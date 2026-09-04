Reseña de Surveys on the Go 2026: ¿Es Surveys on the Go una plataforma fiable y paga?

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«Encuestas sobre la marcha» es una aplicación de encuestas legítima que paga dinero real por completar encuestas, por lo que la respuesta sincera a la pregunta «¿Es legítima «Encuestas sobre la marcha»"?» es sí. Funciona en iOS y Android solo en EE. UU., registrarse es gratis y los pagos se realizan a través de PayPal, Venmo, Amazon, Visa, Starbucks o donaciones benéficas una vez que se alcanza el mínimo de 10 dólares.

REGÍSTRATE AHORA 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Surveys on the Go Aplicación de encuestas para móvil de pago «Surveys on the Go» es una aplicación gestionada por MFour Data Research, Inc., que lleva en funcionamiento desde 2011. Cuenta con una valoración de 4,5 estrellas en la App Store y de 4,4 en Google Play, realiza los pagos a través de PayPal y otras opciones una vez que se alcanza el mínimo de 10 dólares, y se ha confirmado que solo está disponible en EE. UU. Ventajas Excelente valoración de 4,5 estrellas en la App Store, basada en más de 93 000 valoraciones

Dinero real, no puntos, a través de PayPal, Venmo, Amazon, Visa, Starbucks o una organización benéfica

Un mínimo de retirada de 10 $, muy bajo en comparación con muchas otras aplicaciones de encuestas Desventajas La valoración en Trustpilot (2,1/5) es mucho más dispar que la de la App Store.

Informes recurrentes sobre exclusiones tras las encuestas posteriores a la finalización de las obras

Solo en EE. UU., con un programa limitado de recomendación de «Payday Ambassadors»

Encuestas sobre la marcha es ideal para lectores residentes en EE. UU. que no tengan inconveniente en avanzar de forma lenta y gradual hasta alcanzar el umbral de los 10 dólares. Las ganancias reales dependen del número de tipos de encuestas para las que cumplas los requisitos, y los pagos a través de PayPal pueden llegar a los pocos minutos de realizar la solicitud. Sin embargo, un tema que surge repetidamente en las reseñas de «Encuestas sobre la marcha» es la marcada diferencia de opiniones entre las tiendas de aplicaciones y Trustpilot.

¿Es segura la aplicación Encuestas sobre la marcha?

Encuestas sobre la marcha está gestionada por MFour Data Research, Inc., con sede en Irvine, California. La aplicación lleva en funcionamiento desde 2011 y cuenta con buenas valoraciones en la App Store y en Google Play, lo que supone una señal positiva para una aplicación de este calibre.

El pago se realiza en dinero real, no en puntos, a través de PayPal, Venmo, Amazon, Visa, Starbucks o donaciones benéficas. Las ganancias se revisan en un plazo de 3 a 5 días laborables, y las solicitudes de retirada de fondos se procesan una vez cada 7 días.

Entonces, ¿es «Encuestas sobre la marcha» una estafa? No. La verdadera razón que se esconde tras la mayoría de las búsquedas sobre estafas relacionadas con Encuestas sobre la marcha es una diferencia real entre las valoraciones de las distintas plataformas. En el momento de escribir este artículo, Trustpilot le otorga una puntuación de solo 2,1/5 a partir de 72 valoraciones, de las cuales el 62 % son de 1 estrella, y las valoraciones de la App Store describen exclusiones recurrentes tras completar las encuestas. La aplicación es real y paga rápidamente a muchos usuarios, pero esa discrepancia entre la opinión en la tienda de aplicaciones y la de Trustpilot es real, aunque no es motivo para tacharla directamente de estafa.

Registrarse en «Encuestas sobre la marcha»

Inscribirse en Encuestas sobre la marcha es gratuito y está disponible para residentes en EE. UU. mayores de 13 años.

Descarga la aplicación gratuita desde la App Store o Google Play. Crea una cuenta con una dirección de correo electrónico. Rellena el perfil demográfico para empezar a cumplir los requisitos para participar en las encuestas. Si lo deseas, activa las notificaciones push y los servicios de localización para recibir más invitaciones a encuestas. Empieza a responder encuestas para alcanzar el umbral de 10 dólares para el cobro.

En la investigación no se ha encontrado ninguna verificación formal de la identificación o del número de la Seguridad Social, aunque el centro de ayuda oficial indica que los usuarios que retiren más de 600 dólares en el plazo de un año probablemente tendrán que declarar esas ganancias como ingresos.

Retirada de fondos a partir de tan solo 10 $ Surveys on the Go 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero real completando encuestas, canjeable a través de PayPal, Venmo, Amazon, Visa, Starbucks o donaciones benéficas. REGÍSTRATE AHORA

Mi experiencia con Encuestas sobre la marcha

¿Es fiable «Encuestas sobre la marcha»? Sí, según mi experiencia con la aplicación. La variedad de formas de ganar dinero me llamó la atención desde el principio. Las encuestas generales, las pruebas de productos, las «Bonus Gigs» y «Link & Earn» se encontraban todas dentro de la misma aplicación, y el umbral de retirada de 10 dólares me pareció bajo en comparación con otras aplicaciones de encuestas que había probado. Para empezar, tuve que realizar unas cuantas encuestas generales de entre 1 y 5 dólares antes de que se abrieran oportunidades más importantes.

El momento más destacado fue conseguir una encuesta de ubicación de entre 5 y 25 dólares, lo que acercó significativamente mi saldo al umbral de los 10 dólares, y finalmente lo alcancé tras un par de semanas de uso regular. Mi solicitud de pago a PayPal se procesó en menos de tres minutos una vez que solicité el cobro.

Mi única queja sincera fue que me descalificaran de una encuesta tras completarla, con la remuneración revocada a pesar de que el sistema había aceptado mis respuestas. Este es un tema frustrante y recurrente en las reseñas de «Encuestas sobre la marcha»». Además, me pareció que las ganancias tardaban en acumularse entre una encuesta válida y otra.

Dado que algunos días las colas de encuestas pueden agotarse, merece la pena tener instalada Snakzy, la aplicación «play-to-earn» de Eneba, junto con Encuestas sobre la marcha, para disponer de una forma más rápida y basada en juegos de seguir ganando dinero.

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Descripción general de Encuestas sobre la marcha

A continuación te ofrecemos un resumen rápido de los aspectos fundamentales de Encuestas sobre la marcha antes de entrar en detalles.

📱Nombre de la aplicación Encuestas sobre la marcha ⭐Nuestra valoración 3,5/5 🛍️Categoría Aplicación móvil de pago para encuestas de investigación de mercado 🎯Plataformas iOS, Android 💰Precio Gratis 💸Formas de ganar dinero Encuestas generales, por ubicación, de diario, de pruebas de productos y de socios; tareas extra; «Link & Earn» 💳Formas de pago PayPal, Venmo, Amazon, Visa, Starbucks o donaciones benéficas 💵Importe mínimo de retirada 10 USD 🚀Rapidez de pago Las ganancias se revisan en un plazo de 3 a 5 días laborables; las solicitudes de retirada se procesan una vez cada 7 días 🌍Disponibilidad Solo EE. UU. 👤Programa de recomendación Programa «Payday Ambassadors» limitado para miembros de Payday que cumplan los requisitos 👍Ideal para Usuarios residentes en EE. UU. que se sientan cómodos avanzando poco a poco hasta alcanzar el umbral de 10 dólares

Señales comunes de estafa: ¿Es «Encuestas sobre la marcha» una aplicación fiable o deberías evitarla?

La respuesta corta a «¿Es Encuestas sobre la marcha de fiar?» es sí. Supera las comprobaciones habituales que los usuarios suelen hacer antes de registrarse en una aplicación de encuestas. Está gestionada por una empresa real y con nombre propio, MFour Data Research, Inc., con una calificación «A» de la BBB y una aplicación que lleva en funcionamiento desde 2011, no se trata de una operación sospechosamente nueva y poco sólida.

Las señales típicas de estafa en esta categoría incluyen un operador oculto o sin nombre, la ausencia de presencia verificable en las tiendas de aplicaciones y numerosos informes de usuarios que nunca han recibido el pago. «Encuestas sobre la marcha» supera con creces estas tres pruebas. Su operador figura en los registros públicos con una calificación A de la BBB, cuenta con una valoración de 4,5 estrellas en la App Store basada en más de 93 000 opiniones, y se informan constantemente de pagos en efectivo reales.

El único aspecto legítimo que merece la pena mencionar claramente es la diferencia entre las valoraciones de Trustpilot y las de la tienda de aplicaciones, además de las recurrentes quejas por descalificaciones. Ninguno de ellos es prueba de una estafa, sino simples matices de transparencia que conviene conocer. En conjunto, las pruebas apuntan claramente a que «Encuestas sobre la marcha» es una aplicación legítima.

¿Por qué la gente se pregunta: «¿Es legítima Encuestas sobre la marcha?»

La mayoría de las búsquedas de «¿Es legítima Encuestas sobre la marcha?» provienen de personas a las que se les ha descalificado tras completar una encuesta, o que se han dado cuenta de que la puntuación de Trustpilot es bastante inferior a las valoraciones de la tienda de aplicaciones.

Las puntuaciones de las reseñas lo dejan claro: una valoración de 4,5 estrellas en la App Store basada en más de 93 000 reseñas y una calificación «A» de la BBB no son algo que una operación fraudulenta pueda mantener a esa escala. Los factores que menciona la gente, como las descalificaciones o la puntuación dispar en Trustpilot, son problemas reales pero habituales en este tipo de servicios, no un fraude, y Encuestas sobre la marcha es de fiar a pesar de ellos.

Retirada de fondos a partir de tan solo 10 $ Surveys on the Go 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero real completando encuestas, canjeable a través de PayPal, Venmo, Amazon, Visa, Starbucks o en donaciones benéficas. REGÍSTRATE AHORA

Cuestiones de seguridad de Encuestas sobre la marcha: lo que los usuarios deben saber

«Encuestas sobre la marcha» solicita información demográfica y de cuenta estándar, en lugar de datos financieros confidenciales, pero aún así hay algunos aspectos que conviene comprender antes de dedicarle tiempo de verdad.

Requisitos de información personal

Para registrarse es necesario proporcionar una dirección de correo electrónico y responder a las preguntas del perfil demográfico (edad, sexo, ingresos, situación laboral); no es necesario facilitar el número de la Seguridad Social, los datos de acceso a la cuenta bancaria ni subir un documento de identidad al registrarse.

Proveedores de ofertas de terceros

Los «Bonus Gigs» y las encuestas de socios proceden de socios de investigación externos, en lugar de gestionarse íntegramente de forma interna. Los estudios de pruebas de productos pueden durar desde unas semanas hasta varios meses, lo que supone un compromiso más prolongado que el de una encuesta estándar de entre 10 y 30 minutos.

Prácticas recomendadas para la seguridad de la cuenta

El centro de ayuda oficial ofrece información sobre cómo cambiar la contraseña, solucionar problemas de inicio de sesión y verificar el correo electrónico. Utiliza una contraseña única y vigila de cerca el correo electrónico vinculado a tus pagos.

Restricciones de VPN

No existe una política específica de detección de VPN. Se ha confirmado que la aplicación solo está disponible en EE. UU., por lo que es probable que se aplique algún tipo de verificación de ubicación o región, aunque el mecanismo exacto no es información pública.

Resumen de la letra pequeña

Encuestas sobre la marcha tiene un importe mínimo de retirada de 10 dólares, y las solicitudes de retirada se procesan una vez cada 7 días. Las ganancias se revisan en un plazo de 3 a 5 días laborables. El programa de recomendación «Payday Ambassadors», de carácter limitado, está disponible para los miembros de Payday que cumplan los requisitos, con una bonificación de 5 dólares por cada recomendación válida.

Atención al cliente

El centro de ayuda oficial ofrece un formulario de contacto web para «enviar una solicitud» y también incluye una dirección de correo electrónico de asistencia, pero no dispone de chat en directo ni de asistencia telefónica. El centro de ayuda ofrece información exhaustiva sobre problemas relacionados con el inicio de sesión, los pagos y el cambio de dirección de correo electrónico, lo que permite resolver muchos problemas habituales sin necesidad de ponerse en contacto directamente con el servicio de asistencia.

Cómo funciona Encuestas sobre la marcha

Completar encuestas es la principal forma de ganar dinero en Encuestas sobre la marcha, y las ganancias se convierten directamente en dinero real, no en un sistema de puntos. Las encuestas se dividen en cinco tipos:

Encuestas generales : de 1 a 5 dólares, de 10 a 30 minutos, disponibles a diario

: de 1 a 5 dólares, de 10 a 30 minutos, disponibles a diario Encuestas de ubicación : de 5 a 25 dólares, de 30 a 60 minutos, aproximadamente una vez a la semana

: de 5 a 25 dólares, de 30 a 60 minutos, aproximadamente una vez a la semana Encuestas tipo diario : de 20 a más de 50 dólares; entradas diarias durante un periodo determinado

: de 20 a más de 50 dólares; entradas diarias durante un periodo determinado Pruebas de productos : de 10 a 50 $ o más; de unas semanas a unos meses

: de 10 a 50 $ o más; de unas semanas a unos meses Encuestas de socios: 1 $ cada una, a diario

Sobre este flujo básico se asienta un sistema de niveles denominado «Payday», con un nivel premium opcional, «Payday+», que promete una tasa de recompensas mayor.

Gana dinero con otras tareas

Además de las encuestas principales, Encuestas sobre la marcha ofrece otras tres formas de ganar dinero dentro de la aplicación: Bonus Gigs, tareas independientes y puntuales mejor remuneradas que no forman parte de la cola de encuestas habitual; «Link & Earn», que permite vincular cuentas existentes, como Gmail o Amazon, para ganar dinero de forma pasiva sin tener que realizar ninguna encuesta; y «Payday+», un nivel premium que aumenta las ganancias estándar de «Payday», además de un programa de bonificaciones llamado «Payday Ambassadors» que empieza en 5 dólares. Se trata de opciones complementarias, no sustitutivas de la cola de encuestas principal.

Consejos para ganar más

Consulta la aplicación al menos dos veces al día, ya que no todas las invitaciones a encuestas activan una notificación push. Rellena el perfil demográfico por completo y mantenlo actualizado para poder optar a más encuestas. Da prioridad a las encuestas de ubicación (de 5 a 25 dólares) y a las pruebas de productos (de 10 a más de 50 dólares) frente a las encuestas generales o de socios (de 1 a 5 dólares) cuando ambas estén disponibles. Considera la opción «Payday+» para aumentar tus recompensas. Utiliza «Link & Earn» y las tareas extra para cubrir los huecos en tus ingresos entre una invitación a una encuesta y otra.

¿De verdad se cobra con Encuestas sobre la marcha?

Sí, «Encuestas sobre la marcha» realmente paga a muchos usuarios. Los usuarios que han dejado reseñas en la App Store indican que los pagos a través de PayPal se reciben en menos de tres minutos tras solicitar el retiro de fondos. También se ha confirmado el umbral de 10 dólares y el proceso de retiro de fondos.

Aunque las reseñas de la App Store confirman que «Encuestas sobre la marcha» paga de forma legítima, la baja puntuación en Trustpilot refleja que una minoría real y muy activa denuncia descalificaciones tras completar las encuestas y una acumulación lenta de puntos.

¿Cuánto dinero se puede ganar con «Encuestas sobre la marcha»?

Lo que puedas ganar en Encuestas sobre la marcha depende de las encuestas para las que cumplas los requisitos y de la frecuencia con la que utilices la aplicación. Las encuestas generales pueden pagar entre 1 y 5 dólares, mientras que las encuestas de ubicación, mejor remuneradas, pueden ofrecer entre 5 y 25 dólares. Los usuarios ocasionales podrían ganar razonablemente entre 5 y 15 dólares a la semana, mientras que los usuarios activos que reúnan los requisitos para más oportunidades podrían alcanzar entre 20 y 50 dólares o más.

El umbral de cobro de 10 dólares significa que los usuarios ocasionales pueden necesitar un par de semanas para alcanzar su primer pago, mientras que los usuarios frecuentes podrían conseguirlo más rápido. Entonces, ¿es fiable «Encuestas sobre la marcha»? Sí, pero las ganancias no están garantizadas, ya que la disponibilidad de las encuestas y los requisitos de participación varían.

¿Es Encuestas sobre la marcha una aplicación fiable en EE. UU.? ¿Dónde se puede utilizar Encuestas sobre la marcha?

Actualmente, «Encuestas sobre la marcha» solo está disponible en EE. UU. Cuenta con una ficha activa en la App Store y en Google Play de EE. UU., pero, en el momento de la consulta, no tiene fichas oficiales en la App Store del Reino Unido, Canadá, Australia ni otros países, por lo que no está disponible para los usuarios de esos mercados.

País ¿Disponible? Notas EE. UU. 🟩 Mercado de origen; confirmado a través del centro de ayuda oficial y de las fichas de la App Store y Google Play Reino Unido 🟥 No está disponible en la App Store del Reino Unido Australia 🟥 No está disponible en la App Store de Australia CA 🟥 No está disponible en la App Store de Canadá

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¿Merece la pena utilizar «Encuestas sobre la marcha»?

Sí, «Encuestas sobre la marcha» merece la pena para los usuarios residentes en EE. UU. que quieran ganar dinero real por el tiempo dedicado a las encuestas y no les importe un ritmo gradual. Supera las comprobaciones habituales de legitimidad: un operador real con una calificación «A» de BBB, un sólido historial en la tienda de aplicaciones y pagos confirmados en dinero real a través de PayPal y otros métodos.

Las advertencias sinceras, como la puntuación más baja en Trustpilot y las quejas sobre descalificaciones, son simplemente problemas normales y no indicios de una estafa. Teniendo en cuenta todo ello, la respuesta a «¿Es legítima Encuestas sobre la marcha?» sigue siendo un rotundo sí.

Opiniones de los usuarios: lo que dicen los usuarios reales de Encuestas sobre la marcha

La valoración general de «Encuestas sobre la marcha» es muy positiva tanto en la App Store como en Google Play, pero claramente negativa en Trustpilot. Las reseñas suelen incluir elogios por la rapidez de los pagos a través de PayPal y el agradecimiento por la variedad de métodos para ganar dinero, aunque también se menciona que el umbral de 10 dólares resulta bajo en comparación con otras aplicaciones de encuestas.

La crítica negativa más recurrente son las descalificaciones de las encuestas tras su finalización, a veces sin ningún tipo de compensación; por ejemplo, un usuario mencionó que, aunque se aceptó su respuesta a una encuesta completada, se le revocó el pago de todos modos, sin que el desarrollador diera ninguna explicación. También se menciona con frecuencia la lentitud en la acumulación de ganancias.

Alternativas a «Encuestas sobre la marcha»

4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Snakzy Play partner games for coins, with a much faster average first payout. Lee nuestra reseña SIGN UP NOW

4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Swagbucks Surveys plus cash-back shopping, games, and short-video rewards. Lee nuestra reseña SIGN UP NOW

3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. KashKick Surveys, milestone game rewards, and cash-back offers with the same $10 minimum. Lee nuestra reseña SIGN UP NOW

No hay una única aplicación de recompensas que se adapte a todo el mundo. La rapidez de los pagos, el importe mínimo de retirada y la forma de ganar dinero varían, por lo que merece la pena comparar varias alternativas antes de decidirse por una.

¿Por qué es fiable «Encuestas sobre la marcha»? Las pruebas que respaldan nuestro veredicto

La respuesta breve a «¿Es legítima Encuestas sobre la marcha?» es sí. Se trata de una aplicación de encuestas legítima que paga en efectivo y que cuenta con el respaldo de una empresa de investigación, MFour Data Research, cuyo producto estrella de encuestas lleva en funcionamiento desde 2011, pero no es adecuada para todo el mundo.

Las buenas valoraciones en la App Store y Google Play, además de los rápidos pagos confirmados a través de PayPal, avalan su legitimidad. Los problemas reales aquí son el marcado contraste con las valoraciones de Trustpilot y las quejas recurrentes sobre las descalificaciones en las encuestas. Aunque la aplicación es legítima, estos aspectos no deben pasarse por alto solo porque las valoraciones en las tiendas de aplicaciones parezcan buenas.

Encuestas sobre la marcha es ideal para usuarios residentes en EE. UU. que no tengan problema en avanzar poco a poco, de forma lenta y gradual, hacia el umbral de los 10 dólares. Hay quien cuestiona la legitimidad de la aplicación simplemente porque la puntuación de Trustpilot parece mucho más baja a simple vista, no porque haya nada en la propia empresa que no sea de fiar. Para cualquiera que siga preguntándose «¿Es legítima Encuestas sobre la marcha?», la respuesta es sí.

Retirada de fondos a partir de tan solo 10 $ Surveys on the Go 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero real completando encuestas, canjeable a través de PayPal, Venmo, Amazon, Visa, Starbucks o en donaciones benéficas. REGÍSTRATE AHORA

Ventajas Contras ✅ Excelentes valoraciones



en la App Store y Google Play ✅ Dinero real, no puntos, a través de PayPal, Venmo, Amazon, Visa, Starbucks o donaciones



benéficas ✅ Umbral mínimo de pago de 10 $, bajo en comparación con muchas otras aplicaciones



de encuestas ✅ Calificación BBB de un operador real y identificado ❌ La puntuación en Trustpilot es mucho más dispar que la valoración



en la App Store ❌ Informes recurrentes de descalificaciones



en las encuestas ❌ Limitada a EE. UU.

Preguntas frecuentes