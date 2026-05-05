Los 11 mejores trabajos extra para personas mayores con los que realmente se gana dinero en 2026

Para muchos jubilados, tener un trabajo extra ya no es una opción. Casi la mitad de los estadounidenses jubilados afirman que no pueden permitirse el estilo de vida que desearían, y el 60 % aceptaría un trabajo a tiempo parcial si supiera por dónde empezar. Dado que la prestación de la Seguridad Social rondará los 2.071 dólares al mes en 2026, las facturas no desaparecen precisamente cuando uno se jubila.

Esta es la realidad: la jubilación ha cambiado. Ya no es un punto y aparte, sino un punto de inflexión. Los jubilados más avispados no se limitan a cruzarse de brazos, sino que sacan partido económico a las habilidades que han perfeccionado durante más de 30 años. Por lo que he observado, quienes aprenden pronto a generar ingresos durante la jubilación se mantienen cómodamente por delante, mientras que los que esperan acaban teniendo que ponerse al día en lo económico.

Aquí tienes 11 ideas prácticas de trabajos extra para personas mayores que te permiten ganar dinero sin tener que aprender una profesión completamente nueva. Desde la consultoría hasta las clases particulares o la redacción freelance, estas son sin duda algunas de las mejores actividades complementarias para jubilados: lo suficientemente flexibles como para generar 200 dólares al mes o ampliables hasta los 2.000 dólares. Además, te explicaré en detalle el límite de ingresos de la Seguridad Social de 24.480 dólares para que no lo descubras por las malas.

Las 11 mejores actividades complementarias para personas mayores y jubilados en 2026

Los mejores trabajos secundarios para personas mayores no son iguales para todos. Lo que funciona de maravilla para un director de RR. HH. jubilado puede no encajar en absoluto con una antigua enfermera o un ex electricista. Conocer tus propios puntos fuertes es el punto de partida para cualquier trabajo extra para personas mayores: tus habilidades, tu energía, tu salud y el grado de interacción social que deseas importan más que cualquier lista de los «10 mejores» que puedas encontrar.

La verdad es que investigué todo esto cuando mi madre se jubiló y necesitaba algo flexible que se adaptara a su horario y a sus rodillas. He descubierto que los mejores trabajos a tiempo parcial para jubilados se esconden en habilidades que llevas décadas poseyendo y por las que nunca se te había ocurrido cobrar.

Hay algo que conviene saber desde el principio: el ingreso medio que generan los trabajos secundarios de las personas mayores asciende a 1.122 $ al mes, pero un punto de partida realista para la mayoría de las personas mayores es Entre 200 y 500 dólares. Sigue siendo dinero de verdad. Y si descubres cómo generar ingresos durante la jubilación combinando dos o tres de estas opciones, los beneficios se multiplican rápidamente.

1. Aplicaciones para ganar dinero

Cuando se trata de trabajos extra que no requieran mucho esfuerzo para personas mayores, las aplicaciones siempre son la mejor opción. Sin currículum. Sin entrevista. Sin tener que convencer a los clientes. Te descargas una aplicación, le dedicas entre 5 y 15 minutos al día y el dinero empieza a llegar. No es una cantidad que te cambie la vida, pero De 50 a 200 dólaresUnos 100 euros al mes a cambio de un esfuerzo mínimo es un punto de partida razonable.

Las mejores formas de ganar un dinero extra para jubilados a través de aplicaciones van desde plataformas de encuestas rápidas y programas de reembolsos hasta herramientas de ingresos pasivos e incluso aplicaciones de recompensas basadas en juegos. Snakzy entra en ese último grupo: se considera uno de los las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real, sobre todo para las personas mayores que prefieren algo sencillo y fácil de usar.

Le organicé una cita a mi madre con Snakzy cuando buscaba algo que pudiera hacer desde el sofá sin tener que aprender nada nuevo. Juegas, ganas recompensas y cobras. Ella lo pilló en unos diez minutos. Para cualquiera que esté buscando trabajos extra fáciles para personas mayores, este es de lo más sencillo para principiantes. Si te parece que vale la pena probarlo, puedes DescargarSnakzy y empieza aquí.

Para más información Ejecuta dos o tres aplicaciones a la vez. Aplicaciones de encuestas, herramientas de reembolso y algo como Snakzy cada una lleva solo unos minutos al día, y el tiempo total se acumula más rápido de lo que ninguna aplicación por sí sola podría ofrecer jamás.

Una breve reflexión: cuando te estás planteando Cómo ganar dinero jugando a videojuegos… verás un montón de tonterías que prometen cientos de dólares a la semana. Eso no es así como funciona. Limítate a las plataformas fiables, nunca pagues por adelantado y protege tus datos personales como lo harías en cualquier otro sitio.

2. Asesoramiento y coaching

Hay algo que nadie te cuenta cuando te jubilas. ¿Esa experiencia que has acumulado durante 30 años? Hay gente dispuesta a pagar un buen dinero por ella. La consultoría es uno de los mejores trabajos a tiempo parcial para jubilados precisamente porque lo que vendes ya está en tu cabeza.

Las tarifas oscilan entre Entre 40 y 150 dólarespor hora, dependiendo de tu sector. Desde recursos humanos y finanzas hasta marketing y operaciones, las pequeñas empresas necesitan constantemente asesoramiento de personas con experiencia, por lo que la consultoría se encuentra entre las mejores actividades complementarias para jubilados que desean sacar partido económico a décadas de experiencia práctica. Un antiguo compañero mío se jubiló de un puesto directivo en el ámbito financiero y consiguió sus dos primeros clientes de pago en menos de seis semanas, ambos procedentes de su red de contactos, incluso antes de haber creado una página web.

Para más información Antes de entrar en cualquier red social, envía un mensaje a cinco antiguos compañeros de trabajo en LinkedIn. En la mayoría de los trabajos extra para personas mayores, el primer cliente suele ser alguien de tu propio círculo de conocidos.

Plataformas comoUpwork, Toptal, and LinkedIn son los puntos de partida más obvios. Toptal solo admite al 3 % de los mejores candidatos, así que conviene saberlo de antemano. A la hora de crear un negocio paralelo para personas mayores, las redes específicas del sector y tus propios contactos profesionales te darán, sinceramente, mejores resultados que cualquier plataforma durante los primeros meses.

Los costes iniciales son prácticamente nulos.Un profesionalLinkedIn Un perfil, una página web sencilla y una conexión a Internet fiable son todo lo que necesitas. Empieza ofreciendo unas cuantas sesiones a precio reducido a personas de tu entorno, recopila testimonios y, a partir de ahí, sube tus tarifas.

3. Clases particulares y docencia

Dar clases particulares es uno de esos trabajos extra para personas mayores que, a primera vista, parece sencillo, pero que puede resultar realmente gratificante de formas que ni te imaginas. Si te preguntas cómo ganar dinero durante la jubilación sin sentirte aburrido o fuera de lugar, esta es una de las formas más satisfactorias de hacerlo.

Para más información Un perfil que diga «Preparación para el SAT para alumnos de 11.º curso» se contrata más rápido y está mejor remunerado que uno que diga «todas las asignaturas, todas las edades». La clave aquí está en la especificidad.

Dar clases de matemáticas, compartir tu experiencia profesional, impartir clases de guitarra o enseñar tu afición favorita: cualquiera de estas actividades puede convertirse en un negocio paralelo rentable para las personas mayores. Si conoces algo tan bien que llevas años dedicándote a ello, seguro que hay alguien ahí fuera que necesita que se lo expliques.

Las clases particulares se sitúan fácilmente entre los mejores trabajos a tiempo parcial para jubilados en lo que respecta a las posibilidades de ingresos. Las tarifas oscilan entre De 15 a 50 dólares por hora por clases particulares académicas y a partir deDe 20 a 60 dólares para habilidades especializadas, como la música o un segundo idioma. Mi tía impartió clases de inglés en el instituto durante 28 años y se mostraba escéptica ante la idea de que alguien le pagara por dar clases particulares una vez jubilada. En su primer mes ya tenía tres alumnos habituales en Bizancio y desde entonces no ha mirado atrás.

Entre las plataformas que vale la pena tener en cuenta se encuentran Wyzant, Tutor.com, Chegg y VIPKid para la enseñanza del inglés. La mayoría se encarga de la gestión de horarios y la facturación por ti, por lo que los requisitos técnicos son realmente mínimos. Con un ordenador y una conexión a Internet decente, ya estás listo.

4. Contabilidad y administración virtual

Los propietarios de pequeñas empresas se ven desbordados por el papeleo administrativo, para lo cual no les sale a cuenta contratar personal a tiempo completo. Esa oportunidad convierte la contabilidad en una de las mejores actividades complementarias para los jubilados.

Si alguna vez has cuadrado presupuestos, gestionado nóminas o puesto orden en un caos financiero, ya tienes la respuesta lista para saber cómo ganar dinero durante la jubilación. La contabilidad te permite convertir tus habilidades administrativas cotidianas en unos ingresos fijos.

El trabajo administrativo básico da sus frutosEntre 15 y 30 dólares por hora. La contabilidad especializada eleva esa cifra a Entre 25 y 50 dólares. Ninguna de las dos opciones te obliga a empezar de cero. Mi vecina trabajó durante 20 años como jefa de oficina y pensaba que esa experiencia ya formaba parte de su pasado. Ahora se encarga de la contabilidad de tres pequeñas empresas locales y trabaja íntegramente desde casa, con su propio horario.

Si la contabilidad te parece uno de esos trabajos extra para personas mayores que realmente te gustaría hacer, echa un vistazo a Upwork, Fiverr, yFancy Hands para encontrar tus primeros clientes. Las redes de pequeñas empresas locales y la comunidad Facebook Además, los grupos generan un trabajo más coherente porque los responsables confían en personas a las que pueden ponerle cara.

Para más información Empieza por los negocios de tu propio barrio. Una presentación en persona genera resultados más rápidamente que cualquier solicitud en línea y suele atraer a clientes que realmente se quedan.

Si lo que se busca es flexibilidad, la contabilidad destaca sin duda como uno de los mejores trabajos a tiempo parcial para jubilados. La mayoría de la gente dedica a esto entre 5 y 10 horas a la semana y va aumentando poco a poco. Si quieres repasar un poco antes de lanzarte, Coursera and Certificados profesionales de Google Ambas ofrecen cursos gratuitos que te permiten ponerte al día rápidamente. Además, la contabilidad es una de las opciones más fiables formas de ganar dinero desde casa porque el trabajo es constante, los clientes son de la zona y la fidelidad de los clientes surge de forma natural.

5. Redacción autónoma y creación de contenidos

Treinta años escribiendo correos electrónicos, informes, propuestas y presentaciones han tenido un efecto que probablemente no hayas notado. Te han convertido en un mejor escritor que la mayoría de las personas que intentan abrirse camino en el mundo del contenido freelance en la actualidad; eso es lo que mi padre no deja de decirme.

Las publicaciones que pagan tarifas elevadas no buscan a alguien que simplemente sepa encadenar frases. Quieren personas con una visión propia y experiencia real. Los trabajos secundarios basados en la creación de contenidos para personas mayores —como escribir sobre la planificación de la jubilación, las finanzas personales, la asistencia sanitaria o los cambios profesionales— te dan una ventaja real frente a alguien de 26 años que solo puede imaginar cómo son esas experiencias.

Tras toda una carrera en el ámbito de la comunicación corporativa, mi padre pensaba que ese capítulo había llegado a su fin. Sin embargo, se convirtió en un negocio paralelo sorprendentemente sólido dirigido a personas mayores. Consiguió su primer cliente como autónomo tres semanas después de que le ayudara a crear un Upwork Perfil.

Para más información Deja de lado las publicaciones generales sobre estilo de vida y dirígete directamente a las publicaciones especializadas del sector del que acabas de salir. Pagan mejor, se ajustan a tu nivel de conocimientos y son mucho menos competitivas.

El salario oscila entre De 20 a 100 dólares por artículo en el nivel inicial. La remuneración aumenta rápidamente en cuanto te vas acostumbrando. Mi padre ya va por buen camino hacia €500 al mes, y solo lleva unos meses dedicándose a ello, lo que ofrece una visión bastante realista de cómo ganar dinero durante la jubilación escribiendo, siempre y cuando se sepa realmente de lo que se habla.

Upwork, Fiverr, el programa de socios de Medium, yContently son buenos puntos de partida. Para convertir los trabajos secundarios de redacción para personas mayores en ingresos reales, primero crea un portafolio con entre 3 y 5 ejemplos de calidad, elige un nicho que conozcas a la perfección y envía tus propuestas directamente a las publicaciones, en lugar de esperar a que el trabajo te llegue solo.

6. Montaje de muebles y servicios de mantenimiento

TaskRabbit No se le da el reconocimiento que se merece como actividad complementaria para personas mayores, pero sin duda debería. Es uno de los mejores trabajos a tiempo parcial para jubilados porque el funcionamiento es sencillo: la gente publica tareas, tú eliges las que se ajustan a tu horario, la plataforma se encarga del pago y las buenas valoraciones atraen más trabajo.

El salario oscila entre De 20 a 60 dólarespor hora, dependiendo de la complejidad de la tarea y la ubicación. La preocupación física que tiene la mayoría de la gente es legítima, pero también se exagera. Tú eliges qué trabajos aceptas. El montaje de muebles, la organización de armarios, la instalación de luces y las pequeñas reparaciones no requieren que levantes cargas pesadas ni que subas a escaleras, si ese no es tu trabajo habitual.

Para más información Haz un buen trabajo desde el principio en TaskRabbit, entonces deja tu tarjeta. Así es como puedes convertirlo en un negocio secundario estable para personas mayores. Los clientes habituales suelen preferir reservar directamente una vez que te conocen, lo que significa que te quedas con el pago íntegro.

Lo más sensato es tratar TaskRabbit como punto de partida, en lugar de como negocio en sí. La mayoría de las personas mayores que se mantienen en ella cuentan que sus mejores clientes habituales las encontraron primero en la plataforma y luego reservaron directamente a través de ella. El montaje de muebles de IKEA, en particular, tiene más demanda de lo que la mayoría de la gente espera.

7. Aficiones culinarias y actividades complementarias relacionadas con la gastronomía

Si llevas décadas cocinando para tu familia y amigos, esa habilidad tiene una demanda real. Algunas de las actividades complementarias más infravaloradas para las personas mayores empiezan precisamente en la cocina, ya que, en un mundo repleto de comida para llevar, la gente echa de menos la auténtica comida casera bien hecha.

Las clases de cocina pueden reportar De 30 a 100 dólares por sesión, los servicios de preparación de comidas cuestanDe 15 a 50 dólares por pedido, y los eventos pequeños pueden pagar Entre 200 y 500 dólares. Como actividad complementaria para personas mayores, resulta sorprendentemente accesible: no hace falta tener un local de restauración, solo unas buenas habilidades y un don para enseñar a los demás cómo se hace.

Aquífunciona bien para las recopilaciones de recetas digitales si prefieres un enfoque con poco contacto. Los mercados de agricultores locales y el boca a boca siguen superando a la mayoría de las plataformas en lo que respecta al sector alimentario.

Para más información A la hora de elegir los mejores trabajos secundarios para jubilados en el sector de la restauración, constrúyete una reputación en torno a un plato estrella o un estilo culinario concreto antes de ampliar tu oferta. La gente recomienda a especialistas, no a generalistas.

Una cosa que conviene hacer antes de empezar a vender comida es consultar la legislación local sobre alimentos caseros. Llevar un negocio culinario paralelo para personas mayores implica lidiar con normativas que varían considerablemente de un estado a otro, y conocer las reglas desde el principio te ahorra muchos quebraderos de cabeza más adelante. Una amiga de mi madre lo aprendió por las malas tras pasar dos fines de semana horneando para un mercado local que exigía un permiso que ella no tenía.

8. Asesoramiento en salud y bienestar

Entre las actividades complementarias más gratificantes para las personas mayores, el asesoramiento en bienestar cuenta con una ventaja innata: la experiencia de la vida real. Una asesora de bienestar de 35 años puede explicarte lo que dicen los estudios sobre cómo gestionar las enfermedades crónicas, el estrés y el envejecimiento saludable. Una persona jubilada que haya vivido esas experiencias puede contarte cómo se siente y qué es lo que ayuda. Se trata de una conversación diferente, y muchos clientes la prefieren.

Entrenamiento físico, asesoramiento nutricional, gestión del estrés, asesoramiento sanitario específico para personas mayores: estos son los mejores trabajos a tiempo parcial para jubilados dentro del ámbito del bienestar, y todos ellos gozan de una demanda constante. Las tarifas oscilan entreDe 25 a 75 dólarespor hora para clases particulares y a partir de De 50 a 200 dólares para programas grupales estructurados.

Para más información Un consejo práctico breve cada semana sobre Facebook or Instagram En esta fase, los testimonios basados en tu propia experiencia son más eficaces para captar clientes que cualquier campaña publicitaria de pago.

A la hora de iniciarse en los trabajos secundarios para personas mayores en el sector del bienestar, herramientas como Upwork, Fiverr, yMindbody ayuda a conseguir esas primeras reservas. Las redes sociales resultan más útiles para los coaches de bienestar que para casi cualquier otra actividad complementaria, ya que el contenido prácticamente se escribe solo a partir de experiencias reales.

Aunque puedes poner en marcha un negocio complementario dirigido a personas mayores sin necesidad de titulaciones oficiales, obtener una certificación refuerza tu posición. Las titulaciones básicas están disponibles en línea por un precio que oscila entre los 100 y los 500 dólares, y marcan una diferencia notable en lo que puedes cobrar.

9. Venta de plantas y vivero en el jardín

La venta de plantas es una de las actividades complementarias que menos esfuerzo requieren para las personas mayores: el mercado de las plantas de interior se ha disparado y no da señales de ralentizarse. Piensa en suculentas, plantas tropicales exóticas, hortalizas tradicionales o esquejes. La gente las busca, y prefiere comprarlas a un jardinero local con experiencia antes que arriesgarse con plantas medio muertas en los estantes de un supermercado.

¿Buscas un negocio extra para personas mayores que no requiera una gran inversión? Esto es lo más económico que hay. Se trata de multiplicar las plantas que ya tienes, usar cualquier maceta que tengas a mano y ampliar el negocio a medida que crezca la demanda. Venta ocasional de plantas en Mercado de Facebook and AquítraerDe 50 a 300 dólaresal mes.He observado que las personas mayores que se lo toman más en serio y consiguen fidelizar a una clientela constante obtienen entre 500 y 2000 dólares de ingresos mensuales, lo que constituye un argumento de peso para considerarlo uno de los trabajos secundarios más inteligentes para las personas mayores.

Para más información Recopila las direcciones de correo electrónico de tus diez primeros clientes y envíales cada mes un breve mensaje con las novedades disponibles. Así se agota el stock nuevo más rápido que en cualquier plataforma de venta online y no cuesta nada mantenerlo.

Para cualquiera que esté desarrollando un negocio paralelo dirigido a personas mayores en el ámbito de la jardinería, acudir a los mercados de agricultores (aunque sea de vez en cuando) puede resultar muy rentable: el contacto personal convierte a los compradores ocasionales en clientes habituales. Especializarse en algo concreto —como plantas de interior poco comunes, semillas tradicionales o hierbas aromáticas— hace que sea más fácil encontrarte y más difícil competir contigo.

La jardinería también es buena para la salud. Eso tampoco viene mal.

10. Licencias de productos y derechos de autor

La concesión de licencias es una de las actividades complementarias más rentables para las personas mayores: es la que más tiempo lleva poner en marcha, pero es la que ofrece mejores resultados a largo plazo. Haces el trabajo una sola vez y sigue generando ingresos sin que tengas que volver a intervenir.

La sesión fotográfica continúa Shutterstock, Getty Images o Adobe Stock. Las obras de arte y los diseños se venden en Aquí and Redbubble. Los contenidos escritos y los libros autoeditados siguen vivos Amazon KDP. De hecho, mi padre empezó a elaborar una breve guía sobre comunicación corporativa después de que yo le comentara KDP para él, unos ingresos pasivos que se suman a su trabajo como autónomo, utilizando exactamente los mismos conocimientos. Así es como se gana dinero de forma pasiva durante la jubilación: todo ello genera regalías a lo largo del tiempo, en lugar de pagos únicos.

La concesión de licencias es una de las mejores fuentes de ingresos complementarios a largo plazo para los jubilados, ya que las personas mayores cuentan con una ventaja legítima en este ámbito. Décadas de fotos de viajes, obra artística, conocimientos profesionales y experiencias vividas dan lugar a un material al que los creadores más jóvenes aún no tienen acceso. Eso no es poca cosa.

Para más información Céntrate en el contenido atemporal en lugar de en los temas de moda. Una foto atemporal o una guía profesional práctica seguirán generando ingresos dentro de cinco años. Un artículo sobre una moda pasajera, en cambio, no.

Sin embargo, es importante tener expectativas realistas. Se necesita un catálogo considerable —piensa en unos 100 artículos o más— para que los ingresos sean significativos. La mayoría de los creadores ven De 50 a 500 dólares una vez que se haya establecido, una vez al mes. Los mejores profesionales informan de que €1,000o más.

11. Cuidado de mascotas y paseo de perros

Si te gustan los animales y buscas un trabajo que te permita salir de casa con un horario que se adapte a ti, el cuidado de mascotas es una de las mejores opciones de trabajo a tiempo parcial para jubilados. Es uno de los trabajos secundarios más estables para las personas mayores, precisamente porque la demanda nunca disminuye. La gente siempre tiene mascotas, y siempre necesita a alguien de confianza que las cuide.

Los paseos individuales se pagan Entre 15 y 30 dólares. Servicios de cuidado de mascotas durante la nocheEntre 30 y 75 dólarespor noche. Las personas mayores que trabajan a tiempo parcial afirman ganarEntre 300 y 1000 dólares o más al mes, una vez que tengan algunos clientes habituales.

Para más información Ofrece una sesión gratuita de 20 minutos para conocernos antes de confirmar cualquier nueva reserva. Esto genera confianza de inmediato y aumenta considerablemente las posibilidades de convertirte en su persona de confianza.

Rover, Wag y Care.com son las principales plataformas para empezar. La mayoría de los mejores clientes llegan gracias al boca a boca. Tú eliges los animales de los que te encargas, así que si los perros pequeños o el cuidado a domicilio se adaptan mejor a tu energía y movilidad, eso es totalmente factible.

Una formación básica en primeros auxilios para mascotas es una pequeña inversión que marca una gran diferencia: una decisión inteligente para cualquiera que quiera aprender a ganarse la vida durante la jubilación dedicándose al cuidado de mascotas.

Cómo elegir el trabajo extra más adecuado para ti

El mayor error que cometen la mayoría de los jubilados es elegir el trabajo extra para personas mayores con mayor potencial de ingresos, solo para descubrir al cabo de tres meses que realmente lo detestan. Los ingresos son importantes. Pero también lo es el hecho de que haya que dedicarse a ello con regularidad. Yo cometí este error cuando empecé a buscar opciones para mi madre. No dejaba de inclinarme por los trabajos extra mejor remunerados para personas mayores sin preguntarme si alguno de ellos se adaptaba realmente a su personalidad, a su salud o a cómo quería pasar el tiempo.

Los mejores trabajos secundarios para jubilados no son necesariamente los que mejor se pagan. Un buen negocio complementario para personas mayores es aquel que puedas mantener porque se adapta a tu estilo de vida actual. La «parálisis de elección» es algo real cuando te enfrentas a 50 opciones diferentes sin un criterio claro. Así que aquí tienes el criterio.

Lo primero son las habilidades y la experiencia. Los jubilados que más éxito tienen sacan partido a lo que ya saben, en lugar de intentar aprender algo completamente nuevo. ¿A qué te has dedicado durante 30 años? ¿Quién pagaría por esa forma de pensar? El edadismo existe, pero una experiencia bien presentada no es algo con lo que pueda competir alguien de 30 años.

Los jubilados que más éxito tienen sacan partido a lo que ya saben, en lugar de intentar aprender algo completamente nuevo. ¿A qué te has dedicado durante 30 años? ¿Quién pagaría por esa forma de pensar? El edadismo existe, pero una experiencia bien presentada no es algo con lo que pueda competir alguien de 30 años. Sé sincero en cuanto a tu energía y tu capacidad física. La salud, la resistencia y la movilidad no son excusas, sino aspectos prácticos a tener en cuenta. Algunos trabajos extra para personas mayores implican desplazarse, mientras que otros —como el los mejores juegos de criptomonedas del tipo «jugar para ganar» – Se puede hacer sentado y a tu propio ritmo. Elige lo que más te convenga y no te sientas culpable por ello.

La salud, la resistencia y la movilidad no son excusas, sino aspectos prácticos a tener en cuenta. Algunos trabajos extra para personas mayores implican desplazarse, mientras que otros —como el los mejores juegos de criptomonedas del tipo «jugar para ganar» – Se puede hacer sentado y a tu propio ritmo. Elige lo que más te convenga y no te sientas culpable por ello. Piensa con sinceridad en la comodidad que ofrece la tecnología. Alrededor del 25 % de las personas mayores encuentran las plataformas digitales realmente complicadas, y esa reticencia es comprensible. Por suerte, algunos de los mejores trabajos extra para jubilados apenas requieren usar una pantalla. Empieza por lo sencillo. Siempre puedes ir aumentando la complejidad más adelante.

Alrededor del 25 % de las personas mayores encuentran las plataformas digitales realmente complicadas, y esa reticencia es comprensible. Por suerte, algunos de los mejores trabajos extra para jubilados apenas requieren usar una pantalla. Empieza por lo sencillo. Siempre puedes ir aumentando la complejidad más adelante. Calcula cuánto tiempo tienes realmente disponible. La mayoría de los jubilados limitan su trabajo extra a unas 10-20 horas a la semana para evitar el agotamiento. Si eso te parece demasiado, opta por algo más ligero, como aprender Cómo probar videojuegos a cambio de dinero y dedicarle un par de horas puede ser una buena forma de empezar.

La mayoría de los jubilados limitan su trabajo extra a unas 10-20 horas a la semana para evitar el agotamiento. Si eso te parece demasiado, opta por algo más ligero, como aprender Cómo probar videojuegos a cambio de dinero y dedicarle un par de horas puede ser una buena forma de empezar. Piensa en cuánto contacto con otras personas deseas. Una actividad complementaria bien elegida para las personas mayores puede contrarrestar el aislamiento, que es un riesgo real durante la jubilación. Las actividades complementarias que te permiten estar en contacto con gente de forma habitual —como dar clases particulares, ofrecer asesoramiento o cuidar de mascotas— cumplen una doble función en este sentido. Si eres de esas personas que necesitan interactuar con regularidad para mantener tu salud mental, tenlo en cuenta.

Una actividad complementaria bien elegida para las personas mayores puede contrarrestar el aislamiento, que es un riesgo real durante la jubilación. Las actividades complementarias que te permiten estar en contacto con gente de forma habitual —como dar clases particulares, ofrecer asesoramiento o cuidar de mascotas— cumplen una doble función en este sentido. Si eres de esas personas que necesitan interactuar con regularidad para mantener tu salud mental, tenlo en cuenta. Ten claro cuál es tu objetivo de ingresos. Antes de buscar trabajos extra para personas mayores, define tu objetivo. Una pequeña ayuda de 200 dólares al mes es una cosa. Lograr 1.000 dólares al mes para que la jubilación sea sostenible es algo totalmente distinto. Con un déficit de ingresos anual de 36.000 dólares, tener claro cuál es tu verdadero objetivo lo es todo.

Antes de buscar trabajos extra para personas mayores, define tu objetivo. Una pequeña ayuda de 200 dólares al mes es una cosa. Lograr 1.000 dólares al mes para que la jubilación sea sostenible es algo totalmente distinto. Con un déficit de ingresos anual de 36.000 dólares, tener claro cuál es tu verdadero objetivo lo es todo. No pagues a nadie para empezar. Cuando busques trabajos extra para personas mayores, recuerda que las plataformas fiables no te cobrarán por adelantado. Las estafas dirigidas a jubilados con promesas de trabajo desde casa están a la orden del día y siguen patrones predecibles. Las plataformas consolidadas como Upwork, Aquí, Rover, yBizancioLa inscripción es gratuita.

Un buen punto de partida es hacer una lista de entre tres y cinco habilidades por las que te hayan pagado o sobre las que te hayan pedido consejo con frecuencia. A continuación, identifica dos o tres que no te importaría desarrollar de forma habitual. Esa intersección es precisamente donde reside tu negocio paralelo para personas mayores.

Una cifra que conviene saber antes de empezar: Si aún no ha alcanzado la edad de jubilación y gana más de 24 480 dólares al año, su prestación de la Seguridad Social se reducirá. No es motivo para descartar los trabajos secundarios. Es motivo para planificarlo todo teniendo esto en cuenta desde el principio.

Un director de recursos humanos jubilado que compagina el coaching ejecutivo, a 75 dólares la hora, con la redacción de currículos y LinkedIn Este servicio de asesoramiento muestra exactamente cómo generar ingresos sustanciales durante la jubilación —alcanzando los 40 000 dólares o más al año—. Para ello es necesario planificar cuidadosamente la Seguridad Social, pero ofrece una visión clara de cómo generar ingresos durante la jubilación a un nivel que realmente marque la diferencia.

Expectativas realistas de ingresos y calendario

Hablemos de lo que la mayoría de los artículos sobre trabajos extra para personas mayores omiten convenientemente. Las promesas de ganar 5.000 dólares al mes desde casa no son reales. Y las personas mayores, en particular, son el blanco desproporcionado precisamente de ese tipo de tonterías. Así que esto es lo que ocurre en realidad.

La mayoría de la gente no gana nada durante las primeras semanas. Eso es normal. Estás creando perfiles, consiguiendo tus primeros clientes y recopilando opiniones. Tener expectativas poco realistas sobre los trabajos extra para personas mayores en la primera semana es lo que hace que la gente se rinda en la tercera.

Vi cómo mi padre actualizaba su Upwork el panel de control todos los días durante las dos primeras semanas, a la espera de que pasara algo. No pasó nada. Entonces, en la tercera semana, su primer cliente se puso en contacto con él a través de un mensaje directo LinkedIn mensaje, no a través de la plataforma. Eso es lo que tienen los trabajos secundarios para personas mayores: que el silencio inicial no es un fracaso, sino que forma parte del proceso de puesta en marcha.

A continuación, te ofrecemos un desglose detallado por tipo de actividad:

Tipo de actividad Ingresos mensuales estimados Notas Aplicaciones para ganar dinero 50–200 dólares Mínima inversión de tiempo Asesoramiento Entre 2.000 y 5.000 dólares o más Requiere la captación de clientes desde el principio Clases particulares 500 $ – 2 000 $ Depende de la asignatura y de las horas trabajadas Redacción por cuenta propia 300 $ – 1 500 $ Gran variación en las primeras etapas Tareas de contabilidad y administración 400 $ – 1 200 $ Trabajo estable basado en la demanda Servicios de mantenimiento y montaje 600 $ – 1 500 $ Depende de la ubicación Entrenamiento y enseñanza Entre 500 y más de 2000 dólares Depende de la especialización

El calendario realista es el siguiente:

Plazo Ingresos mensuales previstos Qué puedes esperar Semanas 1-4 0–100 $ Fase de puesta en marcha, aprendizaje, primeros pequeños logros Meses 2-3 100–300 dólares Empiezan a llegar los primeros pagos regulares Meses 4 a 6 300–800 dólares La constancia da sus frutos, la reputación crece De los 6 a los 12 meses Entre 800 y 1500 $ o más Una fuente de ingresos estable para la mayoría de las personas

Es importante recordar que Los trabajos secundarios para personas mayores rara vez generan unos ingresos mensuales estables al principio. Los jubilados que han tenido éxito consideran los primeros pagos como dinero extra, no como ingresos garantizados, y planifican sus gastos con cuidado.

Otra cosa que vale la pena destacar es que combinar dos o tres fuentes de ingresos aporta una estabilidad que un único trabajo extra para personas mayores rara vez ofrece. Los patrones estacionales, los meses con poca actividad y los cambios en las plataformas afectan a todo el mundo. Lo mejor es diversificar cuanto antes.

Superar los retos habituales

Si estás buscando ideas de trabajos extra para personas mayores, prepárate para encontrarte con algunos obstáculos por el camino. Entre mi madre, mi padre y todas las personas con las que he hablado mientras preparaba este artículo, creo que los he oído todos y cada uno de ellos. A continuación te presento los más habituales y cómo abordarlos.

Para algunas personas, la tecnología resulta realmente complicada, y eso está bien. Alrededor del 25 % de las personas mayores tiene dificultades con las plataformas digitales, y fingir lo contrario no ayuda a nadie. La primera reacción de mi madre ante la mitad de las aplicaciones que le enseñé fue devolverme el teléfono. Empieza por la opción más sencilla posible. Pide a un familiar que te acompañe durante la primera configuración. La mayoría de las bibliotecas públicas ofrecen clases gratuitas de informática para personas mayores que merecen la pena dedicarles una mañana de sábado. No hace falta que lo domines todo de golpe.

El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia puede pillarte desprevenido si no estás atento. Los antiguos empleados con contrato W-2 están acostumbrados a que sus impuestos se gestionen de forma automática. Los ingresos procedentes de actividades complementarias para jubilados no funcionan así. Reserva entre el 25 % y el 30 % desde el primer pago y realiza pagos trimestrales a cuenta de impuestos una vez que los ingresos sean regulares. Merece la pena contratar a un asesor fiscal cuando se ganan unos cuantos miles de dólares al año.

Es necesario realizar un seguimiento constante de los límites de ingresos de la Seguridad Social. Si aún no has alcanzado la edad de jubilación completa, si tus ingresos superan los 24 480 dólares, se aplicará una reducción de 1 dólar por cada 2 dólares que ganes por encima de ese límite. Lleva un control mensual de tus ingresos. Algunas plataformas permiten aplazar los pagos, lo que te da más control sobre cuándo recibes los ingresos.

La discriminación por edad es una realidad, pero una experiencia bien presentada constituye una auténtica ventaja competitiva. Mi antiguo compañero de trabajo reescribió su biografía para destacar sus 25 años de experiencia en el sector financiero en lugar de su condición de jubilado, y comentó que la respuesta de los posibles clientes cambió casi de inmediato. Utiliza fotos profesionales. Redacta una biografía que destaque tus credenciales, no tu edad. Recoge testimonios de todos los clientes satisfechos. Las plataformas que valoran los resultados por encima de los datos demográficos juegan a tu favor.

Si un anuncio promete dinero fácil y te pide que pagues por adelantado, se trata de una estafa. Saber cómo ganar dinero de forma segura durante la jubilación implica comprender que las plataformas fiables no te cobran nada por registrarte y te pagan a ti, no al revés. Opta por marcas consolidadas y confía en tu instinto si algo te parece sospechoso. Si buscas un punto de partida contrastado, hay opciones con buenas valoraciones aplicaciones para ganar dinero que las personas mayores han utilizado con éxito sin necesidad de tener conocimientos técnicos.

Aspectos fiscales relacionados con los ingresos de actividades complementarias

A nadie le gusta tener esta conversación, pero hablarla ahora te ahorrará una sorpresa realmente desagradable más adelante.

Cada dólar que ganes con tus actividades complementarias como jubilado —ya sea como autónomo, consultor, profesor particular, mediante aplicaciones o vendiendo cualquier cosa— debe declararse al IRS. Esto incluye los ingresos pagados en efectivo. También incluye las tarjetas regalo. Al IRS no le importa que parezca algo informal.

El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia es del 15,3 %. Esto incluye las cotizaciones a la Seguridad Social y a Medicare que tu antiguo empleador solía compartir contigo. Ahora corren íntegramente a tu cargo. Reserva entre el 25 % y el 30 % de cada pago desde el primer día. No cuando te acuerdes, sino desde el primer día.

Abre una cuenta corriente aparte para los ingresos y gastos de tu trabajo extra. Solo te llevará 10 minutos y hará que la época de la declaración de la renta sea mucho menos estresante. Anota ahí cada recibo, cada comisión de la plataforma y cada kilómetro recorrido por motivos de trabajo.

Las deducciones a las que tienes derecho son reales y vale la pena llevar un control de ellas. El uso de la oficina en casa, Internet, el teléfono, el equipo, el software, las cuotas de las plataformas y los gastos de formación pueden reducir tu base imponible. Guarda todos los recibos.

Cuando tus ingresos se estabilicen o superen los pocos miles de dólares al año, paga los impuestos estimados cada trimestre. Así repartes el pago y evitas las sanciones que se van acumulando sin que te des cuenta hasta abril.

Cuando las cosas se compliquen, contrata a un contable. Sale más barato que equivocarse.

Cómo hacer crecer tu negocio paralelo hasta alcanzar unos ingresos mensuales de cuatro cifras

Trabajar más horas no es la solución. Llega un momento en que tu tiempo y tu energía se agotan antes de que alcances tus objetivos de ingresos. Mi padre se dio cuenta de esto cuando añadió KDP además de su trabajo como autónomo, en lugar de aceptar más clientes. Las personas mayores que llegan a ganar 1.000 dólares al mes o más lo consiguen aprovechando mejor lo que ya tienen, no llenando cada hora de su semana.

Sube tus tarifas. Una vez que tengas reseñas, testimonios y una trayectoria demostrada, tus tarifas iniciales resultarán demasiado bajas. Aumenta los precios entre un 10 % y un 20 % al año. De todos modos, los clientes que pagan mejor suelen ser menos exigentes y más agradecidos.

Una vez que tengas reseñas, testimonios y una trayectoria demostrada, tus tarifas iniciales resultarán demasiado bajas. Aumenta los precios entre un 10 % y un 20 % al año. De todos modos, los clientes que pagan mejor suelen ser menos exigentes y más agradecidos. Especialízate. La preparación para el SAT se remunera mejor que las clases particulares generales. El asesoramiento en planificación de la jubilación se remunera mejor que el asesoramiento empresarial general. Cuanto más concreta y específica sea tu oferta, más difícil será sustituirte y más podrás cobrar.

La preparación para el SAT se remunera mejor que las clases particulares generales. El asesoramiento en planificación de la jubilación se remunera mejor que el asesoramiento empresarial general. Cuanto más concreta y específica sea tu oferta, más difícil será sustituirte y más podrás cobrar. Crea cosas que te hagan ganar dinero mientras duermes. Un curso en línea, una plantilla digital, una guía autoeditada. Lo creas una vez y te genera ingresos sin que tengas que volver a intervenir. Eso es muy importante cuando la energía es limitada.

Un curso en línea, una plantilla digital, una guía autoeditada. Lo creas una vez y te genera ingresos sin que tengas que volver a intervenir. Eso es muy importante cuando la energía es limitada. Combina varias fuentes de ingresos. Una profesora jubilada convirtió las clases particulares en un próspero negocio complementario para personas mayores, lo que le permitió aumentar sus ingresos de 400 a 1200 dólares al mes, simplemente subiendo sus tarifas, centrándose en la preparación para el SAT y lanzando un curso digital. Las mismas horas. Una estrategia más inteligente.

Pero te hago una advertencia sincera. El objetivo aquí es obtener unos ingresos complementarios que se adapten a la vida de jubilado, no volver a caer sin querer en el estrés del trabajo a tiempo completo del que acabas de escapar. El objetivo es ajustar los mejores trabajos secundarios para jubilados hasta el punto en que te sientas a gusto; no vayas más allá.

Conclusión

El 41 % de los jubilados no puede permitirse el estilo de vida que desearía con sus ingresos actuales. No se trata de una diferencia insignificante. Es un problema real para el que existen soluciones reales que tienes justo delante de ti.

El mejor trabajo extra para las personas mayores no es aquel que paga mejor. Es aquel que realmente vas a poder realizar de forma constante porque se adapta a tu estilo de vida, a tus conocimientos y a la energía de la que dispones cada semana. Elegir el trabajo equivocado y dejarlo al cabo de dos meses no te lleva a ninguna parte.

Empieza por una de las 11 opciones que se describen aquí. Dale entre dos y cuatro semanas. A ver qué tal te va antes de añadir nada más o de descartarla por completo. Empecé esta investigación por mi madre y acabé viendo cómo mi padre, mi tía y la mitad de su círculo de conocidos encontraban algo que realmente les funcionaba.

El 20 % de los jubilados ya sigue trabajando tras su jubilación, y esa cifra aumenta cada año, a medida que la gente vive más tiempo y los gastos suben. No te estás quedando atrás. Acabas de empezar.

Tu experiencia tiene un valor. El trabajo extra adecuado para personas mayores permite convertir décadas de esa experiencia en ingresos, un propósito y una forma de participar en la sociedad según tus propios términos.

Preguntas frecuentes