comentarios de Korolev contra quienes afirman no haber recibido su pago resulten especialmente chocantes.

Tampoco ayuda que «Off the Grid» sea un juego basado en blockchain, lo cual, como idea, tiene ha sido recibido históricamente con recelo por parte de los jugadores. Aunque los jugadores no tienen por qué participar en este aspecto de Off the Grid, sigue siendo una parte integral del título y está vinculado a la plataforma Gunz de Gunzilla. Se trata, en palabras de la propia empresa, de «la primera plataforma de la historia en un juego triple A que te ofrece la opción de convertir tus objetos en NFT intercambiables dentro del mercado del juego o en cualquier otro lugar».

En las reseñas de los jugadores, se ha señalado a Technocore por ser un juego muy básico que, en realidad, solo existe para generar objetos para Off The Grid.

Gunz también está vinculado al único otro juego de Gunzilla, Technocore, un título gratuito exclusivo para móviles en el que los jugadores pilotan un dron por un mapa recogiendo cajas de botín, que luego desbloquean como NFT. Gunzilla se ha apresurado a señalar que no utiliza los NFT como microtransacciones ni en Technocore ni en Off The Grid, ya que la economía se basa exclusivamente en los jugadores. En su lugar, la empresa comenzó a vender espacios publicitarios dentro de Off The Grid en febrero de este año, de modo que las marcas pueden mostrarse a través de vallas publicitarias dentro del juego.

Tras el relanzamiento de Game Informer, GI Advertising Network es «una plataforma de autoservicio que convierte los espacios publicitarios dentro de los juegos en activos programables y reservables. Cualquier desarrollador. Cualquier juego. De forma automatizada. Imagina un mundo de juego en el que cada espacio genere valor. Cada desarrollador con acceso a colaboraciones con marcas que nunca habría conseguido por sí solo».