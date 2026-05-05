«Albion Online» llega por fin a Xbox con juego cruzado completo y sin excusas

El MMO gratuito llega a Xbox Series X y S este mes de abril

Se ha confirmado el juego cruzado completo y el progreso compartido en todas las plataformas

Versión para consola rediseñada con compatibilidad con mandos y una interfaz de usuario renovada

Tras casi una década triunfando en PC y dispositivos móviles, Albion Online da por fin el salto a Xbox Series X y S el 21 de abril. El desarrollador Sandbox Interactive ha confirmado este tan esperado debut en consolas, con lo que llevará su MMORPG de mundo abierto a un público completamente nuevo sin dividir a la comunidad de jugadores ni rebajar la calidad del juego.

La versión para Xbox se ha optimizado por completo con una interfaz de usuario rediseñada, ajustes en el combate pensados para el mando y sistemas de navegación actualizados, creados específicamente para jugar en consola. Los jugadores también pueden conectar un teclado y un ratón si lo desean, porque, ¿por qué no mantener la flexibilidad?

El gran atractivo aquí es el juego cruzado sin interrupciones. Todos juegan en los mismos servidores, utilizando las mismas cuentas, lo que significa que el progreso se transfiere entre plataformas sin ningún tipo de problema. Tal y como se indica en el anuncio, los jugadores pueden empezar a jugar en Xbox sin perder nada y continuar su aventura donde quieran.

Los jugadores apuestan por el Albion

En comparación con pesos pesados como «Final Fantasy XIV» o «The Elder Scrolls Online», «Albion Online» parece casi un juego rebelde. Esos títulos apuestan por una narrativa cinematográfica, una progresión guiada y un contenido cuidadosamente estructurado. «Albion», por su parte, sumerge a los jugadores en un mundo abierto y, básicamente, les dice: «¡Buena suerte!».

Esa diferencia es su mayor fortaleza y su mayor riesgo. La economía impulsada por los jugadores y el PvP con botín total de Albion generan una tensión que la mayoría de los MMO modernos evitan. Perder el equipo realmente importa, y las guerras territoriales tienen mucho en juego. Se acerca más, en esencia, a los antiguos títulos de tipo «sandbox» que a las experiencias más controladas de hoy en día.

Curiosamente, esa misma energía de los juegos de mundo abierto está apareciendo en otros lugares. «Masters of Albion», el próximo proyecto de Peter Molyneux, también apuesta por la libertad del jugador y la configuración del mundo, y actualmente se encuentra en fase de beta cerrada. Aunque combina elementos de los «god games» con la construcción de ciudades y la acción, comparte esa misma idea central: dar el control a los jugadores y dejar que los sistemas hablen por sí mismos. Albion Online simplemente lo hace en un entorno mucho más centrado en el PvP y con una economía muy marcada.

Un auténtico MMO multiplataforma llega a las consolas

La llegada de Albion Online a Xbox parece una victoria poco habitual para Los aficionados a los MMORPG que están hartos de las comunidades fragmentadas. En lugar de crear un ecosistema independiente para consolas, Sandbox Interactive mantiene todo unificado. Los jugadores de Xbox se adentrarán en el mismo mundo que los usuarios de PC y dispositivos móviles, sin barreras artificiales ni servidores aislados.

Este enfoque es más importante de lo que parece: muchos MMO siguen teniendo dificultades con el juego cruzado o lo evitan por completo, pero Albion Online apuesta por él sin reservas. La progresión compartida significa que el equipamiento, los personajes y el progreso van con el jugador, no con la plataforma, lo que facilita cambiar de dispositivo sin perder el ritmo.

Además, el momento coincide con la actualización «Radiant Wilds», que aporta un cambio visual radical y mejoras en el rendimiento del juego apenas unos días antes del lanzamiento en Xbox. Esto significa que los nuevos jugadores se sumergen en una versión del juego que refleja su estado actual, y no cómo era antes. Para un título que se nutre del caos generado por los jugadores, ese nuevo comienzo podría ser justo lo que necesita.