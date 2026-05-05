Resumen semanal: Ubisoft presenta «Assassin’s Creed Black Flag Resynced» en Roblox; Toei Company, Atari, Gunzilla Games y «Build a Rocket Boy» marcan la actualidad del sector

Ubisoft – Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Remake completo deBandera negra anunciado con imágenes de juego actualizadas y fecha de lanzamiento en 2026

Remake completo deBandera negra anunciado con imágenes de juego actualizadas y fecha de lanzamiento en 2026 Gunzilla Games – Acusaciones sobre «Off the Grid»: El estudio se enfrenta a reclamaciones de contratistas a los que no se les ha pagado y a informes sobre disputas financieras

El estudio se enfrenta a reclamaciones de contratistas a los que no se les ha pagado y a informes sobre disputas financieras El caso judicial de «Build a Rocket Boy – MindsEye»: El sindicato de trabajadores emprende acciones legales por un supuesto software de vigilancia en el lugar de trabajo

El sindicato de trabajadores emprende acciones legales por un supuesto software de vigilancia en el lugar de trabajo Roblox – Acuerdos sobre seguridad infantil: Se ha alcanzado un acuerdo por valor de 35,8 millones de dólares con varios estados de EE. UU. en relación con cuestiones de seguridad y moderación

Se ha alcanzado un acuerdo por valor de 35,8 millones de dólares con varios estados de EE. UU. en relación con cuestiones de seguridad y moderación Toei Company – Expansión de Toei Games: Se ha presentado un nuevo sello para PC y consolas, junto con sus títulos estrella originales

Se ha presentado un nuevo sello para PC y consolas, junto con sus títulos estrella originales Adquisición de Atari – Implicit Conversions: Estudio de emulación especializado en juegos retro incorporado a la estrategia de conservación y remasterización de Atari

Ubisoft presenta el remake «Resynced» de Assassin’s Creed Black Flag

Ubisoft ha presentado oficialmente «Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced», un remake completo del título de 2013 ambientado en la era pirata, cuyo lanzamiento mundial está previsto para el 9 de julio de 2026. El proyecto, sobre el que se habían extendido numerosos rumores antes de su anuncio, se está reconstruyendo desde cero con la última versión del motor Anvil y está siendo desarrollado principalmente por Ubisoft Singapur. Se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de la tienda de Ubisoft, Steam, Epic Games Store y Ubisoft+.

Esta nueva versión mantiene la estructura para un solo jugador y centrada en la historia del título original, pero renueva gran parte de la mecánica de juego subyacente. Ubisoft promete un combate modernizado basado en mecánicas de parada perfeccionadas, sistemas de sigilo más fluidos y un desplazamiento mediante parkour mejorado. La jugabilidad naval, una de las características definitorias del título original, también se ha ampliado con sistemas de barcos más profundos y encuentros marítimos más detallados. Los jugadores volverán a meterse en la piel de Edward Kenway, con la voz de Matt Ryan, mientras navega por la Edad de Oro de la Piratería y se encuentra con personajes como Barbanegra, Anne Bonny y Calico Jack, al tiempo que se ve envuelto en el prolongado conflicto entre los Asesinos y los Templarios.

Además de la revisión completa de la mecánica de juego, Ubisoft afirma que el remake introduce nuevo contenido argumental y sistemas adicionales para la tripulación del barco de Kenway, el Jackdaw, lo que permite que se incorporen determinados oficiales que influirán en el desarrollo de la historia. También se han reelaborado algunos de los tipos de misiones más criticados del juego original para que se ajusten mejor a las expectativas de diseño actuales. El proyecto cuenta además con nuevas colaboraciones musicales, entre las que destaca el regreso del artista nominado al Grammy Woodkid, que aporta una versión renovada de una de sus canciones para el remake.

El remake llega como parte de una iniciativa más amplia para estabilizar y reestructurar la franquicia Assassin’s Creed en el marco del modelo organizativo en evolución de Ubisoft. Además de Resynced, la empresa está desarrollando varias entregas nuevas, entre las que se incluyen Codename Hexe, centrado en la narrativa, y el proyecto multijugador competitivo Codename Invictus, además de otros títulos que se encuentran en una fase inicial. Ubisoft ha descrito estos proyectos paralelos como parte de un esfuerzo más amplio por mantener la franquicia activa en diferentes géneros y formatos en los próximos años.

Gunzilla sigue enfrentándose a acusaciones de impagos a contratistas en medio del desarrollo de «Off the Grid»

Gunzilla Games, el estudio responsable del battle royale cyberpunk Off the Grid, se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor tras las acusaciones de que no ha pagado a tiempo a algunos contratistas y proveedores de servicios, con al menos una factura en litigio que, según se informa, supera los 100 000 dólares. Las denuncias provienen de varios socios externos que afirman que siguen a la espera de pagos pendientes relacionados con el trabajo de desarrollo y marketing realizado para el proyecto.

Según esas informaciones, los problemas se refieren a retrasos o impagos que se prolongan durante varios meses, y algunos contratistas han llevado sus reclamaciones ante los tribunales para intentar recuperar los fondos. En algunos casos, al parecer se han presentado demandas judiciales con el fin de presionar para que se efectúe el pago, lo que pone de manifiesto la creciente tensión entre el estudio y parte de su red de apoyo externa.

La situación también ha puesto de relieve otras preocupaciones más generales tras problemas ya señalados en relación con la gestión financiera del estudio, en un momento en que este está ampliando «Off the Grid» y sigue expandiendo sus ambiciones en el ámbito de los servicios en vivo y la tecnología blockchain. Aunque Gunzilla ha rebatido algunos aspectos de las acusaciones, estas han suscitado dudas entre algunos socios sobre la regularidad de los pagos y la estabilidad de su cartera de proyectos en desarrollo.

El creador de «Build a Rocket Boy» es demandado por presunta vigilancia a empleados en el conflicto con MindsEye Studio

El personal sindicado de Build a Rocket Boy (el estudio responsable del tan criticado MindsEye) ha emprendido acciones legales contra la dirección, acusando a la empresa de instalar software de vigilancia invasivo en los dispositivos del lugar de trabajo. Según los trabajadores representados por Sindicato de Trabajadores del Sector de los Videojuegos (IWGB), al parecer, el software era capaz de registrar las pulsaciones del teclado, la actividad en pantalla e incluso lo que se decía por el micrófono, lo que suscitó la preocupación de que la vigilancia pudiera extenderse a los hogares de los empleados cuando trabajaban a distancia.

La controversia gira en torno a las denuncias de que las herramientas de vigilancia se implantaron sin el consentimiento adecuado ni la debida transparencia. El personal afirma que no se les informó sobre qué datos se recopilaban, cómo se almacenaban ni durante cuánto tiempo se conservaban. Tras las quejas internas y una reclamación colectiva en la que participaron decenas de empleados, al parecer el software se desinstaló a principios de este año, pero los trabajadores sostienen que siguen sin respuesta cuestiones fundamentales sobre el alcance de la vigilancia.

La situación ha derivado en un procedimiento judicial formal, y los representantes sindicales sostienen que esta práctica podría infringir la legislación en materia de protección de datos y las garantías de privacidad de los trabajadores. Este caso se suma a un período más prolongado de inestabilidad en el estudio tras el problemático lanzamiento de MindsEye, con disputas continuas sobre las prácticas de gestión, las condiciones laborales y preocupaciones más generales sobre la supervisión del proceso de desarrollo.

Roblox llega a acuerdos por valor de 35,8 millones de dólares en materia de seguridad infantil en Nevada, Alabama y Virginia Occidental

Roblox ha acordado pagar más de 23 millones de dólares para zanjar las investigaciones en Alabama y Virginia Occidental relacionadas con acusaciones sobre la seguridad infantil en su plataforma. Estos acuerdos se producen después de que las autoridades estatales expresaran su preocupación por el hecho de que el entorno del juego expusiera a los usuarios más jóvenes a riesgos derivados de contenidos inapropiados e interacciones potencialmente perjudiciales. Los acuerdos en Alabama y Virginia Occidental se suman a otro acuerdo independiente con Nevada, lo que eleva el total combinado de los tres estados a 35,8 millones de dólares, como parte de una iniciativa más amplia para abordar las preocupaciones en materia de seguridad infantil.

En virtud de los acuerdos, Roblox también se ha comprometido a introducir una serie de medidas de seguridad más estrictas destinadas a proteger mejor a los menores, entre las que se incluyen sistemas de verificación de edad más rigurosos, restricciones sobre quién puede ponerse en contacto con usuarios menores de 16 años y herramientas de control parental ampliadas, diseñadas para reducir las comunicaciones no deseadas o peligrosas. La empresa también ha implementado recientemente actualizaciones de seguridad adicionales, como cuentas específicas para «niños» con restricciones predeterminadas más estrictas, destinadas a limitar la exposición a interacciones de riesgo.

El dinero procedente de los acuerdos se destinará a programas relacionados con la seguridad infantil en cada estado, entre los que se incluyen agentes de seguridad escolar, iniciativas educativas y campañas de sensibilización pública centradas en la seguridad en Internet. Aunque Roblox ha afirmado que se compromete a mejorar las medidas de protección en toda su plataforma, la empresa sigue siendo objeto de un mayor escrutinio y nuevas demandas en otras jurisdicciones sobre la forma en que modera y protege a su numerosa base de usuarios jóvenes, mientras que las autoridades reguladoras han dado a entender que podrían producirse más medidas coercitivas.

El estudio Toei va más allá de las adaptaciones de videojuegos de anime para móviles

Toei Company, el estudio responsable de importantes películas de anime como «Dragon Ball Super: Broly» y «One Piece Film: Red», así como de franquicias de tokusatsu de larga trayectoria como «Kamen Rider», ha anunciado una importante expansión en el sector de los videojuegos con el lanzamiento de un nuevo sello, Toei Games. La división se centrará en el desarrollo y la publicación de títulos para PC y consolas, lo que supone un claro giro respecto a la estrategia actual de la empresa, centrada principalmente en los dispositivos móviles.

Hasta ahora, la oferta interactiva de Toei se ha centrado principalmente en juegos para móviles gratuitos basados en sus propiedades intelectuales más importantes, entre los que se incluyen títulos como «Dragon Ball Z: Dokkan Battle» y «One Piece Treasure Cruise». Con Toei Games, la empresa se propone ofrecer experiencias más ambiciosas, al estilo de las consolas, con una narrativa y una presentación más sólidas.

Es importante destacar que la nueva marca no se limitará a adaptar franquicias ya existentes. Toei tiene previsto colaborar con desarrolladores tanto nacionales como internacionales en proyectos originales, entre los que se incluyen sus títulos estrella recientemente presentados: «Kyouran Makaism», un juego de rol de acción en el que se invocan demonios; «Sengoku Youko: Requiem», basado en la serie de manga y anime; y «Oni Zero: Rebirth», una aventura de acción inspirada en la mitología.

Todo ello forma parte de una estrategia más amplia destinada a crear nueva propiedad intelectual, además de aprovechar las marcas ya consolidadas, tal y como declaró el presidente y director ejecutivo, Fumio Yoshimura, en un comunicado de prensa reciente: «Aprovecharemos la experiencia adquirida a través de nuestra producción de vídeos para ofrecer a los jugadores de todo el mundo un entretenimiento exclusivo de Toei».

Atari adquiere Implicit Conversions para ampliar su estrategia de conservación y emulación de videojuegos retro

Atari ha anunciado la adquisición de Implicit Conversions, un estudio especializado en emulación conocido por su labor de adaptación de títulos clásicos de consolas a plataformas modernas mediante tecnología propia. Esta operación refuerza aún más la apuesta de Atari por el mercado de los videojuegos retro, en el que ha ido construyendo de forma constante una cartera de proyectos centrados en la conservación y en reediciones.

Implicit Conversions ha contribuido a reintroducir más de 100 juegos clásicos en las consolas modernas, a menudo utilizando su motor de emulación Syrup para adaptar títulos antiguos, incluso en casos en los que no se dispone del código fuente original. Su trabajo incluye la adaptación de juegos de la era PlayStation y de consolas anteriores en colaboración con los propietarios de las plataformas, lo que ha contribuido a los relanzamientos modernos de títulos como Breath of Fire IV, Grandia y Mega Man Battle & Chase a través de servicios como PlayStation Plus Classics y otras bibliotecas digitales de juegos retro.

La adquisición se suma además a la amplia red de estudios de Atari especializados en juegos retro, entre los que se encuentra Digital Eclipse, conocido por sus remasterizaciones al estilo documental, como «Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection» y «Atari 50: The Anniversary Celebration», y Nightdive Studios, que ha restaurado y relanzado títulos como System Shock y Blood: Refreshed Supply. En conjunto, estos equipos conforman ahora una estrategia de conservación en varios niveles que abarca múltiples épocas de la historia de los videojuegos.

«Atari se encuentra ahora en una posición en la que contamos con herramientas complementarias que abarcan décadas de hardware», afirmó el director ejecutivo Wade Rosen, refiriéndose al motor Syrup de Implicit Conversions, junto con las herramientas Bakesale de Digital Eclipse y el motor KEX de Nightdive. La empresa afirma que esta combinación le permite trabajar con todo tipo de material, desde bibliotecas de 8 y 16 bits hasta las primeras generaciones de consolas 3D, con o sin los recursos originales.

«Implicit Conversions, Atari y sus increíbles estudios comparten una pasión por los videojuegos retro, así como la convicción de que la accesibilidad es la piedra angular de la conservación», afirmó Robin Lavallée, cofundador de Implicit Conversions. «Estamos deseando compartir nuestra experiencia y dar a conocer títulos clásicos aún más importantes a nuevos públicos».