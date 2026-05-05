Resumen semanal: Nacon está en apuros, EA castiga el éxito de Battlefield 6, la GDC en pleno apogeo, además de nuevos juegos y un lechón

Otro viernes 13, otra racha de mala suerte en la industria de los videojuegos. Pero no todo es pesimismo, como podrás comprobar en el resumen de esta semana.

Nacon invoca a Cthulhu

Nacon, la empresa francesa dedicada a la fabricación de periféricos y videojuegos, ha comenzado este mes solicitando la declaración de insolvencia. Tras la incapacidad del accionista mayoritario de la empresa para saldar sus deudas, Nacon señaló que la empresa necesita reestructurarse para poder «centrar nuestros recursos en los próximos lanzamientos y en el desarrollo de nuestros juegos actuales».

Esta semana se han revelado más detalles sobre uno de esos juegos. «The Mound: Omen of Cthulhu» es un juego de terror cooperativo ambientado en la época de los conquistadores. Los jugadores pueden formar equipo con otras tres personas para organizar expediciones desde un galeón español, con el objetivo de explorar, recuperar tesoros y regresar al barco antes de que los horrores cósmicos los maten o los vuelvan locos.

Aunque a los jugadores no les ha gustado mucho que el tráiler de lanzamiento se centrara en streamers molestos que gritaban sobre las imágenes del juego, esto no ha mermado el interés general por lo que promete ser una caótica experiencia cooperativa. Basado en un relato corto de H. P. Lovecraft, The Mound: Omen of Cthulhu no tiene reparos en intentar asustar a los jugadores, por ejemplo, haciendo que uno de ellos parezca un monstruo ante los demás, o cubriéndolo todo de repente con una lluvia de sangre.

Nacon ha anunciado que tiene previsto organizar una presentación de videojuegos en mayo, en la que ofrecerá más detalles sobre *The Mound* y otros títulos de próxima aparición. *The Mound: Omen of Cthulhu* tiene previsto su lanzamiento el 15 de julio en todas las principales plataformas.

EA «reorganiza» sus estudios de videojuegos a pesar del éxito de Battlefield

Nacon no es la única empresa que está pasando por una reestructuración en estos momentos; esta semana se ha informado de que EA está despidiendo a personal, entre los que se encuentran muchos de los responsables de Battlefield 6 (los estudios afectados incluyen a DICE, Criterion, Ripple Effect y Motive). En un comunicado de prensa, EA ha declarado: «Hemos realizado algunos cambios selectivos dentro de nuestra organización de Battlefield para alinear mejor a nuestros equipos en torno a lo que más importa a nuestra comunidad. Battlefield sigue siendo una de nuestras mayores prioridades y seguimos invirtiendo en la franquicia, guiándonos por los comentarios de los jugadores y las opiniones de Laboratorios de campo de batalla.”

Y eso a pesar de que «Battlefield 6» vendió más de 7 millones de copias en los tres días siguientes a su lanzamiento, allá por octubre del año pasado. Además, Superar por completo Call of Duty: Black Ops 7 en cuanto a ventas y número de jugadores. Sin embargo, allá por julio de 2025, EA afirmó que esperaba que «Battlefield 6» alcanzara los 100 millones de jugadores, una cifra francamente descabellada si tenemos en cuenta que un título anterior de la saga, «2042», llegó a los 22 millones de jugadores.

Redsec es un juego battle royale gratuito que utiliza un único mapa de Battlefield 6; ha alcanzado un máximo de 167 475 jugadores en PC.

Un informe de la época destacaba que Fortnite y Call of Duty: Warzone habían atraído a 200 y 100 millones de jugadores, respectivamente, pero, aun así, los desarrolladores de Battlefield 6 se mostraron escépticos ante la posibilidad de alcanzar una cifra tan elevada con su juego. Aunque EA ha mencionado que su decisión se basa en gran medida en los comentarios de los jugadores, cabe señalar que, en el momento de redactar este artículo, el número de jugadores ronda los 47 500 en PC, muy lejos del máximo histórico de 747 440 registrado en torno a su lanzamiento (se estima que alcanza un máximo de 317 588 jugadores en PS5).

Aunque los jugadores están indignados porque EA está «castigando» a Battlefield 6 por su éxito, estas cifras cuentan una historia diferente. Con cada vez más Cierre de juegos con servicio en línea, a menudo debido a la competencia o a la falta de interés, estas últimas noticias indican que este tipo de tendencia en los videojuegos podría estar llegando a su fin.

La GDC está en pleno apogeo

La Game Developer Conference de este año termina hoy en San Francisco, y ya nos ha deparado un montón de novedades interesantes de las principales empresas. EA estuvo presente para hablar de cómo está utilizando herramientas de IA para, irónicamente, ofrecer un comportamiento más humano en títulos como FC 26; NVIDIA estuvo allí para promocionar su servicio de juegos GeForce NOW, incluyendo cómo CONTROL Resonant y Samson: A Tyndalston Story estarán disponibles en él cuando se lancen a finales de este año.

Pero quizá uno de los titulares más llamativos de la GDC vino de la mano de Microsoft, ya que Xbox presentó su consola de nueva generación, Project Helix. «Project Helix está diseñada para ejecutar los juegos de tu consola Xbox y de tu PC, ofreciendo un rendimiento puntero y marcando el comienzo de la nueva generación de videojuegos para consolas», afirmó Jason Ronald, vicepresidente de Nueva Generación de Xbox.

En lo que a cajas negras se refiere, no está mal.

«Como parte de nuestra colaboración plurianual con AMD, estamos dando forma al futuro del renderizado y la simulación. El Proyecto Helix cuenta con un SoC de AMD diseñado a medida y ha sido concebido conjuntamente para la próxima generación de DirectX y FSR, con el fin de abrir el camino hacia lo que está por venir».

Reveló que el plan consiste en enviar versiones alfa del hardware a los desarrolladores a partir de principios del año que viene. Ronald también destacó que se mantiene el objetivo de que la experiencia de juego entre PC y Xbox sea lo más fluida posible, además de garantizar que los juegos de la última generación (y de las anteriores) sigan siendo accesibles y se puedan jugar en múltiples dispositivos.

Por último, la GDC también reveló su propio informe sobre los juegos en servicio activo; aunque, en lugar de hacer hincapié en lo mal que están las cosas, se centra en lo que los desarrolladores deberían tener en cuenta si quieren dar sus primeros pasos en las aguas cada vez más turbias de este sector.

Muestra de juegos del futuro

La GDC también acogió el Future Games Show Spring Showcase y el FGS Live, que permitieron echar un vistazo a algunos títulos de próxima aparición, entre ellos algunos de los que apenas se ha sabido nada desde su presentación inicial, como Mareas rituales. El juego cuenta con un tráiler totalmente nuevo que ofrece un adelanto de la jugabilidad y de una cueva lúgubre llena de arañas esqueléticas; los desarrolladores, Vertpaint, prometen una nueva visión del género de supervivencia y terror folclórico, respaldada en parte por la participación del reconocido escritor de terror Adam Nevill (El ritual) implicados.

Parece que los juegos de terror con mecánicas de cordura están volviendo con fuerza, a juzgar por los anuncios de juegos de esta semana. A ellos se suma «Cordura», otro título cooperativo de rescate al estilo de «The Mound» en el que los jugadores deben explorar un lugar en busca de un tesoro (esta vez, una mansión) y salir de allí antes de que cosas horribles los maten o los vuelvan locos.

En marcado contraste con muchos de los juegos que se presentan, «Adorable Adventures» no solo tiene un título muy acertado, sino que cuenta con un cerdito que utiliza su olfato para descubrir el mundo que le rodea. Los jugadores controlan a Boris mientras explora un extenso parque nacional e intenta encontrar al resto de su familia. Su lanzamiento está previsto para el 30 de abril en todas las principales plataformas.