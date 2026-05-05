Roblox renueva sus medidas de seguridad al tiempo que amplía su oferta de juegos al mundo del cine

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Nuevas cuentas y niveles

Chris Hansen continúa su gira contra Roblox

Los juegos de Roblox llegan al cine PUNTOS CLAVE Roblox introduce categorías de edad más estrictas, mejores controles parentales y una suscripción Plus de 4,99 $ con transferencias limitadas de Robux.

Chris Hansen sigue criticando los problemas de seguridad y exigiendo responsabilidades a David Baszucki.

Los juegos más populares de Roblox van a tener adaptaciones cinematográficas, entre las que se incluyen proyectos con 20th Century Studios.

Ha sido una semana de lo más ajetreada para Roblox, ya que ha anunciado cambios en su proceso de verificación de edad, un nuevo nivel de suscripción y que las «Experiencias» vuelven a ser «Juegos». Mientras tanto, Chris Hansen continúa con su gira de podcasts para dar a conocer los problemas de Roblox con los depredadores.

Roblox lleva en una situación delicada desde el pasado agosto, cuando el YouTuber Schlep puso de manifiesto las deficiencias en materia de seguridad infantil de la plataforma. Aunque él y Hansen están muy ocupados entre bastidores Ante la acumulación de múltiples demandas contra Roblox, la empresa se ha esforzado por adelantarse a la polémica actual.

El director ejecutivo, David Baszucki, destacó esta última iniciativa en una publicación reciente en la página web oficial: «Vamos a introducir dos nuevos tipos de cuentas adaptadas a la edad de los usuarios más jóvenes en Roblox: Roblox Kids, para usuarios de entre 5 y 8 años, y Roblox Select, para usuarios de entre 9 y 15 años.»

«Cuando se pongan en marcha a principios de junio, estas cuentas adaptarán mejor el acceso a los contenidos, los ajustes de comunicación y los controles parentales a la edad del usuario. También estamos estableciendo un proceso de selección continuo para los juegos a los que pueden acceder los menores de 16 años».

Nuevas cuentas y niveles

La idea es que, si el sistema de verificación de edad de Roblox determina que un usuario tiene entre 5 y 8 años, ese niño solo podrá acceder a contenidos con una etiqueta de madurez «Mínima» o «Leve». Además, todos los canales de comunicación están desactivados por defecto. Sin embargo, los descriptores de contenido los establece inicialmente la persona que ha creado el juego en Roblox, por lo que esto no garantiza que el contenido sea adecuado.

Cómo Roblox se dividirá en aplicaciones supuestamente adecuadas para cada edad a partir de junio de este año.

Probablemente para contrarrestar esto, los padres tienen ahora un mayor acceso a las opciones de control. Entre ellas se incluyen la posibilidad de indicar la edad del niño, bloquear juegos concretos, gestionar el tiempo de uso y establecer límites de gasto. Nick Tornow, responsable de los grupos Creator y Engine en Roblox, también publicó recientemente que La normativa sobre los creadores de contenido va a cambiar a partir del 19 de mayo, lo que incluye la verificación de la edad y la necesidad de disponer de una cuenta de Roblox Plus.

En cuanto a Plus, se trata de un nuevo nivel que se lanzará el 30 de abril por 4,99 $ al mes. Podría decirse que dos de los principales atractivos de esta suscripción son la posibilidad de que los usuarios disfruten de acceso gratuito e ilimitado a servidores privados de pago (es decir, si de otro modo tendrían que pagar para acceder al servidor, Plus les permite acceder sin coste adicional) y la posibilidad de transferir Robux a otro usuario.

Robux tiene vínculos cuestionables con personas malintencionadas en la plataforma, ya que muchos lo han utilizado para obligar a los jóvenes jugadores a hacer cosas con la promesa de obtener la moneda del juego como recompensa. Parece que Roblox por fin está tomando medidas al respecto, ya que las transferencias solo se pueden realizar entre usuarios que hayan superado la verificación de edad y tengan 18 años o más.

Chris Hansen continúa su gira contra Roblox

Chris Hansen, presentador del programa «To Catch a Predator» y fundador del servicio de streaming TruBlu, especializado en crímenes reales, ha estado muy ocupado apareciendo en programas de televisión y podcasts para hablar de su investigación en curso sobre adultos que utilizan Roblox para captar a menores.

Su última aparición fue en El planeta Tyrus, donde señaló que, por supuesto, el objetivo de una empresa es ganar dinero, pero que cuando una empresa como Roblox tiene «la responsabilidad de tantos niños vulnerables», debería tomarse esa responsabilidad más en serio.

Hansen (a la derecha) junto al exluchador profesional Tyrus (también conocido como George Timothy Murdoch).

«Si los niños se caen de una atracción en un parque de atracciones a diestro y siniestro, tienen la responsabilidad de hacer que esa atracción sea más segura para que los niños no se caigan», afirmó. «Roblox tiene una responsabilidad similar en este caso. Y me sorprende, tras múltiples llamadas y reuniones informativas con esta empresa, que no hayan concedido una entrevista ante las cámaras».

«Y lo que eso me dice es que o bien tienen miedo de lo que les voy a preguntar, o bien son unos arrogantes. Y como ellos crearon este mundo, esta sociedad digital, saben lo que es mejor para ella y no tienen que rendir cuentas».

Los juegos de Roblox llegan al cine

El director ejecutivo de Roblox, David Baszucki, ha aparecido ante las cámaras al menos dos veces desde el verano pasado (en un podcast del New York Times y en directo en la CNBC), aunque en ambas ocasiones eludió con torpeza las preguntas sobre la seguridad infantil en Roblox. Además, ignora por completo cualquier queja o crítica que se le dirija en las redes sociales, y prefiere recordar a la gente diversas estadísticas de Roblox.

Una de ellas es que hay alrededor de 7 millones de juegos en la plataforma (antes denominados «Experiencias», en parte para eludir las normas de Apple sobre cómo deben gestionarse las aplicaciones de juegos si se encuentran en la App Store). Aunque se ha hablado mucho de los juegos de dudosa calidad que hay en la plataforma, es injusto pasar por alto lo populares que son algunos de los más normales.

Los niños de la clase de mi hijo de seis años conocen de alguna manera este juego y les da un miedo de muerte.

Tres de ellos son «Grow a Garden», «Steal a Brainrot» y «99 Nights in the Forest». El primero es un simulador de jardinería que ha acumulado miles de millones de partidas; el segundo se basa en unas populares criaturas de los memes; y el tercero es un juego de terror y supervivencia en el que hay que rescatar a unos niños de un bosque espeluznante mientras un ciervo inquietante acecha por la zona. Además, actualmente ocupa el sexto puesto en la lista de los juegos más populares de Roblox.

Además, todas ellas llegarán a la gran pantalla: «Grow a Garden» y «Steal a Brainrot» han sido adquiridas por Story Kitchen, una empresa especializada en adaptar juguetes y juegos a la televisión y al cine. «99 Nights» es una producción de 20th Century Studios, propiedad de Disney, que ya estuvo detrás de las adaptaciones cinematográficas de «Hitman» y «Assassin’s Creed».