MindsEye sigue intentando volver a la palestra con nuevos contenidos incluidos en la lista negra

MindsEye recibe una importante actualización: nueva campaña de la historia de Blacklisted a través de ARCADIA y una rebaja de precio de 60 $ a 34,99 $ para reavivar el interés.

nueva campaña de la historia de Blacklisted a través de ARCADIA y una rebaja de precio de 60 $ a 34,99 $ para reavivar el interés. La actualización llega en medio de la polémica sobre las condiciones laborales, las acusaciones de sabotaje y la cancelación del crossover de Hitman con IO Interactive.

sobre las condiciones laborales, las acusaciones de sabotaje y la cancelación del crossover de Hitman con IO Interactive. Las primeras reacciones de los jugadores siguen siendo dispares a negativa, a pesar de las mejoras en la jugabilidad y el contenido añadido.

Build a Rocket Boy, el estudio fundado por Leslie Benzies, productor ejecutivo de GTA III a V, es sin duda un ejemplo de perseverancia: acaba de lanzar una nueva misión de la historia para el tan denostado MindsEye, además de bajar el precio. El juego salió a la venta inicialmente en junio de 2025 a un precio de 60 dólares en todas las principales plataformas, y se mantuvo en ese nivel a pesar de las pésimas críticas recibidas tanto por parte de la prensa como de los jugadores. Ahora se vende por 34,99 dólares.

Build a Rocket Boy también espera que el nuevo contenido, «Blacklisted», ayude a atraer a nuevos jugadores al juego o, al menos, convenza a los jugadores actuales de que MindsEye por fin merece la pena. «Blacklisted» cuenta con Julie Black, una asesina a la que se le ha encomendado la misión de eliminar a varios objetivos que planean sabotear Meridian, la agencia de espionaje para la que trabaja. Irónicamente, Build a Rocket Boy fue objeto de críticas recientemente por instalar software de vigilancia en los ordenadores de los empleados.

Mark Gerhard, codirector ejecutivo y director técnico de Build a Rocket Boy, afirmó: «Blacklisted es la primera campaña narrativa nueva de MindsEye desde su lanzamiento, y estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a los jugadores a Redrock City para que la disfruten de una forma diferente».

«En lugar de los DLC tradicionales, Blacklisted se distribuye a través de nuestra plataforma de contenido generado por los usuarios, ARCADIA, que está integrada en MindsEye», añadió.

Prepara una demanda, chico

«Blacklisted» llega envuelta en una nube de mala publicidad en torno a «Build a Rocket Boy», que va más allá de las críticas negativas al juego. El personal del estudio publicó un Carta abierta sobre las condiciones laborales desfavorables el año pasado, a lo que se sumó que Benzies y Gerhard se mostraron muy críticos con los supuestos «saboteadores» que, según ellos, actuaban activamente en contra del estudio.

Aunque Benzies se ha mantenido prácticamente en silencio durante los últimos meses, Gerhard no ha hecho lo mismo. Es el antiguo director ejecutivo de Jagex, donde contribuyó a convertir Runescape en un popular MMO antes de abandonar la empresa en 2014. Ya por aquel entonces tenía una reputación de ser franco, y esto sigue siendo así hoy en día: en una entrevista reciente con GamesBeat, afirmó que «También estamos utilizando [Blacklisted] para compartir con la comunidad algunas de las pruebas del sabotaje».

«Como espía sigiloso, menos mal que no llevo ropa que se caracterice por chirriar y hacer ruido. Oh, espera».

Blacklisted —aparte de su nombre, que no deja lugar a dudas— es, a todos los efectos, una versión renovada de un crossover fallido de Hitman; en un principio, su lanzamiento estaba previsto gracias a la colaboración de Build a Rocket Boy con la editorial IO Interactive, creadora de Hitman. Sin embargo, esta colaboración se disolvió a finales de marzo de este año a raíz de los problemas mencionados anteriormente.

En cuanto a las «pruebas» ocultas en *Blacklisted*, según las primeras críticas, parece que no son más que alusiones a aquellos a quienes Gerhard ya ha señalado públicamente. Entre ellos destaca Ritual Network, una agencia de influencers que, según Gerhard, es «una gran empresa estadounidense» que, en realidad, tiene su sede en Scunthorpe (Reino Unido), la ciudad natal de este autor.

Por su parte, Ritual Network emitió un comunicado en febrero: «No tenemos constancia de ninguna acción legal legítima que afecte a Ritual Network y no se nos ha facilitado ninguna prueba que respalde estas acusaciones. Cualquier insinuación de que Ritual Network esté relacionada con estas acusaciones es incorrecta».

Contenido generado por los usuarios

Es demasiado pronto para saber si el doble golpe de «nuevo contenido y bajada de precios» tendrá algún impacto en MindsEye, y mucho menos uno positivo, pero los primeros indicios no pintan bien. El sitio web oficial MindsEye Reddit Ya está llenándose de comentarios de los jugadores, y no son del todo favorables.

Aun así, Build a Rocket Boy también ha actualizado el juego base. Entre las novedades se incluyen mejoras en el comportamiento de los civiles y los PNJ, de modo que ahora «reaccionarán mejor a su entorno y huirán ante determinadas situaciones», así como ajustes en ARCADIA para PC, que permite a los jugadores crear su propio contenido para MindsEye.