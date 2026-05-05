Resumen semanal: Hallan el kit de desarrollo perdido de GTA IV, cierran «The Elder Scrolls: Blades» y más

Se ha encontrado contenido perdido de GTA IV por 5 dólares

Los mercadillos son muy habituales en el Reino Unido, donde cualquiera puede montar un puesto y vender lo que quiera. Fue en uno de ellos, en Edimburgo, donde un afortunado conocido únicamente como «janmatant» compró una Xbox 360 por el equivalente a 5 dólares, solo para descubrir que contenía una versión de GTA 4 de noviembre de 2007.

La consola y el menú del XDK.

La Xbox lleva una pegatina de Rockstar North y funciona con el XDK, el kit de desarrollo oficial de Xbox 360, lo que significa que este hallazgo no solo es totalmente auténtico, sino que contiene un montón de material que los creadores de mods de GTA llevan años buscando. Entre ellos se incluyen recursos no utilizados o que antes no estaban disponibles, como transbordadores, armas e incluso indicios del tan rumoreado modo de zombis que, según se dice, GTA IV iba a incluir inicialmente.

Usuarios de GTAForums compartió un enlace a 118 GB de datos del kit de desarrollo en archive.org, pero desde entonces se ha eliminado; muchos sospechan Take Two Interactive (el propietario de Rockstar) ha presentado una notificación DMCA, aunque nadie ha podido confirmarlo en el momento de redactar este artículo. Sin embargo, esto no ha impedido que la gente siga compartiendo lo que han descubierto hasta ahora, incluidos recursos de la versión beta de personajes y escenarios.

Aiden O’Malley es un personaje de GTA IV que aparece en el XDK (a la izquierda), lo que demuestra que se le hizo crecer para el lanzamiento oficial.

La mala noticia es que a la versión le faltan algunos archivos esenciales para que funcione tal cual, pero la buena noticia es que los creadores de mods de GTA están buscando una solución alternativa, con el objetivo de conseguir al menos algo jugable en PC. Tal y como van las cosas, probablemente lo tendrán solucionado antes de que salga GTA VI.

«The Elder Scrolls: Blades» va a dejar de estar disponible

Lanzado para dispositivos móviles en marzo de 2019, The Elder Scrolls: Blades es, literalmente, una versión móvil de The Elder Scrolls. Los jugadores pueden crear un personaje con numerosas opciones de personalización y, a continuación, embarcarse en misiones. Sin embargo, en lugar de un mundo abierto, Blades presenta las mazmorras como «ventanas emergentes»: hay que hacer clic para explorar y luchar contra criaturas (en modo en primera persona, utilizando controles táctiles para atacar, moverse y mirar a tu alrededor) y, una vez finalizada la misión, se regresa a la base de operaciones.

Sin embargo, Blades es ante todo un juego para móviles, por lo que hay —o había— un fuerte énfasis en las microtransacciones. Bethesda, la editora, anunció esta semana que el juego dejará de estar disponible definitivamente el 30 de junio, pero hasta entonces los jugadores pueden comprar prácticamente cualquier cosa en la tienda del juego por solo 1 gema cada uno (las gemas se pueden encontrar en cofres y al completar misiones).

También ha habido informes de que el juego ya ha sido retirado de la tienda, pero esto no es del todo cierto: sigue estando disponible en algunas regiones de la UE, probablemente con fines de prueba. Por ejemplo, todavía puedes encontrarlo en Google Play, aunque puede que tengas que cambiar tu ubicación a Eslovenia, guiño, guiño.

Para ser sinceros, se ve bastante bien en mi teléfono Android, aunque los controles táctiles son un poco sensibles.

El inminente cierre de «The Elder Scrolls: Blades» supone el segundo título de la saga «The Elder Scrolls» para móviles que llega a su fin; el juego de cartas «The Elder Scrolls: Legends» se despidió del mundo de los videojuegos en enero de 2025, aunque la comunidad de ese juego está trabajando en seguir adelante. De lo contrario, los fans de The Elder Scrolls que estén deseando jugar a algo en el móvil o la tableta siempre pueden probar Castillos. Se trata de un juego de simulación de gestión de reinos similar a Fallout Shelter, y está disponible para Android e iOS.

Se acabó el colegio para Rec Room

Una vez posicionado como un Roblox-que hace unos años superó las expectativas y estaba valorada en 3.500 millones de dólares, la plataforma de redes sociales y videojuegos Rec Room cerrará sus puertas el 1 de junio. En una publicación aparecida esta semana en su página web oficial, la empresa declaró: «A lo largo de la última década, Rec Room se ha convertido en algo increíble, llegando a contar con más de 150 millones de jugadores y creadores. Los jugadores han hecho más de 500 millones de amigos en la plataforma».

«A pesar de esta popularidad, nunca logramos averiguar cómo convertir Rec Room en un negocio rentable a largo plazo. Nuestros gastos siempre acababan superando los ingresos que generábamos», añadió la empresa.

The noticia También señaló que, aunque el juego seguirá estando disponible hasta junio, muchas de sus funciones se están retirando actualmente. Entre ellas se incluyen la posibilidad de crear una nueva cuenta, añadir amigos y el contenido de pago de los creadores.

Rec Room fue fundado en 2016 por Nick Fajt y Cameron Brown, y fue uno de los primeros juegos de realidad virtual en fomentar la interacción social. Posteriormente se lanzó para PC y dispositivos móviles. Por otra parte, según noticias recientes, el director ejecutivo de Roblox David Baszucki iba a dejar el cargo Aunque la noticia fue recibida con alivio y muchos comentarios del tipo «ya era hora» (a pesar de que al final resultó ser una broma del Día de los Inocentes), las malas noticias sobre Rec Room han sido acogidas con cariño y recuerdos entrañables por parte de su comunidad.

El nuevo juego del creador de «Deus Ex» deja de incluir el modo PvPvE

Anunciado por primera vez en 2024 como un juego de sigilo multijugador, «Thick as Thieves» está dejando de lado este aspecto para centrarse en la mecánica cooperativa y para un solo jugador. Lo está desarrollando OtherSide Entertainment, un estudio fundado por desarrolladores que trabajaron en «Ultima Underworld», «System Shock», «Thief» y «Deus Ex» (entre ellos, Warren Spector).

«Cuando presentamos por primera vez Thick as Thieves, nuestra intención era centrarnos en la jugabilidad PvPvE», afirmó OtherSide en una publicación reciente en la página de Steam del juego. «Sin embargo, a medida que avanzaba el desarrollo y el mundo de Kilcairn cobraba vida, nos dimos cuenta de que nos divertíamos más con el modo individual y cooperativo».

«Este enfoque más definido nos ha permitido centrarnos aún más en lo que hace que Thick as Thieves sea realmente especial: una jugabilidad dinámica basada en el sigilo. Ya estamos viendo cómo esto ha reforzado la acción en cada momento, tanto si juegas en solitario como con un compañero en el modo cooperativo. Hemos vivido momentos fantásticos durante las pruebas del juego. Ahora estamos dedicando toda nuestra energía a mejorar aún más el juego de cara a su lanzamiento».

«Thick as Thieves» lanzará un tráiler actualizado y más información el 9 de abril, como parte de la próxima Presentación de la Iniciativa Triple I.

Reseñas en curso

Por último, hemos empezado a publicar reseñas de videojuegos aquí, en Eneba News. Ya existen en la sección «Comercial», pero, para ser sinceros, están orientadas al SEO; en cambio, nuestra reseña más reciente de ¡GRIDbeat! se basa en unas 10 horas de juego realizadas por nuestro equipo editorial para ofrecer una perspectiva crítica centrada en el jugador.

Actualmente estamos preparando reseñas de otros lanzamientos recientes: Tombwater, Grime II y Darwin’s Paradox, así que estad atentos.

Tombwater es un juego al estilo Zelda ambientado en el Salvaje Oeste, con elementos de RPG y más de un guiño a Dark Souls. Grime II es un roguelike ambientado en un mundo realmente vívido y viscoso que también lleva un poco de ADN «soulslike» en sus extrañas entrañas. Darwin’s Paradox es un juego de plataformas de estilo cartoon que salió ayer y se presentó como parte de un evento de Konami en junio del año pasado.