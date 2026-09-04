7 formas de ganar dinero con un software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas: cómo funciona y cuánto puedes ganar en 2026

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El software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas puede convertirse realmente en una fuente de ingresos, y la forma más rápida de empezar es a través de los trabajos de contabilidad e introducción de datos en Fiverr, cuya publicación no cuesta nada y que pueden generarse ingresos en unas dos o tres semanas tras recibir el primer encargo. Es una opción realista para cualquiera que esté dispuesto a aprender a utilizar una plataforma como QuickBooks, Xero o Wave, aunque no es una forma de hacerse rico de la noche a la mañana, ya que la mayoría de los siete métodos que se describen a continuación requieren semanas de trabajo constante con clientes o meses de creación de audiencia antes de que se traduzcan en ingresos reales.

El verdadero dinero en el software de presupuestación para pequeñas empresas no está en el software en sí, sino en los conocimientos de contabilidad y presupuestación que hay detrás, que hoy en día se remuneran como trabajo autónomo para clientes y, con el tiempo, pueden convertirse en una tienda de plantillas, un curso o una fuente de ingresos por afiliación.

VEREDICTO RÁPIDO La forma más rápida y realista de empezar a ganar dinero con el software de presupuestación para pequeñas empresas es ofrecer un servicio de contabilidad y introducción de datos en Fiverr. Publicar un servicio en Fiverr no cuesta nada, y el primer encargo puede generarte ingresos en tan solo dos o tres semanas.

¿Es realmente viable el software de presupuestación para pequeñas empresas como fuente de ingresos?

Sí, los conocimientos sobre software de presupuestación para pequeñas empresas dan beneficios de forma realista, y el abanico es lo suficientemente amplio como para que casi cualquiera pueda encontrar un punto de partida. Los trabajos por horas para clientes, como la contabilidad, las tareas de asistente virtual o el coaching, se sitúan en el extremo más inmediato, con aproximadamente 15 dólares por hora para la contabilidad básica y hasta entre 150 y 400 dólares por hora para el coaching financiero consolidado, mientras que las opciones que tardan más en dar frutos, como las plantillas de Etsy, un curso, los ingresos por programas de afiliados o un canal de contenido pueden alcanzar cifras aún más elevadas una vez que despegan.

Vale la pena ser sincero desde el principio: las cifras más elevadas que verás citadas en relación con los cursos y los contenidos son la excepción, no la norma; la mayoría de los formadores de Udemy ganan mucho menos que los más vendidos de la propia plataforma. El trabajo de contabilidad y de asistente virtual suele generar ingresos desde la primera semana, mientras que las tiendas de plantillas, los cursos, los ingresos por programas de afiliados y los canales de contenido tardan más en coger impulso, pero pueden convertirse en ingresos reales y duraderos una vez que lo hacen.

No se trata de un camino que garantice una cantidad mensual en cuestión de días, y sí implica aprender a manejar una plataforma de contabilidad o crear una base de clientes real. Pero cada uno de los métodos que se indican a continuación recompensa el trabajo real, y esa es precisamente la razón por la que los conocimientos sobre software de presupuestación para pequeñas empresas se consolidan como una forma genuina de ganar dinero, y no solo como otra promesa de atajo.

7 formas reales en las que los conocimientos de software de presupuestación para pequeñas empresas pueden hacerte ganar dinero

1. Contabilidad autónoma para pequeñas empresas

La contabilidad autónoma es una de las formas más directas de convertir los conocimientos sobre software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas en ingresos reales. Las tarifas aumentan a buen ritmo con la experiencia; los contables principiantes suelen cobrar entre 20 y 35 dólares la hora, mientras que los contables con más experiencia o especializados cobran entre 60 y 100 dólares o más.

La contabilidad para pequeñas empresas sigue teniendo una demanda constante, lo que hace que las tarifas sigan subiendo a medida que crece tu cartera de clientes; además, ese techo se eleva aún más cuando consigues una base de clientes fuera de las plataformas de autónomos más baratas y pasas a cobrar a tus clientes mediante honorarios fijos mensuales en lugar de por horas. Es una de las mejores ideas de negocio para pequeñas empresas a la hora de convertir rápidamente una habilidad ya adquirida en ingresos.

Obtener la certificación no cuesta nada: el propio programa QuickBooks ProAdvisor de Intuit dura entre 8 y 20 horas aproximadamente y no tiene cuota de inscripción ni de renovación, lo que supone una forma sólida y gratuita de formalizar tus conocimientos sobre software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas. Es una de las formas más accesibles de convertir el uso de software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas en una credencial en la que confían los clientes.

Alcanzar el nivel Gold más alto del programa, que ofrece mayor visibilidad en el directorio, requiere más tiempo y esfuerzo, pero, siendo realistas, el primer cliente de pago suele llegar gracias a la captación directa y a una estrategia de precios inteligente mucho antes de alcanzar ese nivel.

El coste inicial es de 0 $, aparte de una cuenta gratuita de QuickBooks Online Accountant, y el único requisito real es sentirse cómodo utilizando QuickBooks o una plataforma similar, como Xero. La contabilidad por cuenta propia sigue siendo, en estos momentos, una de las respuestas más claras a la pregunta de cómo ganar dinero con el software de gestión presupuestaria.

Hay algo que conviene tener en cuenta: calcula tu tarifa por hora teniendo ya en cuenta los impuestos por cuenta propia y los costes del software, de modo que la cifra que le des al cliente se acerque más a lo que realmente te llevas a casa.

El límite máximo de ingresos más alto de esta lista QuickBooks ProAdvisor Program 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Convierte tus conocimientos sobre software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas en ingresos como contable autónomo, desde 15 $/hora en Upwork hasta más de 100 $/hora en el mercado general. Obtén la certificación

2. Trabajo como asistente virtual en contabilidad y introducción de datos

Fiverr es una de las formas más sencillas de empezar a ganar dinero gracias a tus conocimientos sobre software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas, ya que no hay ningún obstáculo para publicar tu primer servicio. Los trabajos de puesta al día de la contabilidad y de introducción de datos empiezan por poco —piensa en unos 30 dólares por cada puesta al día—, pero los paquetes completos de contabilidad mensual pueden oscilar entre 250 y 500 dólares una vez que tengas unos cuantos clientes satisfechos y buenas reseñas a tus espaldas.

Si prefieres trabajar por horas, los servicios más amplios de asistente virtual se remuneran aún mejor, y los trabajos específicos de contabilidad suelen oscilar entre los 35 y los 75 dólares por hora. Ofrecer servicios de contabilidad para pequeñas empresas como especialidad de asistente virtual suele ser la forma más rápida de destacar en un mercado de servicios tan saturado.

Empezar no cuesta nada más que tu tiempo: crea un perfil de vendedor en Fiverr, muestra un par de facturas de muestra o un libro mayor ficticio para demostrar que sabes lo que haces, y ya estarás listo para aceptar encargos. Fiverr se lleva una comisión fija del 20 % sobre los encargos completados, así que tenlo en cuenta a la hora de fijar el precio; el pago se recibe 14 días después de que finalice un encargo, o en solo 7 días una vez que alcances el estatus de «Vendedor mejor valorado».

Esto significa que, siendo realistas, el primer encargo puede convertirse en dinero en tu cuenta en un plazo de dos a tres semanas desde su publicación, lo que convierte a esta opción en una de las vías más rápidas para ganar dinero con un software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas de toda esta lista. Un consejo: fija el precio en función de las horas previstas, no de la tarea en sí, ya que una «limpieza rápida» puede suponer mucho más trabajo de lo que parece. Es, sin duda, una de las mejores formas de ganar dinero extra para cualquiera que quiera disponer de dinero en efectivo en cuestión de semanas.

La forma más rápida de conseguir tu primer cliente Fiverr 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Ofrece servicios de limpieza de software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas y de introducción de datos a partir de 30 dólares por encargo, con pago en tan solo 14 días. Únete a Fiverr

3. Vender plantillas de hojas de cálculo para presupuestos en Etsy

Una tienda de hojas de cálculo para presupuestos bien diseñada es una de las formas más atractivas de obtener ingresos gracias a los conocimientos sobre software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas, ya que puede convertirse en una fuente de ingresos verdaderamente pasiva una vez que está en marcha. Según se informa, un vendedor de Etsy generó unos ingresos estimados de 160 000 dólares en aproximadamente dos años vendiendo plantillas de presupuesto, gastos y planificación a un precio de entre 1 y 2,50 dólares cada una, lo que demuestra que los anuncios pequeños y asequibles pueden sumar rápidamente cuando tienes suficientes de ellos trabajando para ti. Las plantillas centradas en la contabilidad para pequeñas empresas suelen tener la base de compradores más amplia.

El atractivo reside en los bajos gastos generales: el coste inicial se reduce, en realidad, al tiempo que lleva crear hojas de cálculo claras y bien formateadas en Google Sheets o Excel, más unos pocos dólares en comisiones por publicación. Plantillas como estas se encuentran entre las herramientas de software de presupuestación más sencillas que las pequeñas empresas pueden empaquetar y revender.

Etsy se lleva una modesta comisión a través de sus tarifas de publicación, transacción y procesamiento de pagos, pero eso es un pequeño sacrificio para una tienda que puede seguir vendiendo mientras tú te dedicas a algo totalmente distinto.

La clave está en la paciencia: una tienda nueva sin reseñas suele necesitar entre semanas y meses de publicación y promoción constantes antes de que las ventas repunten. La verdadera clave está en crear un pequeño catálogo en lugar de lanzarse con una sola plantilla, ya que a los compradores a los que les gusta un diseño suelen echar un vistazo al resto de la tienda también, lo que convierte una sola venta en varias.

El mejor potencial de ingresos pasivos Etsy 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende plantillas de presupuesto basadas en conocimientos de software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas; al parecer, un vendedor ganó 160 000 dólares en dos años. Abrir tienda

4. Asesoramiento sobre presupuestos y flujo de caja para pequeñas empresas

Asesorar a los propietarios de pequeñas empresas en la elaboración de presupuestos y la gestión del flujo de caja es la actividad que ofrece la mejor tarifa por hora de toda esta lista, ya que los asesores financieros y los coaches suelen cobrar entre 150 y 400 dólares por hora. Es una opción muy atractiva si ya te has ganado una credibilidad real, normalmente gracias a tu experiencia en contabilidad o a una titulación reconocida, ya que los clientes pagan tanto por tu criterio como por tu tiempo.

Lo mejor es lo baja que es la barrera de entrada: no se requiere ninguna licencia para ofrecer asesoramiento específico sobre presupuestos y flujo de caja, por lo que puedes empezar de manera informal a través de recomendaciones o de una plataforma como Clarity.fm prácticamente por 0 dólares. Existe una titulación oficial, como la de «Asesor Financiero Acreditado», por si la quieres obtener más adelante, pero es mejor considerarla como un medio para ganar credibilidad a largo plazo que como algo que necesites desde el primer día. Los asesores que conocen a la perfección el software de gestión presupuestaria para propietarios de pequeñas empresas suelen ganarse la confianza más rápidamente.

La primera llamada remunerada puede producirse a los pocos días de publicarse en una plataforma que cobra por sesión, aunque, siendo realistas, crear una base estable de clientes lleva meses de recomendaciones y de labrarse una reputación. El coaching es la prueba de que saber cómo ganar dinero con el software de presupuestación no se limita únicamente al trabajo práctico de contabilidad.

Una cosa a tener en cuenta: mantén claramente definido el alcance de tus sesiones, ya que un cliente puede empezar fácilmente a esperar ayuda práctica con la contabilidad en lugar de coaching una vez que la conversación se pone en marcha, lo que supone una forma fácil de que el coaching sobre software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas se convierta silenciosamente en trabajo extra no remunerado.

La tarifa por hora más alta de esta lista Clarity.fm 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Ofrece asesoramiento a propietarios de pequeñas empresas sobre elaboración de presupuestos y flujo de caja, aprovechando tu experiencia en software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas, cobrando entre 150 y 400 dólares por hora. Únete a Clarity

5. Convertirse en afiliado de un software de presupuestación para pequeñas empresas

FreshBooks ofrece una de las comisiones por afiliación más generosas del mercado, de hasta 200 dólares por cada suscripción de pago que consigas, además de una comisión menor por los registros en la prueba gratuita. Es una opción realmente atractiva si ya tienes una audiencia que lee o ve contenidos sobre finanzas para pequeñas empresas, ya que el potencial de ingresos por recomendación es elevado en comparación con la mayoría de los programas de afiliados.

Las condiciones también son muy favorables: un periodo de validez de la cookie de 120 días significa que un visitante que haga clic en tu enlace y se registre meses después seguirá contando, y el umbral mínimo de pago es de solo 50 dólares. El coste inicial para solicitar la inscripción es de 0 $, aunque, siendo realistas, lo que realmente genera los clics es un blog, un canal de YouTube o seguidores en redes sociales centrados en las finanzas de las pequeñas empresas, por lo que la verdadera inversión aquí es crear esa audiencia.

Una vez aprobada la solicitud, los pagos se procesan mensualmente después de que se haya completado una venta referida y tu cuenta supere el mínimo, lo cual puede ocurrir a partir de una sola reseña bien posicionada o tardar unos meses si empiezas desde cero. Los ingresos por afiliación demuestran que es posible ganar dinero con un software de gestión presupuestaria sin tener que encargarte tú mismo de la contabilidad.

La mejor manera de que esto funcione es contar con una experiencia auténtica y práctica con el propio producto; una reseña basada en detalles reales de la configuración genera muchas más conversiones que una vaga, y es una forma fácil y natural de generar ingresos con software de presupuestación para pequeñas empresas a partir del contenido que ya estás creando. El contenido que trata sobre la contabilidad para pequeñas empresas suele atraer a un público más comprometido y con mayor tasa de conversión.

La forma más fácil de empezar gratis FreshBooks 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana hasta 200 dólares por cada recomendación promocionando un software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas entre tu propio público; la inscripción es gratuita. Solicitar ahora

6. Crear un curso en línea sobre la elaboración de presupuestos para pequeñas empresas

Impartir un curso sobre elaboración de presupuestos para pequeñas empresas es una de las ideas más atractivas de esta lista para generar ingresos «una vez y para siempre», ya que grabas las lecciones una sola vez y se pueden seguir vendiendo durante años sin que ello suponga ningún trabajo adicional por cada venta. Empezar no cuesta nada más que tu tiempo: Udemy te permite publicar de forma gratuita, y lo único que realmente necesitas es un conocimiento práctico y auténtico sobre la elaboración de presupuestos para pequeñas empresas y habilidades básicas de grabación de pantalla o edición de vídeo.

La cruda realidad es que la mayoría de los formadores ganan poco, por lo que vale la pena planteárselo como un proyecto a largo plazo en lugar de una forma rápida de ganar dinero. Los formadores que obtienen buenos resultados suelen ser los que se mantienen en la plataforma: aquellos que se unieron hace años y han mantenido sus cursos actualizados de forma constante ganan significativamente más que los formadores que publicaron una sola vez y se marcharon, lo que dice mucho sobre lo que realmente impulsa el éxito aquí.

Los pagos se abonan aproximadamente 30 días después del mes en que se produce la venta, y acumular el posicionamiento en los buscadores y las reseñas que impulsan unas ventas constantes lleva meses. Enseñar lo que sabes es una auténtica vía a largo plazo para dominar cómo ganar dinero con el software de presupuestación.

Si estás dispuesto a seguir perfeccionando y promocionando un curso de software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas a lo largo del tiempo, en lugar de tratarlo como un proyecto puntual, es una de las mejores actividades complementarias en línea para construir autoridad a largo plazo en lugar de buscar ganancias rápidas.

Ideal para consolidar una autoridad a largo plazo Udemy 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Imparte un curso sobre los fundamentos del software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas y tutoriales de contabilidad; su publicación es gratuita. Empieza a dar clases

7. Crear un sitio web de contenidos o un canal de YouTube dedicado a reseñar programas de gestión presupuestaria

Un blog o un canal de YouTube dedicado a reseñar programas de gestión presupuestaria para pequeñas empresas es una de las estrategias a largo plazo con mayor potencial de crecimiento de esta lista, ya que el contenido sobre finanzas personales alcanza algunas de las tarifas publicitarias más altas de YouTube, y tus contenidos siguen generando ingresos mucho tiempo después de haberlos publicado. El coste inicial es de 0 $ en ambos casos, y el único requisito real es contar con contenido original y la constancia suficiente para crear una audiencia, ya que la evaluación de Google AdSense se centra en la calidad más que en el volumen.

El proceso de aprobación es sencillo: AdSense no establece ningún requisito mínimo de tráfico para solicitarlo, y los pagos se activan una vez que tus ingresos superan el umbral de 100 dólares, lo que suele ocurrir unos 30 días después de que se cierre el mes facturable. Las reseñas de software de gestión presupuestaria para propietarios de pequeñas empresas constituyen un nicho con una demanda de búsqueda constante y tarifas publicitarias elevadas.

La contrapartida es la paciencia; un canal recién creado no genera prácticamente nada durante meses antes de que los ingresos publicitarios sean apreciables, por lo que se trata de un proceso lento en lugar de una ganancia rápida.

La estrategia más inteligente, una vez que hayas construido una audiencia, es combinar los ingresos publicitarios con programas de afiliados, como el de FreshBooks mencionado anteriormente, en lugar de depender únicamente de los anuncios. Los principales creadores de contenido financiero señalan que, una vez consolidado el canal, los ingresos publicitarios solo representan una fracción de sus ingresos totales; por lo tanto, tratar este proyecto como una fuente de ingresos múltiple desde el principio es la mejor manera de convertir el contenido sobre software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas en algo que realmente merezca la pena. Combinarlo con herramientas de IA para la redacción de guiones y la edición puede acelerar todo el proceso.

Ingresos a largo plazo más escalables Google AdSense 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea un blog o un canal en el que se analicen programas de gestión presupuestaria para pequeñas empresas, con lo que podrás ganar entre 10 y 26 dólares por mil impresiones (RPM) en el nicho de las finanzas. Solicitar ahora

Comparativa de los 7 programas de gestión presupuestaria para pequeñas empresas

¿Estás listo para comparar otras fuentes de ingresos adicionales para pequeñas empresas, más allá de las que ofrecen únicamente los programas de gestión presupuestaria? La página central «Las mejores fuentes de ingresos adicionales para propietarios de pequeñas empresas» recoge más opciones que vale la pena sopesar junto a estas siete.

Los costes iniciales y el tiempo hasta el primer ingreso varían mucho entre estas siete vías de ingresos con programas de gestión presupuestaria para pequeñas empresas, así que aquí te explicamos qué puedes esperar de cada una antes de dedicarle tiempo a una de ellas. En conjunto, son algunas de las mejores formas de ganar dinero en Internet si ya tienes conocimientos de contabilidad que puedas ofrecer.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Ingresos habituales Contabilidad por cuenta propia (QuickBooks ProAdvisor) 0 $ Unas semanas a través del contacto directo (los clientes potenciales de «Find-a-ProAdvisor» requieren el nivel Gold) Mediana de 15 $/hora en Upwork; de 20 a 100 $ o más/hora en el mercado general Trabajo de asistente virtual en contabilidad y introducción de datos (Fiverr) 0 14 días tras la finalización del encargo; 7 días para los vendedores mejor valorados De 30 a 500 $ por servicio; de 30 a 75 $/hora en el mercado general de asistentes virtuales Plantillas de hojas de cálculo para presupuestos (Etsy) 0,20 $ por anuncio más aproximadamente un 10 % en comisiones Unos días tras la venta; se tarda entre semanas y meses en ganar tracción De 1 a 2,50 dólares por plantilla; según se informa, una tienda generó 160 000 dólares en unos 2 años con más de 37 000 ventas [CONFIRMAR: indicar el nombre de la tienda] Asesoramiento sobre presupuestos y flujo de caja (Clarity.fm) 0 $ (certificación AFC opcional, de 625 $ a 2.025 $) Días para la primera llamada; meses para conseguir clientes fijos De 150 a 400 dólares/hora Afiliado de software de gestión presupuestaria (FreshBooks) 0 Pago mensual una vez alcanzado el mínimo de 50 $ Hasta 200 dólares por cada registro de pago Curso en línea sobre gestión presupuestaria (Udemy) 0 Unos 30 días después de la venta; se tarda meses en generar ventas 3.306 $ al año de media; la mayoría de los formadores ganan menos de 1.000 $ al año Sitio web de contenidos o canal de YouTube (Google AdSense) 0 Unos 30 días después de alcanzar el mínimo de 100 $; se tarda entre 6 y 12 meses en alcanzarlo De 10 a 26 dólares de ingresos por mil impresiones (RPM) en el nicho financiero

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aumentar los ingresos del software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas?

Sí, las aplicaciones de recompensas como Snakzy pagan dinero real, aunque sea poco, a partir de un mínimo de 35 dólares, y probarlas no cuesta nada. Funcionan mejor si se combinan con uno de los siete métodos anteriores mientras los ingresos por contabilidad o plantillas aún están en fase de crecimiento, no como sustituto de ninguno de ellos.

A continuación te mostramos cuánto pagas realmente con cada aplicación y cuánto cuesta darse de alta mientras aumentan los ingresos que generas con tu software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

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Lo que no funciona

La versión de estas ideas para obtener ingresos con programas de gestión presupuestaria para pequeñas empresas que fracasa es, casi siempre, aquella que promete ingresos garantizados o un atajo para evitar el trabajo contable real. Todos los métodos legítimos mencionados anteriormente son gratuitos o casi gratuitos y pagan por trabajo real con clientes, ventas reales o la captación real de público, no por reclutar a otras personas.

Cursos de «certificación» de pago que cobran por lo que Intuit ofrece de forma gratuita: algunas plataformas de cursos de terceros venden cursos de preparación para el examen de QuickBooks ProAdvisor por entre 200 y 500 dólares, cuando la propia formación y el examen de certificación de Intuit para el software de gestión presupuestaria de pequeñas empresas no conllevan ninguna cuota de inscripción ni de renovación.

algunas plataformas de cursos de terceros venden de preparación para el examen de QuickBooks ProAdvisor por entre 200 y 500 dólares, cuando la propia formación y el examen de certificación de Intuit para el software de gestión presupuestaria de pequeñas empresas no conllevan ninguna cuota de inscripción ni de renovación. Argumentos de reclutamiento de «asesoramiento financiero» al estilo MLM: la propia revisión realizada en 2024 por el personal de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de 70 declaraciones de ingresos de MLM reveló que la mayoría de los participantes ganaban 1.000 dólares o menos al año, y una «franquicia de asesoramiento» que paga a sus miembros principalmente por reclutar a otros asesores, en lugar de por los clientes que pagan, sigue el mismo patrón.

la propia revisión realizada en 2024 por el personal de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de 70 declaraciones de ingresos de MLM reveló que la mayoría de los participantes ganaban 1.000 dólares o menos al año, y una «franquicia de asesoramiento» que paga a sus miembros principalmente por reclutar a otros asesores, en lugar de por los clientes que pagan, sigue el mismo patrón. Los revendedores de cursos del tipo «10 000 dólares al mes vendiendo hojas de cálculo»: la FTC advierte de que una propuesta de oportunidad de negocio que prometa unos ingresos elevados y concretos por la reventa de plantillas genéricas, sin el respaldo de un historial de ventas verificable por parte del vendedor, es un indicador clásico de fraude para cualquiera que promocione ingresos con software de presupuestación para pequeñas empresas, y no un atajo.

la FTC advierte de que una propuesta de oportunidad de negocio que prometa unos ingresos elevados y concretos por la reventa de plantillas genéricas, sin el respaldo de un historial de ventas verificable por parte del vendedor, es un indicador clásico de fraude para cualquiera que promocione ingresos con software de presupuestación para pequeñas empresas, y no un atajo. El coaching que, sin darlo a entender, se convierte en asesoramiento de inversión sin licencia: el coaching en materia de presupuestación y flujo de caja no requiere una licencia de valores, pero un coach que empieza a recomendar inversiones específicas entra en un ámbito que la SEC puede considerar como actividad de asesor de inversiones que requiere registro, según el análisis del investigador en planificación financiera Michael Kitces.

Veredicto final sobre el software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas

El mejor punto de partida para ganar dinero con un software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas depende de lo que ya tengas: conocimientos de contabilidad que puedas ofrecer como autónomo, servicios de asistente virtual o asesoramiento, o bien la paciencia necesaria para crear un producto o una audiencia con el tiempo mediante plantillas de Etsy, un curso, ingresos por programas de afiliados o un canal de contenidos. La mayoría de los lectores deberían empezar con trabajos de contabilidad por cuenta propia o como asistente virtual, ya que el registro gratuito en Fiverr puede permitirte conseguir un primer cliente en cuestión de semanas.

La horquilla salarial es realmente atractiva: entre 15 y 100 dólares o más por hora por trabajos de contabilidad y de asistente virtual, hasta entre 150 y 400 dólares por hora por servicios de coaching consolidados, y opciones de desarrollo más lento, como las plantillas y los ingresos por afiliados, que pueden ir creciendo hasta convertirse en algo más grande con el tiempo. Una aplicación de recompensas como Snakzy es una forma fácil de ganar un poco de dinero extra mientras cualquiera de estas opciones va cobrando impulso.

Sea cual sea el camino que elijas, la vía más rápida es la contabilidad por cuenta propia y el trabajo de asistente virtual, mientras que las mayores recompensas a largo plazo se encuentran en las plantillas, el coaching, los cursos y el contenido basado en software de presupuestación para pequeñas empresas.

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