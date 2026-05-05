El ARG «Marathon» desbloquea nuevo contenido

Marathon utiliza un juego de realidad alternativa (ARG) para ayudar a desbloquear el nuevo mapa «Cryo Archive» y la historia oculta.

Su atrevido estilo de «realismo gráfico» —inspirado en Mirror’s Edge y Aeon Flux— ha impresionado a algunos jugadores, pero ha suscitado dudas sobre la interfaz de usuario.

El juego de disparos y escape «ARC Raiders» sigue siendo su principal competidor en el ámbito del PvPvE.

Marathon, el nuevo shooter PvPvE de Bungie, salió a la venta el 5 de marzo en las principales plataformas y tiene por delante el reto de destacar entre la multitud de shooters en línea. Una de las formas en que lo está consiguiendo es a través de un ARG (juego de realidad alternativa), que reta a los jugadores a descifrar pistas dentro del juego para desbloquear contenido relacionado con el «Cryo Archive», que es un nuevo mapa. Entre los contenidos desbloqueados anteriormente se incluyen cinemáticas ocultas y trasfondo, además del fragmento de vídeo que se muestra a continuación.

Marathon es un juego de disparos de extracción en el que los jugadores asumen el papel de un «Runner», un caparazón cibernético dotado de diversas habilidades, para saquear una colonia abandonada construida en Tau Ceti, un planeta situado cerca de un sol muy similar al nuestro. Además de los Runners rivales, los jugadores también se enfrentan a las fuerzas de seguridad de la UESC y a entornos impredecibles. También hay numerosas referencias a la trilogía original de juegos Marathon de Bungie, lanzada en 1994, tal y como explicó el director del juego, Christopher Barrett, en una entrevista en mayo de 2023.

«Sentimos un enorme respeto por los juegos originales de Marathon y, desde el primer momento, hemos querido rendirles homenaje, sobre todo a su mitología, su historia y la temática de su mundo. Al mismo tiempo, nuestra visión para este juego es algo nuevo. No se trata de una secuela directa de los originales, sino de algo que, sin duda, pertenece al mismo universo y que tiene el sello característico de un juego de Bungie».

El robo de obras de arte y el valor estético

Marathon ha llamado la atención tanto por su gráficos ácidos-una estética similar a la de ser el primer juego nuevo de Bungie en una década. Aunque el pasado mes de mayo se generó cierta polémica en torno al supuesto plagio de las ilustraciones utilizadas en el juego, que se atribuían a la artista Fern «4nt1r34l» Hook (también conocida como Antireal), Bungie la ha acreditado desde entonces como consultora de diseño visual.

El director artístico sénior de Bungie, Joseph Cross (que dejó la empresa en diciembre de 2025, aunque por motivos ajenos a la polémica sobre Antireal), calificó el estilo general de «realismo gráfico» en una publicación de X, y señaló que «Muchos de vosotros ya habéis identificado gran parte de nuestras influencias visuales: Mirrors Edge, Aeon Flux, Ghost in the Shell, Otomo, Koji Morimoto, The Designers Republic y Chris Cunningham forman sin duda parte de nuestro “caldo” de inspiración».

The Designers Republic desempeñó un papel fundamental en el diseño gráfico de los años noventa (Wipeout es un claro ejemplo de su trabajo).

Aunque el aspecto del juego ha recibido elogios, no a todos los jugadores les ha convencido. Después de que los jugadores pudieran probar por primera vez el «Server Slam» el mes pasado, Internet se inundó de quejas sobre una interfaz de usuario poco intuitiva y un diseño visual confuso. Como dijo un usuario de Reddit: «

«Tener que pasar el cursor por encima de dos elementos que, a simple vista, son exactamente iguales, solo para que aparezca una ventana emergente que indique que son diferentes, es una auténtica pesadilla».

Tras el Server Slam, Bungie confirmó que seguiría realizando ajustes en la interfaz de usuario, así como en la jugabilidad y en otras funciones, como la creación de más oportunidades para el PvP y la corrección del retraso en el chat de voz.

ARG Raiders

El competidor más directo de Marathon es el de Embark Studios ARC Raiders, que además funciona como juego de pago, en lugar de ser gratuito (ambos juegos cuestan 40 dólares). Se trata, asimismo, de un shooter de extracción que hace hincapié en el combate PvPvE, con un ambiente retrofuturista y una gran atención a su comunidad. Además, ha logrado mantener una cantidad considerable de jugadores en PC, una plataforma conocida por pérdida masiva de jugadores de los servicios en línea; ARC Raiders alcanzó recientemente su máximo histórico de 197 336 jugadores en PC, mientras que Marathon registra actualmente una media de unos 62 800 jugadores en las horas punta.

ARC Raiders también ha tenido que hacer frente a su propia polémica: sobre todo por el uso de la inteligencia artificial para las voces, lo que provocó una Reseña de dos estrellas. La mayoría de los jugadores se mostraron más molestos por la crítica que por el uso de la IA, pero, aun así, el director ejecutivo de Embark Studios (y ahora también presidente ejecutivo de Nexon), Patrick Söderlund, reveló recientemente que gran parte del contenido de IA ha sido sustituido desde entonces.

«Volvimos a grabar algunas de las líneas tras el lanzamiento y las hicimos con voces reales», afirmó en una entrevista con GameIndustry.biz. «Hay una diferencia de calidad. Un actor profesional de verdad es mejor que la IA; así son las cosas. Consideramos la IA, ante todo, como una herramienta de producción. Nos permite probar cosas internamente. Podemos probar 15 frases diferentes sin grabarlas, y así sabemos qué hay que grabar. También es una forma de trabajar para nosotros, no de sustituir a los actores. No creemos necesariamente en sustituir a los humanos por la IA en todo momento».

Sin embargo, donde «Marathon» podría llevar la delantera a «ARC Raiders» es en su actual promoción de ARG. No debe confundirse con un juego de realidad aumentada (como «Pokémon GO»); un juego de realidad alternativa se centra en el contenido del juego, y los jugadores de «Marathon» ya han completado seis de los siete pasos necesarios para desbloquear el mapa «Cryo Archive». Se trata de la primera planta de la nave espacial de la UESC (la «Marathon» del título) que sobrevuela el planeta, y forma parte de lo que Bungie ha denominado en una publicación de noticias como contenido de «final de juego» para cerrar la primera temporada del juego.

Bungie espera que la historia del juego y el ARG atraigan y retengan a más jugadores con el paso del tiempo.

Muchos jugadores sabían que Marathon acabaría lanzándolo tarde o temprano, pero es de esperar que descifrar las pistas del ARG haya acelerado su desbloqueo (actualmente aparece en el juego como un mapa «Redacted»). Esto también concuerda con los comentarios iniciales del director del juego, Christopher Barrett, quien dijo: «Nuestra filosofía de diseño aquí es que los jugadores influyan en la historia del mundo a través de sus elecciones y sus acciones. Este enfoque también nos permite dar forma a la dirección narrativa general de la experiencia del juego, al tiempo que ofrece a los jugadores una sensación directa de agencia y poder».

«Sin embargo, más allá de la simple “historia de tu última partida”, queremos dar a los jugadores la oportunidad de influir en estas zonas persistentes y, por ende, en el mundo en general», añadió. «Por ejemplo, imagina que un grupo descubre un artefacto hasta entonces desconocido que, al activarse, abre una nueva zona del mapa para que todos los jugadores la exploren. En esencia, estamos creando un juego en el que las acciones de los jugadores pueden tener repercusiones en el mundo y en los propios jugadores a medida que se desarrollan las temporadas».

La hoja de ruta actual de Marathon.

Bungie ha prometido que los jugadores empezarán a ver el impacto de sus acciones en Tau Ceti con la temporada 2: Nightfall, que se lanzará en junio y se prolongará hasta agosto. Esta incluirá una versión nocturna de la zona de Dire Marsh, un nuevo Runner y, por supuesto, más armas, modificaciones, núcleos, contratos y funciones del juego como el Cradle, que ofrecerá a los jugadores un mayor control sobre las estadísticas de un Runner.