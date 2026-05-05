Netflix se dirige al público infantil con una nueva aplicación de juegos

PUNTOS CLAVE: Netflix lanza Playground, una aplicación de juegos para niños sin anuncios, con modo sin conexión y controles parentales.

Incluye juegos basados en Peppa Pig, Barrio Sésamo y el Dr. Seuss.

Esto forma parte de la apuesta continua de Netflix por los videojuegos, incluidos futuros títulos basados en la nube.

Es justo decir que la incursión de Netflix en el mundo de los videojuegos no ha sido precisamente fácil, dada su falta de enfoque y la pérdida de varios estudios, pero eso no le ha impedido diversificarse hacia productos relacionados con series de televisión y, ahora, una aplicación dirigida a los niños. Aunque ya existen algunos juegos aptos para niños dentro del catálogo de Netflix Games, la nueva aplicación Netflix Playground está dirigida a menores de 8 años.

Playground, como servicio, está incluido en una suscripción a Netflix ya existente (al igual que la sección principal de Juegos); es posible descargar la aplicación desde la App Store y Google Play, pero los usuarios deberán iniciar sesión en Netflix para poder acceder a todas sus funciones.

«Estamos creando un mundo en el que los niños no solo puedan ver sus historias favoritas, sino que también puedan adentrarse en ellas e interactuar con sus personajes favoritos», afirmó John Derderian, vicepresidente de series de animación y programas infantiles y familiares de Netflix.

«Estamos creando un espacio integrado para el descubrimiento, el aprendizaje y el juego. Ya sea para reencontrarse con Hank y la tripulación del camión de la basura en nuevas aventuras o para preparar un batido con Peppa Pig, ver y jugar en Netflix puede convertirse en la parte más divertida y sencilla del día de cualquier familia».

Hay que captarlos desde pequeños

Siempre ha habido, y siempre habrá, un gran debate sobre si los niños pequeños deberían poder jugar a los videojuegos: aunque el consenso general entre los expertos es que No pasa nada si se usa de forma limitada, por supuesto, la decisión siempre recae en los padres.

Hay que reconocer que Netflix es consciente de esto, así como de los posibles riesgos inherentes a las aplicaciones de juegos, y por eso se ha asegurado de que Playground no contenga anuncios, compras dentro de la aplicación ni cargos adicionales. Además, funciona sin conexión, por lo que no hay que preocuparse por la seguridad en línea ni por el consumo excesivo de datos.

Playground también incluye múltiples controles parentales protegidos con código PIN, que permiten, por ejemplo, crear perfiles individuales para cada niño con contenido adecuado a su edad, ajustar la clasificación por edades, bloquear y filtrar contenidos específicos, así como consultar el historial de navegación y las herramientas de actividad para que los padres puedan supervisar lo que sus hijos hacen realmente en la aplicación.

Ya sabes: ¡Para niños!

El contenido en sí también está dirigido a los niños más pequeños, ya que incluye una combinación de juegos sencillos de estilo arcade y títulos de entretenimiento educativo. Desde el lanzamiento, los niños podrán disfrutar de varios juegos del Dr. Seuss, como «Red Fish, Blue Fish» (un juego musical), «Horton!» (que enseña la relación de causa y efecto a través de minijuegos) y «The Sneetches» (construcción de vehículos y reconocimiento de formas).

Ve de compras con Mamá Cerda, porque ¿por qué no?

«Peppa Pig», el popular clásico de Netflix, cuenta ahora con su propia serie exclusiva para Netflix, «Playtime With Peppa Pig», que permite a los niños preparar batidos, ir de compras o incluso conducir un autobús. «Barrio Sésamo» y «StoryBots» también tienen sus propias aplicaciones repletas de actividades creativas, como rompecabezas y pegatinas interactivas.

Pero el premio al título «claramente dirigido a los niños» se lo lleva «Bad Dinosaurs», que, según Netflix, permite a los jugadores «elegir un pequeño tiranosaurio para correr en una pista de carreras, o improvisar con un tocadiscos, un teclado y efectos de sonido para crear una nueva canción llena de pedos».

El futuro de los juegos de Netflix

Lanzado oficialmente en 2021, Netflix Games hasta ahora ha tenido un camino lleno de baches. Durante la rueda de prensa sobre los resultados del cuarto trimestre de 2025 de Netflix, celebrada en enero de 2026, el codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, afirmó que el plan para este año es centrar la atención en los videojuegos en la nube.

«Un gran avance y una prioridad para nosotros son nuestros juegos para televisión basados en la nube. Se trata de un lanzamiento muy emocionante para nosotros. Todavía nos encontramos en las primeras fases de esta implantación. Aproximadamente un tercio de nuestros miembros tiene acceso a los juegos para televisión, ya que estamos actualizando la tecnología de los televisores y los clientes de televisión para que puedan gestionarlos».

Las declaraciones de Peters se refieren a un cambio importante en el sector, especialmente en lo que respecta a la competencia. Amazon cerró el año pasado con un relanzamiento de su servicio Lunaque incluyetransmisión en la nube juegos de fiesta, mientras que GeForce NOW de NVIDIA sigue intentando hacerse un hueco en el sector con el lanzamiento de nuevos títulos como Samson y, a finales de este año, CONTROL Resonant.

Al menos, «LEGO Party!» cuenta con una herramienta de creación de personajes muy completa.

La propia Netflix cerró el año 2025 lanzando «Netflix Party Games», una iniciativa que permite a los usuarios reunirse y jugar a títulos como «LEGO Party!», «Party Crashers: Fool Your Friends» y «Pictionary: Game Night» a través de la televisión utilizando el móvil como mando.

En cuanto a Playground, ya está disponible en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Filipinas, y su lanzamiento mundial está previsto para el 28 de abril.