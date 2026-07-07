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Si has estado buscando cómo conseguir God of War: Ragnarök gratis, estás en el lugar adecuado. La epopeya nórdica de Sony cuenta con un €59.99pegatina puestaVapor, y el precio apenas ha variado desde que salió la versión para PC en Septiembre de 2024. La opción en la que confío es una aplicación gratuita: Snakzy. PagaVapor tarjetas regalo a cambio de completar ofertas dentro de la aplicación, de modo que puedas comprar el juego a su precio completo utilizando crédito de la tienda que no te ha costado ni un céntimo.

Esto esno es piratería, ni cracks, ni páginas de generadores de claves. Esas vías ofrecen auténticos riesgo de malware and Suspensiones de cuentas de Steam, y perjudican al equipo en Santa Monica Studio quien creó el juego. A continuación, repaso la descripción general completa del juego, el directo Vapor precio, disponibilidad de la plataforma, requisitos del sistema, los cinco pasos Snakzymétodo, unTejo una alternativa con descuento, la cuestión de la legalidad y una breve sección de preguntas frecuentes. Sigue leyendo.

Información del juego Detalles Precio del juego 59,99 $ (Steam). Precio mínimo histórico: ~40 % de descuento (≈ 35,99 $) Puntuación en Metacritic 92 (críticos) / 8,8 (usuarios) (PC); 94 (críticos) / 8,9 (usuarios) (PS5) Género Acción, Aventura, Mitología nórdica, Mundo abierto, Hack and Slash Desarrolladores Santa Monica Studio (en colaboración con Jetpack Interactive para la versión de PC) Editoriales PlayStation Publishing LLC / Sony Interactive Entertainment Hora del cuento principal ~26 horas Tiempo de juego principal + tiempo de descuento ~42 horas Es hora de completar el juego al 100 % ~63 horas

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Cómo conseguir «God of War: Ragnarök» gratis: descripción completa del juego

God of War: Ragnarök es uno de los más condecorados PlayStation exclusivas de los últimos tiempos. El PS5 esa versión consiguió un 94 en Metacriticcon unPuntuación de los usuarios: 8,9, mientras que elPC port revisado en 92 críticas and 8,8 usuarios. HayVapor, se sitúa enMuy positivo with 91%de más de35 000 opiniones. Sony lo confirmó como el el juego propio de PlayStation que más rápido se vendió en 2022, y las ventas totales en PS y PC ya superan 15 millones de ejemplares.

En cuanto al género, es un juego en tercera persona acción y aventura basado en la mitología nórdica, con un mundo abierto, un diseño con una trama muy elaborada y el intenso combate «hack-and-slash» por el que es conocida la serie. Santa Monica Studio se encargó de la compilación del núcleo, con Jetpack Interactive colaborando en el PC port. Llevo siguiendo este juego desde su 9 de noviembre de 2022 PS5lanzamiento. ElPCpublicado el19 de septiembre de 2024 fue el momento más Vapor Los jugadores por fin pudieron probarlo.

Para contextualizar el tono, God of War: Ragnarökse sitúa junto aGod of War (2018) como una continuación narrativa directa. Se establece una comparación con The Last of Us: Parte II por el ambicioso alcance de la secuela, y está a la altura Elden Ring en cuanto a la profundidad del combate. Si has jugado a alguno de ellos, ya sabes el listón que este juego está superando.

The PC El puerto también abre la puerta a frecuencias de fotogramas sin límite, Supermuestreo mediante aprendizaje profundo, yFSR es compatible, por lo que un equipo moderno de gama media puede superar al PS5 escaparate. Eso, junto con el €59.99 el precio de entrada, es la razón por la que el Snakzy El método que se describe a continuación resulta adecuado para los jugadores que quieren ahorrar.

¿Cuánto cuesta «God of War: Ragnarök»?

La corrienteVapor El precio de venta es de €59.99. Esa cifra se ha mantenido notablemente estable desde el Septiembre de 2024 PC lanzamiento. Los datos históricos de ventas indican que el descuento más importante ronda los 40 % de descuento, lo que hace que el juego se ralentice hasta aproximadamente €35.99durante los principalesVapor eventos de temporada. PlayStation El precio de la versión digital es el mismo que el de €59.99 en EE. UU., pasando a €79.99 en las tiendas de la UE.

Si estás buscando una oferta, VaporLas rebajas de verano, otoño e invierno de «» suelen ofrecer las mejores ofertas Santa Monica Studio descuentos. El problema está en el momento: esos periodos están separados por meses, y el límite máximo de descuento para un título propio de Sony es inferior al de los juegos de terceros con la misma antigüedad. El Snakzy Este método elude por completo el precio. Ganas un Vapor tarjeta regalo, y luego comprar a precio completo utilizando un crédito que aún no has pagado.

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Disponibilidad de «God of War: Ragnarök» en las distintas plataformas

Plataforma Puntuación en Metacritic PC 92 (críticos) / 8,8 (usuarios) PS5 94 (críticos) / 8,9 (usuarios) PS4 90 (críticos) / 8,6 (usuarios) Xbox N/A Interruptor N/A

God of War: Ragnarökfunciona enPC (Vapor and Epic Games Store), PS4, yPS5. HayNo habrá lanzamiento para Xbox ni Nintendo Switch, ya que Sony conserva el God of War serie como exclusiva propia. La PC Esta versión incluye toda la historia de Norse, con mejoras específicas para PC como frecuencia de fotogramas sin límite, Supermuestreo mediante aprendizaje profundo, yFSRapoyo. Dado queSnakzy las recompensas se convierten en Vapor tarjetas regalo, las PCversión enVapor es la opción que mejor se adapta a este método.

Requisitos del sistema para God of War: Ragnarök

The PC El puerto se basa en Santa Monica StudioEl motor personalizado de «…» se desarrolló a partir de God of War (2018), y requiere un SSD de 190 GB como mínimo. No hay opción de recurrir a un disco duro, así que asegúrate de que tu unidad de almacenamiento sea de estado sólido antes de realizar la instalación.

Componente Requisitos mínimos Requisito recomendado OS Windows 10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits Procesador Intel Core i5-4670K / AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 7 3700X Memoria 8 GB de RAM 16 GB de RAM Gráficos NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 DirectX Versión 12 Versión 12 Almacenamiento SSD de 190 GB SSD de 190 GB

Hardware de gama media de A partir de 2020 funciona sin problemas con los ajustes mínimos. Los objetivos recomendados para cada nivel son 1440p, calidad alta a 60 FPS with Supermuestreo mediante aprendizaje profundo or FSR activada, lo que significa que un equipo moderno de gama media es suficiente para disfrutar del juego casi al máximo de sus PS5escaparate.

Mecánicas de God of War: Ragnarök

El bucle principal tiene Registros y su hijo adolescente Atreo recorriendo todos los Los nueve reinos de la mitología nórdica como el profetizado Ragnarök se acerca. Se alternan encuentros de combate, acertijos ambientales y misiones secundarias llamadas Regalos, y misiones de la historia que alternan entre la acción en tercera persona de Kratos y secuencias específicas Atreo secciones con su propio repertorio de movimientos. El hilo narrativo es Registrosenfrentándose aDios de la sabiduría y la guerra and Thormientras queAtreo se debate sobre su papel en la profecía.

El combate se basa en tres armas emblemáticas: la Hacha Leviatán, elCuchillas del Caos, y el nuevoLa lanza ebria. Cada arma tiene su propio árbol de habilidades, ranuras para ataques rúnicos y propiedades elementales (hielo, fuego, viento). A esto se suman técnicas de defensa con escudo, ataques de compañeros procedentes de Atreo y otros aliados, además de un sistema de equipamiento muy completo con conjuntos de armadura and encantamientos. Santa Monica Studio ha ampliado todos los sistemas del relanzamiento de 2018 en lugar de reinventarlos, lo que hace que los controles resulten familiares al tiempo que aumenta la profundidad del juego.

La progresión depende del reino. A medida que la historia avanza entre Midgard, Svartalfheim, Vanaheim, Alfheim, Muspelheim, Niflheim, Helheim, Asgard, yJötunheim. La época de los completistas de ~63 horas se consigue al completar todo el contenido opcional de cada reino, los jefes secundarios y las batallas contra las lápidas berserkers, uno de los ciclos de juego posteriores a la campaña más completos de la serie.

Ayudas opcionales durante el juego, entre las que se incluyen con el objetivo de ayudar and ajuste de la rampa de combate, se puede ajustar desde el menú. Esto hace que el juego resulte accesible para los principiantes sin restarle dificultad fase intermedia y final del combatepara los veteranos.

Características principales de God of War: Ragnarök

✅ Los nueve reinos se pueden explorar: Este es el primero God of War que te permite visitar todos los reinos de la mitología nórdica, desde las forjas de los enanos de Svartalfheim to Dios de la sabiduría y la guerra‘sAsgard, cada uno con sus propios escenarios e historias secundarias.

✅ Tres armas emblemáticas: ElHacha Leviatán and Cuchillas del Caos volver junto con el nuevo La lanza ebria, cada uno con árboles de habilidades únicos, ataques rúnicos y propiedades elementales que crean la experiencia más profunda God of War sistema de combate hasta la fecha.

✅ 94 en Metacritic para PS5: Uno de los videojuegos mejor valorados de esta generación, que iguala el éxito de crítica de su predecesor al tiempo que amplía todos los sistemas, tramas y mecánicas de combate.

✅ Secciones jugables con Atreus: Secciones de juego en solitario específicas para la etapa adolescente Atreo, con su propio estilo de combate, compañeros y misiones de la historia que dan pie a una narrativa con doble perspectiva.

✅ Más de 15 millones de ejemplares vendidos: PlayStation«el título propio más vendido de 2022», con el PC lo que ha supuesto una nueva oleada de compradores y un 91 % Vaporvaloración.

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Cómo conseguir «God of War: Ragnarök» gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas de Tejoque funciona enAndroid and iOS. El modelo es sencillo: completas ofertas dentro de la aplicación (instalaciones de juegos gratuitos, títulos casuales para móvil, encuestas breves, visualizaciones de vídeos) y ganas Snakzy monedas, y canjear esas monedas por tarjetas regalo del mercado, entre las que se incluyen Vapor, PlayStation, Xbox, yNintendo eShop. Sin tarjeta de crédito, sin suscripción, sin compra. A cambio de tu tiempo obtienes créditos que se convierten en un Vapor tarjeta regalo que puedes utilizar para God of War: Ragnarök a precio de venta al público.

A continuación te explicamos el proceso de cinco pasos para conseguir God of War: Ragnarökde forma gratuita utilizandoSnakzy:

Descargar Snakzy. Disponible de forma gratuita en iOS and Android, y el registro dura menos de 60 segundos. Explora las ofertas disponibles. Abre la pestaña «Ganar» y elige las ofertas que se adapten al tiempo del que dispones: encuestas rápidas, instalaciones gratuitas de aplicaciones o juegos para móvil más largos basados en hitos. Las ofertas y los pagos van cambiando, así que comprueba cuáles están disponibles en tu país. Completa las ofertas para ganar monedas. Cada tarea completada te da monedas que se suman a tu Snakzy Equilibrio. Apila unos cuantos mientras ves la tele o vas al trabajo para mejorar el equilibrio más rápido. Canjear monedas por una tarjeta regalo de Steam. En cuanto tu saldo supere el umbral, ve a la sección «Recompensas» y selecciona un Billetera de Steam de 50 dólares cartas. Eso abarca God of War: Ragnarök‘s€59.99precio con€40.01lo que sobra. Utiliza la tarjeta regalo para comprar «God of War: Ragnarök» en Steam. Introduce el código, busca el juego y finaliza la compra.

Un consejo Los nuevos usuarios reciben un Bono de bienvenida de 10 dólares Al registrarte, utilízalo para tu primera Vaportarjeta regalo.

Al registrarte, utilízalo para tu primera Vaportarjeta regalo. El umbral mínimo de retirada es de €35 , necesitas tener al menos este saldo para canjearlo.

, necesitas tener al menos este saldo para canjearlo. La mayoría de los usuarios consiguen un beneficio considerable, superior al precio del juego, tras unas cuantas ofertas por hitos.

Las ofertas y los pagos varían según la región; comprueba qué opciones hay disponibles en tu país antes de comprometerte.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 díasde instalarSnakzy. El€35 Se aplica un umbral mínimo de pago, y la disponibilidad de las ofertas varía según el país. Consulta la aplicación para ver qué ofertas están activas en tu región antes de empezar a esforzarte para conseguir el Vaportarjeta regalo.

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Consigue «God of War: Ragnarök» más barato con Eneba

No todos los lectores quieren dedicar un par de semanas a terminar Snakzy ofertas antes de iniciar el juego. Si prefieres elegir God of War: Ragnarökhoy,Tejo Es la plataforma que recomiendo. Oficial VaporEl precio es de€59.99. Tejo‘sClave de Steam actualmente está a la venta desde €58.61, lo que supone un ahorro de aproximadamente 2% en los resultados de búsqueda en tiempo real. El descuento en un título propio de Sony siempre es reducido, ya que Sony controla de cerca los aspectos clave de la distribución. Un ahorro real sigue siendo un ahorro real, y durante los periodos de rebajas Tejo las teclas suelen caer más allá de VaporEl descuento de temporada de «». La clave ofrece una licencia permanente, canjeables directamente en Vapor como cualquier compra normal.

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¿Es legal conseguir «God of War: Ragnarök» gratis con Snakzy?

Sí. ElSnakzyEl método es100 % legal. La mecánica es sencilla. SnakzyLos socios publicitarios de la aplicación pagan a esta por generar instalaciones de la aplicación, la finalización de encuestas y las visualizaciones de anuncios. Snakzy te reparte esos ingresos en forma de monedas, y tú canjeas las monedas por un Vapor tarjeta regalo, y realizas una compra oficial €59.99compra enVapor. La licencia de tu cuenta es idéntica a la que se compra con tarjeta de crédito. PlayStation Publishing LLC se le paga a través de la forma habitual Vapor participación en los ingresos, y Santa Monica Studioes compatible.

Lo que debes evitar son las páginas no oficiales de «descargas gratuitas», los torrents, los instaladores pirateados y las herramientas generadoras de claves. Esas son ilegal, tienen auténticos riesgo de malware para tu ordenador, y VaporEl sistema antitrampas de «» puede detectar versiones pirateadas y bloquear toda tu cuenta. Al final de ese camino no hay ningún derecho de propiedad legítimo, solo riesgos legales y la pérdida de todos los juegos que hayas comprado en esa misma cuenta.

Snakzy es una forma sencilla de hacerlo bien. Apoyas al desarrollador a través de una verdadera Vapor con la compra, te quedas con el dinero en el bolsillo y te vas con un permiso definitivo para el mismo Vapor una cuenta en la que ya confías.

Mi opinión general sobre cómo conseguir «God of War: Ragnarök» gratis

Si aún no te decides a comprar a precio completo un juego propio de Sony que rara vez ha tenido descuentos, esta guía es para ti. God of War: Ragnarökse encuentra en94 en Metacritic PS5 and 92 esPC with más de 15 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Se ganó su reputación a base de mucho esfuerzo, gracias a combates reñidos, una emotiva trama de inspiración nórdica y uno de los sistemas de acción y aventura más completos de la plataforma. No te lo pierdas por culpa de la €59.99 No poner esa pegatina sería una auténtica lástima.

Mis recomendaciones para los próximos pasos: descargar Snakzy, afirman losBono de bienvenida de 10 dólares, aprovecha las ofertas más ventajosas durante la primera semana y observa cómo tu saldo va aumentando hasta alcanzar el Tarjetas regalo de Steam de 50 dólares. Una vez que tengas la tarjeta, introduce el código y compra God of War: Ragnarök on Vapor, instalarla y poner en marcha la campaña. Una vez que tengas la tarjeta regalo en tu Vapormonedero,Cómo conseguir «God of War: Ragnarök» gratis deja de ser una pregunta y se convierte en una compra.

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Preguntas frecuentes