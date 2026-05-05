Resumen semanal: Presentación de Triple-i, novedades de No Man’s Sky, la pérdida de una patente por parte de Nintendo y mucho más

PUNTOS CLAVE: No Man’s Sky y Nintendo: Hello Games añade combates entre criaturas a No Man’s Sky ya que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) ha rechazado el intento de Nintendo de patentar la mecánica «invocar y luchar».

Hello Games añade combates entre criaturas a No Man’s Sky ya que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) ha rechazado el intento de Nintendo de patentar la mecánica «invocar y luchar». Samson y Aionguard: Liquid Swords lanza este juego de lucha de estilo crudo Sansón mientras que el fundador, Christofer Sundberg, revela nuevos detalles sobre el simulador de dragones cancelado Aionguard.

Liquid Swords lanza este juego de lucha de estilo crudo Sansón mientras que el fundador, Christofer Sundberg, revela nuevos detalles sobre el simulador de dragones cancelado Aionguard. Muestra de la Iniciativa Triple-i: El evento digital contó con 40 títulos, entre los que destacó el anuncio de Amanecer de alabastro y un primer vistazo al juego de estilo Souls ambientado en la época napoleónica El valor de la muerte.

El evento digital contó con 40 títulos, entre los que destacó el anuncio de Amanecer de alabastro y un primer vistazo al juego de estilo Souls ambientado en la época napoleónica El valor de la muerte. El primer berserker: Nexon va a reasignar el Tesoro el equipo de desarrollo de Neople, tras los malos resultados comerciales obtenidos desde su lanzamiento en marzo de 2025.

Nexon va a reasignar el Tesoro el equipo de desarrollo de Neople, tras los malos resultados comerciales obtenidos desde su lanzamiento en marzo de 2025. The Cube: Sálvanos: XLGAMES cerrará su nuevo shooter de extracción el 8 de mayo de 2026, poniendo fin al servicio tan solo tres semanas después de su lanzamiento.

XLGAMES cerrará su nuevo shooter de extracción el 8 de mayo de 2026, poniendo fin al servicio tan solo tres semanas después de su lanzamiento. Gloria a los vencidos: Gamigo pone en marcha una prueba de juego gratuita para revivir el MMO medieval del 20 al 27 de abril de 2026.

«No Man’s Sky» se inspira totalmente en Pokémon mientras los planes de Nintendo sobre la patente se estancan

Hello Games vuelve a la carga. En la nueva actualización de Xeno-Arena, el estudio responsable de la historia definitiva de la redención, No Man’s Sky, ha introducido un sistema de combates entre criaturas. Ahora los jugadores pueden capturar, entrenar y hacer que su fauna alienígena, generada proceduralmente, se enfrente en combates organizados. Se trata, en definitiva, de una expansión de «combates entre monstruos» para un juego que ya contiene un universo de otros géneros.

La actualización supone un golpe especialmente duro para Nintendo, que recientemente ha adoptado una imagen de «villano de los videojuegos» al presentar patentes agresivas sobre mecánicas básicas de juego. Sin embargo, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) ha dado recientemente un golpe de efecto a favor del resto del sector al rechazar el intento de Nintendo de patentar la mecánica de «convocar a un personaje secundario y dejar que luche».

Nintendo esperaba conseguir el monopolio legal sobre el concepto mismo de enviar a una entidad secundaria al combate, una medida que, en teoría, podría haber puesto en peligro juegos como «No Man’s Sky» o el reciente éxito «Palworld». Por ahora, el equipo de Sean Murray puede seguir haciendo luchar a sus gladiadores alienígenas sin recibir ninguna citación judicial desde Kioto.

Llega Samson mientras persiste el legado de Aionguard como jinete de dragones

Liquid Swords, el nuevo estudio independiente fundado por Christofer Sundberg, creador de Avalanche Studios, ha lanzado por fin su primer título: Samson: A Tyndalston Story. Se trata de un juego de lucha crudo, con un presupuesto de categoría AA, del que Sundberg se ha empeñado en decir que «no es GTA», a pesar de las comparaciones visuales.

Ambientada en la ciudad ficticia de Tyndalston, la historia sigue a un tipo duro ahogado por las deudas en un juego diseñado para «priorizar la intensidad sobre la envergadura». Los críticos han señalado que, si bien el combate cinematográfico resulta satisfactorio, el acabado técnico es en ocasiones tan tosco como los nudillos del protagonista. Sundberg respondió a las quejas en una publicación reciente en la página de Steam del juego: «Las primeras impresiones son dispares y muchos de vosotros estáis experimentando errores que impiden jugar y problemas de rendimiento. Eso es inaceptable y estamos escuchando los comentarios de todos y trabajando duro para ofreceros el juego que nos ha llevado años desarrollar».

También confirmó que el viernes (hoy) se lanzará un parche que soluciona algunos de los problemas más urgentes a los que se enfrentan los jugadores; la actualización irá acompañada de notas completas y detalladas.

En una reciente retrospectiva, Sundberg también habló sobre Aionguard, un proyecto de fantasía cancelado de su etapa en Avalanche. Concebido en un principio como «Just Cause con dragones», Aionguard fue descartado en 2009 después de que una importante editorial (se rumorea que era Disney) dejara de centrarse en la fantasía oscura. Sundberg señaló que la visión de Aionguard —que incluía gólems de 18 metros y ataques aéreos con dragones— finalmente se está haciendo realidad en éxitos modernos como Desierto Carmesí.

La muestra de la iniciativa Triple-i presenta 40 éxitos independientes

The Tercera edición anual de la Muestra de la Iniciativa Triple-i Se emitió el 9 de abril de 2026, ofreciendo una densa retransmisión de 45 minutos repleta de 40 títulos independientes y ocho estrenos mundiales. El evento, fundado por Evil Empire, desarrollador de Dead Cells, ha consolidado su lugar como uno de los principales escenarios digitales para los videojuegos independientes, prescindiendo de los presentadores tradicionales y las pausas publicitarias para adoptar un formato centrado exclusivamente en los tráilers. El protagonista indiscutible fue un análisis en profundidad de Castlevania: Belmont’s Curse, un proyecto colaborativo entre Evil Empire y Konami. Ambientado 23 años después de Dracula’s Curse, el título supone un gran regreso a las raíces clásicas de la franquicia y su lanzamiento está previsto para finales de 2026.

Entre los anuncios más destacados se encontraba la revelación de la fecha de acceso anticipado de «Alabaster Dawn», la esperadísima secuela del creador de «CrossCode», Radical Fish Games. Con su lanzamiento previsto para el 7 de mayo de 2026, este RPG de acción en 2.5D supone una evolución visual para el estudio, ya que combina combates a gran velocidad con una mecánica de reconstrucción en la que los jugadores deben restaurar una civilización en un páramo. Los aficionados a los juegos de supervivencia también recibieron una sorpresa con el anuncio de Don’t Starve Elsewhere, una nueva entrega de la franquicia de Klei Entertainment que introduce la amenaza de la Niebla y funciones cooperativas online específicas diseñadas especialmente para la exploración generada proceduralmente.

El evento completó su programa de estrenos mundiales con «Too Deep To Quit», un peculiar juego de búsqueda del tesoro con marionetas, y las primeras imágenes de juego de «Alkahest», un trepidante juego de lucha en primera persona de fantasía de Push On que suscitó polémica con sus dos primeros tráilers. Los títulos favoritos que regresan también dejaron sentir su presencia, y Hopoo Games ofreció novedades sobre el futuro de Risk of Rain 2. Con más de una docena de demos disponibles en Steam hasta el 16 de abril, el Iniciativa Triple-i sigue demostrando que el sector independiente sigue siendo una fuente constante de innovación mecánica.

«The First Berserker»: Khazan deja de recibir apoyo tras dificultades comerciales

A pesar de contar con una valoración de «Muy positiva» en Steam, El primer berserker: Khazan ya está perdiendo el apoyo de sus desarrolladores. Según se ha informado, la desarrolladora Neople (una filial del gigante de los videojuegos Nexon) ha reasignado al equipo responsable de este RPG de acción para jugadores experimentados apenas unas semanas después de su lanzamiento.

Aunque el juego fue elogiado por su combate brutal y su vinculación con el enorme universo de Dungeon & Fighter (DNF), su número de jugadores se desplomó desde un máximo de 32 000 hasta poco más de 1000 usuarios diarios. Nexon, que recientemente cerró el juego de lucha fantástica Warhaven, parece estar dando prioridad a la «eficiencia» al reasignar a los desarrolladores a proyectos de servicio en vivo más rentables.

Esto nos sirve de recordatorio de que ni siquiera una franquicia muy querida ni el éxito de crítica pueden salvar siempre a un juego de la volatilidad del mercado actual.

«The Cube: Save Us» cierra tras solo tres semanas

El género de los shooters de huida tiene un nuevo récord de menor duración. The Cube: Save Us, desarrollado por The Highrise Group, ha anunciado que cerrará exactamente 21 días después de su lanzamiento. El juego intentó entrar en un mercado increíblemente saturado, dominado por títulos como Escape from Tarkov, ARC Raiders, y Hunt: Showdown 1896, pero no logró captar una audiencia fiel.

The Highrise Group, un nombre relativamente nuevo en el competitivo mundo de los shooters multijugador, descubrió que «lanzar y actualizar» es una estrategia arriesgada cuando los jugadores tienen a su disposición docenas de otras opciones gratuitas.

«The Cube» cerrará oficialmente este mes, dejando tras de sí una lección aleccionadora para cualquier desarrollador que aspire a triunfar en el género de la minería sin un presupuesto de marketing desorbitado o un gancho realmente único.

Vuelve «Gloria Victis»: Gamigo anuncia una prueba de juego para el MMO relanzado

El MMORPG medieval de mundo abierto «Gloria Victis» va a tener una segunda oportunidad. La editorial Amigo ha anunciado una prueba pública que se llevará a cabo del 20 al 27 de abril de 2026. Desarrollado originalmente por el equipo independiente polaco Black Eye Games, el título estuvo en funcionamiento durante una década antes de cerrar a finales de 2023 debido al agotamiento de los desarrolladores y a las dificultades económicas.

Ahora, con su regreso como título gratuito bajo el paraguas de Gamigo, este relanzamiento pretende recuperar el combate basado en la habilidad y sin selección de objetivos que lo convirtió en un «diamante en bruto», según la comunidad de Rojo/MMORPG.

Aunque Gamigo tiene una reputación controvertida por adquirir MMO «moribundos» y apostar por una monetización agresiva (como hizo con Rift y ArcheAge), esta prueba de juego será la primera oportunidad real de comprobar si esta nueva versión puede mantener el espíritu «sin pay-to-win» del original. Todo el progreso de la prueba, que durará una semana, se reiniciará, pero los participantes recibirán títulos exclusivos y moneda premium para el relanzamiento oficial.