Más de 150 desarrolladores de videojuegos impulsan la etiqueta «Fake OS» en Steam con Interfacex26

InterfaceX26 se celebra del 27 de abril al 4 de mayo con una oferta de Steam y una retransmisión en directo en la que participarán más de 150 desarrolladores y editoras

con una oferta de Steam y una retransmisión en directo en la que participarán más de 150 desarrolladores y editoras La campaña tiene como objetivo que «Fake OS» se convierta en una etiqueta oficial de Steam para juegos basados en interfaces y sistemas operativos simulados

para juegos basados en interfaces y sistemas operativos simulados El 2 de mayo tendrá lugar una presentación en directo en la que se mostrarán 32 juegos, junto con una campaña de etiquetado impulsada por los jugadores en Steam

Más de 150 desarrolladores y editoras participan en InterfaceX26, un evento coordinado de Steam que combina una semana de rebajas con una serie de presentaciones en directo. La iniciativa se celebra del 27 de abril al 4 de mayo y reúne tanto a grandes editoras independientes como a creadores individuales con un objetivo común: consolidar el género emergente «Fake OS» como una etiqueta oficial de Steam.

Esta etiqueta hace referencia a los juegos en los que los jugadores interactúan con entornos digitales simulados (a menudo sistemas operativos, escritorios, teléfonos o interfaces dañadas) para desentrañar tramas narrativas. Entre ellos se incluyen títulos como *Her Story*, *Pony Island* y *The Roottrees are Dead*, junto con experimentos más recientes como *KinitoPET* y *The Operator*. A pesar de la estructura reconocible del género, nunca ha tenido una clasificación unificada en Steam.

El organizador, Alexander Zacherl, afirmó: «A pesar de llevar más de un año diseñando un juego para Fake OS, me ha llevado meses elaborar esta lista de juegos, con un gran apoyo por parte de la comunidad. ¡Seguimos encontrando títulos nuevos cada semana! Deberíamos facilitarles las cosas a los desarrolladores que vengan detrás de nosotros. Pongamos en marcha esta etiqueta de Steam entre todos».

Éxito en el juego «Dwarf Tag»

En lugar de esperar a que Valve defina la categoría, InterfaceX26 se basa en un enfoque ascendente. Los desarrolladores están animando a los jugadores a etiquetar activamente los juegos que cumplan los requisitos con «Fake OS», utilizando un herramienta web personalizada diseñado para agilizar el proceso. Esta iniciativa sigue los pasos de campañas similares impulsadas por la comunidad en el pasado, entre ellas la exitosa campaña a favor de la etiqueta «Dwarf», que demostró cómo el comportamiento de los jugadores puede influir en el sistema de etiquetado de Steam.

La etiqueta «Dwarf» de Steam surgió como una iniciativa impulsada por los creadores de «Dwarf Fortress» y «Deep Rock Galactic», quienes argumentaban que los juegos protagonizados por enanos estaban demasiado dispersos en categorías sin relación entre sí. A principios de 2024, animaron a los jugadores a aplicar masivamente la etiqueta en Steam para demostrar que existía una demanda real, incluso sin el apoyo oficial de Valve. La campaña ganó rápidamente popularidad y, finalmente, Valve respondió añadiendo oficialmente «Dwarf» como etiqueta de Steam.

Cartel del festival

El 2 de mayo, InterfaceX26 organizará una presentación en directo en la que se mostrarán 32 juegos nuevos y actualizados, entre los que se incluyen títulos como «Database Detective: Minor Crimes Division», «Desktop Explorer», «DOLOS: Your Best Future», «SYNTAXIA», «Forbidden Solitaire», «Void Future: Hacking Protocol» y «ZeroPrompt». El evento estará presentado por Kurt Indovina y Lucy James, de GameSpot, y contará con la participación de creadores invitados como Jesse Cox, Dodger y Nookrium.

Como era de esperar, Interfacex26 también funciona como una gran oferta de Steam, con casi 100 juegos participantes a precio reducido durante toda la semana. Entre las editoras participantes se encuentran Devolver Digital (Pony Island, Inscryption), tinyBuild (la serie Hello Neighbor), Fellow Traveller (Citizen Sleeper) y No More Robots (Hypnospace Outlaw), además de numerosos estudios independientes que aportan títulos narrativos experimentales.

El objetivo general es dar mayor visibilidad a un espacio de diseño que a menudo se sitúa a caballo entre distintos géneros, al tiempo que se ofrece a los jugadores una etiqueta común que les permita descubrirlo más fácilmente. Si participan suficientes jugadores, la campaña podría convertir un estilo de juego vagamente definido en un género claramente reconocido y fácil de encontrar en toda la plataforma.