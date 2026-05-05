Cryptic Studios lanza un evento de inicio rápido con personajes de alto nivel gratuitos

El evento «Quick Start» se celebrará del 21 de abril al 21 de mayo de 2026 en varios juegos MMO

Los jugadores pueden conseguir al instante un personaje de alto nivel totalmente equipado de forma gratuita

Se han dado a conocer las nuevas hojas de ruta para 2026 de Star Trek Online y Neverwinter

Cryptic Studios ha lanzado su evento «Quick Start» en toda su gama de MMO, que se celebrará del 21 de abril al 21 de mayo de 2026. El evento permite a los jugadores acceder a personajes de alto nivel sin tener que pasar por las primeras fases del juego, con configuraciones predefinidas disponibles de inmediato tras su canje.

Esta función está disponible en Star Trek Online, Neverwinter y Champions Online, y está diseñada para ofrecer acceso directo a sistemas de juego avanzados, como misiones de final de juego y contenido para grupos. Los personajes desbloqueados durante el evento quedarán vinculados de forma permanente a las cuentas de los jugadores.

«Cuando volví a Cryptic, la primera iniciativa que quise poner en marcha de inmediato para nuestros juegos fue este evento de inicio rápido», afirmó Jack Emmert, director ejecutivo de Cryptic Studios. «Una de nuestras iniciativas clave para este año y los siguientes es hacer que nuestros mundos épicos sean aún más accesibles y acogedores para todo tipo de jugadores, tanto si eres un jugador nuevo que acaba de empezar su aventura como si eres un veterano que lleva jugando a nuestros juegos desde su lanzamiento».

Detalles de la guía de inicio rápido y hoja de ruta de contenidos para 2026

En Star Trek Online, los jugadores pueden conseguir un personaje Jem’Hadar de la Vanguardia Táctica a partir del nivel 60, equipado con material de alto nivel y una nave espacial de última generación totalmente equipada. En Neverwinter, los jugadores que ya tengan un personaje de nivel 16 o superior pueden desbloquear un personaje de nivel 20, eligiendo entre Luchador, Clérigo o Mago, cada uno de ellos preconfigurado con equipo, mejoras, compañeros, monturas y mucho más.

En Champions Online, los jugadores pueden conseguir un héroe de Arquetipo de nivel 30 gratis, eligiendo entre tres opciones (Behemoth, Icicle o Inventor), además de una ranura de personaje de tipo libre de regalo para cualquier jugador que alcance el nivel 40 antes de que finalice el evento. Todos los personajes de «Inicio rápido» son permanentes y permanecen en la cuenta una vez finalizado el evento.

Paralelamente al evento, Cryptic ha dado a conocer sus planes de contenido para 2026 en relación con dos de estos títulos. Star Trek Online celebra el 60.º aniversario de Star Trek con una serie de lanzamientos a lo largo de todo el año, que incluyen nuevas operaciones de la Fuerza Operativa, naves espaciales y actualizaciones de contenido de temporada. Neverwinter añadirá una nueva zona de aventura, una mazmorra, encuentros heroicos y mejoras de clase a lo largo del año. Emmert también prometió que pronto habrá más noticias sobre Champions Online.

La sociedad de Beadle y Grimm

Junto con el anuncio de Quick Start, Cryptic Studios ha revelado una colaboración con la empresa especializada en juegos de mesa Beadle & Grimm’s, conocida por sus ediciones de lujo de las aventuras de Dungeons & Dragons y por anteriores juegos de mesa de Star Trek, entre los que se incluyen Star Trek: Picard — Asesinato en el Titan-Ay unMundos nuevos y extraños juego de escape room.

Su nuevoCampaña de Kickstarter tiene como objetivo dar vida a otros dos videojuegos de Star Trek: Deep Space Nine: Homicidio en la holosuite, una novela de misterio, y Lower Decks: Protocolo Caos, un juego de escape room. Como parte de la colaboración, los patrocinadores que elijan los niveles de aportación más altos recibirán de regalo un paquete «Hysperian Intel Battlecruiser» para Star Trek Online.

Un impulso para revitalizar la oferta de MMO de Cryptic

El evento «Inicio rápido» se celebra en paralelo a estas actualizaciones, con el objetivo de ampliar el acceso al contenido existente para los jugadores nuevos, los que vuelven al juego y los que tienen acceso por tiempo limitado en PC, PlayStation y Xbox.

«Al ofrecer un personaje de alto nivel y totalmente equipado que los jugadores pueden conservar para siempre, estamos eliminando barreras que existían desde hace tiempo y brindando a los veteranos que regresan, a los recién llegados curiosos y a los aficionados con poco tiempo un acceso directo al corazón de nuestros juegos», afirmó Emmert.

«Al fin y al cabo, queremos que los jugadores disfruten de lo mejor que ofrecen nuestros MMO, sin sentir que tienen que escalar una montaña para llegar hasta allí».