Consejos para ahorrar dinero: guía completa con 7 formas reales de ahorrar y ganar más en 2026

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El mejor consejo para ahorrar dinero es dejar de considerar el ahorro y los ingresos como dos tareas separadas y empezar a tratarlas como un único hábito. Una bonificación bancaria que te da 400 dólares solo por redirigir tu nómina lo demuestra: el dinero ya estaba ahí, esperando a que se diera un pequeño paso de configuración que nadie se molesta en dar.

Ese es el verdadero cambio que hay detrás de las formas de ahorrar y ganar dinero extra que realmente dan resultado. En lugar de intentar aplicar todos los métodos a la vez, elige uno o dos de los siete que te proponemos a continuación y pruébalos durante unas semanas antes de decidir si merece la pena seguir con ellos.

Las herramientas de ahorro gratuitas, combinadas con un método flexible para ganar dinero, son la vía más rápida para conseguir un verdadero respiro financiero. Esta guía clasifica las siete opciones, con las cifras que hay detrás de cada una , para que puedas crear un conjunto de consejos para ahorrar dinero que realmente valgan la pena.

¿Son realmente realistas estos consejos para ahorrar dinero?

Estos consejos para ahorrar dinero son realistas, pero no en la misma medida. Una bonificación bancaria puntual funciona para casi cualquier persona con un sueldo, mientras que los ingresos continuos procedentes de trabajos esporádicos o del alquiler de un coche requieren tiempo libre o un activo que ya poseas.

El resultado que obtengas dependerá en gran medida de tu situación de partida. El tiempo libre te lleva hacia el trabajo por encargo; un activo que no utilices, como un coche, te lleva hacia los ingresos por alquiler; y una hora libre te lleva hacia las ganancias más rápidas y que requieren menos esfuerzo.

La mayoría de la gente no debería esperar que las siete opciones den resultados iguales, ni que lo hagan todas a la vez. Algunas exigen un compromiso real y continuo; otras solo necesitan un único paso de configuración y luego funcionan discretamente en segundo plano. Leer la letra pequeña de cada una antes de dedicarle tiempo es más importante que perseguir todas las opciones de la lista.

Esa distinción es, en realidad, la clave de los buenos consejos sobre finanzas personales: adaptar el método a lo que ya tienes, en lugar de dedicar tiempo o dinero a un método que no encaja en tu vida. Los inquilinos y cualquiera que no disponga de un coche de repuesto deberían optar primero por las opciones gratuitas que solo requieren configuración, y una bonificación bancaria es una de las formas de ganar dinero en una hora si solo necesitas dinero en efectivo antes de que acabe el día.

7 formas reales de poner en práctica estos consejos para ahorrar dinero

Convertir los consejos para ahorrar dinero en dinero real se reduce a elegir métodos que se adapten a tu vida real, en lugar de perseguir todas las tendencias a la vez. Las siete opciones que se indican a continuación abarcan bonificaciones bancarias gratuitas, la acumulación de reembolsos y los trabajos esporádicos, cada una de ellas una forma genuina de ahorrar y ganar dinero extra sin tener que hacer conjeturas.

1. Solicita un bono por abrir una cuenta bancaria

De entre todos los consejos para ahorrar dinero, este es el que menos imaginación requiere: abre una cuenta, desvía tu nómina y llévate 400 dólares por un hábito que, de todos modos, ya ibas a tener. La bonificación de la cuenta «Total Checking» de Chase se abona una vez que recibas al menos 1.000 dólares en ingresos directos en un plazo de 90 días desde la apertura de la cuenta, sin necesidad de adquirir nuevas habilidades ni utilizar herramientas específicas.

Otros bancos ofrecen promociones similares si Chase no te convence. Citibank te da 325 dólares por dos ingresos directos que sumen un total de 3.000 dólares en ese mismo plazo de 90 días, y ambas ofertas siguen la misma regla básica: el ingreso debe proceder de una nómina o prestaciones reales, no de una transferencia entre tus propias cuentas.

La verdadera habilidad aquí no es conseguir la bonificación, sino conservarla. Cerrar la cuenta demasiado pronto, o antes de que finalice el periodo mínimo de apertura establecido por el banco, suele suponer perder por completo la bonificación. Cualquiera que cambie de banco por completo debería actualizar primero los pagos automáticos, ya que una sola factura impagada puede echar por tierra la ganancia con un solo error.

Para cualquiera que esté aprendiendo a ahorrar dinero rápidamente, una bonificación bancaria garantizada es lo más parecido al dinero gratis que se puede encontrar en el ámbito de las finanzas personales, siempre y cuando se lean las condiciones antes de darse de alta.

Bonificación de 400 $ por darse de alta Chase Total Checking 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Uno de los consejos más rápidos para ahorrar dinero y sacar provecho de ello: pagar 400 dólares a cambio de que te ingresen la nómina en esta cuenta. Ver oferta

2. Aumenta el reembolso con una extensión gratuita para el navegador

Este es uno de esos consejos para ahorrar dinero que no te exige nada más que instalar una extensión una vez y dejar que se ejecute en segundo plano. Rakuten paga al comprador medio entre 101 y 120 dólares al año a través de su «Big Fat Check» trimestral, simplemente por comprar cosas que ya tenías pensado comprar.

Si a esto le sumas las bonificaciones por registro y por recomendación, esa cifra asciende a entre 400 y 500 dólares al año. Los compradores online más asiduos que combinan varias aplicaciones de reembolso declaran ganar 1.200 dólares o más, aunque ese es el límite máximo, no una expectativa realista para un uso ocasional.

Los pagos se realizan trimestralmente una vez que tu saldo supera un pequeño mínimo de 5,01 dólares, mediante cheque, PayPal o puntos Bilt. La tienda de Rakuten en EE. UU. cuenta con una sólida valoración de 4 sobre 5 en decenas de miles de reseñas, un historial que la mayoría de las herramientas de reembolso no pueden igualar.

El único hábito que realmente determina si todo esto funciona es acordarse de activar la extensión antes de finalizar la compra. Si te saltas ese paso, no obtendrás nada por toda la compra, por muy válida que fuera. Entre los consejos de finanzas personales, este es uno de los pocos en los que lo más difícil es acordarse de dar un solo clic.

Reembolso pasivo gratuito Rakuten 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los consejos para ahorrar dinero más fáciles de poner en práctica, ya que te permite obtener entre 101 y más de 500 dólares al año en reembolsos. Únete a Rakuten

3. Haz entregas para DoorDash con un horario flexible

DoorDash parece ofrecer entre 15 y 30 dólares la hora sobre el papel, pero la cifra que realmente importa es la que acaba en tu cuenta una vez descontados la gasolina, el desgaste del vehículo y los impuestos por cuenta propia: más cerca de los 10 a 18 dólares la hora para la mayoría de los repartidores. Considerar la cifra anunciada como el salario neto es la forma más rápida de sentirse estafado por este consejo para ahorrar dinero.

La verdadera clave está en cuándo y cómo conduces. Los repartidores que se centran en las franjas horarias de mayor actividad —la hora punta, la hora de comer, la cena y las noches de fin de semana— y rechazan los pedidos de entre 2 y 4 dólares, que son poco rentables, ganan entre 22 y 28 dólares por hora, ya que rechazar los pedidos con propinas bajas deja margen para aquellos que realmente vale la pena aceptar. Los aspirantes solo necesitan un carné de conducir, su propio seguro y una verificación de antecedentes que suele completarse en una semana.

Hay dos hábitos que marcan la diferencia entre una tarifa por hora decente y una decepcionante. Aceptar todos los pedidos sin importar la remuneración hace que se pierdan los mejores, y no llevar un control del kilometraje acaba costando dinero de forma imperceptible a la hora de pagar los impuestos por cuenta propia. Para cualquiera que busque cómo ahorrar dinero rápidamente con un horario flexible, ser selectivo con los pedidos es más importante que acumular horas extra.

Remuneración flexible por encargo DoorDash 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un consejo flexible para ahorrar dinero dirigido a los repartidores, con el que se pueden ganar entre 10 y 28 dólares por hora, dependiendo del horario de trabajo. Solicitar empleo en Dash

4. Alquila tu coche en Turo

Un coche que se queda parado en la entrada de casa es una de las formas más ignoradas de ahorrar y ganar un dinero extra, y Turo convierte ese tiempo de inactividad en unos 10 489 dólares al año por coche, o unos 874 dólares al mes. Sin embargo, esa cifra es bruta, no es lo que realmente te queda en el bolsillo una vez descontados el combustible, el mantenimiento y la depreciación.

Lo que realmente determina tus ingresos netos es el plan de protección. Los anfitriones se quedan con el 60 % de los ingresos del viaje con la cobertura máxima, o con el 75 % con un plan que tiene una franquicia de 250 dólares, y además, de cada viaje se descuentan 50 dólares fijos en concepto de limpieza, más aproximadamente 0,45 dólares por milla recorrida. Los pagos se inician unos tres días laborables después de que finalice un viaje y tardan unos días más en abonarse en tu cuenta bancaria.

Elegir el plan del 60 % solo por la protección adicional, sin calcular lo que realmente cuesta ese reparto a lo largo de un año, es el error más común entre estos consejos para ahorrar dinero. Ignorar las normas de elegibilidad de Turo sobre la antigüedad, el kilometraje y el estado del coche antes de publicarlo es otro error que conviene evitar desde el principio.

Ingresos pasivos por alquiler de coches Turo 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Uno de los mejores consejos para ahorrar dinero destinados a propietarios de coches que ganan alrededor de 10.489 dólares brutos al año. Crear anuncio

5. Vende las tarjetas regalo que no quieras a cambio de dinero en efectivo

Las tarjetas regalo que se quedan sin usar en un cajón son dinero perdido, y CardCash las convierte de nuevo en dinero en efectivo a un valor que oscila entre el 60 % y el 85 % de su valor nominal, llegando en ocasiones hasta el 92 % en el caso de marcas muy demandadas. Es uno de los consejos más sencillos para ahorrar dinero que te ofrecemos aquí, ya que no hay que hacer nada más que utilizar una tarjeta que ya tienes.

La demanda de la marca es lo que realmente determina el importe que recibirás. Una tarjeta de Apple Store de 100 dólares se vendió recientemente por 77,50 dólares, mientras que una tarjeta de Microsoft de 100 dólares solo alcanzó los 60 dólares, a pesar de que ambas partían del mismo valor nominal. Los pagos se reciben en un plazo de uno a dos días laborables tras la aprobación, y la opción de una tarjeta Mastercard virtual instantánea evita por completo la espera a los vendedores que quieren dinero al instante.

Hay dos hábitos que evitan que esto resulte decepcionante para cualquiera. Esperar ofertas cercanas al valor nominal en tiendas especializadas o regionales genera expectativas poco realistas, ya que las grandes marcas suelen pagar más. Enviar una tarjeta física por correo sin seguimiento es el otro error, ya que una tarjeta perdida durante el envío supone, en el mejor de los casos, un retraso en el pago.

Entre los consejos de finanzas personales, este es especialmente bajo en riesgo: no estás invirtiendo tiempo ni dinero, solo estás convirtiendo un activo que ya habías olvidado que tenías.

Hasta el 92 % del valor nominal CardCash 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un consejo para ahorrar dinero sin ningún riesgo con las tarjetas regalo sin usar, pagando entre el 60 % y el 92 % de su valor nominal. Vende hoy mismo

6. Gana dinero realizando pruebas de usabilidad a través de UserTesting

UserTesting es la plataforma que mejor paga por tarea entre los consejos para ahorrar dinero basados en habilidades, ya que anuncia hasta 60 dólares por prueba, aunque la remuneración real por prueba oscila entre 10 y 120 dólares, y los participantes habituales afirman ganar entre 40 y 70 dólares al mes. La dificultad no radica en el trabajo en sí, sino en cumplir los requisitos para las pruebas, ya que las preguntas de selección filtran a los participantes según un perfil demográfico específico antes de cada una de ellas.

Para empezar, solo se necesita un dispositivo con micrófono que funcione y una cuenta de PayPal activa, aunque la tasa de aceptación para las pruebas en las que se cumple con los requisitos oscila entre el 15 % y el 25 %. El pago se ingresa en PayPal unos 14 días después de que se apruebe una prueba no moderada, o en el plazo de una semana en el caso de las sesiones moderadas, por lo que esta no es una opción para quien busque ahorrar dinero rápidamente hoy mismo.

El único hábito que determina si te aceptan o no es la prueba de práctica. Precipitarse al realizar la narración «pensar en voz alta» requerida es la principal razón por la que se rechazan las solicitudes, por lo que, en este caso, ir despacio y narrar con claridad es más importante que la velocidad.

Hasta 60 dólares por prueba UserTesting 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un consejo práctico para ahorrar dinero dirigido a los probadores, que pagan entre 10 y 120 dólares por prueba. Solicitar participación en la prueba

7. Encuestas y tareas con reembolso

Las encuestas remuneradas y las aplicaciones de reembolso se sitúan en la parte más baja de la escala de esfuerzo entre estos consejos para ahorrar dinero, y ese es precisamente el punto: los usuarios ocasionales ganan entre 20 y 50 dólares al mes, mientras que los usuarios diarios se acercan más a los 50-100 dólares, todo ello a cambio de unos minutos de tiempo libre aquí y allá. Nadie va a sustituir su sueldo por esto, pero son una auténtica puerta de entrada a formas de ahorrar y ganar dinero extra sin necesidad de aprender nada nuevo.

Swagbucks es una de las plataformas más consolidadas del sector: 100 SB equivalen a 1 dólar, los retiros a PayPal tienen un mínimo de unos 3 dólares y algunas tarjetas regalo se pueden canjear incluso antes. Merece la pena profundizar en cómo ganar dinero con Swagbucks una vez que domines los conceptos básicos y quieras sacar más partido a tu saldo.

El verdadero error no está en la aplicación, sino en la mentalidad. Considerar los ingresos por encuestas como una fuente de ingresos significativa, en lugar de como un pequeño extra que se suma a otros seis métodos mejores, lleva a perder horas persiguiendo tareas que, para empezar, nunca merecieron la pena.

Empieza a ganar dinero gratis Swagbucks 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Uno de los consejos más sencillos para ahorrar dinero que puedes poner en práctica hoy mismo: gana entre 20 y más de 100 dólares al mes por participar en encuestas y realizar tareas. Únete a Swagbucks

Comparativa de estos 7 métodos

A continuación se muestra una comparación del coste inicial y la rapidez de pago de estos siete consejos para ahorrar dinero.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Rango de ingresos realista Bonificación del banco Chase Gratis ~90 días + 15 días 400 $ únicos Reembolso de Rakuten Gratis Trimestral (mín. 5,01 $) De 101 a 500 $ o más al año Entrega con DoorDash Vehículo propio + seguro Tras una verificación de antecedentes de entre 5 y 7 días De 10 a 18 $/hora netos Alquiler de coches en Turo Coche propio + plan de protección De 6 a 8 días laborables por viaje ~10 489 dólares al año por coche (brutos) Tarjetas regalo CardCash Gratis (se necesitan tarjetas ya existentes) De 1 a 2 días laborables Entre el 60 % y el 92 % del valor nominal UserTesting Gratis De 7 a 14 días por prueba De 10 a 120 dólares por prueba Tareas de encuesta Gratis De forma continua (pago mínimo de 300 SB) De 20 a más de 100 dólares al mes

Además de estas siete, las aplicaciones que pagan por tareas diarias rápidas son una de las formas de ganar dinero con el móvil que vale la pena añadir a la lista una vez que ya estés poniendo en práctica uno o dos de estos consejos para ahorrar dinero. Encajan perfectamente en un conjunto más amplio de consejos de finanzas personales basados en tareas que se realizan desde el móvil y requieren poco esfuerzo.

Aumenta aún más tus ahorros con las aplicaciones de recompensas «jugar para ganar»

Las aplicaciones de recompensas «jugar para ganar» añaden una capa más a estos consejos para ahorrar dinero, con pagos que suelen oscilar entre 1 y 35 dólares por cada pago, a cambio de un esfuerzo casi nulo una vez instaladas. No sustituirán a ninguno de los métodos anteriores, pero se combinan perfectamente con todos ellos, ya que ninguno de los siete requiere exclusividad.

Para cualquiera que busque cómo ahorrar dinero rápidamente en cantidades pequeñas pero constantes, merece la pena echar un vistazo a los sencillos juegos «jugar para ganar» antes de sumergirse en la tabla que aparece a continuación: tres plataformas confirmadas con pagos mínimos reales y verificables, y sin coste de inscripción.

Aplicación Pago mínimo Precio de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

¿Listo para ganar dinero extra sin esfuerzo además de todo lo anterior? Únete a Snakzy gratis y empieza a canjear monedas por dinero en PayPal.

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Lo que no funciona

La mayoría de los consejos falsos para ahorrar dinero comparten una característica: te piden dinero o acceso a tu cuenta antes de pagarte nada. Todos los métodos mencionados anteriormente son gratuitos al principio, y ese simple detalle es la forma más rápida de detectar una estafa antes de que te cueste nada.

Aplicaciones de «reembolso» o «recompensas» con cuota inicial : una cuota de inscripción o una suscripción de pago antes de poder retirar dinero es, por sí sola, una señal de alarma. Los programas de recompensas auténticos, como Rakuten, Snakzy, BigCash y KashKick, nunca cobran por el dinero que ya has ganado.

: una cuota de inscripción o una suscripción de pago antes de poder retirar dinero es, por sí sola, una señal de alarma. Los programas de recompensas auténticos, como Rakuten, Snakzy, BigCash y KashKick, nunca cobran por el dinero que ya has ganado. Alquilar un coche sin el seguro adecuado : prescindir de un plan de protección para ahorrarte un porcentaje en cada viaje supone cambiar un pequeño ahorro ahora por una responsabilidad personal real más adelante, y esa ecuación nunca sale a cuenta al propietario.

: prescindir de un plan de protección para ahorrarte un porcentaje en cada viaje supone cambiar un pequeño ahorro ahora por una responsabilidad personal real más adelante, y esa ecuación nunca sale a cuenta al propietario. «Fábricas» de encuestas que cobran por desbloquear tareas : una plataforma legítima te paga por tu tiempo, nunca te cobra por acceder a ella. Cualquier sitio web que pida un pago antes de mostrar encuestas remuneradas está vendiendo acceso, no una oportunidad.

: una plataforma legítima te paga por tu tiempo, nunca te cobra por acceder a ella. Cualquier sitio web que pida un pago antes de mostrar encuestas remuneradas está vendiendo acceso, no una oportunidad. Reventa de tarjetas regalo en anuncios clasificados de terceros no verificados: prescindir de un mercado contrastado para sacar un precio ligeramente mejor te deja sin ningún recurso si el comprador agota el saldo antes de pagar, lo que convierte una pequeña ganancia en una pérdida total.

Veredicto final sobre los consejos para ahorrar dinero

La forma más realista de aplicar estos consejos para ahorrar dinero es empezar poco a poco: aprovecha primero las ganancias gratuitas y puntuales, como la bonificación del banco Chase y el reembolso de Rakuten, antes de añadir un método basado en el tiempo o en los activos, como DoorDash o Turo. Combinar dos o tres de los siete consejos, en lugar de intentar aplicarlos todos a la vez, es lo que realmente marca la diferencia en uno o dos meses.

Una sola bonificación bancaria aporta 400 dólares en unos tres meses sin apenas esfuerzo; Rakuten añade una cantidad periódica más pequeña cada trimestre, y al combinarlo con Snakzy en segundo plano se suman unos cuantos dólares más a ambas, sin que ello suponga ningún tiempo adicional.

Los siete métodos anteriores, y no solo la elaboración de un presupuesto genérico, son los que realmente convierten los consejos para ahorrar dinero en dinero depositado en una cuenta bancaria.

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