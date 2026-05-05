NVIDIA incorpora un sistema lógico a su herramienta clásica de modding de videojuegos tras el lanzamiento de 50 mods por parte de la comunidad en un año

La actualización de RTX Remix introduce un sistema gráfico dinámico que se adapta a los acontecimientos del juego

La nueva plataforma de modding permite realizar cambios visuales a través de 900 ajustes sin necesidad de acceder al código fuente

La comunidad ha aportado más de 20 complementos y herramientas a través del desarrollo de código abierto

NVIDIA lanzó una actualización de RTX Remix el 27 de enero que introduce un sistema lógico para la modificación dinámica de los gráficos en juegos clásicos para PC. La actualización permite a los creadores de mods activar efectos visuales basados en eventos del juego en tiempo real en más de 165 títulos compatibles, sin necesidad de acceder al código fuente ni a los motores de juego.

La plataforma se centra en videojuegos antiguos para PC cuyos gráficos han envejecido mal, a pesar de conservar una jugabilidad y unos elementos narrativos atractivos. RTX Remix aplica la tecnología moderna de trazado de trayectorias y el renderizado basado en IA para reinventar títulos clásicos, manteniendo al mismo tiempo sus fundamentos mecánicos originales.

Andrew Burnes, de NVIDIA, explicó la filosofía de desarrollo que subyace al nuevo sistema. «Históricamente, modificar los gráficos de un juego para que respondieran a los eventos del juego en tiempo real requería acceso al código fuente o al motor», afirmó Burnes en la publicación del anuncio. El sistema Logic elimina esta barrera técnica al tiempo que proporciona acceso a 900 ajustes gráficos Remix diferentes que los modders pueden manipular dinámicamente.

La lógica RTX Remix permite crear efectos visuales condicionales

El sistema Logic funciona a través de una interfaz basada en nodos que no requiere conocimientos de programación. Los modders conectan los desencadenantes de eventos del juego con las modificaciones gráficas a través de la interfaz visual, creando efectos condicionales que responden a las acciones del jugador, las posiciones de la cámara, los límites del mundo, el estado de los objetos, el paso del tiempo y las entradas del teclado.

Los efectos meteorológicos ponen de manifiesto las aplicaciones prácticas del sistema. Las versiones anteriores de RTX Remix imponían condiciones uniformes en todos los mods, lo que provocaba que nevara en interiores cuando se aplicaban de forma global. El sistema Logic permite que los efectos meteorológicos se activen únicamente cuando la posición del jugador se registra como exterior, lo que permite efectos ambientales específicos para cada ubicación.

NVIDIA presentó implementaciones avanzadas, entre las que se incluyen la activación de la visión nocturna vinculada al zoom de las armas, avisos de peligros ambientales cuando los enemigos se acercan fuera del campo de visión de la cámara y elaboradas escenas que combinan la personalización tradicional del motor Source con Remix Logic. Una de las demostraciones muestra una máquina defectuosa que genera partículas trazadas con un caos creciente, luces parpadeantes que indican energía inestable y una secuencia de transformación nuclear que culmina con la desintegración de los zombis.

El sistema es compatible actualmente con más de 30 eventos de juego, y su capacidad de ampliación permite a los desarrolladores de la comunidad añadir nuevos desencadenantes mediante contribuciones de código abierto. NVIDIA presenta Logic como una herramienta que transforma cada función de renderizado en una plataforma de experimentación interactiva, en lugar de un simple conjunto de herramientas de modificación estáticas.

En 2025, la comunidad de RTX Remix creció con el lanzamiento de más de 50 nuevos mods y la incorporación de más de 20 herramientas desarrolladas por la comunidad a través de contribuciones de código abierto. Entre los proyectos finalizados se encuentran «Unreal RTX», de mstewart401, y «Left 4 Dead 2 RTX», del Nostalgia Drive Team, mientras que «Call of Duty: Black Ops RTX» y «Clive Barker’s Undying» siguen en fase de desarrollo activo.

NVIDIA cuenta con una amplia gama de soluciones de IA para el desarrollo de videojuegos

NVIDIA opera múltiples herramientas de desarrollo basadas en la inteligencia artificial Más allá de RTX Remix, que se centra en diversos aspectos de la creación de videojuegos. La suite ACE ofrece tecnologías de humanos digitales para NPC conversacionales y personajes autónomos mediante IA generativa, mientras que NeMo proporciona un marco de código abierto para desarrollar modelos de reconocimiento de voz, conversión de texto a voz y procesamiento del lenguaje.

Riva ofrece inteligencia artificial de voz acelerada por GPU para flujos de trabajo en tiempo real en aplicaciones de videojuegos. La plataforma Omniverse funciona como un entorno de desarrollo modular para aplicaciones 3D basado en la tecnología Universal Scene Description y RTX.

El kit RTX integra tecnologías para el renderizado de activos asistido por IA, la optimización geométrica para el trazado de trayectorias y herramientas de creación de personajes fotorrealistas. Estos sistemas tienen como objetivo agilizar los flujos de trabajo técnicos sin perder el control creativo sobre los resultados finales.

El uso de la IA en el desarrollo sigue siendo un tema controvertido

El debate en el sector sobre la implementación de la IA en el desarrollo de videojuegos se intensificó tras las declaraciones del director ejecutivo de Epic Games Los comentarios de Tim Sweeney en noviembre sobre los requisitos de divulgación de la IA de Steam. Sweeney argumentó que las etiquetas de divulgación pierden su sentido a medida que la adopción de la IA se extiende por los procesos de producción, especialmente en los títulos de gran presupuesto.

Valve implementó en enero de 2024 unas políticas de divulgación de la IA que obligaban a los desarrolladores a especificar el contenido pregenerado creado con herramientas de IA durante el desarrollo y el contenido generado en tiempo real por la IA durante el juego. La plataforma perfeccionó estas directrices en enero de 2026 para aclarar las diferencias entre las herramientas destinadas a mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y los recursos que aparecen en los juegos o en los materiales de marketing.