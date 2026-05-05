Resumen semanal: Basta ya de frenar el avance de los juegos, presentación de Metro 2039, papás espaciales y detectives de dibujos animados, y mucho más

PUNTOS CLAVE Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass disfrutarán de importantes rebajas en abril de 2026

disfrutarán de importantes rebajas en abril de 2026 Nuevos títulos de Call of Duty ya no estará disponible desde el primer día en la plataforma

ya no estará disponible desde el primer día en la plataforma Microsoft da señales de un cambio estratégico más amplio bajo la dirección de la nueva responsable de Xbox, Asha Sharma

La campaña «Basta ya de acabar con los videojuegos» avanza

Ha sido una buena semana para el Basta ya de acabar con los videojuegos iniciativa. El último movimiento importante tuvo lugar en noviembre, cuando el Parlamento del Reino Unido debatió el asunto. Sigue siendo un tema de interés en el Reino Unido (SKG ha estado asesorando al Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte de ese país), mientras que en Estados Unidos y en la UE también se han producido novedades.

SKG ha estado colaborando con la Asamblea del Estado de California, prestando asesoramiento en la redacción del Ley de Protección de Nuestros Juegos. Esto obligaría a las empresas de videojuegos a informar debidamente a los jugadores sobre el cierre de un título en línea, así como sobre si el juego seguirá funcionando tras su retirada. Es importante destacar que la ley también incluye una cláusula que «prohíbe a las empresas vender el juego en los dos meses previos a su fecha de fin de vida útil y les obliga a sustituirlo o a ofrecer un plan que permita a los usuarios seguir utilizándolo una vez finalizado el soporte técnico».

Además, esta semana se celebró en la UE una audiencia pública en la que participaron tres comisiones del Parlamento Europeo —IMCO, JURI y PETI— para debatir sobre «Stop Destroying Videogames» (la iniciativa europea oficial). El organizador del grupo, Moritz Katzner, estuvo acompañado por el fundador de SKG, Ross Scott, en la audiencia, que se pudo seguir en línea.

Ross Scott (izquierda) y Moritz Katzner (derecha).

Entre quienes se pronunciaron a favor de la aplicación de la legislación en materia de protección del consumidor, el profesor Hidalgo Cerezo, miembro del Instituto de Derecho Europeo con sede en Madrid, destacó que los acuerdos de licencia de usuario final (EULA) suelen incluir cláusulas y condiciones abusivas para los jugadores y los consumidores. Utilizó el Acuerdo de licencia de usuario final (EULA) de Fallout 76 A modo de ejemplo, ya que establece que Bethesda puede rescindir la licencia en cualquier momento y por cualquier motivo, revocando así el acceso al juego cuando lo desee.

«Creo que todos los que lo vieron se habrán dado cuenta de que no hubo ningún eurodiputado que no reaccionara de forma positiva», afirmó Katzner. «Diría que incluso la Comisión [Europea] se mostró bastante positiva». Katzner también señaló que esto no es más que el primer paso para conseguir que se apruebe una ley concreta relacionada con el SKG, pero sigue siendo un paso en la dirección correcta.

Se desvela «Metro 2039»

SKG no es la única contienda que afecta al sector de los videojuegos en estos momentos; la guerra que sigue librándose en Ucrania lleva tiempo teniendo repercusiones en muchos desarrolladores de videojuegos que aún residen en el país. Jon Bloch,

El productor ejecutivo de 4A Games reveló ayer novedades sobre el próximo título de la popular serie Metro, haciendo especial hincapié no solo en lo que los jugadores pueden esperar del juego, sino también en cómo la guerra ha influido en él.

«Como estudio ucraniano, hemos pasado los últimos años desarrollando Metro 2039, y muchos miembros de nuestro equipo han tenido que refugiarse de los ataques con drones y recurrir a baterías y generadores para poder terminar nuestro trabajo. Es más, el autor original, Dmitry Glukhovsky, vive exiliado de su Rusia natal tras haber sido condenado a ocho años de prisión (en rebeldía) por criticar la invasión de Ucrania».

«La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia ha tenido un impacto directo en nuestro enfoque del próximo Metro. La serie siempre ha tratado sobre la prevención de la guerra, pero nuestra nueva realidad nos ha obligado a adoptar un enfoque diferente. Aunque sigue siendo una auténtica historia de Metro, ambientada en el universo de Metro, se narra desde nuestra perspectiva exclusivamente ucraniana. Los temas que veréis en este próximo capítulo se centran en las consecuencias de la guerra: el coste del silencio, los horrores de la tiranía y el precio de la libertad».

En cuanto a la mecánica de juego propiamente dicha, Bloch prometió un regreso a los túneles del metro de los títulos anteriores, pero ahora están bajo el control del Novoreich. Aunque aparentemente se trata de una facción unificada dirigida por un nuevo Führer (el legendario Spartan, Hunter), como era de esperar, pronto queda claro que los túneles están inundados de propaganda y mentiras.

Los jugadores se ponen en la piel de un nuevo protagonista con voces completas, el Desconocido, mientras se ven arrastrados de nuevo al sistema del Metro. Bloch afirmó: «Metro 2039 promete ser el capítulo más oscuro de nuestra saga, que una vez más ofrece una visión trágica de lo que la humanidad debe hacer para sobrevivir».

¡Hadoken!

En un tono más alegre, esta semana se ha estrenado un nuevo tráiler de la película de Street Fighter, y hay que reconocer que es una locura (en el buen sentido). Aún no se han revelado detalles oficiales sobre la trama, pero parece que la película se decanta por una historia de «regreso», en la que Ken Master (Noah Centineo) aparece como un luchador acabado al que convencen para que participe en el Torneo Mundial de Luchadores.

Allí se enfrentará a un montón de personajes conocidos de los juegos de Street Fighter, desde Guile hasta Balrog y muchos más. En serio, hay MUCHO que ver en este tráiler. Échale un vistazo a continuación.

Dirigida por Kitao Sakurai (The Eric Andre Show, Bad Trip), se estrenará en los cines el 16 de octubre. En ella también participan Andrew Koji en el papel de Ryu, Callina Liang como Chun-Li y David Dastmachian, que esperamos que dé lo mejor de sí mismo imitando a Raúl Julia en la versión de M. Bison de esta película.

Papás espaciales tristes y ratones duros

También ha sido una buena semana en cuanto a nuevos juegos, sobre todo aquellos que están teniendo una buena acogida tanto entre los jugadores como entre la crítica. Dos en particular: Pragmata cuenta la historia de un astronauta que se convierte en una figura paterna sustituta para una niña androide mientras intentan escapar de unos robots malvados en la Luna, y ya está a la venta de la mano de Capcom. El otro es Mouse: P.I. For Hire, un FPS ambientado en un mundo de dibujos animados noir de los años 30, del estudio independiente Fumi Games.

Para quienes consideran que Metacritic es un barómetro fiable del gusto del público, la puntuación media de Pragmata se sitúa en un 86, lo que se traduce en una valoración de «En general, favorable», mientras que Mouse también alcanza un cómodo 81. Pragmata ha sido muy bien recibido por romper con la tendencia de los títulos de servicio continuo, ya que da la sensación de ser un juego de Xbox 360 con una experiencia para un solo jugador (sin conexión) bien definida, que sabe exactamente lo que es y lo hace bien.

Mouse: P.I. For Hire también ha llamado la atención, en parte gracias a su característica animación de «manguera de goma», que hace que los personajes se doblen, se flexionen y reboten como si fueran elásticos, pero también porque su estructura es la de un sólido «boomer shooter» similar a los últimos juegos de DOOM o Metal Eden. La semana que viene publicaremos nuestra propia reseña.

Ya hemos hablado de… Quedada para jugar Ya lo habíamos mencionado anteriormente, y ahora esta peculiar consola portátil se ha adentrado en el ámbito educativo con la iniciativa «Playdate para la educación», cuyo nombre resulta muy acertado. En una publicación reciente en su página web oficial, Panic (el estudio y editor de videojuegos, además de creador de Playdate) ha explicado la idea.

«Con Playdate, los alumnos crean videojuegos reales y jugables en un dispositivo que pueden tener en sus manos. Pueden programar en sus ordenadores, probar el juego en una Playdate y luego volver a perfeccionarlo. Es un aprendizaje experiencial, basado en proyectos y práctico en su máxima expresión».

Panic ha destacado que el SDK del dispositivo, Pulp, es un motor sin código que permite a los desarrolladores potenciales de cualquier edad, desde la secundaria en adelante, crear contenidos divertidos e interesantes. Ya hay más de 1.300 juegos disponibles para Playdate creados con Pulp, tanto de desarrolladores independientes como de grandes nombres como Subset (FTL, Into The Breach).

Cualquiera que esté interesado en probarlo ni siquiera necesita una Playdate para empezar (aunque ayuda), ya que la consola portátil y el SDK incluyen una aplicación de simulador que permite ejecutar juegos de Playdate sin necesidad de tener un dispositivo Playdate. Panic también tiene un montón de Casos prácticos en su sitio web, en el que se presentan centros educativos que ya han incorporado el desarrollo de software y videojuegos con una Playdate, o que tienen previsto hacerlo.

Por otra parte, Panic también ha revelado que la tercera temporada de juegos de Playdate llegará a finales de este año, lo que permitirá a los jugadores acceder a un montón de juegos nuevos y exclusivos por un precio fijo (la segunda temporada, por ejemplo, incluye 12 juegos por 39 dólares). El resto de juegos se pueden comprar directamente en la página web de Playdate.