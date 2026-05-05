Limited Run Games deja atrás las polémicas del pasado bajo un nuevo liderazgo

Limited Run Games sustituye a Josh Fairhurst por nuevos directivos que prometen transparencia y una mejor comunicación.

Entre los problemas anteriores se incluyen afirmaciones falsas sobre la escasez, productos defectuosos, retrasos y críticas por parte de los jugadores y del cofundador.

El respaldo de Embracer Group y sus vínculos con los principales desarrolladores podrían contribuir a la recuperación.

Limited Run Games es una de las empresas más conocidas dedicadas a la distribución de soportes físicos para videojuegos nuevos y antiguos, pero podría decirse que durante el último año ha llamado más la atención por sus errores de producción y su trato a los clientes. Ahora, la empresa cuenta con una nueva dirección que promete dar «prioridad a los aficionados».

El cofundador y antiguo director ejecutivo, Josh Fairhurst, anunció el mes pasado que dejaría el cargo el 1 de abril. A partir de entonces, Limited Run Games estará dirigida de forma conjunta por el director financiero, Brendan Madigan, y el director de operaciones, Nic Ashford. En una reciente publicación en la página web de Limited Run, revelaron que la confianza es un aspecto fundamental de su nuevo equipo directivo.

«Sabemos que la confianza es algo que se gana con el tiempo», afirmó Ashford. «Eso implica ser claros, ser coherentes y mantener a los aficionados más cerca del proceso a medida que los proyectos pasan del anuncio a la producción y, finalmente, a la entrega. También significa reforzar los aspectos básicos: una supervisión más rigurosa de la producción y unos estándares de control de calidad más estrictos, una escalada más rápida cuando algo no va bien y una comunicación más proactiva cuando se producen cambios en los plazos».

Madigan añadió: «Queremos que todos los aficionados tengan confianza en lo que supone el lanzamiento de una versión de LRG, y que puedan verificar esa confianza a través de hitos más claros, un progreso más visible y un seguimiento más coherente».

Ediciones no tan limitadas

Uno de los próximos lanzamientos de Limited Run es una colección de videojuegos de Marvel, entre los que se incluyen Spider-Man y Venom: Maximum Carnage, aunque no forma parte de una edición limitada; muchos de los juegos actuales y futuros de la empresa tampoco son ediciones limitadas. Esto se debe, en parte, al enfoque de la empresa en la conservación de los videojuegos, pero probablemente también a problemas anteriores con juegos de edición limitada que no eran tan exclusivos como parecían.

Una de las mayores polémicas a las que se enfrentó Limited Run el año pasado surgió a raíz de un reportaje del famoso YouTuber MRIXRT, que habló con empleados actuales y antiguos. Estos revelaron que las cifras de edición limitada que figuraban en las páginas de los productos solían ser meramente decorativas, ya que Fairhurst quería sacar partido del miedo a perderse algo (FOMO) de los jugadores creando una falsa escasez. Según se citó, Fairhurst afirmó: «No nos pueden pillar porque no publicamos las cifras de ventas».

«Night Trap» es una edición limitada que fue objeto de críticas por no ser tan limitada como se suponía.

El otro fundador y antiguo mejor amigo de Fairhurst, Douglas Bogart (que dejó Limited Run Games en 2023), publicó un extenso «sesión de terapia» en Medium en agosto de 2024 y, al parecer, lo publicó accidentalmente. En él, detallaba numerosos conflictos y problemas de gestión, centrados principalmente en el comportamiento de Fairhurst y su lema de que «el dinero es dinero», ya procediera del príncipe heredero de Arabia Saudí o de «estafar» a los clientes.

Los jugadores pueden esperar

Este aspecto concreto también ha sido ampliamente documentado, ya que Limited Run vendió en febrero de 2025 cartuchos para NES con componentes defectuosos que no solo podían quemar el cartucho, sino también dañar la consola. La empresa achacó el fallo al fabricante, ya que no era alguien con quien hubiera trabajado anteriormente.

Sin embargo, no era la primera vez que Limited Run se veía en el punto de mira por productos defectuosos, ni sería la última:

En mayo del año pasado, Limited Run Games fue objeto de quejas tras descubrirse que vendía cartuchos de un nuevo juego que contenían componentes antiguos. En mayo de 2024, la empresa vendió copias de edición limitada de «D: The Collectors Edition» para la consola 3DO grabadas en CD-R normales, que la consola tiene dificultades para reproducir y que incluso pueden dañarla.

Un cliente desafortunado compartió en Internet estas imágenes de una estatua de la edición de coleccionista (que cuesta 250 dólares) en la que Shadow y Sonic están mal esculpidos.

Más recientemente, en diciembre de 2025, Limited Run Games lanzó al mercado las ediciones de coleccionista de «Sonic X Shadow Generations», que incluían una estatua de Shadow y Sonic sobre una réplica de la Dreamcast. Sin embargo, además de que tardó más de un año en llegar finalmente a los clientes que las habían comprado, también fue objeto de numerosas quejas debido a la mala calidad de las estatuas, que presentaban piezas rotas y manchas de pintura.

Nuevo liderazgo, nuevas normas

El prolongado retraso en el lanzamiento de Sonic, acompañado de un silencio total durante la mayor parte del tiempo, no ha sido más que el último de una larga serie de problemas que ha tenido Limited Run Games a la hora de hacer llegar sus productos a los jugadores que han pagado por ellos. El problema es tal que el nuevo equipo directivo ha dejado claro que tiene la intención de corregir el rumbo lo antes posible.

«Estamos encantados de mejorar la experiencia de los aficionados con cada lanzamiento», afirmó Chris Pirrotta, vicepresidente de Marketing y Experiencia del Aficionado. «Actualizaciones más predecibles y fiables, además de expectativas más claras y una mayor visibilidad del progreso. La confianza es nuestro producto, y estamos deseando seguir consolidándola». Pirrotta cuenta con más de 25 años de experiencia en la creación de comunidades centradas en los aficionados y negocios orientados a los coleccionistas, concretamente TheOneRing.net and Sideshow.com.

Limited Run Games también ha publicado un comunicado en el que anuncia que comenzará a publicar «calendarios actualizados para algunos lanzamientos», y que cualquier cambio en las reservas y las entregas se comunicará claramente «indicando el motivo, el plazo previsto actualizado y el siguiente hito».

Queda por ver si esto será suficiente para reparar el daño que Fairhurst causó a su propia empresa, pero teniendo en cuenta que Limited Run cuenta con el respaldo de la Grupo Embracer y colabora con los principales desarrolladores de videojuegos, al menos, probablemente logrará capear el temporal desde el punto de vista financiero.