El polémico MMORPG «Ashes of Creation» ha sido abandonado

El director ejecutivo, Steven Sharif, dimitió en medio de disputas en el consejo de administración, despidos masivos y acusaciones de «manipulación bursátil», dejando a Ashes of Creation prácticamente abandonada.

El MMORPG recaudó millones a través de Kickstarter, las reservas y el acceso anticipado, pero los años de retrasos, la acumulación excesiva de funciones y las polémicas del pasado alimentaron la desconfianza.

Los jugadores están solicitando reembolsos ante el cambio de propiedad en medio de las deudas, mientras que el futuro del juego —ya sea su cierre o una adquisición— sigue siendo incierto.

«Ashes of Creation», el MMORPG de Intrepid Studios que llevaba tanto tiempo en desarrollo, se derrumbó ayer (1 de febrero) cuando el director ejecutivo de la empresa, Steven Sharif, anunció que había perdido el control del juego. Muchos jugadores sospechaban que se trataba de una estafa de «inflar y vender», y la reacción del público ha reforzado en gran medida esta teoría con acusaciones de que Sharif está intentando desaparecer con el dinero de los jugadores.

«Ashes of Creation» se anunció por primera vez en 2016 y fue el protagonista de una campaña de Kickstarter de gran éxito que concluyó en octubre de 2017 tras recaudar 3 271 809 dólares gracias a 19 576 patrocinadores. Intrepid Studios siguió recaudando fondos para el juego a través de paquetes de reserva (que costaban hasta 375 dólares), artículos cosméticos vendidos en la página web oficial (hasta 25 dólares) y, en la actualidad, el acceso anticipado por 49,99 dólares.

Sharif anunció el aparente cierre de Ashes of Creation a través del canal oficial de Discord en una confusa publicación, cuyo texto original ha sido eliminado desde entonces: «Perdí el control de la empresa y el consejo de administración comenzó a tomar medidas con las que, desde un punto de vista ético, no podía estar de acuerdo ni llevar a cabo. Como consecuencia, decidí dimitir en señal de protesta antes que prestar mi nombre o mi autoridad a decisiones que no podía respaldar desde el punto de vista ético. Tras mi dimisión, gran parte del equipo directivo dimitió».

«Tras esas bajas, el Consejo tomó la decisión de emitir notificaciones conforme a la Ley WARN y proceder a un despido colectivo», añadió. «No puedo dar más detalles en este momento por motivos de responsabilidad, debido a los asuntos legales y de gobernanza que están en curso. Lo que sí puedo decir es que los desarrolladores y el personal actuaron de buena fe y se merecían algo mejor que la incertidumbre a la que se enfrentan ahora. Estoy profundamente consternado por la situación».

Sin facciones, solo caos

Cuando se anunció Ashes of Creation, se hicieron numerosas declaraciones grandilocuentes, entre ellas que todo en el juego sería creado por los jugadores: las ciudades, la economía, todo. Intrepid Studios también prometió que no habría facciones fijas, lo que parece haberse cumplido, ya que todo en torno al juego es ahora un caos.

Tras la publicación de Sharif, el canal de Discord se ha sumido en un caos total, con jugadores (algunos de ellos jugadores de verdad, otros solo curiosos) que cuestionan las acciones de Sharif. En otras redes sociales también se han multiplicado los comentarios en los que se señala que esto era de esperar, teniendo en cuenta los antecedentes de Sharif.

En una entrevista con Excesivamente poderoso Ya en 2017, se le preguntó a Sharif por esas preocupaciones. Explicó que había acumulado gran parte de su fortuna cuando tenía 18 años, ya que «fui reclutado para unirme a una empresa de MLM [marketing multinivel, también conocido como esquema piramidal] llamada XanGo. XanGo vendía productos nutricionales, un zumo de frutas y vitaminas. Creé una tienda en línea para vender estos productos a los clientes, y mi sitio web tuvo mucho éxito».

Lo que no dijo en la entrevista fue que XanGo había tuvo problemas con la FDA por afirmar que sus productos tenían (entre otras cosas) propiedades anticancerígenas y antidepresivas. Aunque él solo trabajaba para la empresa y no la dirigía, mucha gente vio este asunto como una forma de sembrar la duda sobre la honestidad de Sharif.

Sin embargo, Sharif no se ha hecho ningún favor al afirmar en repetidas ocasiones que «el proyecto lo financio yo mismo», lo cual no concuerda precisamente con las diversas fuentes de ingresos que había establecido, incluida la campaña de Kickstarter. Además, lanzó Ashes of Creation: Apocalypse en 2019, un juego «battle royale» independiente y gratuito que fue abandonado unos meses después.

Respuesta al Consejo

Parte del caos y la confusión se debe a que Sharif siempre insistió enérgicamente en que, al tratarse de un proyecto personal, nunca habría una junta directiva a la que rendir cuentas. Esto pone en duda su declaración, en la que culpa a una misteriosa «junta directiva». Muchos jugadores creen que Sharif está intentando quedarse con el dinero y largarse, y una forma fácil de eludir la culpa es, por supuesto, echársela toda a alguien de más arriba.

Es importante señalar que, dado que todo lo relacionado con Ashes of Creation está actualmente en llamas, habrá que esperar a que el fuego se apague antes de poder rebuscar entre las, bueno, cenizas. Una creencia común (y razonable), sin duda en el Reddit del juego, es que Sharif se dio cuenta de que su gran idea para el juego se estaba viendo eclipsada por la proliferación de funciones, lo que le llevó a llegar a un acuerdo de canje de deuda por acciones.

Como era de esperar en un juego creado con Unreal Engine, Ashes of Creation tenía, como mínimo, un aspecto pulido, con unos diseños de monstruos muy chulos.

En resumen, Sharif tenía que rendir cuentas ante un consejo de administración, pero no en el sentido tradicional. Cuando sus patrocinadores se dieron cuenta de que realmente estaba desbordado a la hora de cumplir sus promesas respecto a Ashes of Creation, intervinieron para reestructurar todos los activos relacionados (incluidos los desarrolladores del juego) con el fin de cubrir las deudas que Sharif había acumulado.

Los jugadores también han señalado que Sharif debía de saber que era el capitán de un barco que se hundía, ya que vendió su casa a su marido en noviembre de 2025 y trasladó «Ashes of Creation» a Steam Early Access a principios de diciembre de 2025. La primera acción se cita como una forma en que Sharif protegió esta propiedad, ya que la «Junta» no podía quitársela exigiendo el pago de las deudas, y la segunda ha llamado la atención como un último intento desesperado por hacerse con dinero: Steam paga a los estudios a final de cada mes, lo que significa que podría haber dejado Intrepid Studios con el dinero del Early Access en el bolsillo.

Próximos pasos

Actualmente, los jugadores se están uniendo para solicitar a Steam que ofrezca reembolsos, dada la insólita naturaleza de la aparente desaparición de Intrepid Studios. Otros consideran que «Ashes of Creation» no es más que el último ejemplo de por qué pagar por un lanzamiento en acceso anticipado es una pérdida de tiempo.

Otros, por su parte, señalan que el Original de Kickstarter la promesa de que «en caso de que Ashes of Creation NO se lance, nos comprometemos a reembolsar íntegramente a todos los patrocinadores». Dado que el juego lleva menos de dos meses en Steam, esto también se interpreta como una forma de que Sharif eluda su responsabilidad (ya que se podría argumentar que el juego se lanzó en acceso anticipado).

Quizá lo más importante es que no ha habido ninguna declaración concluyente de que el juego vaya a cerrarse. Por ahora, Sharif lo ha abandonado y, por lo que parece, ya no cuenta con un equipo de desarrollo completo detrás. Podría cerrarse por completo o cederse a otro estudio para que lo ponga a punto, lo cual es factible dado que Ashes of Creation se encuentra, al menos, en un estado jugable. Anotado La youtuber Kira también ha afirmado que esta última opción es probable.

Parece que todo depende de lo que sus nuevos propietarios decidan que es mejor para sus propias finanzas. Intrepid Studios estaba registrada anteriormente en California, y una búsqueda actual en la página web del gobierno sobre embargos (una reclamación legal o «retención» impuesta sobre una propiedad o un activo por parte de un acreedor para garantizar el pago de una deuda) muestra que una persona conocida como Karen Boreyko tiene ahora el control de la empresa. También es posible ver cuántos deudores ha tenido el estudio, lo que da más credibilidad a la teoría de la conversión de deuda en capital.

Como mínimo, Sharif no fue transparente en cuanto a lo que ocurría entre bastidores en el ámbito financiero.

Un último matiz en todo esto es el historial de Boreyko. Fue cofundadora de Vemma, una empresa dedicada a la venta de suplementos dietéticos que cerró hace unos años. La FTC la declaró culpable de prácticas de marketing engañosas, ya que operaba como un esquema de venta piramidal y no dejaba claro a sus afiliados que no llegarían ni de lejos a ganar la cantidad de dinero que prometía. Como consecuencia, Vemma tuvo que pagar una multa de 2,2 millones de dólares. Lo que alguien con estos antecedentes tiene planeado para un MMORPG inacabado es, por ahora, una incógnita.