Ares Interactive recauda 70 millones de dólares y apuesta fuerte por el futuro de los juegos gratuitos

Una de las rondas de financiación de videojuegos en fase inicial más importantes de los últimos años

El desarrollo basado en la inteligencia artificial se une al liderazgo consolidado de los juegos gratuitos

«Heroes vs Hordes» ya está registrando cifras impresionantes

Ares Interactive acaba de irrumpir con fuerza en el mercado con una ronda de financiación de serie A de 70 millones de dólares, lo que ha situado al joven desarrollador y editor en el punto de mira del sector. La ronda ha sido liderada por General Catalyst, con la participación del fundador y presidente ejecutivo Niccolo de Masi, lo que posiciona a Ares como un serio competidor en el cada vez más saturado mercado de los juegos gratuitos. La empresa afirma que estos fondos impulsarán su misión de crear una nueva generación de franquicias multiplataforma que cuenten con el apoyo de los jugadores.

La empresa, con sede en San Francisco y Berlín, cuenta con dos estudios principales, 7th Inning y Swift Games, y combina la experiencia en el desarrollo tradicional de videojuegos con flujos de trabajo basados en la inteligencia artificial en las áreas de producción, marketing y operaciones en directo.

Mike DeLaet, presidente de Ares Interactive, describió este momento como una combinación de reconocimiento y oportunidad. «Esta ronda de financiación respalda nuestra visión, nuestro enfoque y al equipo que lo hace posible», afirmó DeLaet. «En un mercado en el que muchas empresas están reduciendo sus actividades, esta financiación nos permite seguir adelante, crecer de forma planificada junto a socios excepcionales e invertir en el desarrollo de los juegos que siempre hemos querido crear».

Un equipo con amplia experiencia que cuenta con la IA entre sus herramientas

Ares Interactive no es una startup improvisada que aprende sobre la marcha. El equipo directivo está formado por veteranos del sector que ya han lanzado y expandido grandes éxitos del modelo free-to-play. La empresa cuenta además con el respaldo de un consejo asesor en el que figuran antiguos ejecutivos de Glu, Apple, Seriously Digital y Kabam, que abarcan todos los ámbitos, desde la edición y las plataformas hasta las operaciones en directo.

Mike DeLaet, presidente de Ares Interactive.

El enfoque del estudio se basa en gran medida en flujos de trabajo impulsados por la inteligencia artificial, lo que, según afirma, ayudará a los equipos a iterar más rápido, ampliar el contenido de forma eficiente y reaccionar a los comentarios de los jugadores en tiempo real. El objetivo es acortar la distancia entre lo que quieren los jugadores y lo que se refleja en las actualizaciones del juego, sin que los equipos de desarrollo se vean desbordados en el proceso.

Erin Schaefer, directora de operaciones de General Catalyst, afirmó que la empresa considera que Ares Interactive se encuentra «en una posición única para crear franquicias de videojuegos de éxito duradero aprovechando el potencial de los flujos de trabajo basados en la inteligencia artificial», y destacó el enfoque disciplinado y a largo plazo del equipo, así como su atención al jugador.

«Héroes contra Hordas» y lo que vendrá después

Ares Interactive no se limita a grandes visiones y grandes inversiones, sino que se centra en ofrecer productos que ya funcionan en el mercado. Su título estrella, «Heroes vs Hordes: Survival RPG», ha destacado como un pulido juego de rol de acción y supervivencia de tipo roguelite en el que los jugadores se enfrentan a oleadas interminables de monstruos en el mundo fantástico de Midlantica. El juego se centra en el combate de supervivencia en tiempo real con controles sencillos que se manejan con una sola mano y una progresión basada en la estrategia, en lugar de un modo de juego automático pasivo, y exige a los jugadores esquivar, mejorar y elegir configuraciones de héroes para sobrevivir a hordas cada vez más implacables.

Heroes vs Hordes cuenta con más de 100 héroes, armas y habilidades desbloqueables, biomas variados que van desde bosques malditos hasta páramos helados, y múltiples modos de juego, entre los que se incluyen la campaña, eventos de aventura, desafíos en la arena, combates contra jefes y misiones de gremio, que mantienen a su comunidad entretenida con contenido nuevo. El rendimiento del título habla por sí solo, con más de 5 millones de instalaciones en plataformas móviles y valoraciones consistentemente altas por parte de los jugadores, que aprecian su mecánica roguelite, sus amplias opciones de personalización y su gran rejugabilidad.

Detrás de ese éxito se encuentra Swift Games, un equipo con sede en Berlín que lanzó «Heroes vs Hordes» y consiguió rápidamente una audiencia global sin dejar de ser ágil y de mantener una fuerte orientación hacia la comunidad. Según la propia descripción de Swift Games, el estudio se enorgullece de su ritmo de desarrollo ágil, del lanzamiento de actualizaciones semanales, de la adopción de nuevas herramientas de IA para acelerar el desarrollo y de tener en cuenta los comentarios de los jugadores, al tiempo que mantiene el control creativo sobre su hoja de ruta.

Curiosamente, el comunicado de prensa de Ares Interactive no hace mención alguna a otro juego que tiene en el mercado: Mercenary Syndicate. Actualmente está disponible en la Play Store, pero solo cuenta con 25 reseñas en el momento de escribir este artículo. El próximo lanzamiento que sí menciona Ares Interactive es Baseball Hits 26, un juego creado por aficionados al béisbol y que cuenta con jugadores profesionales con licencia oficial. Aunque aún se desconocen muchos detalles, el anuncio deja claro que los deportes forman parte de la estrategia general de Ares, más allá de un simple experimento puntual.