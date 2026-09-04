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7 plataformas de trabajo autónomo en el sector de las tecnologías de la información para realizar trabajos tecnológicos reales en línea en 2026

Las plataformas de trabajo autónomo en el sector de las tecnologías de la información pueden convertir tus habilidades de programación, soporte técnico, control de calidad o tutoría en ingresos reales, y Upwork es el sitio más sencillo para empezar a buscar trabajo remunerado. Estos trabajos autónomos en el sector de las tecnologías de la información son una opción realista para cualquiera que pueda demostrar sus habilidades, aunque los ingresos del primer mes suelen ser modestos mientras vas acumulando valoraciones y consolidando tu portfolio.

También puedes encontrar trabajos tecnológicos autónomos en línea sin tener que dejar primero tu empleo fijo. Esta guía clasifica siete plataformas reales de trabajo autónomo en el sector de las tecnologías de la información según la remuneración, las comisiones y la rapidez de pago, para que puedas comparar las mejores plataformas para profesionales de las tecnologías de la información en función del tipo de trabajo que realmente desees. Si estás aprendiendo a trabajar como autónomo en el sector de las tecnologías de la información, la clave es empezar con una habilidad que ya puedas demostrar, en lugar de intentar venderte como un experto tecnológico generalista.

🔑 Puntos clave La mejor opción: Upwork indica que las tarifas de los desarrolladores de software tienen una mediana de entre 20 y 30 dólares por hora, mientras que los autónomos cualificados a tiempo completo de EE. UU. que utilizan la plataforma declaran unos ingresos anuales medios de 85 000 dólares.



La vía más rápida para conseguir tu primer encargo: Fiverr permite a los compradores adquirir paquetes de servicios directamente, lo que puede resultar más rápido que esperar a que se acepte una propuesta.

¿Son realmente realistas estas plataformas de TI para autónomos?

Sí. Estas plataformas de TI para autónomos son realistas, pero el rango de ingresos es amplio. Un vendedor nuevo en Fiverr podría ganar entre 60 y 104 dólares al mes, mientras que un desarrollador autónomo consolidado en Upwork puede alcanzar ingresos de seis cifras al año. Lo que ganes dependerá en gran medida de tu portfolio y de las pruebas de tus habilidades que ya tengas.

Los trabajos de TI por cuenta propia mejor remunerados suelen recompensar la preparación. Un análisis de Earnest de 2018 situaba entre el 96 % y el 97 % de los vendedores de Fiverr por debajo de los 500 dólares al mes en ingresos totales, aunque Fiverr nunca ha confirmado ni actualizado ese estudio. Los autónomos con experiencia en el sector tecnológico que cobran entre 75 y 150 dólares la hora se sitúan en el extremo opuesto del mercado y deben considerarse una excepción.

Si estás pensando en trabajar como autónomo en el sector de las tecnologías de la información, intenta contar con al menos seis meses de experiencia que demuestren tus habilidades. Los proyectos anteriores, un perfil en GitHub o certificaciones relevantes pueden facilitar la consecución de trabajos tecnológicos autónomos en línea, ya que los clientes tienen algo concreto sobre lo que basar su valoración.

Prepárate para dedicar entre 5 y 15 horas a la semana a coger impulso durante los primeros uno o dos meses. Los ingresos en las plataformas de TI para autónomos suelen volverse más constantes una vez que llegan las primeras valoraciones de los clientes, por lo que se trata de un trabajo activo más que de ingresos pasivos.

7 formas reales de ganar dinero en plataformas de TI para autónomos

Las siete plataformas de trabajo freelance en el sector de las tecnologías de la información que se enumeran a continuación ofrecen formas muy diferentes de ganar dinero, desde presentar ofertas para trabajos freelance hasta asesorar a desarrolladores y vender código reutilizable. Si estás comparando las mejores plataformas freelance para profesionales de las tecnologías de la información, ten en cuenta los requisitos de cualificación, las comisiones de la plataforma y los plazos de pago antes de elegir una. Aprender a trabajar como autónomo en el sector de la informática es mucho más fácil cuando la plataforma se adapta al tipo de trabajo que ya sabes hacer.

1. Trabajar como autónomo en Upwork

Entre las plataformas de trabajo autónomo en el sector de las tecnologías de la información que aquí se mencionan, Upwork ofrece una de las selecciones más amplias de trabajos autónomos en este ámbito. Según sus propias páginas sobre costes de contratación, la mediana de los desarrolladores de software se sitúa entre 20 y 30 dólares por hora, mientras que la de los desarrolladores web oscila entre 15 y 50 dólares, con una mediana de 30 dólares. Teniendo en cuenta todas las especialidades, la media de la plataforma es de 39 dólares por hora, dentro de un rango más amplio que va de los 29 a los 54 dólares.

Esas cifras se refieren a autónomos consolidados con valoraciones, por lo que un perfil nuevo debe esperar empezar con una tarifa más baja. Para cualquiera que busque trabajos tecnológicos como autónomo en línea, la mayor ventaja es la variedad de proyectos disponibles en los ámbitos del desarrollo, el control de calidad, el soporte informático y otros trabajos técnicos relacionados.

El proceso de registro es sencillo.

Crear un perfil es gratis. Ten preparadas dos o tres muestras sólidas de tu portafolio antes de enviar propuestas.

Ten preparadas dos o tres muestras sólidas de tu portafolio antes de enviar propuestas. Las comisiones de Upwork oscilan entre el 0 % y el 15 % por contrato. Upwork introdujo la estructura variable en mayo de 2025, sustituyendo su antigua tarifa plana.

Upwork introdujo la estructura variable en mayo de 2025, sustituyendo su antigua tarifa plana. El pago puede tardar entre 5 y 19 días tras la entrega del trabajo. Hay un periodo de retención de seguridad de cinco días tras la aprobación del cliente. Si el cliente agota el plazo de revisión completo de 14 días, la espera puede alargarse aún más.

Hay un periodo de retención de seguridad de cinco días tras la aprobación del cliente. Si el cliente agota el plazo de revisión completo de 14 días, la espera puede alargarse aún más. Las propuestas utilizan «Connects» de pago. Presentar solicitudes fuera de tu especialidad real puede agotarlos rápidamente.

Si estás aprendiendo a trabajar como autónomo en el sector de las tecnologías de la información, empieza por un servicio concreto en el que puedas demostrar que ya tienes experiencia. Un perfil bien enfocado suele inspirar más confianza a los clientes que una larga lista de habilidades técnicas inconexas. Nuestra guía de consejos para autónomos ofrece más formas de mejorar tu perfil, tus propuestas y tu estrategia una vez que empieces a presentar solicitudes para trabajos de clientes.

La gama más amplia de trabajos tecnológicos Upwork 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita y las tarifas medias de los desarrolladores de software oscilan entre los 20 y los 30 dólares por hora. Empieza a trabajar como autónomo

2. Trabajos tecnológicos en paquete en Fiverr

Fiverr adopta un enfoque diferente al de la mayoría de las plataformas de autónomos de TI, ya que los compradores adquieren un servicio en paquete en lugar de esperar a que los autónomos presenten propuestas. Esto lo convierte en la opción ideal para trabajos de TI como autónomo que se puedan definir con claridad, como una reparación en WordPress o una integración de API.

Un análisis de Earnest de 2018 situaba los ingresos medios mensuales de un vendedor típico de Fiverr en 104 dólares, con una mediana de 60 dólares. Fiverr nunca ha publicado ni confirmado esas cifras, por lo que deben considerarse como una estimación externa ya antigua. El mismo estudio reveló que entre el 96 % y el 97 % de los vendedores ganaban menos de 500 dólares al mes.

Los autónomos con habilidades técnicas pueden cobrar mucho más. Algunos servicios técnicos específicos pueden alcanzar entre 75 y 150 dólares por hora, mientras que los especialistas en IA y aprendizaje automático pueden llegar a cobrar 200 dólares o más. Esas cifras representan el extremo superior de los trabajos tecnológicos autónomos en línea, no una referencia realista para el primer mes.

Hay algunas normas de la plataforma que hay que tener en cuenta en este sentido.

Fiverr se queda con el 20 % de cada pedido. El vendedor se queda con el 80 % restante.

El vendedor se queda con el 80 % restante. El coste inicial es de 0 $.

Los pedidos estándar tienen un plazo de liquidación de 14 días. Los vendedores mejor valorados esperan siete días.

Los vendedores mejor valorados esperan siete días. La retirada de fondos añade entre 1 y 3 días laborables adicionales una vez que los fondos están disponibles.

Si estás pensando en cómo trabajar como autónomo en el sector de las tecnologías de la información a través de Fiverr, ofrece un resultado concreto en lugar de venderte como un «experto en tecnología» genérico. El mayor error es fijar el precio del primer servicio a un nivel tan bajo que los futuros compradores empiecen a esperar la misma tarifa de ganga.

La forma más rápida de conseguir tu primer pedido Fiverr 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita y los compradores pueden adquirir directamente paquetes de servicios tecnológicos sin necesidad de presentar una propuesta. Publica un servicio

3. Trabajos de alta gama y rigurosamente seleccionados en Toptal

Toptal se sitúa en el extremo más selectivo de las plataformas de trabajo autónomo en el sector de las tecnologías de la información. Los clientes pagan a los profesionales entre 60 y 150 dólares o más por hora, y algunas habilidades especializadas pueden alcanzar los 200 dólares o más. Lo que se lleva a casa el autónomo es aproximadamente entre dos tercios y tres cuartas partes de la tarifa facturada, ya que el margen de Toptal puede alcanzar el 50 % sobre la tarifa que fija el autónomo.

Para los desarrolladores con experiencia, Toptal debe figurar en cualquier comparativa de las mejores plataformas de autónomos para profesionales de las tecnologías de la información debido a ese límite máximo de ingresos. La dificultad está en que te acepten.

Toptal acepta a menos del 3 % de los más de 200.000 solicitantes que recibe al año, mediante un proceso de varias fases que incluye una entrevista técnica en directo y un proyecto de prueba.

Los autónomos no pagan nada por darse de alta.

El cliente se hace cargo del depósito de 500 dólares y de la suscripción mensual de 79 dólares.

El pago suele llegar aproximadamente un mes después de completar un encargo.

Cualquiera que esté buscando cómo trabajar como autónomo en el sector de las tecnologías de la información a este nivel debería prepararse para la ronda de programación en directo antes de presentar su solicitud. Presentarse sin preparación es un error habitual, sobre todo porque la mayoría de los candidatos que superan la selección inicial aún tienen que superar las fases técnicas.

Límite máximo de remuneración Toptal 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es gratuito para autónomos, con tarifas que oscilan entre los 60 y los 150 dólares o más por hora tras un proceso de selección riguroso. Solicitar ahora

4. Tutoría y revisión de código en Codementor

Codementor es una de las plataformas de trabajo autónomo en el sector de las tecnologías de la información más especializadas, ya que el trabajo se centra en la asistencia técnica en directo y la revisión de código. Puede resultar adecuada para desarrolladores que busquen trabajos autónomos en el sector de las tecnologías de la información que se adapten a sesiones más breves.

Los mentores nuevos suelen cobrar entre 8 y 15 dólares por sesión de 15 minutos, mientras que los mentores con experiencia cobran entre 15 y 30 dólares. Las tarifas de los proyectos de CodementorX son más elevadas, rondando entre los 60 y los 100 dólares por hora.

La plataforma también nos ofrece un ejemplo práctico muy útil. El desarrollador Yogesh Chavan documentó en su blog personal que ganó 408 dólares en un mes gracias a una combinación de sesiones en directo y solicitudes asíncronas de revisión de código. Se trata de un ejemplo de ingresos complementarios más realista que las tarifas anunciadas por sí solas.

La configuración práctica es sencilla.

No hay coste inicial.

Codementor se queda con un 18 % a un 22 % de las ganancias semanales, dependiendo del volumen.

de las ganancias semanales, dependiendo del volumen. Los pagos se realizan semanalmente.

La capacidad de respuesta y un nicho específico son fundamentales, ya que muchas sesiones se reservan bajo demanda.

Para los desarrolladores que comparan trabajos tecnológicos autónomos en línea, este modelo funciona bien si prefieren resolver problemas concretos en lugar de gestionar un proyecto completo. El error más común es empezar con una tarifa alta antes de tener valoraciones, lo que puede dejar a un mentor nuevo con la agenda vacía.

Si compaginas esta actividad con un trabajo habitual, el artículo «Cómo obtener ingresos extra mientras trabajas a tiempo completo» te ofrece otras formas de sacar más partido a las pocas horas libres de las que dispones.

Ideal para sesiones técnicas breves Codementor 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Pagos semanales, con sesiones en directo que oscilan entre los 8 y los 15 dólares por cada 15 minutos. Empieza a ejercer de mentor

5. Caza de fallos de seguridad en HackerOne

HackerOne es la plataforma de trabajo autónomo en el sector de las tecnologías de la información más técnica e impredecible de esta guía. La remuneración media por una vulnerabilidad válida es de 500 dólares, mientras que el total de pagos en todos sus programas alcanzó los 81 millones de dólares en los últimos 12 meses, lo que supone un aumento del 13 % respecto al año anterior.

Los ingresos están muy concentrados. Los propios datos de HackerOne muestran que el 1 % de los investigadores mejor pagados gana más que el 90 % inferior en conjunto. La empresa también ha informado de que, para 2022, al menos 21 hackers habrán superado el millón de dólares en ingresos acumulados a lo largo de su carrera.

Para los especialistas en seguridad, HackerOne puede figurar entre las mejores plataformas de trabajo autónomo para profesionales de las tecnologías de la información, pero solo si ya sabes cómo probar sistemas de forma responsable. No es una alternativa apta para principiantes que sustituya al trabajo habitual de desarrollo.

La inscripción es gratuita.

El plazo de pago varía según el programa y puede oscilar entre unos días y varios meses tras la evaluación.

y puede oscilar entre unos días y varios meses tras la evaluación. Los programas tienen unos ámbitos de aplicación muy estrictos. Realizar pruebas fuera de ellos puede generar problemas, incluso si se descubre algo real.

Realizar pruebas fuera de ellos puede generar problemas, incluso si se descubre algo real. Los hallazgos duplicados no dan derecho a una nueva recompensa.

El error más habitual es enviar una vulnerabilidad que queda fuera del ámbito de aplicación o que ya se conoce. Esto puede perjudicar la puntuación de reputación de un investigador y reducir su acceso a programas privados con recompensas más elevadas.

Ideal para especialistas en seguridad HackerOne 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La remuneración media por fallo válido es de 500 dólares, aunque los ingresos varían considerablemente según el programa y las habilidades. Únete a HackerOne

6. Impartir un curso de tecnología en Udemy

Udemy funciona de forma diferente a las plataformas de trabajo autónomo en TI basadas en clientes mencionadas anteriormente, ya que los ingresos provienen de la venta de un curso que se crea una sola vez. Un profesor gana de media 3.306 dólares al año, mientras que el 75 % gana menos de 1.000 dólares anuales. Los cursos de desarrollo tienen unos ingresos medios por curso de 2.339 dólares, mientras que los de informática y software tienen una media de 1.494 dólares.

Esas cifras por curso difieren de la media por profesor, por lo que no deben interpretarse como si se tratara de la misma métrica.

La verdadera ventaja es que un curso puede seguir vendiéndose una vez finalizado el trabajo de grabación. La desventaja es que el tráfico del propio mercado de Udemy proporciona al profesor una participación mucho menor.

Las ventas orgánicas en el mercado reportan al formador un 37 %.

Las ventas realizadas a través del cupón o del enlace de recomendación del propio profesor le reportan un 97 %.

El coste inicial oscila entre 0 y 100 dólares aproximadamente para un micrófono decente y un equipo de grabación de pantalla.

para un micrófono decente y un equipo de grabación de pantalla. El pago se abona en un plazo de 45 días a partir del final del mes, una vez que los ingresos alcanzan el mínimo de 25 dólares.

Udemy informa de que once formadores han ganado más de un millón de dólares cada uno. Eso demuestra que existe un techo máximo, pero no es ni de lejos el resultado habitual.

El error más común es publicar un curso y esperar que el tráfico de búsqueda de Udemy se encargue de todas las ventas. Con el 37 % de participación en las ventas orgánicas, atraer a tu propio público es mucho más importante.

Crea una vez, vende una y otra vez Udemy 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los cursos de tecnología pueden seguir vendiéndose tras su lanzamiento, y los pagos se realizan una vez que los ingresos alcancen los 25 dólares. Imparte un curso

7. Venta de plantillas de código en CodeCanyon

CodeCanyon es la plataforma de TI para autónomos más centrada en los productos. En ella se vende código reutilizable en lugar de realizar trabajos para un cliente, lo que puede suponer una fuente de ingresos más pasiva una vez finalizado el desarrollo inicial.

La venta media de un plugin típico de WordPress es de 18,91 dólares, lo que deja al autor unos 9,46 dólares tras la comisión fija del 50 % que cobra Envato. Menos del 3 % de los nuevos autores de plugins llegan a ganar más de 1.000 dólares al mes.

Las probabilidades se reducen aún más en la franja más alta. El análisis de Freemius sobre los datos de los plugins de CodeCanyon reveló que menos del 0,4 % de los nuevos autores ganan más de 10.000 dólares en sus primeros 12 meses.

La estructura de comisiones también cambió en julio de 2026. Envato aplicó a todos los autores una comisión fija del 50 %, sustituyendo la anterior escala móvil que partía de un mínimo del 35 % para los autores más noveles.

Publicar un artículo es gratuito.

Los pagos se procesan el día 15 de cada mes.

Se necesita tener al menos 50 dólares en ganancias antes de que se realice el pago.

Los fondos suelen llegar entre 1 y 3 días laborables después.

El mayor error es considerar que un anuncio es algo totalmente pasivo. Los plugins necesitan actualizaciones y asistencia técnica para seguir siendo competitivos, y un mantenimiento deficiente puede dar lugar a reseñas negativas o a una menor visibilidad en el mercado.

Vende código reutilizable una y otra vez CodeCanyon 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La publicación es gratuita y se obtienen unos 9,46 $ netos por cada venta típica de un plugin de WordPress de 18,91 $. Empieza a vender

Comparación de los 7 métodos

Estas siete plataformas de trabajo autónomo en el sector de las tecnologías de la información difieren lo suficiente en cuanto a la barrera de entrada y el modelo de pago, por lo que la elección adecuada depende de lo que ya sepas hacer. Los trabajos autónomos tradicionales en Upwork y Fiverr son más fáciles de conseguir, mientras que las opciones especializadas, como Toptal y HackerOne, exigen una demostración de habilidades mucho más sólida.

Si estás comparando las mejores plataformas de trabajo autónomo para profesionales de las tecnologías de la información, la tabla siguiente muestra de un vistazo las ventajas e inconvenientes prácticos.

Plataforma Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Rango salarial habitual Upwork Gratis Entre 5 y 19 días tras la aprobación del cliente 29–54 $/hora de media; 20–30 $/hora de mediana para los desarrolladores Fiverr Gratis Entre 14 y 17 días (autorización + retirada) Entre 75 y 150 dólares por hora para trabajos técnicos especializados Toptal Gratis (solo proceso de selección) Aprox. 1 mes tras finalizar el proyecto Se facturan entre 60 y 150 $ o más por hora; el profesional se queda con entre el 67 % y el 75 % Codementor Gratis Ciclo de pago semanal Entre 8 y 30 $ por sesión de 15 minutos; proyectos de entre 60 y 100 $/hora HackerOne Gratis De días a meses, varía según el programa Mediana de 500 $ por fallo válido; los mejores investigadores pueden llegar a ganar siete cifras a lo largo de su carrera Udemy ~0–100 dólares (equipo de grabación) En un plazo de 45 días tras el cierre del mes Entre 1.494 y 2.339 dólares de media por curso y año, según la categoría CodeCanyon Gratis Mensual, el día 15, mínimo de 50 $ ~9,46 $ netos por cada plugin vendido

Para cualquiera que esté aprendiendo a trabajar como autónomo en el sector de las tecnologías de la información, Upwork y Fiverr son las plataformas que ofrecen las menores barreras de entrada. Si tu prioridad son los trabajos tecnológicos autónomos en línea con un mayor potencial de ingresos, Toptal es la mejor opción una vez que tengas la experiencia necesaria para superar su proceso de selección.

Las mejores plataformas de trabajo autónomo para profesionales de las tecnologías de la información también dependen de cómo quieras ganar dinero. Codementor es ideal para sesiones técnicas breves, mientras que Udemy y CodeCanyon te permiten vender algo que hayas creado con antelación.

Aplicaciones de recompensas y opciones de «play-to-earn» para ganar un dinero extra

Las aplicaciones de recompensas pueden aportarte un poco de dinero extra mientras esperas a que los trabajos de informática por cuenta propia empiecen a dar sus frutos. Esperar ganar entre 10 y 50 dólares al mes es más realista que considerarlas como otra fuente de ingresos profesionales en el ámbito tecnológico.

También pueden ser de ayuda durante las primeras semanas tras empezar a solicitar trabajos tecnológicos autónomos por Internet, cuando los perfiles aún son nuevos y el trabajo de los clientes es irregular. Úsalas como un pequeño recurso provisional junto con cualquiera de estas plataformas de trabajo autónomo en el sector de la informática.

Si quieres crear una combinación más amplia que la del trabajo autónomo por sí solo, el artículo «Cómo obtener ingresos extra» aborda otras formas prácticas de añadir otra fuente de ingresos.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

JUGAR PARA GANAR Combina Snakzy con cualquiera de los métodos anteriores La inscripción es gratuita, no hay que esperar para que se apruebe la solicitud y el pago mínimo es de 35 dólares. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 $ al día Prueba Snakzy hoy mismo Retirada de dinero al instante • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Lo que no funciona en las plataformas de TI para autónomos

Las mayores trampas de las plataformas de trabajo autónomo en el sector de las tecnologías de la información suelen costarte dinero o reputación. Si estás aprendiendo a trabajar como autónomo en el sector de las tecnologías de la información, estos son los errores que conviene evitar desde el principio.

La carrera a la baja en los precios: Fiverr y Upwork son las dos plataformas de autónomos del sector tecnológico más competitivas en este ámbito. Empezar con una tarifa muy por debajo de lo razonable puede dificultar el aumento del precio una vez que las valoraciones se vayan consolidando en torno a esa cifra.

Fiverr y Upwork son las dos plataformas de autónomos del sector tecnológico más competitivas en este ámbito. Empezar con una tarifa muy por debajo de lo razonable puede dificultar el aumento del precio una vez que las valoraciones se vayan consolidando en torno a esa cifra. Ignorar el alcance de los programas de recompensa por errores: HackerOne advierte de que los hallazgos duplicados o fuera del alcance pueden dañar tu reputación y reducir el acceso a programas privados mejor remunerados.

HackerOne advierte de que los hallazgos duplicados o fuera del alcance pueden dañar tu reputación y reducir el acceso a programas privados mejor remunerados. Considerar los ingresos del mercado como totalmente pasivos: un plugin de CodeCanyon sigue necesitando actualizaciones, mientras que un curso de Udemy puede perder visibilidad a medida que llegan nuevos competidores.

un plugin de CodeCanyon sigue necesitando actualizaciones, mientras que un curso de Udemy puede perder visibilidad a medida que llegan nuevos competidores. Saltarse la preparación para Toptal: menos del 3 % de los solicitantes superan el proceso. Presentarse sin haber ensayado la prueba técnica en directo es desperdiciar una oportunidad difícil de conseguir.

Veredicto final sobre las plataformas de TI para autónomos

Para encontrar rápidamente trabajos tecnológicos como autónomo en línea, empieza por Upwork o Fiverr. En ambas plataformas la inscripción es gratuita y te permiten empezar a ofrecer tus habilidades antes de tener una amplia trayectoria como autónomo. Toptal resulta más atractiva una vez que tu experiencia te permite cobrar tarifas de 60 dólares la hora o más.

Entre las mejores plataformas de trabajo autónomo para profesionales de las tecnologías de la información, no hay un único ganador para todos los tipos de trabajo. Codementor es ideal para desarrolladores a los que les gusta ayudar a otros programadores, mientras que HackerOne premia la experiencia en seguridad. Udemy y CodeCanyon son más adecuadas si prefieres crear algo una vez y venderlo repetidamente.

La verdadera decisión radica en cuánta experiencia profesional tienes ya y cómo quieres ganar dinero. Eso es más importante que buscar la tarifa nominal más alta a la hora de comparar plataformas de trabajo autónomo en el sector de las tecnologías de la información.

Si el trabajo tecnológico autónomo te parece demasiado limitado para lo que buscas, el artículo «Cómo ganar dinero con trabajos en línea» abarca una gama más amplia de trabajos remunerados que puedes realizar por Internet.

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Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las mejores plataformas de TI para autónomos principiantes?

Entre las mejores plataformas de trabajo autónomo para profesionales de las tecnologías de la información que están empezando, Upwork y Fiverr son las que tienen menores barreras de entrada. En ambas puedes registrarte de forma gratuita y no se requiere ninguna evaluación técnica previa para empezar a buscar trabajo.

¿Cuánto se puede ganar de verdad en las plataformas de TI para autónomos?

Los ingresos varían mucho. Un vendedor nuevo en Fiverr puede ganar menos de 100 dólares al mes, mientras que Upwork indica unos ingresos medios anuales de 85 000 dólares para los autónomos cualificados a tiempo completo en EE. UU.

¿Se necesita un título universitario para trabajar como autónomo en plataformas de TI?

No. Ninguna de las siete plataformas aquí mencionadas exige un título universitario. Toptal valora que se supere su prueba de selección técnica, mientras que HackerOne recompensa los hallazgos válidos en materia de seguridad.

¿Con qué rapidez te pagan las plataformas de trabajo autónomo en el sector de las tecnologías de la información?

Los plazos de pago varían según la plataforma. Upwork puede retener los trabajos aprobados durante unos cinco días, Codementor paga semanalmente y el primer pago de Toptal puede tardar alrededor de un mes.

¿Es seguro utilizar las plataformas de TI para autónomos?

Sí. Upwork, Fiverr, Toptal, Codementor, HackerOne, Udemy y CodeCanyon son plataformas consolidadas que cuentan con sistemas de pago o de resolución de disputas, aunque sus normas y medidas de protección difieren.

¿Qué plataforma de TI para autónomos tiene las comisiones más bajas?

Upwork suele cobrar una comisión de servicio del 0 % al 15 % por contrato, mientras que Fiverr aplica una comisión fija del 20 %. Por lo general, esto hace que Upwork sea la más económica de las dos principales plataformas de trabajo autónomo en el sector de las tecnologías de la información.