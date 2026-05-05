Epic Games recorta 1.000 puestos de trabajo a pesar de los miles de millones que genera Fortnite

Epic Games va a recortar más de 1 000 puestos de trabajo debido al descenso en la participación de los usuarios de Fortnite y al aumento de los costes.

Esta medida se produce tras las subidas de precio de los V-Bucks y los cuantiosos pagos a los creadores a través de Unreal Editor para Fortnite.

Epic alega una desaceleración del sector; los despidos no están relacionados con la IA e incluyen ayudas por despido.

Epic Games, la empresa fundada y dirigida por Tim Sweeney, responsable de Epic Games Store, Unreal Engine y Fortnite, ha anunciado hoy que va a despedir a más de 1.000 empleados. Sweeney ha publicado un mensaje en la página web de Epic en el que señala que la «caída» de Fortnite desde el año pasado es la razón principal.

La gente no ha tardado en señalar la discrepancia entre la reciente subida de los precios de los V-Bucks para evitar despidos y el pago de «720 millones de dólares» por parte de Epic a los creadores de Fortnite; esta cifra se refiere a la cantidad que Epic ha cotizada oficialmente que se han ido pagando desde el lanzamiento de UEFN (Unreal Editor for Fortnite) en marzo de 2023.

En cuanto a la noticia de los despidos, Sweeny publicó: «La caída en la participación de Fortnite que comenzó en 2025 significa que estamos gastando mucho más de lo que ingresamos, y tenemos que hacer recortes importantes para mantener la financiación de la empresa. Este despido, junto con un ahorro de costes identificado de más de 500 millones de dólares en subcontratación, marketing y la supresión de algunos puestos vacantes, nos coloca en una situación más estable».

«A pesar de que Fortnite sigue siendo uno de los juegos más exitosos del mundo, nos ha costado mantener la magia de Fortnite en cada temporada», añadió. «Nos encontramos solo en las primeras etapas de nuestro regreso a los dispositivos móviles y de la optimización de Fortnite para los miles de millones de smartphones que hay en el mundo; y, al estar a la vanguardia del sector, hemos recibido muchos golpes en una batalla que apenas está empezando a dar sus frutos para nosotros y para todos los desarrolladores».

Más diversión, menos V-Bucks

Esta noticia llega solo unos días después del estreno de la segunda temporada de Chapter 7, el 19 de marzo, con la temática «Showdown», en la que los jugadores pueden elegir entre aliarse con el Equipo Foundation o con el Equipo Ice King. Además, este estreno se produjo tras la noticia de que Epic iba a subir los precios de los V-Bucks «para ayudar a pagar las facturas». Por ello, las redes sociales se llenaron la semana pasada de intentos de un boicot a Fortnite, pero eso no llegó a suceder.

Sweeny también mencionó los problemas que afectan al sector en general en esta publicación, entre los que se incluyen «un crecimiento más lento, un menor gasto y una situación económica más difícil». También destacó que los videojuegos «compiten por el tiempo de los usuarios con otras formas de entretenimiento cada vez más atractivas», aunque sin especificar cuáles podrían ser estas. No obstante, se aseguró de señalar que ninguno de los despidos se debe a la IA, aunque afirmó que esta tiene su lugar en el desarrollo de videojuegos si mejora la productividad.

Epic no puede permitirse mantener a su plantilla, pero sí puede permitirse pagar por los derechos de personajes y figuras famosas.

La «caída» a la que se refería puede que no parezca gran cosa para los jugadores, ya que Fortnite sigue atrayendo a unos 30-40 millones de jugadores (en usuarios activos diarios). Sin embargo, esto supone un descenso significativo con respecto a 2024, cuando Fortnite tenía más de 650 millones de usuarios activos diarios. Por el contrario, en 2024 se incorporaron a Fortnite un total de 70 000 creadores (frente a los 23 000 de 2023), y esta cifra se mantuvo estable a lo largo de todo el año pasado.

De la nada

Los afectados recibirán una indemnización por despido y una cobertura sanitaria ampliada, cuando proceda, pero eso no ha impedido que el personal afectado se haya apresurado a publicar en las redes sociales. Evan Kinney es uno de los que más se ha hecho oír. Este ingeniero jefe, que llevaba en Epic Games desde julio de 2017, afirmó en X que la noticia le pilló por sorpresa:

«He hecho muchísimo por esta empresa y por nuestros juegos. Tantas noches en vela, tantos fines de semana, tantos eventos en directo y competiciones, y nuevas funciones, y nuevas temporadas. Siempre he obtenido excelentes evaluaciones de rendimiento, en las que varias personas han destacado lo indispensable que soy y el gran impacto que tengo en distintos equipos, y aun así me echan. No lo entiendo».

Sweeney concluyó su comunicado anunciando que el jueves se celebrará una reunión de la empresa para debatir una «hoja de ruta». El propio Fortnite se ha visto afectado por los despidos, ya que se van a eliminar varios modos de juego: Rocket Racing, Ballistic y Festival Battle Stage están a punto de desaparecer, y la mayoría de los modos se retirarán de Fortnite el 16 de abril.