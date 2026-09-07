7 formas de obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero en 2026

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Es posible obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero, pero las opciones que menos esfuerzo requieren son invertir, alquilar bienes que no se utilizan y obtener ingresos a partir de contenidos que ya has creado.

Acorns automatiza la inversión, Neighbor te permite obtener ingresos recurrentes a partir de espacios que no utilizas y Foap puede generar ventas a partir de fotos que ya has subido. Otras aplicaciones, como Rakuten, ofrecen reembolsos por un esfuerzo mínimo, en lugar de auténticos ingresos pasivos.

Las ganancias varían según la aplicación y en función de cuánto inviertas en esa fuente de ingresos. Las opciones más pasivas requieren un activo inicial, una inversión o contenido, mientras que aplicaciones como Poshmark y Swagbucks exigen una actividad más continuada. Descubre más sobre cómo obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero en esta guía, que incluye información sobre los costes iniciales y el trabajo que conllevan.

¿Es realista obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero?

Sí, los ingresos pasivos procedentes de aplicaciones para ganar dinero son realistas, pero suelen ser modestos al principio. Los mejores métodos de ingresos pasivos utilizan dinero, activos o contenido que ya tienes. Acorns automatiza la inversión y la reinversión de dividendos, Neighbor te permite obtener ingresos recurrentes a partir de espacios no utilizados y Foap te permite vender fotos subidas.

Tu potencial de ingresos depende de la aplicación y de lo que puedas aportar a ella. Acorns requiere dinero para invertir, mientras que Neighbor requiere espacio alquilable. Turo requiere un coche, y los ingresos de los anfitriones se ven reducidos por el plan de participación aplicable y otros costes.

Rakuten y Swagbucks ofrecen formas de ganar dinero que requieren menos esfuerzo. Rakuten ofrece reembolsos en efectivo por compras que cumplan los requisitos, mientras que Swagbucks permite generar ingresos continuos por recomendaciones, en los que quienes recomiendan obtienen el 10 % de las ganancias elegibles de las recomendaciones activas, sin límite máximo.

Poshmark requiere más actividad, ya que los vendedores aún tienen que publicar anuncios y gestionar los pedidos. Las opciones más pasivas suelen requerir una inversión inicial, activos, contenido o una red de referidos, mientras que las aplicaciones activas pueden generar ingresos, pero exigen un trabajo más constante.

7 formas reales de obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero

Las siguientes aplicaciones ofrecen diferentes formas de obtener ingresos pasivos o con poco esfuerzo. Algunas pueden generar ingresos recurrentes con poco trabajo continuo, mientras que otras requieren una participación más activa para que el dinero siga llegando.

1. Acorns [Invierte automáticamente con el cambio sobrante]

Los clientes de Acorns que utilizan la función «Round-Ups» invierten una media de 45 dólares al mes a partir de su cambio sobrante, según datos facilitados por la empresa a 31 de julio de 2025. Ese dinero es capital invertido, no ingresos garantizados, y la rentabilidad depende del comportamiento del mercado. Esto convierte a Acorns en una opción para obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero, aunque la rentabilidad de la inversión no está garantizada.

Los planes cuestan 4, 8 o 12 dólares al mes, dependiendo del nivel. La función «Round-Ups» invierte el cambio acumulado una vez que alcanza los 5 dólares, mientras que los usuarios pueden empezar a invertir con tan solo 5 dólares. La principal ventaja es la inversión automatizada, con inversiones periódicas y reequilibrio automático de la cartera. Las aportaciones regulares pueden aumentar la cantidad invertida con el tiempo, pero no garantizan la rentabilidad de la inversión.

INVIERTE TU DINERO DE SOBRA Acorns 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero? Invierte automáticamente el cambio que te sobra y haz crecer tu cartera con el tiempo gracias a Acorns. Invierte hoy mismo

2. Neighbor [Gana dinero con el espacio que ya tienes y no utilizas]

Los anfitriones de Neighbor pueden ganar diferentes cantidades en función de su espacio y ubicación. La plataforma indica que los garajes pueden generar entre 100 y 600 dólares al mes, mientras que los garajes grandes y los aparcamientos cubiertos suelen generar una media de entre 200 y 400 dólares.

Para alguien que disponga de espacio sin utilizar, Neighbor puede proporcionar ingresos pasivos gracias a las aplicaciones para ganar dinero. Publicar un anuncio es gratuito, pero Neighbor deduce una comisión de gestión del 4,9 % más 0,30 dólares de cada pago al anfitrión. Los pagos son automáticos, aunque los anfitriones siguen teniendo que responder a los inquilinos y coordinar el acceso al espacio.

ALQUILA EL ESPACIO QUE NO UTILIZAS Neighbor 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero? Alquila el espacio que no utilices a tus vecinos y obtén ingresos mensuales por alquiler con Neighbor. Regístrate

3. Foap [Gana dinero con las fotos que subas y vendas]

Foap paga a los creadores 5 dólares cuando se vende una foto a través de su mercado estándar, basándose en una venta de 10 dólares que se reparte al 50 % entre el creador y la plataforma. La misma foto se puede vender varias veces, lo que la convierte en una fuente potencial de ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero a partir del contenido que ya has subido.

Registrarse es gratis, y Foap sigue activo y cuenta con soporte técnico. Las recompensas de las misiones empiezan en 50 dólares, según la descripción actual de la aplicación, mientras que las misiones individuales pueden ofrecer premios mucho mayores. Por ejemplo, Foap ha organizado misiones con recompensas totales de 300, 500 y 1.000 dólares. Las ventas en el mercado no están garantizadas, por lo que los ingresos pueden variar considerablemente.

VENDE TUS FOTOS POR INTERNET Foap 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero? Vende fotos por Internet y gana dinero con las fotos aprobadas gracias a Foap. Únete a Foap

4. Turo [Alquila tu coche cuando no lo estés utilizando]

Los anfitriones de Turo en EE. UU. ganaron una media de 10 489 dólares al año por coche en 2025, es decir, unos 874 dólares al mes. Esto convierte a Turo en una fuente potencial de ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero, pero esa cifra no tiene en cuenta gastos como el mantenimiento y el seguro.

Publicar un coche es gratis, y los anfitriones de EE. UU. suelen ganar el 70 %, el 80 % o el 90 % del precio del viaje, dependiendo de su plan de ingresos. Los ingresos reales varían según el vehículo, la ubicación, la disponibilidad y el precio, mientras que algunos mercados utilizan porcentajes dinámicos para los anfitriones en función del plazo de reserva. Los anfitriones también se encargan de la preparación del vehículo y de la comunicación con los huéspedes.

ALQUILA TU COCHE Turo 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero? Anuncia tu coche y gana dinero cuando los usuarios lo reserven a través de Turo. Pruébalo ahora

5. Rakuten [Reembolso por las compras que harías de todos modos]

Al igual que con las aplicaciones de juegos que pagan dinero, Rakuten puede ser una forma sencilla de obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero, al convertir en reembolso las compras que ya tienes pensado realizar. Pero no se trata de unos ingresos verdaderamente pasivos, ya que debes realizar compras que cumplan los requisitos y activar el reembolso antes de comprar. Ofrece reembolsos en más de 3.500 tiendas, con porcentajes que varían según el comercio y la promoción.

Registrarse es gratis y puedes comprar a través de la página web de Rakuten, la aplicación o la extensión del navegador. El reembolso confirmado se abona mediante cheque o PayPal cada tres meses a partir de tu primer pago. Esto convierte a Rakuten en una forma sencilla de ganar dinero extra con tus compras habituales con un esfuerzo mínimo y continuo.

AUTOMATIZA TU REEMBOLSO Rakuten 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero? Consigue reembolsos en tus compras que cumplan los requisitos sin ningún esfuerzo adicional gracias a Rakuten. Regístrate

6. Poshmark [Vende ropa y artículos que ya tienes]

Poshmark puede ser una forma semipasiva de obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero, al convertir ropa y otros artículos que no utilizas en dinero en efectivo. Una vez que se publica un artículo, este puede venderse sin que tengas que hacer nada más hasta que un comprador lo adquiera, lo que genera una fuente de ingresos a partir de cosas que ya tienes. Pero no se trata de ingresos pasivos en sentido estricto, ya que aún tienes que gestionar los anuncios, responder a los compradores y enviar los pedidos.

Publicar anuncios es gratis, aunque Poshmark cobra 2,95 dólares en ventas inferiores a 15 dólares y se queda con el 20 % en ventas de 15 dólares o más. Fijar precios competitivos puede ayudar a que los anuncios atraigan a compradores y a convertir los artículos que no utilizas en ingresos extra.

CONVIERTE TU ROPA EN INGRESOS Poshmark 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero? Publica los artículos una sola vez y gana dinero cuando los compradores adquieran tus anuncios en Poshmark. Poner un artículo a la venta

7. Swagbucks [Gana dinero con las recomendaciones mientras otros utilizan la plataforma]

Swagbucks es una opción fiable y que requiere poco esfuerzo para ganar dinero extra a través de encuestas, juegos, compras y otras actividades en línea. Si quieres obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero, el sistema de referidos es la opción más adecuada, ya que puedes ganar el 10 % de las ganancias elegibles de las personas que refieras mientras permanezcan activas, sin necesidad de realizar tú mismo esas actividades.

Registrarse es gratis y los pagos por encuesta varían según la encuesta. Swagbucks permite a los miembros canjear recompensas a partir de tan solo 3 dólares, incluyendo PayPal y tarjetas regalo. Es posible que no puedas participar en algunas encuestas porque están dirigidas a grupos demográficos específicos, pero Swagbucks afirma que, aun así, puedes recibir una pequeña recompensa por algunas de esas exclusiones.

GANA RECOMPENSAS MIENTRAS ESTÁS CONECTADO Swagbucks 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero? Consigue recompensas a través de las recomendaciones de Swagbucks cuando las personas a las que recomiendes utilicen la plataforma. Únete hoy mismo

Comparación de métodos para obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero

La siguiente tabla compara siete opciones para obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero, incluyendo sus costes iniciales, el potencial de ingresos y la cantidad de trabajo que requiere cada una.

Método Esfuerzo necesario Coste inicial Ganancias estimadas Acorns Muy bajos; la inversión es automática y puede generar beneficios con el tiempo 4 $ al mes; 5 $ para invertir 45 $ al mes invertidos de media a través de los «Round-Ups» Neighbor Bajo; publica tu espacio, responde a los inquilinos y coordina el acceso 0 $ por publicar el anuncio Entre 100 y 600 $ al mes por los garajes Foap Bajo; sube fotos y gana dinero cuando se vendan 0 5 $ por foto vendida; entre 50 $ y más de 1 000 $ en «Misiones» Turo Moderado; prepara los vehículos y te comunicas con los huéspedes 0 $ por publicar un anuncio 874 $ al mes de media por coche Rakuten Bajo; activa el reembolso y compra a través de la plataforma 0 Varía según las compras y las tasas de reembolso Poshmark Moderado; publica artículos, responde a los compradores y envía los pedidos 0 $ por publicar Varía según los artículos vendidos Swagbucks Muy bajo con las recomendaciones; se gana dinero con las actividades de recomendación que cumplan los requisitos 0 10 % de las ganancias por referidos que cumplan los requisitos

Aumenta tus ganancias con aplicaciones de recompensas «play-to-earn»

Las mejores opciones de «play-to-earn» y aplicaciones de recompensas como Snakzy pueden complementar los ingresos pasivos que ofrecen las aplicaciones para ganar dinero, ya que proporcionan pequeños pagos por actividades como jugar a videojuegos o completar ofertas. Por lo general, requieren un esfuerzo mínimo, aunque no son realmente pasivas, ya que hay que completar actividades para obtener recompensas.

Aplicación Pago mínimo Coste de acceso Snakzy De 5 a 25 dólares (varía según la región y la recompensa) Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

BigCash y KashKick ofrecen formas adicionales de ganar dinero a través de juegos, encuestas y tareas en línea, mientras que Snakzy se centra en recompensas por actividades relacionadas con los videojuegos.

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Lo que no funciona

No todos los métodos para ganar dinero a través de aplicaciones se pueden considerar ingresos pasivos. Los mayores errores son exagerar las ganancias, pasar por alto los costes o subestimar el trabajo que conllevan.

Sin tener en cuenta las comisiones y los gastos : calcula lo que realmente te queda después de descontar las comisiones de la plataforma y los costes operativos. Poshmark se queda con un porcentaje de las ventas, mientras que tus ingresos en Turo pueden verse reducidos por el seguro, el mantenimiento y otros gastos relacionados con el vehículo.

: calcula lo que realmente te queda después de descontar las comisiones de la plataforma y los costes operativos. Poshmark se queda con un porcentaje de las ventas, mientras que tus ingresos en Turo pueden verse reducidos por el seguro, el mantenimiento y otros gastos relacionados con el vehículo. Dar por sentado que todos los métodos son realmente pasivos : algunas opciones siguen requiriendo un trabajo regular. Los vendedores de Poshmark deben gestionar los anuncios y enviar los pedidos, mientras que Rakuten exige que realices compras que cumplan determinados requisitos.

: algunas opciones siguen requiriendo un trabajo regular. Los vendedores de Poshmark deben gestionar los anuncios y enviar los pedidos, mientras que Rakuten exige que realices compras que cumplan determinados requisitos. Dedicar tiempo a plataformas inactivas : comprueba que una aplicación siga en funcionamiento y pague a los usuarios antes de invertir tiempo en ella. Las plataformas pueden modificar sus programas, reducir las recompensas o cerrar.

: comprueba que una aplicación siga en funcionamiento y pague a los usuarios antes de invertir tiempo en ella. Las plataformas pueden modificar sus programas, reducir las recompensas o cerrar. Considerar las aplicaciones de recompensas como ingresos habituales: aplicaciones como Swagbucks pueden proporcionar dinero extra, pero las encuestas, los juegos y las tareas requieren una participación activa. Las ganancias por recomendaciones son más pasivas, pero dependen de la actividad de las personas a las que recomiendas.

Si te interesan los ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero, las mejores opciones equilibran el potencial de ganancias con la cantidad de trabajo requerido, mientras que las aplicaciones gratuitas que pagan dinero real pueden cubrir tus gastos más pequeños.

Veredicto final sobre los ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero

La mejor forma de obtener ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero depende de lo que tengas y del esfuerzo que estés dispuesto a dedicar. Rakuten y Swagbucks pueden ayudarte a ganar dinero con tus compras y por recomendar a otras personas, mientras que Acorns te permite automatizar la inversión y acumular patrimonio con el tiempo. Neighbor y Turo pueden ofrecer un mayor potencial de ingresos a quienes dispongan de un espacio o un vehículo sin utilizar.

No hay una única aplicación que sirva para todo el mundo. Compara el potencial de ingresos, los costes y el esfuerzo continuo antes de elegir tus opciones. Empezar con un método y añadir otros que se adapten a tu situación puede crear una vía práctica hacia los ingresos pasivos con aplicaciones para ganar dinero.

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