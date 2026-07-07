Reseña de War Thunder en 2026: ¿sigue mereciendo la pena jugarlo?

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Encontrar a alguien honesto War Thunder Es raro encontrar una crítica que no se ande con rodeos, pero este gigantesco coloso militar requiere precisamente eso. Desde su lanzamiento en 2012, se ha convertido en uno de los juegos más complejos desde el punto de vista mecánico, más controvertidos y más jugados juegos de combate con vehículos del planeta.

DesarrolladorGaijin Entertainment ha creado algo verdaderamente único: un título que destaca por ser uno de los simuladores de vehículos militares más auténticos que se han creado jamás, y, sin embargo, es uno de los juegos F2P con una estrategia de monetización más agresiva en Vapor.

EstoWar Thunder Esta reseña del juego va más allá de las apariencias para evaluar el ecosistema actual del juego en 2026: pruebas de combate terrestre, aéreo y naval en PC, PS5, yXbox Series X|S.

Seamos realistas: la mayoría War Thunder Las reseñas o bien están desactualizadas, o bien son reseñas exclusivas para PC, o bien son resúmenes vagos del tipo «es divertido, pero hay que dedicarle muchas horas». Este análisis es diferente. Ofreceré un análisis detallado del rendimiento para los jugadores de consola, una sección específica para cada plataforma en la que Xbox aficionados, y una respuesta definitiva sobre si el modelo «free-to-play» es realmente viable hoy en día.

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Resumen de la reseña del juego War Thunder

Echemos un vistazo a la enorme magnitud de este auténtico gigante. Desarrollado por Gaijin Entertainment, War Thunder cayó ya en 2012 y ha ido evolucionando gracias a actualizaciones constantes desde entonces.

Hoy,Es un auténtico paraíso del juego multiplataforma que abarca el PC, PS4, PS5, Xbox One, yXbox Series X|S. Independientemente de la plataforma que elijas, te sumerges en un enorme grupo de emparejamiento unificado en el que las salas se crean al instante, incluso a las 3 de la madrugada.

¿Qué lo convierte en un candidato fascinante para un War Thunder Lo que más destaca de esta reseña del juego es su plantilla, absurda y casi agotadora. Estamos hablando de más de 2.500 vehículos reproducidos con todo detalle histórico desde los biplanos de entreguerras hasta el equipamiento militar de vanguardia de la era de 2026.

Tienes a tu disposición diez enormes árboles tecnológicos que explorar, entre los que se incluyen EE. UU., Alemania y la URSS, divididos en fuerzas terrestres, aéreas y navales. Cada rama se juega como si fuera un juego completamente diferentee, yExtranjero suele dar un giro radical al meta al introducir cosas como cazas polivalentes de rango IX de la quinta generación.

Con 95 millones de cuentas registradas y Vapor con cifras que superan sin problemas los 125 000 usuarios simultáneos, Sigue siendo, sin duda, el juego de tipo «sandbox» militar gratuito con más jugadores del planeta..

¿Es bueno War Thunder? Veredicto rápido

¿Es bueno War Thunder? Yo diría que sí, sin duda lo es, conseguir una sólida War Thunder puntuación de 7,4/10 por mi parte. En este momento, este juego se erige como uno de los títulos de combate con vehículos más complejos desde el punto de vista mecánico y con mayor densidad de vehículos del mercado, y Descargarlo no te costará ni un céntimo.

Lo realmente interesante es su una curva de aprendizaje brutal, combinada con un sistema de juego gratuito muy exigente que recompensa generosamente la paciencia a largo plazo frente a los gastos impulsivos. Si quieres saber cómo sobrevivir en el campo de batalla sin arruinarte, todo lo que necesitas saber lo encontrarás a continuación.

Gráficos y sonido de War Thunder: ¿qué tal se ve?

Visualmente, cualquier moderno War Thunder Esta reseña debe reconocer lo bien que se mantiene el juego gracias a Extranjero«se actualiza periódicamente» Díasmotor.Al subir los ajustes al máximo en el ordenador, se aprecia un nivel excepcional de detalle del vehículo – desde cada uno de los remaches hasta el desgaste realista y los patrones de camuflaje precisos.

La diversidad paisajística es igual de impresionante, que te llevará desde las heladas tundras árticas y las densas selvas hasta ciudades europeas devastadas por la guerra, con condiciones meteorológicas dinámicas y una iluminación que cambia según la hora del día.

Un consejo Si estás jugando en consola, prueba enseguida los controles deslizantes de audio. Te recomiendo encarecidamente que bajes el volumen de tu propio motor a un 30 % aproximadamente, mientras mantienes el «Volumen del motor de otros jugadores» al máximo: es como un auténtico truco para oír a los tanques enemigos que te flanquean antes de verlos.

Los jugadores de consola tampoco se quedan atrás; tanto la PS5 and Xbox Series X ofrece una resolución 4K increíblemente fluida a 60 fps, con una calidad de texturas que deja en evidencia a las generaciones anteriores de consolas.

El diseño de sonido es donde el juego realmente plasma el caos del campo de batalla. Oirás un sonido de motor distinto para cada vehículo; un Tiger I suena totalmente diferente a un M4 Sherman. Las explosiones, los disparos sucesivos de los cañones y el rugido de los motores de los aviones proporcionan una increíble percepción de la orientación, lo que supone una gran ventaja para cualquiera que utilice unos buenos auriculares.

Fuera del combate, la banda sonora también merece un reconocimiento. War ThunderLa partitura orquestal de «…» combina marchas militares, cuerdas cinematográficas y temas propios de cada país que refuerzan la atmósfera sin resultar molestos. La música se adapta bien tanto a los menús como a los combates, lo que contribuye a crear una sensación de grandeza y de peso histórico, al tiempo que permite que los sonidos del combate sigan siendo los protagonistas.

Tierra, aire y mar: tres juegos totalmente diferentes en uno

Creo queWar Thunder podría haberse dividido en tres juegos distintos. Las Fuerzas Terrestres, las Fuerzas Aéreas y las Fuerzas Navales tienen cada una sus propios árboles de investigación, índices de combate, progresión y curva de aprendizaje. Pasar de los tanques a los aviones, o de los combates aéreos a los acorazados, cambia por completo la forma de abordar una partida.

Por eso tampoco hay una única forma «óptima» de jugar. Tanto si te gustan los combates aéreos trepidantes, las batallas de tanques metódicas o los enfrentamientos navales más pausados, Cada rama ofrece una experiencia única, con sus propios puntos fuertes, puntos débiles y una comunidad de jugadores fiel..

Si has jugado a otros títulos, verás que esta configuración lo convierte en un serio rival incluso frente a los los mejores juegos de guerra o las franquicias tradicionales de combate con vehículos que hay en el mercado.

Fuerzas terrestres: el mejor punto de partida

La mayoría de los jugadores empiezan por «Fuerzas terrestres», y cualquier persona honestaWar Thunder La reseña tiene que decirte Este es tu mejor punto de partida. Cada disparo se rige por las leyes de la física, por lo que el tipo de proyectil, el ángulo de impacto y el grosor del blindaje determinan si el proyectil penetra o rebota sin causar daño alguno.

La gama abarca desde los carros ligeros de la Segunda Guerra Mundial hasta los carros de combate principales (MBT) modernos, equipados con óptica térmica y sistemas de protección activa. La variedad es fantástica, pero las batallas de alto nivel son muy exigentes; Un solo disparo suele matarte, y reaparecer cuesta puntos de reaparición. Si estás sopesando las opciones, esto War Thunder vs World of Tanks Este análisis detalla cómo se comparan estas intensas mecánicas de los tanques.

Las Fuerzas Aéreas: donde todo comenzó

Las peleas de perros han sido, históricamente, el punto fuerte de War Thunder. El modo «Arcade» es rápido y accesible, mientras que el modo «Realista» exige una gestión adecuada de la energía, el cálculo de la ventaja y conocer el envolvente de vuelo de tu avión.

El modo simulador elimina el HUD, por lo que requiere una vista desde la cabina y un joystick. Cuando te engancha, no tiene nada que envidiar a los los mejores juegos de guerra gratuitos, ofreciendo la experiencia de combate aéreo más auténtica que existe. El inconveniente se nota en el nivel más alto, donde el bombardeo constante de misiles y los ascensos frecuentes hacen que el emparejamiento resulte más frustrante que táctico si te enfrentas a rivales más fuertes.

Fuerzas Navales: la joya oculta

Las Fuerzas Navales rara vez acaparan la atención en un War Thunder reseña de un juego, pero son Perfecto si te gusta un ritmo más pausado y estratégico. Las batallas incluyen buques costeros, destructores, cruceros y enormes acorazados, y en ellas prima el posicionamiento por encima de los reflejos rápidos.

Una gran ventaja es la menor densidad de jugadores; las colas son rápidas y las salas de espera se perciben mucho menos agobiantes que en Ground Forces. La contrapartida es un árbol de investigación naval más corto y menos desarrollado, lo que deja a algunas naciones con una gama de buques incompleta. Es una rama que se pasa por alto, pero sin duda es la más infravalorada.

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Modos de juego: Arcade, Realista o Simulador: ¿por cuál deberías empezar?

Uno de los mayores obstáculos con los que me encontré al principio fue averiguar dónde hacer cola. War Thunder divide sus partidas en tres niveles de dificultad totalmente distintos. A diferencia de otros juegos de combate en los que solo se ajusta la vida de los enemigos, aquí el cambio de modo altera de forma radical el manejo de los vehículos, el comportamiento de la física y las ayudas tácticas que aparecen en el HUD.

Esto cambia radicalmente la esencia del juego. Si estás intentando averiguar en qué medida War Thunder se adapta a tu estilo de juego, Elegir el punto de partida adecuado es fundamental para evitar la frustración inmediata.en el hangar.

Batallas de recreativos

Arcade es, sin duda, el mejor punto de partida para alguien que se inicia en esto por primera vez.. Tanto si estás echando un vistazo a un War Thunder Reseña de la PS5 o un War Thunder Xbox Si quieres saber cómo funcionan las adaptaciones para consola, este modo ofrece la experiencia más accesible con cualquier mando.

Tus tanques y aviones cuentan con mejoras, un manejo muy sencillo, sustituciones de tripulación más rápidas y un indicador de penetración codificado por colores que muestra exactamente dónde apuntar. Mientras que tus Punto de investigación las recompensas son menores, Su entorno de aprendizaje, increíblemente tolerante, lo convierte en el lugar ideal para divertirse durante las primeras 10 a 20 horas.

Batallas realistas

Aquí es donde la física semirrealista de los vehículos cobra todo su protagonismo. Despídete de los indicadores de puntería y de las etiquetas con los nombres de los enemigos; requiere la misma paciencia que necesitarías en el los mejores videojuegos de disparos tácticos.

Para destruir los tanques es necesario calcular manualmente la distancia, calcular con precisión los ángulos de flanqueo y conocer a fondo sus puntos débiles. Por su parte, los aviones pierden energía de forma realista al realizar giros, y si se tira demasiado fuerte del mando, el piloto puede perder completamente el conocimiento debido a las intensas fuerzas G.

La curva de aprendizaje se dispara, pero obtienes recompensas por emparejamiento y progresión mucho mejores. Esto lo convierte en el modo por excelencia en el que hay que centrarseen unWar Thunder Repásalo cuando domines los conceptos básicos.

Batallas en el simulador

El modo simulador es algo totalmente distinto, ya que elimina por completo el HUD y limita la vista a una perspectiva rígida, limitada exclusivamente a la cabina. Sin duda, es la experiencia más envolvente en todo esteWar Thunderreseña, pero también es el menos accesible.

Intentar un combate aéreo aquí es prácticamente… requiere un joystick específico o una configuración completa de periféricos HOTAS ni siquiera para seguir siendo competitivo frente a los veteranos. Curiosamente, no ofrece ninguna recompensa adicional significativa respecto a Realista modo, a pesar de su dificultad extrema.

Está diseñado exclusivamente para los auténticos entusiastas de la simulación que cuentan con hardware especializado., no es para alguien que busque el control táctico clásico que encontrarías en el mejorGuerra totaljuegos.

Mi recomendación: Empieza exclusivamente en Batallas de recreativos para aprender cómo funcionan los modelos modulares de daños en vehículos. Cuando te sientas seguro, da el salto a Combate realistas. Es en esa transición donde empieza el verdadero juego, y Es ahí donde la gran mayoría de los jugadores activos pasan su tiempo.

La curva de aprendizaje de War Thunder: ¿Es difícil iniciarse en el juego?

Voy a ser totalmente sincero: War Thunder tiene una de las curvas de aprendizaje más pronunciadas del sector de los juegos gratuitos. El enorme volumen de contenido resulta increíblemente abrumador para un principiante. Me refiero a 10 naciones, más de 2.500 vehículos inspirados en modelos históricos, tres ramas de combate totalmente independientes y enormes árboles de investigación individuales.

Es mucha información que asimilar, y los tutoriales básicos del juego solo cubren lo más esencial. como moverse y disparar, sin explicar en absoluto las mecánicas más complejas. No es de extrañar que los nuevos jugadores se sientan habitualmente completamente perdidos durante sus primeras partidas.

Si de verdad quieres sobrevivir a las primeras horas de la mañana, La forma más rápida de entrar es Arcade de las Fuerzas Terrestres. Los indicadores de penetración integrados te muestran exactamente dónde apuntar, el manejo del vehículo es sencillo y las partidas cortas te permiten aprender rápidamente de tus errores.

Te recomiendo encarecidamente que elijas una nación adecuada para principiantes, como EE. UU., Alemania o la URSS, y que te centres en una sola rama hasta que Rango III, yapoyándose en gran medida en la comunidad YouTube las guías y la wiki oficial.

Una nota rápida si estás leyendo esto y juegas en consola: navegar por esta interfaz de usuario tan recargada con un mando supone una dificultad añadida. Los menús estaban claramente diseñados para el ratón y el teclado., así que juega unas cuantas partidas para familiarizarte con la interfaz antes de decidir si el juego te gusta.

Reseña de War Thunder para PS5: rendimiento en consola y sensaciones de juego

En busca de una solución definitiva War Thunder PS5 Un análisis desde la perspectiva de las consolas revela que la mayor parte de la cobertura se centra exclusivamente en el PC. Es una pena, porque the PlayStation 5 El puerto no es, ni mucho menos, una cuestión secundaria.

En un estándarPS5, el juego ofrece una impresionante resolución fija de 4K a 60 fps. Si te has actualizado a la PS5 Pro, elLa experiencia alcanza los 120 Hz en 4K con un impresionante aumento del 45 % en el rendimiento gráfico rendimiento con frecuencias de fotogramas equivalentes.

Esta optimización excepcional hizo que uno de los más de 50 títulos mejorados compatibles con el PS5 Pro justo en el momento del lanzamiento.

La inmersión mejora considerablemente gracias a la DualSense mando. El juego utiliza de forma nativa la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos, lo que significa que El rugido del motor de un vehículo terrestre y las fuertes turbulencias de un avión se transmiten a tus manos con mucho más matiz. que los motores de vibración genéricos.

En lo que respecta al meta, Te encontrarás directamente en servidores multiplataforma con PC y Xboxjugadores. Aunque la interfaz se ha adaptado para un mando, navegar por los menús, que son increíblemente densos, es un auténtico una prueba de fuego en comparación con el PC.

Si en algún momento la disposición de los mandos te parece demasiado recargada, Basta con conectar un teclado y un ratón USB para tener una configuración clásica de PC lo que te ofrece el tipo de control de puntería preciso que cabría esperar de la Los mejores videojuegos de disparos en tercera persona.

Reseña de War Thunder para Xbox: rendimiento y características de la Serie X|S

Buscando un sitio específico War Thunder La reseña de Xbox revela que prácticamente no se producen fallos específicos de la consola. Vamos a solucionar eso analizando cómo se compara con una War Thunder PS5reseña.On Xbox Series X, el juego está a la altura del hardware de la competencia ofreciendo una resolución 4K nítida y estable a 60 fps.

Si estás jugando en el más compacto Xbox Series S, podrás disfrutar de una resolución de 1440p más que respetable sin renunciar a ese mismo objetivo de 60 fps fluidos. Independientemente del equipo que utilices, Jugarás en servidores totalmente multiplataforma junto a jugadores de PC y PlayStationpiloto.

Un consejo Aunque la mecánica de juego básica y el acceso al contenido son idénticos en todas las plataformas, los precios en la tienda para los contenidos premium Águilas reales puede variar según la red. No olvides consultar la tarifas con descuento en Tejo antes de hacerte con tu próximo paquete de inicio premium para ahorrarte algo de dinero extra.

El juego se puede descargar de forma totalmente gratuita directamente en la Microsoft Store. Aunque no forma parte de la rotación habitual del catálogo, ya que es un juego gratuito (F2P), puedes acceder a él fácilmente con cualquier juego principal Xbox Game Pass nivel. La mecánica de juego se adapta plenamente a la Xbox mando, utilizando exactamente el mismo diseño de interfaz de usuario denso que se encuentra en otras consolas.

Compatibilidad nativa «plug-and-play» con Xbox-mandos de vuelo compatibles como el Thrustmaster T.Flight transforma por completo el combate en una experiencia inmersiva desde la cabina de mando. En los mandos estándar, la configuración de botones durante la partida resulta increíblemente sensible, lo que permite a los jugadores de consola igualar fácilmente la precisión de los jugadores de PC.

El modelo F2P: ¿War Thunder es un juego de «pagar para ganar»?

Respuesta breve: War Thunder No es estrictamente un juego de «pagar para ganar», pero sí que se basa en gran medida en pagar-para-avanzar.

Puedes descargarlo todo gratis y, en teoría, desbloquear todos y cada uno de los vehículos simplemente jugando mucho. Sin embargo, el juego funciona con dos monedas distintas: – Leones de Plata obtenidos en los partidos, y Águilas reales comprado con dinero en efectivo.

Para ver cómo esWar Thunder Es ideal cuando acabas de empezar, o para descubrir algunas de las mecánicas más complejas de entre las Los mejores juegos sobre la Segunda Guerra Mundial, Las partidas de nivel bajo y medio (rangos I-V) son realmente divertidísimas sin tener que gastarte ni un céntimo.. La habilidad, el conocimiento del terreno y la familiaridad con el vehículo importan mucho más que lo que tengas en el bolsillo.

Donde el gasto de dinero tiene mayor repercusión es en la progresión. El tiempo premium y los vehículos premium aumentan significativamente Punto de investigación and León de Plata ganancias, lo que permite a los jugadores que pagan desbloquear nuevos vehículos mucho más rápido. Conseguir tanques y aviones modernos de primera categoría sin estas bonificaciones puede llevar cientos de horas..

Algunos vehículos premium son muy potentes y, en ocasiones, superan a sus homólogos del árbol tecnológico hasta que se introducen cambios de equilibrio, pero no son imbatibles de forma constante. La mayoría de las formaciones de nivel superior siguen basándose en vehículos obtenidos a través de los árboles de investigación habituales.

Si tu objetivo es disfrutar de la mecánica de juego principal, War Thunder es un juego gratuito viable. Si tu objetivo es acceder rápidamente al contenido de más alto nivel y jugar a él con regularidad, gastar dinero te proporciona una ventaja significativa en el avance, lo que hace que el juego «pagar para avanzar», en lugar de «pagar para ganar» en sentido estricto.

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Valoración y veredicto final de War Thunder: quién debería (y quién no debería) jugar

Gráficos y rendimiento 8/10: Impresionante con los ajustes al máximo. Ofrece 4K/60 fps en PS5 y Xbox Series X, y hasta 120 Hz en PS5 Pro.

Impresionante con los ajustes al máximo. Ofrece 4K/60 fps en PS5 y Xbox Series X, y hasta 120 Hz en PS5 Pro. Profundidad de juego: 9/10: Tres ramas de combate enormes y diferenciadas, y un sistema de seguimiento de daños estructurales basado en la física.

Tres ramas de combate enormes y diferenciadas, y un sistema de seguimiento de daños estructurales basado en la física. Contenido y durabilidad: 9/10: Más de 2.500 vehículos legendarios de 10 países de todo el mundo, respaldados por una década de actualizaciones constantes.

Más de 2.500 vehículos legendarios de 10 países de todo el mundo, respaldados por una década de actualizaciones constantes. Accesibilidad 5/10: Una curva de aprendizaje muy exigente. El modo Arcade sirve para equilibrar las cosas, pero la gran cantidad de mecánicas abruma fácilmente a los principiantes.

Una curva de aprendizaje muy exigente. El modo Arcade sirve para equilibrar las cosas, pero la gran cantidad de mecánicas abruma fácilmente a los principiantes. Modelo F2P / Puntuación: 6/10: Es realmente divertido en los niveles intermedios, pero la agotadora rutina del nivel superior de Modern te obliga a pagar.

Enebameter

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Consenso externo: OpenCritic 75/100 («Sólido»). Vapor En general, las opiniones se sitúan claramente en la categoría de «Mayoritariamente positivas».

El veredicto: ¿Estás listo para la puesta en marcha?

Deberías jugar si: Te apasionan los combates entre vehículos intensos y muy tácticos, y tienes la paciencia necesaria para aprender modelos de vuelo complejos y ángulos balísticos. También es perfecto si te encanta coleccionar vehículos a largo plazo y te conformas con jugar de forma ocasional en niveles intermedios muy competitivos de forma totalmente gratuita.

Te apasionan los combates entre vehículos intensos y muy tácticos, y tienes la paciencia necesaria para aprender modelos de vuelo complejos y ángulos balísticos. También es perfecto si te encanta coleccionar vehículos a largo plazo y te conformas con jugar de forma ocasional en niveles intermedios muy competitivos de forma totalmente gratuita. No deberías hacerlo si: O bien solo buscas un juego de disparos arcade rápido y desenfadado con el que relajarte, no estás dispuesto a pasar por un largo proceso de obtención de recursos, o esperas mantenerte competitivo pilotando aviones de sigilo modernos de primera categoría sin tener que rascarte el bolsillo.

En definitiva, la conclusión de este War Thunder La reseña es increíblemente sencilla: Este es, sin lugar a dudas, uno de los mejores juegos militares gratuitos que hay., siempre y cuando lo hagas con cabeza. Descárgalo, dedícate a jugar Arcade de las Fuerzas Terrestres durante cinco horas y comprueba si te engancha. No tiene nada que envidiar a los mejores títulos de combate con vehículos del mercado y se ha ganado a pulso su estatus de leyenda.

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