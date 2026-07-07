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Si alguna vez te has preguntado Cómo conseguir «La Tierra Media: La Sombra de la Guerra» (Edición Definitiva) gratis Sin tener que recurrir a páginas de descargas poco fiables, esta guía te explica paso a paso el método que realmente funciona. La Tierra Media: La Sombra de la Guerra (Edición Definitiva)se encuentra en€49.99 on Vapor, lo cual supone un verdadero obstáculo para cualquiera que tenga una lista de deseos repleta. Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas que te permite ganar un Vapor consigue una tarjeta regalo completando ofertas en tu tiempo libre y, después, utilízala para comprar el juego.

Para que quede claro, esto no es piratería, ni una descarga pirateada, ni una página no oficial de «copias gratuitas». Esas opciones conllevan el riesgo de contraer malware, Vapor suspensiones de cuentas y ninguna licencia válida. El Snakzy El método consiste en un intercambio legal de tiempo por monedas que culmina con un verdadero Vapor compra. Esta guía abarca el juego completo, los precios, las plataformas, los requisitos del sistema, el En 5 pasos Snakzyproceso, unTejo opción de descuento, legalidad y preguntas frecuentes.

Información del juego Detalles Precio del juego 49,99 $ en Steam (mínimo histórico: ~7,49 $) Puntuación en Metacritic 80 de la crítica / 6,0 de los usuarios (muy positiva en Steam, 84 % de más de 30 000 reseñas) Género Acción, RPG, mundo abierto, hack and slash, tercera persona, sistema Némesis Desarrolladores Monolith Productions Editoriales Warner Bros. Interactive Entertainment Hora del cuento principal ~21 horas Duración del contenido principal + adicional ~40 horas Es hora de completar el juego al 100 % ~90 horas

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Cómo conseguir «La Tierra Media: La Sombra de la Guerra» (Edición Definitiva) gratis: descripción completa del juego

La Tierra Media: La Sombra de la Guerra (Edición Definitiva) es uno de los juegos de acción de mundo abierto más grandes ambientados en el El Señor de los Anillos universo. Contiene 80 en Metacritic (crítica)con unPuntuación de los usuarios: 6,0, yVaporquedan reseñasMuy positivo with 84% aprobación en todo Más de 30 000 críticas. Se calcula que la franquicia ha vendido Más de 5 millones de ejemplares, y la confianza de los jugadores se recuperó notablemente después de que Monolith Productions eliminara todas las microtransacciones en 2018.

Se trata del mismo estudio responsable de La Tierra Media: La sombra de Mordor, el2014 título que inventó el Sistema Némesis. La secuela amplía esa idea hasta convertirla en un completo nivel de estrategia en un mundo abierto, en el que los capitanes y jefes de guerra orcos recuerdan cada encuentro, desarrollan rivalidades y ascienden en el escalafón para controlar fortalezas. El Edición definitiva, publicado28 de agosto de 2018, incluye el juego básico junto con el La espada de Galadriel and La desolación de Mordor las expansiones de la historia, todos los paquetes de contenido de Tribe y el El poema de Ithildin conjunto de equipamiento legendario.

Juegas comoCintura, un guardabosques de Gondor que comparte cuerpo con el espectro de Celebrimbor, el Señor de los Elfos que forjó los Anillos de Poder. Juntos forjan un nuevo Anillo del Poder y formar un ejército de orcos para enfrentarse a Sauron. El combate se inspira en el Batman: Arkham serie, y el elemento de mundo abierto se inspira en Assassin’s Creed. Los aficionados a cualquiera de las dos se sentirán como en casa desde el primer momento.

¿Cuánto cuesta «La Tierra Media: La Sombra de la Guerra» (Edición Definitiva)?

La Tierra Media: La Sombra de la Guerra (Edición Definitiva)su precio de venta al público es de€49.99 on Vapor. El juego se ha rebajado considerablemente en casi todas las principales Vapor periodo de rebajas desde su lanzamiento, con un mínimo histórico en torno a ~85 %desactivado (aproximadamente€7.49), que suelen aparecer durante las rebajas de verano, otoño e invierno. Warner Bros. Interactive Entertainment también organiza promociones específicas de la editorial varias veces al año que a menudo incluyen el Edición definitiva con un corte más pronunciado.

Para quienes estén pendientes de una lista de deseos a la espera de que bajen los precios, el próximo periodo de rebajas probable es el Vapor Rebajas de verano a finales de junio, seguidas de rebajas temáticas a lo largo del año. Las Snakzy Este método prescinde por completo del precio en tiempo real, por lo que tu «coste» pasa a ser el tiempo que pasas en la aplicación, y no el dinero que sales de tu cuenta.

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Middle-earth: Shadow of War (Edición Definitiva) – Disponibilidad por plataformas

Plataforma Puntuación en Metacritic PC 80 (críticos) / 6,0 (usuarios) PS5 N/A (PS4: 81 según la crítica) Xbox N/A (Xbox One: 84 según la crítica) Interruptor N/A

La Tierra Media: La Sombra de la Guerra (Edición Definitiva) está disponible en PC (Vapor), PS4, yXbox One. PS5 and Xbox Series X|S Los propietarios pueden jugar gracias a la compatibilidad con versiones anteriores, y el PC Esta versión funciona bien en Steam Deck en la mayoría de los ajustes gráficos. El juego nunca se lanzó en Nintendo Switch. PorqueSnakzy Las recompensas suelen canjearse por un Vaportarjeta regalo, laPC versión a través de Vapor es el objetivo de compra natural para este método.

Requisitos del sistema de «La Tierra Media: La Sombra de la Guerra (Edición Definitiva)»

El juego funciona en LithTech, el motor propio de Monolith, y es más exigente que su predecesor. Un ordenador para juegos de gama media PC lo gestionará sin problemas, pero el setenta gigabytes El tamaño de la instalación y las texturas de alta resolución exigen más al hardware antiguo de lo que muchos esperan.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 7/8/10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits CPU Intel Core i5-2550K / AMD FX-4350 Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350 RAM Ocho gigabytes 12 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD Radeon HD 7950 NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480 Almacenamiento 70 GB de espacio disponible Se recomienda un SSD de 70 GB

Gama mediaPCs de los últimos cinco años debería alcanzar Mil ochocientos diez píxeles at sesenta fotogramas por segundo en el ajuste preestablecido recomendado. Un SSD Se recomienda encarecidamente para que las fortalezas se carguen más rápido, ya que la carga dinâmica del mundo abierto implica texturas pesadas y grandes concentraciones de orcos durante los asedios. También se necesita conexión a Internet de banda ancha para jugar en línea Sistema Némesiscaracterísticas.

Mecánicas de «La Tierra Media: La Sombra de la Guerra» (Edición Definitiva)

El bucle principal en La Tierra Media: La Sombra de la Guerra (Edición Definitiva) es un ritmo de tres niveles: encuentros de sigilo y combate con capitanes orcos, reclutamiento estratégico a través de la Sistema Némesis, y asedios a fortalezas en los que tu ejército tendrá mucho que hacer. Puedes marcar, reclutar, traicionar o matar a líderes orcos generados proceduralmente, cada uno con personalidades, puntos fuertes, miedos y rencores únicos. No hay dos partidas en las que aparezca la misma alineación de orcos.

El combate es fluido FreeFlow-combate cuerpo a cuerpo inspirado en el Arkham serie, mejorada con habilidades de los espectros. Puedes inmovilizar a los enemigos, controlar sus mentes en pleno combate, teletransportarte por el campo de batalla y convocar a tus seguidores orcos controlados como refuerzo. Cintura niveles a través de un extenso árbol de habilidades que abarca especializaciones en combate, ataque a distancia, sigilo, espectros y bestias de montar.

Intervalos de progresión cinco regiones de mundo abierto, desde el paisaje infernal y volcánico de Gorgoroth hasta las cumbres heladas de Seregost. Cada región cuenta con su propia tribu de orcos, con una estética única, múltiples fortalezas que conquistar y actividades secundarias como la búsqueda de artefactos gondorianos y las visiones de Shelob. Las partidas en las que se busca completar todo el contenido llevan ~90 horas, mientras que la ruta crítica se sitúa en torno a ~21 horas. La rejugabilidad es real porque el Sistema Némesis genera nuevos rivales en cada partida.

Middle-earth: Shadow of War (Edición Definitiva): Características principales

✅ Ampliación del sistema Nemesis: Los orcos recuerdan cada encuentro, entablan rivalidades, traicionan a sus aliados, te tienden emboscadas en el mundo abierto y ascienden en la jerarquía hasta convertirse en señores de las fortalezas.

✅ Asedio y conquista de una fortaleza: Recluta capitanes orcos para tu ejército, asígnalos como líderes de asalto y, a continuación, lidera asedios a gran escala contra fortalezas con bestias de asedio, zapadores y tus jefes de guerra sometidos.

✅ Edición definitiva con todos los contenidos descargables: Incluye elLa espada de Galadriel and La desolación de Mordor las expansiones de la historia, todas las expansiones de Tribe y la El poema de Ithildin un conjunto de equipamiento legendario, del que se han eliminado definitivamente todas las microtransacciones.

✅ Cinco regiones de mundo abierto: Explora los diversos entornos de la Tierra Media, desde el volcánico Gorgoroth hasta las cumbres heladas de Seregost, cada una con tribus de orcos, fauna y diseños de fortalezas únicos.

✅ Combate al estilo Arkham con poderes espectrales: El fluidoFreeFlowEl sistema de combate, inspirado en…, se ha mejorado con CelebrimborLas habilidades de espectro de…, que te permiten paralizar a los enemigos, controlar sus mentes, teletransportarte por el campo de batalla y convocar seguidores en pleno combate.

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Cómo conseguir «La Tierra Media: La Sombra de la Guerra» (Edición Definitiva) gratis con Snakzy

Snakzy is Tejo«La aplicación gratuita de recompensas en iOS and Androidque da beneficiosVapor, PlayStation, Xbox, y tarjetas regalo de la Nintendo eShop a cambio de completar ofertas dentro de la aplicación. No se necesita tarjeta de crédito, ni suscripción, ni compra alguna. Lo que se intercambia es tiempo, no dinero: cada oferta te da monedas y, una vez que hayas acumulado suficientes, puedes canjearlas por una tarjeta regalo real de la misma cadena de suministro Tejose vende a diario.

A continuación te explicamos cómo conseguir La Tierra Media: La Sombra de la Guerra (Edición Definitiva) Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy: descárgate la aplicación gratis desde Google Play o la App Store y crea una cuenta gratuita en menos de 60 segundos. Explora el «offerwall»: abre la pestaña «Ganar» y elige las ofertas que se adapten a tu disponibilidad de tiempo, desde encuestas rápidas hasta instalaciones gratuitas de juegos, pasando por ofertas por hitos con una mayor remuneración. Completar ofertas y acumular monedas: cada oferta completada te da monedas que se añaden a tu Snakzy monedero, así que ahorra un poco durante el trayecto al trabajo o mientras ves la tele para alcanzar el €49.99 alcanzar el umbral más rápido. Canjea tus monedas por una tarjeta regalo de Steam Wallet: una vez que tu saldo supere el €35 Para conocer el importe mínimo de retirada, ve a «Recompensas» y selecciona una Vapor Tarjeta de cartera. La €50 portadas de las confesiones religiosas La Tierra Media: La Sombra de la Guerra (Edición Definitiva) with €0.01lo que sobra. Compra «Middle-earth: Shadow of War (Edición Definitiva)» en Steam: canjea el código de la tarjeta regalo en tu Vapor Accede a tu monedero, busca el juego y finaliza la compra.

Un consejo Bonificación de bienvenida disponible al registrarte: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

El umbral mínimo para retirar fondos es de 35 dólares. Necesitas tener, como mínimo, este saldo para poder realizar el retiro.

La mayoría de los usuarios obtienen un superávit superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región, así que consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 díasde instalarSnakzy. El€35 Sigue aplicándose el importe mínimo de retirada, y las tasas de ganancia dependen de las ofertas que estén activas en tu país en cada momento.

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No todos los lectores tienen tiempo para esperar a que Snakzy monedas que acumular. Algunos quieren La Tierra Media: La Sombra de la Guerra (Edición Definitiva) en su biblioteca esta noche. Tejo es una plataforma de confianza para la venta de claves de videojuegos con descuento, y la Edición definitiva Steam Key Global comienza actualmente desde 2,64 $, en comparación con la cifra oficial €49.99 Vapor precio. Eso equivale aproximadamente a 95% sobre el precio de venta al público, dependiendo del vendedor y de la región. La clave es disponer de una licencia válida y permanente que se canjee directamente en Vapor, igual que una compra normal en una tienda.

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Tejo Los precios varían en función de la disponibilidad del vendedor, así que comprueba el anuncio en tiempo real antes de finalizar la compra. El proceso es sencillo: elige un producto, paga y recibe una clave o un código de tarjeta regalo por correo electrónico. En las tres opciones, Snakzy (gratis, requiere tiempo), un Tejo clave de juego (con descuento, entrega inmediata) o un Tejo tarjeta regalo (añade saldo a la cartera para una Vapor (compra), el resultado final es la misma copia legítima de La Tierra Media: La Sombra de la Guerra (Edición Definitiva) vinculado a tu cuenta.

¿Es legal conseguir «Middle-earth: Shadow of War (Edición Definitiva)» gratis con Snakzy?

Sí, elSnakzyEl método es100 % legal. El proceso es sencillo: pasas un rato dentro del Snakzy En la aplicación, los anunciantes pagan Snakzy en cuanto a las finalizaciones, Snakzy te da créditos en monedas, y tú conviertes esas monedas en dinero real Vapor tarjeta regalo, y utilizas esa tarjeta para realizar una compra oficial de La Tierra Media: La Sombra de la Guerra (Edición Definitiva) on Vapor. El resultado es el mismo que si lo pagaras de tu propio bolsillo: una licencia permanente vinculada a tu Vapor cuenta, con acceso completo a las actualizaciones, los logros y las partidas guardadas en la nube.

Lo que nunca debes hacer es descargar La Tierra Media: La Sombra de la Guerra (Edición Definitiva) desde una página de descargas «gratuitas», un torrent o una versión pirateada. Esas vías son ilegales, infringen la licencia de Monolith Productions y Warner Bros. Interactive Entertainment, y conllevan riesgos reales. Las copias piratas suelen contener malware que pone en peligro tu PC, Vapor Si el DRM o el sistema antitrampas detectan una versión pirateada, se pueden aplicar bloqueos de cuenta, con lo que dejarás de poder jugar en línea o actualizar el juego. El estudio también pierde ingresos debido a la piratería, lo que influye directamente en la posibilidad de que se lancen secuelas o parches.

The Snakzy Este método es una forma legítima de jugar La Tierra Media: La Sombra de la Guerra (Edición Definitiva) sin gastar tu propio dinero. De esta forma, apoyas a Monolith Productions y, al mismo tiempo, mantienes intacto tu saldo bancario.

Mi opinión general sobre cómo conseguir «La Tierra Media: La Sombra de la Guerra (Edición Definitiva)» gratis

Para cualquiera que tenga una agenda muy apretada Vapor ya sea una lista de deseos o un presupuesto mensual ajustado para videojuegos, el Snakzy Este método es una de las opciones más limpias para La Tierra Media: La Sombra de la Guerra (Edición Definitiva). La recompensa es real: una Vaporpermiso de conducir, completoEdición definitiva Con todo el contenido de los paquetes DLC incluidos y sin ningún gasto adicional. La contrapartida es el tiempo. Prepárate para dedicar unas semanas a completar las misiones de forma ocasional hasta terminar el €49.99 límite, en función de las ofertas disponibles en tu país.

Para empezar, descarga Snakzy, busca una oferta con una alta rentabilidad que se ajuste a tus intereses, y ve aumentando tu saldo hasta alcanzar el €35 límite mínimo de retirada, y luego sigue hasta que tengas €50 para canjear por un Vapor tarjeta regalo. Compra el juego en Vapor y empieza a jugar. Para quien todavía tenga dudas Cómo conseguir «La Tierra Media: La Sombra de la Guerra» (Edición Definitiva) gratis, ese es el procedimiento completo: con una tarjeta regalo en la mano y el juego en tu biblioteca.

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