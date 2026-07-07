Reseña de «Heroes of Might and Magic: Olden Era» (2026): un auténtico regreso a sus orígenes

EstoHeroes of Might and Magic: La Era Antigua Esta reseña aborda el tan esperado regreso a la estrategia por turnos, la exploración 4X y las tácticas de fantasía, arraigadas en la época dorada de la serie.

Desarrollado porUnfrozen Studio, conocido porIratus: El Señor de los Muertos, y publicado por El caballo con capucha with Ubisoft en mi calidad de titular de la marca, La Era Antigua llega como la primera entrega de la serie principal en más de una década. Se estrenó en Acceso anticipado el 30 de abril de 2026, en todo Vapor and Microsoft Store, solo para PC, disponible desde el primer día en PC Game Pass a un precio habitual de unos 39,99 dólares .

Construido directamente sobre el Héroes de Might and Magic III fundación, esto Heroes of Might and Magic: La Era Antigua Acceso anticipado Esta reseña refleja un juego que ya da la sensación de estar pulido, aunque está claramente sin terminar.

La versión actual incluye seis facciones, la nueva Enfoque sistema de combate, el Law un mecánico de la ciudad y un primer acto de la campaña jugable, además de modos de escaramuza, multijugador, «hotseat» y un editor de mapas en fase beta.

Las primeras críticas son, en general, positivas, y los críticos la califican como la mejor Héroes récord en décadas. Acompáñame mientras analizo cómo funciona, qué aspectos funcionan bien, qué otros aún necesitan tiempo y quién debería lanzarse a probarlo ya.

En resumen: Reseña general de «Heroes of Might and Magic: La Era Antigua»

Género Estrategia de fantasía por turnos / 4X / batallas tácticas en cuadrículas hexagonales (sigue el Hearthstone: Héroes de la Tormentalinaje) Bucle principal Empieza con un héroe y una ciudad en Jadame → explora el mapa → lucha contra ejércitos neutrales y captura estructuras de recursos → construye ciudades y recluta unidades → participa en batallas por turnos en una cuadrícula hexagonal → empuña 4 escuelas de magia + Enfoque habilidades → superar a los rivales de IA para dominar el mapa Su mayor punto fuerte The primero verdaderoHearthstone: Héroes de la Tormenta sucesor dentro de 25 años. Características6 facciones distintas, profundonew Enfoque and Lawmecánica, yPC Game Pass acceso desde el primer día. A diferencia de la mayoría de Acceso anticipado los títulos, el editor de mapas, el modo «hotseat» y el modo multijugador en línea son todo ya está disponible Mayor punto débil Todavía esAcceso anticipado: De momento, solo está disponible el primer acto de la campaña, y elLa IA puede ser lenta. Todavía no es compatible con mandos, y el texto es muy pequeño en el Steam Deck, y el equilibrio de las partidas personalizadas aún necesita muchos ajustes Veredicto claro A una victoria aplastante para Hearthstone: Héroes de la Tormenta los puristas y los aficionados a los juegos de estrategia. Es una solución sólida como una roca Acceso anticipado empezar, y como está en PC Game Pass, los suscriptores pueden probarlo y juzgarlo por sí mismos sin gastarse ni un céntimo Fecha de lanzamiento Ya a la venta a partir del30 de abril de 2026, a través deVapor Acceso anticipado and Microsoft Store (Previa del partido). ElLa fecha de lanzamiento de la versión completa 1.0 aún está por confirmar. mientras los desarrolladores van perfeccionando la experiencia junto con la comunidad Plataformas Solo para PC (Vapor, Microsoft Store, PC Game Pass (vía «Game Preview»); Steam DeckestadoJugable(noVerificado) Precio Normalmente 39,99 $, pero estate atento a un descuento de lanzamiento (ahora mismo está a 29,99 $ esVaporhasta el 14 de mayo). Si eres unPC Game Pass Si eres suscriptor, puedes saltarte la compra por completo y jugar gratis. Ideal para Hearthstone: Héroes de la Tormenta veteranos; inactivos Héroes los aficionados que no acudieron Hearthstone: Héroes de Warcraft 5/6/7; aficionados a los juegos de estrategia por turnos; El caballo con capucha seguidores de la estrategia; PC Game Pass los suscriptores que quieran probar el Acceso anticipado sin riesgo para el Estado

EstoHoMM: La Era Antigua La reseña refleja un juego que ya da en el clavo en lo que hacía especial a la serie, aunque todavía no esté del todo pulido. El ciclo clásico se mantiene intacto: explorar el mapa, conseguir recursos, construir tu ciudad y ganar batallas decisivas en un tablero hexagonal donde el posicionamiento y el momento oportuno importan más que las cifras puras y duras.

Lo que llama la atención de inmediato es lo natural que resulta jugar. El Hearthstone: Héroes de la Tormenta Los cimientos son muy sólidos, pero el nuevo Enfoque and Law Estas mecánicas aportan una profundidad muy necesaria al combate y a la construcción de ciudades. Con seis facciones distintas y el editor de mapas ya disponible, la rejugabilidad está garantizada.

Si quieres lanzarte ya mismo, hazte con un Heroes of Might and Magic: La Era Antigua en Steam Key on Tejo es la opción más directa, mientras que los jugadores que quieran ahorrar pueden probarlo a través de la PC Game Passcentro.

Pero ten en cuenta que esto sigue siendo Acceso anticipado, con una campaña corta, un ritmo lento de la IA y la falta de funciones que faciliten la experiencia de juego. Por lo tanto, Es un regreso con confianza, pero que aún está en marcha..

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De vuelta a Jadame: una precuela con 25 años de tradición

Heroes of Might and Magic: La Era Antigua te lleva a Jadame, un continente del que se ha hablado mucho en la serie, pero que nunca se había explorado hasta ahora. Como precuela completa de la Hearthstone: Héroes de Warcraft En cuanto a la línea temporal, cuenta una historia nueva en lugar de volver sobre temas ya conocidos.

El primer acto de la campaña gira en torno a Gunnar, un señor supremo minotauro de Heroes of Might & Magic III HD, mientras investiga un misterioso fuego eterno que se extiende por toda la tierra y vuelve locos a sus habitantes. Junto a su reina, un dragón imponente, el viaje de Gunnar se desarrolla a lo largo de misiones creadas a mano y diseñadas para poner a prueba tu destreza táctica.

En esencia, esto es un juego de estrategia fantástica por turnos basado en el clásico ciclo de exploración y control de recursos. Te desplazas por el mapa con un número limitado de puntos, capturas minas estratégicas y participas en combates en un tablero hexagonal en los que la posición y el momento oportuno lo deciden todo.

No es un juego de estrategia en tiempo real como Age of Empires o una gran estrategia como Crusader Kings III; en cambio,se sitúa claramente a la altura de la Hearthstone: Héroes de la Tormentalinaje.

Unfrozen Studio se inspira en gran medida en ese legado, utilizando Hearthstone: Héroes de la Tormenta como base mecánica, mientras que la plantilla canaliza la energía diversa de Heroes of Might & Magic II: Gold, equilibrar los elementos emblemáticos con las identidades frescas de las facciones del terror cósmico.

Los críticos ya la están calificando como la mejor entrega desde el apogeo de la serie en 1999. ElAcceso anticipado La versión es sorprendentemente completa, con seis distintos Heroes of Might and Magic: La Era Antigua facciones: Templo, Arboleda, Mazmorra, Necrópolis, Cisma y Colmena, cada una con sus propias alineaciones y sinergias.

Con cuatro escuelas de magia, modo «hotseat» y un editor de mapas en fase beta, los cimientos son muy sólidos. Si el servicio gratuito Vapor Si la demo te convence, la mejor opción es una Vaportecla activadaTejoo unPC Game Passsuscripción.

Es hora de dominar el «hex»: vuelve el bucle clásico

La tensión fundamental de Heroes of Might and Magic: La Era Antigua es cómo logra equilibrar la legendaria profundidad de Hearthstone: Héroes de la Tormenta con las expectativas actuales en materia de estrategia. Empiezas cada partida con una sola ciudad y un único héroe, adentrándose en la niebla de guerra de Jadame con puntos de movimiento limitados por turno.

Cada paso es una decisión táctica: ¿te haces con una mina de oro para impulsar tu economía, o te lanzas a por una vivienda unifamiliar para reforzar tus filas? Los ejércitos neutrales custodian estos tesoros y se hacen más fuertes a medida que pasan las semanas. Si esperas demasiado, te superarán en tamaño, pero si atacas demasiado pronto, tu campaña podría acabar en una derrota humillante.

Construir imperios y derrotar ejércitos

La gestión de la ciudad es donde gastarás los recursos que tanto te ha costado ganar, como el oro y el mercurio, para mejorar el cuartel general de tu facción. Una novedad destacada es el sistema de leyes, que añade un nivel de estrategia deliberada más allá del esquema clásico. Al invertir en leyes específicas, Puedes orientar tu reino hacia el crecimiento económico o hacia el poderío militar, lo que hace que cada giro resulte impactante.

Cuando el acero se enfrenta al hueso, la acción se traslada a los emblemáticos campos de batalla de cuadrícula hexagonal donde la formación de las unidades, su posicionamiento y la sinergia son fundamentales. La innovación más destacada es el sistema «Focus», que permite a las unidades acumular recursos para activar habilidades activas, como cuando el «Graverobber» invoca refuerzos en pleno combate.

Logra un equilibrio perfecto entre lo clásico Hearthstone: Héroes de Warcraft las pilas y el experimentalismo impulsado por los héroes de Heroes of Might & Magic IV: Edición Completa. Si a eso le sumamos las cuatro escuelas de magia, hasta un simple esqueleto puede convertirse en un dios del campo de batalla con el apoyo adecuado.

Las seis facciones de Jadame

Cada una de las seis facciones iniciales ofrece una identidad táctica propia que refleja los momentos más destacados de la serie:

Templo : Caballeros acorazados y nobles grifos que destacan en defensa gracias a sus devastadoras cargas y sus contraataques múltiples.

: Caballeros acorazados y nobles grifos que destacan en defensa gracias a sus devastadoras cargas y sus contraataques múltiples. Grove : Espíritus elementales centrados en potentes sinergias mágicas relacionadas con la naturaleza.

: Espíritus elementales centrados en potentes sinergias mágicas relacionadas con la naturaleza. Mazmorra : El agresivo hogar de dragones, hidras y minotauros; esta facción ocupa un lugar central en el primer acto de la campaña.

: El agresivo hogar de dragones, hidras y minotauros; esta facción ocupa un lugar central en el primer acto de la campaña. Necrópolis : Legiones de muertos vivientes, como vampiros y liches, que absorben la vida para «ganar terreno» en las batallas resucitando a los guerreros caídos como esqueletos.

: Legiones de muertos vivientes, como vampiros y liches, que absorben la vida para «ganar terreno» en las batallas resucitando a los guerreros caídos como esqueletos. Cisma : Una nueva facción de terror cósmico formada por abominaciones sobrenaturales.

: Una nueva facción de terror cósmico formada por abominaciones sobrenaturales. Hive: La sexta facción, especializada en la mecánica insectoide del «enjambre» y en la rápida expansión en el campo de batalla.

La realidad del acceso anticipado

Aunque el combate está increíblemente bien pulido, hay que tener en cuenta que se trata de un Acceso anticipado inicio. A veces, la IA puede tardar unos cuantos meses del juego en convertirse realmente en una amenaza agresiva, y El equilibrio de las partidas personalizadas sigue siendo perfeccionado por Unfrozen Studio.

Solo un aviso: si tienes pensado jugar Heroes of Might and Magic: La Era Antiguaen tuSteam Deck, prepárate para algunos pequeños roces. Aunque funciona sin problemas a una velocidad de entre 40 y 60 fps, la falta de compatibilidad nativa con mandos significa que tendrás que usar los trackpads., y el tamaño reducido de la letra puede suponer un problema para algunos jugadores.

A pesar de estos contratiempos iniciales, Podría decirse que el bucle principal es el mejor que ha tenido la franquicia en los últimos veinte años. Tanto si utilizas el editor de mapas para crear desafíos como si te sumas al modo multijugador «hotseat», la magia de «solo una partida más» vuelve con toda su fuerza.

Primero la estrategia, luego la historia: un lienzo en constante evolución

Para ser totalmente sincero, Heroes of Might and Magic: La Era Antigua is un juego de estrategia, ante todo, y una experiencia narrativa, en segundo lugar. Aunque la campaña ofrece una trama coherente y una producción de gran calidad, esto no es Baldur’s Gate 3.

Los jugadores que busquen una narrativa fantástica al nivel de una novela deberían ajustar sus expectativas, ya que La historia, en este caso, sirve principalmente para impulsar la acción en la cuadrícula hexagonal.. En lugar de un recorrido lineal, la construcción del mundo destaca por su exploración no lineal.

Los mapas de la campaña sirven para rompecabezas a gran escala en los que la historia se va desarrollando a través de pistas del entorno y decisiones estratégicas sobre qué territorio liberar primero. Esta estructura constituye un retorno mecánico directo a la Héroes de Might and Magic III: Edición Completa estructura de la campaña, en la que tu avance en el mapa marca el ritmo de la trama.

Aunque críticos como Steam Deck HQ alabar el «»Un arte y unas voces magníficas«», que aparecen en las escenas cinemáticas semianimadas, es unAcceso anticipado el hecho de que no haya voces durante las misiones propiamente dichas.

Un nuevo espíritu para tierras ancestrales

La atmósfera del juego se caracteriza por su encanto vívido y pintado a manoque se encuentra enHeroes of Might & Magic II: Gold, lo que permite a cada uno de los Heroes of Might and Magic: La Era Antigua las facciones tienen una identidad cultural propia, en lugar de ser simplemente una lista de estadísticas.

Esta dirección artística es una elección deliberada; se aleja del estilo 3D genérico y crudo de los últimos años para adoptar un aspecto vibrante, el de una «ilustración en movimiento».

El Templo y el Bosque evocan a la perfección esa cálida nostalgia de la fantasía épica, mientras que la Mazmorra y la Necrópolis nos devuelven esas atmósferas oscuras y melancólicas que nos han obsesionado durante décadas. Sin embargo, lo que realmente destaca es el Cisma and Hive: su estética de terror cósmico y enjambres de insectos supone un auténtico soplo de aire fresco para la franquicia.

Ese estilo se traslada a los héroes, que actúan como tu punto de referencia en este mundo. Entre la búsqueda de artefactos que cambian las reglas del juego y la exploración en profundidad de los árboles de habilidades, La progresión al estilo de los juegos de rol hace que cada partida se sienta como tu propia historia..

Aunque las decisiones morales siguen siendo superficiales y, por ahora, no influyen demasiado en la trama, mi HoMM: La Era Antigua El análisis confirma Todos los elementos fundamentales de una gran epopeya fantástica están ahí.

¿Merece la pena «Heroes of Might and Magic: La Era Antigua»? La realidad y la relación calidad-precio del acceso anticipado

Decidir esHeroes of Might and Magic: La Era Antigua¿Merece la pena?Depende totalmente de tu tolerancia a Acceso anticipadofricción frente a tu ansia de una verdadera Hearthstone: Héroes de la Tormenta sucesor

A diferencia de muchos lanzamientos actuales, La Era Antigua ofrece una oportunidad única para acceder a una vivienda asequible: está disponible en PC Game Pass Primer día en el centro. Aproximadamente a las 10 $ al mes via Tejo, Un mes de servicio cuesta aproximadamente el 25 % de los 39,99 dólares. Vapor precio, lo que lo convierte en una prueba ideal y sin riesgos para los escépticos.

Elige tu camino hacia Jadame

Hay tres formas principales de empezar con esto Heroes of Might and Magic: La Era Antiguaperíodo de revisión:

Vapor compra directa (~39,99 $): Ideal para los veteranos empedernidos que saben que se hundirán Más de 50 horas en el juego. Serás propietario del título de forma permanente y recibirás todas las actualizaciones hasta el lanzamiento de la versión 1.0, y puedes comprarlo más barato a través deTejo‘sVaporlista de palabras clave. Microsoft Store / Xbox Game Pass Definitivo (~10-15 $ al mes): La opción más inteligente para los jugadores que cuidan su presupuesto. Tendrás acceso completo a la Previa del partido pruébalo para decidir si te conviene antes de comprometerte con uno definitivo Vaporclave.

Ten en cuenta quesoloGame Pass Ultimate and PC Game Pass Los niveles incluyen acceso desde el primer día; Game Pass Essential and Premium Se excluyen los suscriptores. Consulta el Xbox Game Pass plataforma para comparar planes o conseguirlo por 10 $ al mes via Tejo.

Espera a la versión 1.0: Si necesitas una campaña completa, una interfaz de usuario pulida y Steam Deck Correcciones en el escalado del texto: esperar a la versión completa es una estrategia válida, aunque por el momento no hay una fecha fijada.

Diversión y valor a largo plazo

La versión actual ofrece un contenido considerable: el primer acto de la campaña dura entre 5 y 10 horas, mientras que las escaramuzas y el modo multijugador pueden ofrecer fácilmente docenas de horas de juego.

DualShockers sugiere que los que quieren completarlo todo podrían encontrar más de 100 horasde la jugabilidad explorar el editor de mapas y las distintas configuraciones de héroes. Como esto Heroes of Might and Magic: La Era Antigua Acceso anticipadonotas de revisión, Este valor se amplía gracias al editor de mapas beta, una herramienta que mantuvo elHearthstone: Héroes de la Tormenta una comunidad que lleva 25 años en activo, y la reputación de la editorial en cuanto a la aplicación activa de parches El caballo con capucha.

Aunque hay quien prefiere esperar a que haya rebajas, el La prima del primer día es de solo unos 8-12 dólares. Para muchos, es un pequeño precio que hay que pagar para formar parte de la comunidad más activa durante la semana de lanzamiento, en la que se puede jugar en modo multijugador y compartir mapas.

Si aún tienes dudas, plantéate hacerte con Heroes of Might & Magic III Edición HD or Heroes of Might & Magic II: Gold for menos de 10 dólares para conocer las raíces del género antes de adentrarse en la nueva era.

Elegir tu plataforma: exclusividad para PC y rendimiento en consolas portátiles

Antes de entrar en los detalles técnicos del hardware de este Heroes of Might and Magic: La Era Antigua En esta reseña, me parece importante señalar que El juego es exclusivamente para PC y Xbox-solo en suAcceso anticipadolanzamiento. Los aficionados que vengan de Might & Magic Heroes VII Edición Completa verá que no Xbox, PS5, oNintendo Switchversiones deLa Era Antigua se han dado a conocer.

Además de eso, Mac and Linux no son compatibles oficialmente, aunqueLinux Los usuarios pueden encontrar una solución alternativa a través de Steam Deck’s Protoncompatibilidad.

Si solo juegas en consola, quizá te interese estar atento a los futuros anuncios sobre la hoja de ruta. De lo contrario, aquí tienes un resumen del rendimiento del juego en el hardware disponible.

Steam (la configuración básica recomendada)

Vapor es la plataforma por excelencia para la mayoría de los jugadores. Ofrece la comunidad más grande, actualizaciones automáticas periódicas y sincronización esencial de las partidas guardadas en la nube. Además, ofrece posibilidades de futuro Taller de Steam integración, lo que supondría una gran ventaja para la comunidad de usuarios del editor de mapas.

Si tienes pensado jugar Heroes of Might and Magic: La Era Antiguaen tuSteam Deck, elVapor Esta versión es la recomendada debido a que admite el guardado en la nube y acceso a configuraciones de trackpad creadas por la comunidad que subsanan la falta de compatibilidad nativa del juego con los mandos.

El juego, propiamente dicho es compatible con las relaciones de aspecto ultrapanorámicas 16:10 y 21:9, yVapor los jugadores pueden hacerse con La Era Antigua on Tejoa través de estoVaporlista de palabras clave, a menudo por debajo deVaporsu PVP.

Microsoft Store y PC Game Pass

Para aquellos que quieran evitar una inversión total de 39,99 dólares, el juego está disponible a través de la Microsoft Store and PC Game Pass (Previa del partido). El contenido es idéntico al de la Vaporversión, peroTenlo en cuenta: Microsoft Store los archivos guardados no se sincronizan con Vapor.

Game Pass Los suscriptores pueden conseguir un PC Game Pass suscripción en Tejo: a un precio habitual de aproximadamente 10 $ al mes, Esta es la forma más barata de probar el Acceso anticipado situación sin un compromiso importante.

Heroes of Might and Magic: La Era Antigua — Experiencia en Steam Deck

En elSteam Deck, el juego es actualmente clasificado como Jugable, pero noVerificado. Las pruebas muestran un unos respetables 40-60 fps en el modelo con pantalla LCD con ajustes de alta calidad, aunque al alejar la vista en el mapa puede producirse baja hasta los 30s.

Los principales obstáculos son la falta de compatibilidad nativa con mandos y la imposibilidad de ajustar el tamaño de la interfaz de usuario, lo que hace que el texto resulte bastante se ve pequeño en la pantalla de 7 pulgadas. Para disfrutar de la mejor experiencia, limita la velocidad de fotogramas a 30 fps y utiliza los paneles táctiles para controlar el cursor.

Descongelado probablemente añadiremos el escalado de la interfaz de usuario a la hoja de ruta, así que Cómpralo ya si no te importa entrecerrar los ojos, oespera, si que el texto sea 100 % legible es un factor decisivopara ti.

Otros dispositivos portátiles y requisitos

En dispositivos como el ROG Ally or Legion Go, las cosas se vuelven un poco más complicadas sin los trackpads, ya que Navegar por los menús con el cursor controlado por el joystick resulta bastante lento..

Si utilizas uno de esos, probablemente querrás conectarle un ratón y un teclado. La buena noticia es que los requisitos técnicos son muy flexibles: incluso un de-cinco-anosNVIDIA GTX 1650 puedo manejarlo sin problemas, manteniendo la accesibilidad, al igual que en las entregas clásicas de la serie.

Reacción del público: Acabando con el fantasma de HoMM7

Heroes of Might and Magic: La Era Antigua ha conseguido algo que los aficionados creían imposible: un auténtico regreso a los días de gloria de la serie’.

Caída11 años después del caótico Hearthstone: Héroes de la Tormenta, esta entrega ya ha superado con creces a su predecesora y, por fin, ha supuesto para la franquicia el regreso que los aficionados llevaban tanto tiempo esperando desde Heroes of Might & Magic V: Las tribus del Este. Los primeros comentarios ya lo califican como lo mejor que le ha pasado a la franquicia desde el legendario Heroes 3.

Puntuaciones globales y de la comunidad

Las primeras cifras apuntan a un consenso muy positivo:

Vapor Acceso anticipado : Un 91 % de opiniones positivas de entre más de 3.000 opiniones de los usuarios.

opiniones de los usuarios. Metascore (PC): Con excelentes puntuaciones en todos los ámbitos, incluida una 90 perfecto de Insider Gaming .

Con excelentes puntuaciones en todos los ámbitos, incluida una . Ventas:Aplastado250 000 ejemplares vendidos en las primeras 24 horas.

Reseña de «Heroes of Might and Magic: La Era Antigua» – El veredicto del crítico

Los expertos coinciden en que es todo un éxito y elogian cómoda en el clavo con elHeroes of Might & Magic IIIlinaje al tiempo que capta esa maravilla de la alta fantasía sin filtros de El martillo de las lunas 2.

Medios comoGamesRadar+ and ComicBook.com are me encanta el profundidad táctica del nuevo Law and Enfoquesistemas, mientras queDualShockers destaca la increíble cantidad de contenido y promete «bastante más de 100 horas«… de juego, incluso desde el primer día».

Por supuesto, sigue siendo Acceso anticipado. Prima Games and Steam Deck HQ han señalado que La campaña aún no ha pasado del primer acto., y la IA puede resultar un poco lenta en las partidas personalizadas. Los jugadores de consolas portátiles también están notando las consecuencias de la falta de escalabilidad de la interfaz de usuario y de compatibilidad nativa con los mandos.

A pesar de esos contratiempos, Este lanzamiento es un auténtico sueño para los veteranos que llevan décadas esperando a que la serie recupere el trono.

Imágenes y sonido: un regreso al arte de la alta fantasía

Heroes of Might and Magic: La Era Antigua se aleja del estilo 3D crudo de las últimas entregas y opta por un estilo vívido, propio de las ilustraciones de fantasía. Descongelado cita explícitamente el la estética vibrante y de cuento de hadas de Heroes of Might & Magic II: Gold como fuente de inspiración, creando «maravillosas ciudades de casas de muñecas» que parecen escenarios de figuras de acción épicas.

Para miHeroes of Might and Magic: La Era Antigua Al revisar, me di cuenta de que el En dos dimensiones y media mapa de aventuras Es muy gratificante explorarlo, ya que las seis facciones cuentan con identidades visuales bien diferenciadas y una gran claridad táctica en los campos de batalla con cuadrícula hexagonal.

La banda sonora orquestal destaca especialmente, combinando motivos nostálgicos con arreglos novedosos que hacen que cada fase de exploración resulte realmente épica.

A esto se suman unos efectos ambientales muy detallados, como las sombras cambiantes de la Necrópolis y la exuberante flora del Bosque, que asegurarse de que el mundo parezca vivo incluso cuando la acción se detenga para la planificación estratégica.

Mi valoración general de HoMM: La Era Antigua – El regreso que los aficionados esperaban

«Enebameter»

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Heroes of Might and Magic: La Era Antigua ya parece que el sucesor más auténtico de Hearthstone: Héroes de la Tormenta en más de 25 años. El bucle central es nítido, el Enfoque and Law Los sistemas aportan una profundidad significativa, y las seis facciones ofrecen una gran variedad. Incluso en Acceso anticipado, tiene ese toque de elegancia que se espera de un El caballo con capuchaTítulo.

Es difícil pasar por alto ese valor. Vapor es la mejor experiencia básica, mientras que la PC Game Pass Esta ruta es la mejor opción para empezar, ya que presenta un riesgo mínimo. Steam Deck Se puede jugar, aunque es un poco rudimentario, y no hay ninguna otra versión para consola.

PROS CONS ✅Los mejores héroes desde Hearthstone: Héroes de la Tormenta ✅El combate «Focus» aporta profundidad táctica ✅El sistema jurídico mejora la gestión municipal ✅Seis facciones distintas ✅FuerteEl martillo de las lunas 2imágenes inspiradas en… ✅Modo multijugador, modo «hotseat» y editor de mapas disponibles desde el lanzamiento ✅Primer díaPC Game Pass ✅Hoja de ruta de desarrollo activa ✅Hay una demo disponible ❌Acceso anticipado La campaña es breve ❌No es compatible con mandos ❌Texto pequeño enSteam Deck ❌Baja participación en la IA ❌El balance sigue en evolución ❌No hay versión para consola

Ideal para: Hearthstone: Héroes de la Tormenta veteranos, aficionados a los juegos de estrategia, Game Pass usuarios, grupos multijugador.

Hearthstone: Héroes de la Tormenta veteranos, aficionados a los juegos de estrategia, Game Pass usuarios, grupos multijugador. Menos adecuado para: Jugadores que solo juegan en consola, Steam Deck los usuarios a los que les cuesta leer letras pequeñas y los principiantes en el mundo de los juegos de estrategia, que deberían empezar por familiarizarse con los títulos más asequibles Heroes of Might & Magic III Edición HD.

Si estás listo para volver a sumergirte en Jadame, cogiendo unEl vapor de antañotecla activadaTejo es la mejor forma de asegurarte una plaza en la primera fase del meta. Para aquellos que aún no se han decidido, el PC Game Pass Hub ofrece una forma de iniciarse con poco riesgo para tantear el terreno antes de dar el paso.

La Era Antigua demuestra esta fórmula legendaria seguirá teniendo fuerza en 2026. Si todo va según lo previsto, la serie por fin ha encontrado a su verdadero sucesor.