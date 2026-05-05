«Baldur’s Gate» llegará a la televisión y a los jugadores no les hace ninguna gracia

HBO está preparando una serie de televisión basada en «Baldur’s Gate 3», dirigida por Craig Mazin, sin la participación directa de Larian Studios.

Los jugadores están descontentos, lo tachan de mera estrategia para sacar dinero y cuestionan los cambios introducidos en una historia impulsada por los jugadores.

Aún queda algo de esperanza, ya que Mazin ha elogiado el juego y se ha puesto en contacto con el director general de Larian.

HBO confirmó justo antes del fin de semana que se está preparando una serie de televisión basada en «Baldur’s Gate 3», de Larian Studios. Sin embargo, el estudio no participará en el proyecto, ya que Craig Mazin («The Last of Us», «Chernobyl») ejercerá de showrunner y productor ejecutivo.

Esta noticia ha sido recibida con un sentimiento generalizado de decepción entre los jugadores, y muchos la han calificado de «maniobra para sacar dinero» por parte de Wizards of the Coast (los propietarios de Dungeons and Dragons, serie de la que forma parte Baldur’s Gate). Otros no entienden por qué se ha dejado fuera a Larian de la producción, cuando la serie va a ser una continuación de los acontecimientos del juego.

Mazin expresó su admiración por el material original en un comunicado de prensa: «Después de haber dedicado casi 1000 horas al increíble mundo de Baldur’s Gate 3, es un sueño hecho realidad poder continuar la historia que crearon Larian y Wizards of The Coast».

«Soy un gran admirador de D&D y de la brillante adaptación que han hecho Swen Vincke y su talentoso equipo. Estoy deseando contribuir a dar vida a Baldur’s Gate y a todos sus increíbles personajes con todo el respeto y el cariño que podamos, y estoy profundamente agradecido a Gabe Marano y a su equipo de Hasbro por confiarme esta propiedad tan importante».

Cada elección cuenta

La trama general de «Baldur’s Gate 3» presenta a los personajes controlados por el jugador infectados con parásitos de los Devoradores de Mentes. Estos deben buscar una cura para ellos, al tiempo que se enfrentan al culto del Absoluto, que pretende crear un ejército de Devoradores de Mentes para conquistar el mundo. Ambientado en los Reinos Olvidados de Dungeons and Dragons, el juego fomenta un nivel de libertad de elección y de inmersión del jugador nunca visto antes en los juegos de rol, aunque el propio Divinity Original Sin II de Larian se acercó bastante.

Larian se ha asegurado de incluir una gran variedad de opciones de diálogo, que rara vez encajan perfectamente en las típicas elecciones de «bueno» o «malo».

Así, «Baldur’s Gate 3» salió a la venta en agosto de 2023 y enseguida se alzó con múltiples premios, entre ellos el de «Juego del Año» y el de «Mejor Juego de Rol» en los Game Awards de 2023, así como el de «Mejor Juego» y el de «Mejor Narrativa» en los BAFTA de 2024.

Larian actuó tanto como editora como desarrolladora tras adquirir una licencia de Dungeons & Dragons de Wizards of the Coast; esto significó que Larian se autofinanció en su mayor parte, mientras que Hasbro (propietaria de Wizards of the Coast) ingresó 90 millones de dólares gracias al acuerdo, a fecha de febrero de 2024. Sin embargo, Larian cerró 2023 con unos beneficios antes de impuestos de entre 260 y 261 millones de dólares, por lo que el acuerdo se amortizó muy rápidamente.

No toques la mercancía

A pesar de la popularidad del juego, o quizá precisamente por ella, la gente ha acudido a las redes sociales para expresar lo decepcionada que está con la adaptación de HBO. «¿Por qué tienen que hacer una ‘secuela’ de todo?», comentó un usuario en el canal de Reddit del juego. «¿No pueden simplemente crear una historia completamente nueva ambientada en otra época o algo así? Va a apestar a fan service barato para sacar dinero».

Muchos otros se han hecho eco de este sentimiento, y la mayoría de la gente está molesta porque Larian no participa en el proyecto. Sin embargo, puede que esto no sea del todo cierto, ya que Swen Vincke, director ejecutivo del estudio, publicó en X el 6 de febrero que Mazin quería hablar.

«Los finales de BG3 se crearon para que sirvieran de base narrativa para nuevas aventuras», afirmó Vinke. «Hay muchas direcciones en las que podrían avanzar. Estoy deseando saber cuáles elegirán Craig y su equipo. Se ha puesto en contacto con nosotros para charlar, así que tendremos la oportunidad de contarle nuestras ideas».

Según se informa, «Baldur’s Gate 3» tiene cinco finales principales, pero estos pueden incluir alrededor de 17 000 variaciones menores.

Según informó Deadline que Mazin tiene la intención de ponerse también en contacto con los actores de doblaje del videojuego con la posibilidad de que interpreten papeles en la serie de acción real, tal y como ocurrió con *The Last of Us*; entre ellos se encontraban Troy Baker, Ashley Johnson y Merle Dandridge. Es también la versión televisiva de The Last of Us (que terminará con su próxima temporada en 2027) la que ha llevado a los jugadores a cuestionar la participación de Mazin. Se le culpó de cambiar demasiado la historia del juego para la segunda temporada, a pesar de que el director creativo del juego, Neil Druckmann coescribió la temporada.

Aunque es posible que Mazin no cuente con la colaboración de nadie de Larian entre bastidores, ejercerá de productor ejecutivo junto a Gabriel Marano, director de televisión de Hasbro Entertainment. Marano también está detrás de una próxima serie de Netflix sobre «Magic: The Gathering» junto con Zachary Edwin, vicepresidente de desarrollo de Hasbro. Edwin, por su parte, está vinculado a una serie de Netflix sobre Forgotten Realms que se encuentra actualmente en desarrollo, con la participación del productor y director de Stranger Things, Shawn Levy.

Según se informa, esta serie de «Dungeons & Dragons» y la serie «Baldur’s Gate» coexistirán. Dado que Chris Perkins, el antiguo director de guion de Wizards of the Coast y del universo de «D&D», colabora con Mazin como asesor, no es descabellado pensar que al menos una de estas series se mantendrá fiel a lo que los fans más aprecian de este universo.