Reseña de Pragmata en 2026: una idea arriesgada que se convierte en algo especial

Tras años de prueba y error y mucha espera, la nueva IP de Capcom, un shooter de ciencia ficción en tercera persona, por fin está aquí, y con ella, este Pragmático Esta reseña pretende responder a la pregunta más importante. ¿Ha merecido la pena esperar seis años?

En el fondo de mi Pragmático En esta reseña, voy a analizar un juego que a primera vista puede parecer un poco genérico, sobre todo para los aficionados a los juegos de acción y aventura para un solo jugador. Da la impresión de ser algo a lo que la mayoría de nosotros ya hemos jugado antes, pero una vez que dejamos de lado los típicos tiroteos de ciencia ficción y al protagonista, con su aspecto de astronauta y su voluminoso traje, puedo asegurarles que este juego es no es unDead Spaceestafa.

Intentaré abarcarlo todo Pragmático que ofrece a sus jugadores. Las mecánicas de juego, cómo se combinan el hacking y los tiroteos (y sí, cuesta un poco acostumbrarse), y cómo se sostiene cada versión. Y, por supuesto, la dinámica entre Hugh y Diana, que es la el núcleo emocional de toda la experiencia.

Así que, si te has estado preguntando si comprarlo, esto PragmáticoEsta reseña te explicará con detalle qué funciona, qué no y, en definitiva, si Pragmático¿merece la pena?

En resumen: resumen de la reseña de Pragmata

Género Juego de acción y aventuras de ciencia ficción en tercera persona Circuito de ejercicios para el tronco Combate híbrido de piratería informática y disparos en tiempo real Su mayor punto fuerte Un sistema único de combate cuerpo a cuerpo y disparos Su mayor punto débil Repetición en la fase intermedia del juego + trama predecible Veredicto claro Una nueva propiedad intelectual muy sólida, que merece la pena probar Fecha de lanzamiento 17 de abril de 2026 Plataformas PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S, PC, Interruptor 2 Precio €59.99 Ideal para Jugadores que buscan una nueva experiencia de juego para un solo jugador

Reseña de Pragmata: Extraña, ingeniosa y sorprendentemente conmovedora

Antes de entrar en materia, dediquemos un momento a esto Pragmático reseña para hablar de en qué consiste el juego. A juego de ciencia ficción de disparos para un jugador con elementos que lo hacen sorprendentemente similar a algunos de los los mejores juegos de disparos en tercera persona en el sector, como Dead Space and Vanquish.

El protagonista, con su impresionante traje espacial y su vanguardista casco de ciencia ficción, lleva el parecido a otro nivel. Incluso con la mecánica de disparo y el escenario —un entorno altamente… una estación espacial futurista invadida por enemigos agresivos que hay que aniquilar: está a la altura de los grandes títulos de ciencia ficción en tercera persona.

Sin embargo, lo quePragmático no pretende ser otra experiencia oscura al estilo de Dark Souls ni nada por el estilo Death Stranding. No es un juego multijugador ni cooperativo, y solo ofrece un una campaña bastante lineal bajo el paraguas de un juego de disparos en tercera persona para un solo jugador. Ni más ni menos.

Ahora, pasemos a la trama. El juego gira en torno a Hugh Williams, un auditor de sistemas enviado a investigar una instalación de investigación lunar conocida como «The Cradle». Sin embargo, cuando él y su equipo entran en las instalaciones… todo está extrañamente silencioso y vacío.

Antes de que pueda comenzar ninguna investigación en serio, un terremoto imprevisto sacude toda la Luna y todos los miembros de la tripulación pierden la vida. Dejando a Hugh completamente solo.

Poco después, Hugh se encuentra con una androide que se presenta como D-I-0336-7. Como ese nombre resulta un poco largo, él la llama Diana, y a partir de ese momento los dos acaban formando una insólita pareja.

A medida que avanzan por el Cradle, descubren lo que ha ocurrido en la colonia de investigación y la tecnología más avanzada: el lunafilamento, una materia prima que se utiliza para imprimir en 3D casi todo lo necesario para que los humanos puedan vivir en la Luna. Esto explica por qué el Toda la base lunar cuenta con un impresionante conjunto de entornos impresos en 3D que lo hacen casi idéntico a la Tierra, es decir, laboratorios de investigación, bosques cubiertos e incluso Times Square.

Ahora que ya he resumido lo esencial de la historia en mi Pragmático reseña, déjame darte también una buena noticia. Capcom ofrece un Demostración gratuita para jugadores de todas las plataformas. Podrás jugar al primer capítulo para hacerte una idea de lo que ofrece realmente y valorar si te sientes cómodo con la mecánica de «hack-and-shoot».

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Jugabilidad y sistema de combate (ataque, dispara, pánico, y vuelta a empezar)

Aquí es donde mi Pragmático la reseña empieza a ponerse realmente interesante: el juego gira en torno a dos personajes principales que actúan como una sola unidad. Las mecánicas de combate son mucho más complejo que el típico juego de disparos.

A medida que avanzas, Hugh va teniendo acceso a una variedad de armas, la mayoría de las cuales se pueden mejorar con el tiempo. Además de las habituales pistolas, escopetas y armas más pesadas, hay algunas herramientas más singulares, como una una trampa en forma de cuerda capaz de atrapar y ralentizar a los enemigos. Además, cuenta con un propulsor a reacción que le permite desplazarse con mayor agilidad. Hasta aquí, todo parece bastante convencional.

Entonces entra en acción el sistema de piratería. Durante el combate, al apuntar a un enemigo, aparece una cuadrícula de piratería en un lateral de la pantalla, vinculada a Diana. Mientras sigues siendo atacado, tienes que moverte por esta cuadrícula en tiempo real. El objetivo es llegar al nodo verde, que deja al descubierto un punto débil del enemigo y permite a Hugh infligir un daño considerablemente mayor. Eso un ir y venir entre grabar y resolver un rompecabezas en movimiento es lo que define el juego.

Estas cuadrículas de piratería funcionan con nodos de distintos tipos, cada uno de los cuales influye en el combate. Tienes que llegar al nodo verde, pero puedes tocar otros nodos por el camino para aumentar (o, por consiguiente, reducir) tu eficacia en la batalla.

Color del nodo Tipo de nodo Efecto / Finalidad Verde Nodo de destino El nodo de destino al que debes llegar para completar la red de piratería. Azul Nodo de aumento de daño Aumenta el daño que infliges en combate cuando te atraviesas por él. Amarillo Nodo específico de batalla Ofrece efectos exclusivos para la batalla actual; los detalles se muestran en la pantalla de carga. Morado Nodo de habilidad especial Otorga habilidades especiales que se desbloquean utilizando la moneda del juego. Red Nodo defectuoso Hace que el hackeo falle y te obliga a reiniciar la secuencia de hackeo. Gris Nodo de obstáculo Aumenta la dificultad de la ruta de piratería sin ofrecer bonificaciones.

Aquí también hay cierta flexibilidad. Los nodos opcionales pueden proporcionar mejoras como un aumento del daño o aturdimientos más rápidos y, más adelante, desbloquearás un función de auto-hack para reducir la presión en los combates más largos. Pero para ello tendrás que sacrificar tu barra de ataque definitivo.

El hackeo tampoco se limita al combate. Los acertijos ambientales dependen en gran medida de él, ya sea para abrir puertas, activar ascensores o desactivar trampas. Estas secciones son más sencillas, pero tienen un límite de tiempo, lo que evita que parezcan meros rellenos.

Los enemigos también se van volviendo más fuertes con el tiempo. De hecho, los primeros combates pueden incluso resultar un poco aburridos para algunos jugadores veteranos. Pero cuanto más avanzan tus personajes principales, más fuertes se vuelven los grupos de enemigos. El juego empieza a introducir interferencias, cerraduras temporizadas, cuadrículas de varias capas e incluso ataques que hay que piratear y redirigir.

La situación se vuelve caótica, pero de una forma controlada y estratégica. Hugh no obtiene todos sus objetos y habilidades de golpe. Puedes ir desarrollando este tipo de combate poco a poco y decidir si quieres que la habilidad de piratería de Diana se encargue de todo el trabajo pesado o si prefieres centrarte solo en disparar. Y esta flexibilidad me pareció muy acertada durante mi Pragmáticoreseña; esevita que el bucle se quede obsoleto.

Tu estación de guardado, o centro de refugio, es igual de personalizable. Empieza como una base normal y, con el tiempo, se puede mejorar añadiendo más estaciones que la convierten en una base principal.

Los niveles también avanzan bastante bien. Puedes encontrar desafíos ocultos y misiones secundarias para desbloquear más habilidades y recursos, que luego se pueden usar para mejorar el daño y la armadura de Hugh, así como las habilidades de piratería de Diana. También hay unos 30 simulaciones en el aula de formación puedes jugar para conseguir recompensas tan refrescantes y encantadoras como el resto del juego.

Un aspecto que llama la atención es cómo se gestiona la muerte en el juego. En lugar de reaparecer cerca, te envían de vuelta al Refugio, lo que puede hacer que algunas secciones resulten más repetitivas de lo necesario. Esto refuerza el ciclo de juego, pero en la práctica no siempre resulta agradable. Sin embargo, dado que el combate es bastante dinámico y el Las modificaciones y las actualizaciones lo mantienen al día, esperemos que la mayoría de los jugadores no se desanimen.

En todo caso, esto Pragmático El crítico llega a la conclusión de que lo más sorprendente es lo rápido que el sistema empieza a resultar natural, sobre todo si tú Prueba primero la versión de prueba.

Los personajes y el alma del juego (el dúo que lo lleva todo)

My Pragmático La reseña deja muy claro que la premisa y la historia del juego son de lo más sencillas. La trama gira en torno a conceptos ya conocidos, como la negligencia corporativa, una IA rebelde que toma el control y los humanos que se enfrentan a las consecuencias de sus propias decisiones. Se inscribe plenamente en ese Dead Space carril, y nada que no hayamos visto antes. Lo que hace que funcione es el la relación entre Hugh y Diana.

Me encantan los protagonistas oscuros, atormentados y con aire de antihéroes tanto como a cualquiera, pero Hugh es un un protagonista sorprendentemente amable. Es tranquilo, paciente y nunca cae en ese arquetipo excesivamente brusco y emocionalmente cerrado. Da la sensación de tener los pies en la tierra y, lo que es más importante, resulta creíble. Desprende una energía constante, casi protectora, que hace que los momentos más tranquilos resulten mucho más impactantes.

Diana, por su parte, es sinceramente uno de los personajes jóvenes más entrañables de los videojuegos. Es expresiva, curiosa y bastante infantil, a pesar de ser un androide. Y, como a todos los niños humanos, le encanta dibujar y le interesa todo lo nuevo. Lo mejor de todo es que nunca resulta pesada.

Es ella relación entre padre e hija que realmente cala hondo entre los jugadores. Hugh lleva a Diana a cuestas durante todo el juego, y los dos colaboran para derrotar a los bots de IA rebeldes. Además, ella dibuja a Hugh con frecuencia, lo que demuestra lo unidos que están en realidad. Entre ellos se crea una especie de dinámica que algunos podrían incluso comparar con la de Joel y Ellie de The Last of Us.

Dicho esto, esto Pragmático Esta reseña tampoco pasa por alto los defectos narrativos. La trama resulta, en ocasiones, demasiado simple. El ritmo es bastante bueno, pero también es un poco predecible a veces. Ni siquiera los pocos giros argumentales que intentan introducir son nada del otro mundo. Además, el villano principal aparece tarde y no deja gran impresión. En otras palabras, el juego… los momentos emotivos parecen apresurados, y la construcción del mundo nunca alcanza la profundidad que podría haber tenido.

Aunque intento no desvelar nada en este Pragmático Según la reseña, hay una escena tras los créditos que nos deja entrever algo para el futuro. Plantea algo mucho más grande y ya ha suscitado debate en Internet. Además, el verdadero final solo se desbloquea tras completar el juego al 100 %, lo que sin duda aporta un cierre significativo para los jugadores dispuestos a darlo todo.

Y, para ser sincero, Capcom ha destacado por su narrativa centrada en los personajes. PrimeroResident Evil: Requiem junto a Grace y nuestro querido Leon Kennedy. Y ahoraPragmático ¿con ese dúo padre-hija tan enérgico?

¿Merece la pena Pragmata? Relación calidad-precio y rejugabilidad (¿Merece la pena? ¿O vale la pena esperar?)

Is Pragmático ¿Merece la pena? Esa es la gran pregunta que se plantea este Pragmáticoesa reseña intenta responder, sobre todo cuando se trata de un Juego de entre 10 y 15 horas de duración a un precio de 59,99 $.

Si vas con prisas y no te fijas en los detalles, solo verás más o menos Entre 9 y 10 horas de juego en la historia principal. Si vas a un ritmo más pausado y profundizas un poco más, llegarás a Entre 10 y 14 horas en una partida normal. Pero al repasar todos los sectores, despejando todos Simulaciones de formación, y la búsqueda de objetos coleccionables, puede alargar fácilmente la duración del juego hasta Más de 16 horas para los que quieren completarlo todo.

Y si de verdad lo quieres todo, es fácil ampliar la duración del juego hasta unas 20-25 horas o más intentando conseguir el Ciertofinal,Nueva partida plus, Lunático dificultad y tras el partido Señal desconocidamoda.

El punto clave que me gustaría destacar en mi Pragmático La conclusión es que el juego no pretende ser un juego de rol gigantesco de 40 horas. Se trata de una experiencia concisa y lineal con una historia sencilla que se ajusta más a la Remake de Dead Spaceo un clásicoResident Evilcampaña.

But lo que realmente justifica el precio del juego es su rejugabilidad. Además de 30 Simulaciones de formación puedes completar el juego para conseguir moneda de recompensa, materiales e incluso nuevos aspectos tanto para Diana como para Hugh; además, puedes conservar el progreso de los personajes y volver a jugar desde cero a través de Nueva partida+.

¿Qué significaNueva partida+ do? Modifica la ubicación de los enemigos y ofrece nuevo equipamiento, pero por lo demás solo te permite jugar con un poder desmesurado, con todas tus habilidades desbloqueadas, y aún así seguir jugando a un juego nuevo. Si quieres un poco más de desafío, prueba Lunático dificultad (aunque no se puede combinar con Nueva partida+).

También haySeñal desconocidamodo y unfinal verdadero para los que quieren completarlo todo, lo que ofrece a los jugadores un aliciente aún mayor para dominar el sistema de combate y explorar a fondo todo lo que el juego tiene que ofrecer.

Hay que tener en cuenta que Pragmáticono está enGame Pass or PS Plus desde el principio. Se trata de una compra completa y no incluye ninguna opción de suscripción.

Puede que no sea la experiencia más larga del mercado, pero quiero dejar bien claro en mi Pragmático reseña en la que se afirma que el juego vale lo que cuesta gracias a originalidad, rejugabilidad, y uno de los los sistemas de combate más creativos Capcom ha introducido en los últimos años.

Para quienes cuidan su presupuesto, eso podría suponer un pequeño problema. Pero la buena noticia es que Capcomjuegossuele bajar de precio con bastante rapidez. Según los patrones, podría caer un 30 % en unos meses y habrá descuentos aún mayores más adelante. Así que, si no tienes tanta prisa y puedes evitar los spoilers, quizá lo mejor sea esperar.

Pero sé que mi Pragmático La reseña también nos anima a jugar ahora mismo. El juego El lanzamiento fue un éxito rotundoy enseguida construyó un una comunidad muy activa. Por lo tanto, evitar esos molestos spoilers puede que no sea tan fácil como parece.

Si estás decidido a comprarlo, ten en cuenta que, a la hora de comparar la relación calidad-precio, Pragmático encajaría perfectamente con algunos de los el mejorResident Evil entradas del juego. Es más breve, pero está muy bien concebido y merece la pena vivirlo.

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Rendimiento de las plataformas y qué versión comprar (elige bien tu plataforma)

Antes de entrar en detalles sobre cómo funciona el juego en las distintas plataformas, quiero dejar una cosa clara. Todas las versiones de Pragmáticoson buenas, pero hay algunas diferencias que conviene conocer antes de decidirse por una. Ese suele ser el factor decisivo a la hora de elegir entre consola y PC, y mi PragmáticoEsta reseña debería ayudar a aclarar las cosas.

On PS5, Pragmáticoofrece a sus jugadores dos modos gráficos diferentes. Rendimiento Este modo ejecuta el juego a una 60 fps fluidos con una imagen 4K mejorada. Por supuesto, este modo conlleva ciertas reducciones visuales (muy mínimas), pero la estabilidad de los gráficos merece la pena. Resolución este modo añade trazado de rayos a los gráficos, pero se nota una caída notable de los fotogramas y algunos tirones ocasionales, lo que hace que sea más difícil recomendarlo. No es que no se pueda jugar, pero se nota la diferencia.

El juego también ofrece completoDualSenseapoyo, que es sólido pero no revolucionario. Cuenta con retroalimentación háptica e incluso una ligera implementación de gatillos adaptativos, pero no es muy impresionante (como se han quejado algunos usuarios). Si has venido aquí buscando un Pragmático PS5 En resumen, la respuesta es sencilla. Es fluida, fiable y la opción más segura para la mayoría de los jugadores, pero hay opciones mejores.

Dicho esto, si tienes acceso a PS5 Pro, sin duda es la mejor experiencia en consola para esto. A diferencia de PS5, donde puedes elegir entre el modo de rendimiento y el de fidelidad, el Pro Esta versión solo ofrece «un» modo con dos velocidades de fotogramas diferentes. Se obtiene un Imagen nítida en 4K a 60 fps con trazado de rayos está activada, y mantiene ese rendimiento de forma mucho más fiable. Y si tu configuración lo permite, puedes fácilmente aumenta los fps a 120. Pero la mayoría de los usuarios no sentirían realmente la necesidad de hacerlo, ya que ya se obtiene una una experiencia superior a 60 fps.

On Xbox Series X, la experiencia es muy parecido a PS5. Se obtiene4K mejorada, a 60 fps constantes in Rendimiento modo, y un modo de resolución opcional con las ventajas e inconvenientes habituales. Resumen rápido es compatible, lo cual es una ventaja adicional. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa: el juego no ofrece actualmente Juega en cualquier lugar soporte, así que comprarlo en Xbox no se transferirá al PC.

Aparte de eso, en general, desde un Pragmático Xbox Series X Desde el punto de vista de la reseña, esta versión del juego está bastante pulida y no es en absoluto una mala elección.

Xbox Series S, sin embargo, es donde las concesiones se hacen mucho más evidentes. Es se reproduce a una resolución nativa de 720p, escalado a 1440p, lo que hace que siga siendo jugable. Pero el Es imposible no darse cuenta de que la claridad ha disminuido que hace que el Serie S la versión para consola con peor aspecto gráfico.

Es en el PC donde el juego empieza por fin a desarrollar todo su potencial. La versión para PC del juego es, sin duda, la mejor si tienes el equipo necesario para respaldarlo. Y si estás leyendo esto como un Pragmático Reseña de PC: te diré exactamente por qué.

For EnvidiaUnidades de procesamiento gráfico, se dispone de la técnica de trazado de rutas, que puede hacer que todas las escenas adecuadas resulten muy impresionantes. Aunque se trata más bien de una demostración que de algo que deba estar activo en todo momento y, por desgracia, tiene un coste considerable. Incluso en tarjetas gráficas de gama alta, puede reducir el rendimiento en casi dos tercios, a cambio de ofrecer solo mejoras visuales modestas.

Por otro lado, el trazado de rayos estándar resulta mucho más práctico y eficiente en este caso. Está lo suficientemente optimizado como para que sea comparable con Resident Evil: Requiem… así que, una vez más, posiblemente sea la mejor opción para los usuarios de PC. Los usuarios de gama media-alta pueden incluso superar holgadamente los 120 fotogramas por segundo. Lo cual, sin duda, marcará una diferencia notable. Al iniciar el juego hay que pasar por un proceso único de compilación de shaders, pero una vez hecho esto, ya estás listo para jugar.

Si estás en un Configuración con 8 GB de VRAM, puede que te resulte un poco más exigente, pero desde luego no es nada que no se pueda manejar. Ajustar parámetros como la calidad de las texturas y la caché de sombras ayuda mucho a mantener la estabilidad.

Steam Deck El rendimiento se sitúa entre 30 y 40 fps con la configuración baja. Esse puede jugar, pero no es la forma ideal para disfrutar del juego.

En cuanto aInterruptor 2, es claramente la versión que más se resiente en cuanto a gráficos, con una resolución más baja y texturas menos definidas. Dicho esto, el rendimiento se mantiene sorprendentemente bien, y el apuntado giroscópico es un buen detalle para los jugadores que prefieren ese estilo.

En lo que respecta al debate entre el teclado y el mando, yo personalmente siempre me decanto por el teclado, por mucho tiempo que me lleve acostumbrarme a las combinaciones de teclas. Sin embargo, con Pragmático, tengo que decir que el El juego se disfruta más con un mando. La rejilla de piratería informática no es algo que se pueda dominar fácilmente con el teclado. Con un mando, la navegación resulta mucho más fluida, sobre todo en las jugadas de alta intensidad.

En general, los usuarios de PC son probablemente los que tienen más flexibilidad con este juego, y puedes coge unPragmáticoClave de Steam a un precio competitivo en Tejo, a menudo con descuentos disponibles en el momento del lanzamiento.

Reacción de la crítica y opinión del público (a la crítica le encantó, en su mayoría)

Pragmáticoha tenido una acogida bastante favorable por parte de la crítica, y mi Pragmático La reseña refleja ese sentimiento.

Metacriticlas puntuaciones se sitúan en86 a favorPS5, 88 para PC, 87 a favorXbox Series X, y88 paraInterruptor 2, mientras queOpenCriticpromedios87, con una valoración del 95 % de los críticos a favor. HaySteam, es incluso más fuerte que eso y tiene una puntuación superior al 94 %Abrumadoramente positivavaloracióndemás de 10 000 jugadores.

Al parecer, los distintos establecimientos también comparten esa opinión. IGNlo valora8/10. The Guardian – 4/5, Nintendo Life – 9/10, yGamingBolt le dio al juego una 9/10.

Lo que los críticos destacan constantemente es el combate dinámico y el diseño de personajes, que está tremendamente bien pensado. El El sistema de «ataque y disparo» resulta novedoso, elLa dinámica entre Hugh y Diana a nivel emocional, y en general La presentación está muy bien elaborada. Al mismo tiempo, la mayoría de las reseñas, incluida la mía, señalan los mismos inconvenientes. Se trata de un juego que no se arriesga con la historia, tiene un ritmo más ajustado hacia el final, ofrece una variedad de armas muy limitada y carece de un minimapa para los objetos coleccionables.

La mayoría de quienes han probado la demo y se han decidido a comprarlo están contentos, a pesar de las ocasionales críticas sobre la relación calidad-precio. Aparte de eso, es un juego muy bueno y uno de los Las nuevas propiedades intelectuales más destacadas de 2026. Justo detrásResident Evil: Requiemy antes deMonster Hunter Stories 3.

Estilo visual y presentación (tiene un aspecto estupendo, con algunos pequeños inconvenientes)

Visualmente, estoPragmático Una reseña debe reconocer lo que hay que reconocer… tiene una pinta increíble. Capcom’s Motor RE está haciendo un gran esfuerzo aquí y, en general, vale la pena.

Los entornos de Lunafilament son preciosos (y muy azules) y sorprendentemente variados. Además, Las animaciones faciales de los personajes se mantienen muy, muy bien, incluso en los momentos más tranquilos y con más diálogo. Hasta tal punto que algunas personas han llegado a describir los detalles de los personajes como un «valle inquietante». También ayuda que el La interfaz de usuario se mantiene clara y legible, lo cual cobra especial importancia cuando la trama de piratería informática empieza a entremezclarse con la acción.

Los enemigos tienen un aspecto lo suficientemente distinto como para que el juego no resulte repetitivo, y el diseño de sonido contribuye a crear el ambiente adecuado cuando el ritmo se ralentiza.

El principal problema es la navegación. No hay un minimapa para los objetos coleccionables, por lo que encontrarlos todo acaba resultando más tedioso de lo que debería. Y eso es algo sobre lo que la comunidad también se ha pronunciado con mucha claridad.

Mi veredicto general sobre Pragmata: ¡una idea audaz que da en el blanco!

Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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EstoPragmático La reseña se sitúa en un punto muy cómodo, justo donde cabría esperar que se situara una nueva IP. Las puntuaciones rondan los 85 puntos de manera sistemática, en todos los ámbitos.

Este año ya hemos tenido algunos lanzamientos fantásticos, desde Capcom por sí solo. Pero en el contexto actual, cuanto más «diferente» sea un juego, mejor será su acogida entre el público en general. Y por eso Pragmático funciona. Claro, la historia es sencilla y bastante lineal, pero la El combate de «ataque y disparo» no se parece a nada de lo que haya habido hasta ahora en 2026.

Y una vez que encaja, esa sensación impregna toda la experiencia a lo largo del juego. Además, la dinámica entre Hugh y Diana aporta más profundidad de la que cabría esperar, lo que ayuda a que la historia resulte convincente incluso cuando se decanta por la seguridad. También se beneficia de su enfoque conciso, en lugar de intentar abarcar más de lo que es capaz.

Dicho esto,Pragmáticono es perfecto. Todavía no termino de convencerme de que el villano aparezca tan tarde y no tenga mucho impacto. Además, la parte central puede resultar un poco repetitiva, y pequeños detalles como la falta de minimapa o el sistema de reaparición en el refugio pueden resultar molestos.

Otra cosa que me llamó la atención al intentar… El 100 % de los mapas como preparación para el Final verdadero es que tanto Hugh como Diana (sobre todo Diana) inician nuevas conversaciones al entrar en determinados lugares, incluso en aquellos que ya he visitado varias veces. Lo mismo ocurre cada vez que descubren nuevos REM (objetos coleccionables opcionales).

Por desgracia, fue entonces cuando descubrí que gran parte de los diálogos de este juego dependen del contexto y Te lo puedes perder si te apresuras a completar los objetivos principales. Esto puede afectar bastante a la profundidad del personaje de Hugh, teniendo en cuenta que apenas sabemos nada de él más allá de estos relatos de su pasado —que podrían pasarse por alto— y de cómo veía la Tierra la siempre curiosa Diana.

Aun así, creo sinceramente que este juego merece la pena, sobre todo si valoras las mecánicas novedosas y nunca vistas por encima de un diseño convencional. Desde el punto de vista técnico, aunque todas las versiones del juego son buenas, las mejores son PS5 Pro y un ordenador de gama alta. El resto, por supuesto, depende de ti.

PROS CONS ✅ Sistema de combate único ✅ Caracterización sólida ✅ GenialMotor REelementos visuales ✅ Estado de lanzamiento optimizado ✅ Configuraciones flexibles ❌ Un villano débil en las últimas fases de la partida ❌ No hay minimapa para los objetos coleccionables ❌ Hugh puede parecer un poco insustancial si te precipitas en el juego

Dejando a un lado las críticas, si tienes curiosidad por probarlo tú mismo, puedes hacerte con un Pragmatic Steam key en Eneba y hazte tu propia opinión.

Pragmático Da la sensación de que es el comienzo de algo realmente único. Hay una base sólida, y parece que Capcom tiene algo sobre lo que vale la pena seguir construyendo.

Ideal para: A los aficionados al modo para un jugador, Dead Space and Resident Evil veteranos, jugadores a los que les gustan las nuevas mecánicas y cualquiera que PS5 Pro o un ordenador potente.

Menos adecuado para: Los jugadores que quieran Más de 30 horas por ese precio, aquellos que esperan Game Pass or PS Plus, a quienes no les guste el hacking en tiempo real durante el combate, o a quienes prefieran juegos más abiertos.