Reseña de «007 First Light»: cuando una franquicia muy querida se une al desarrollador de videojuegos perfecto

Esto007: Primera luz Esta reseña la escribe alguien que creció viendo algunas películas de Bond protagonizadas por Brosnan y muchas más de Craig, siempre con la esperanza de que la larga sequía de videojuegos sobre el personaje llegara por fin a su fin con una adaptación de primera categoría, tal y como se merece.

¿La buena noticia tanto para los nuevos seguidores de Bond como para los de toda la vida? De verdad que creo que IO Interactive Con este juego han dado en el clavo. No solo nos han ofrecido un excelente juego de acción y aventuras en tercera persona, centrado en gran medida en el sigilo, sino también una visión novedosa y bien escrita de este espía genial, encantador y letal en sus inicios.

En cuanto a la acogida de la crítica, 007: Primera luz Las valoraciones fueron excelentes en todos los aspectos. El juego salió al mercado 27 de mayo de 2026 para PS5, Xbox Series X|S y PC, con excelentes puntuaciones en Metacritic de 88, 87 y 86, respectivamente. Según todos los indicadores y el consenso de la comunidad, este juego es IO Interactive«El lanzamiento mejor valorado de su historia». Eso dice mucho, teniendo en cuenta su plantilla.

My 007: Primera luz En esta reseña se analizará todolo que obtienes por un, hay que reconocerlo, el elevado precio inicial de 69,99 dólares – solo para ayudarte a decidir si el precio completo se ajusta a tu presupuesto para videojuegos, seas o no fan de 007.

TL;DR – Lo más destacado de mi reseña de «007: First Light»

Género Juego de acción y aventura de sigilo en tercera persona / thriller de espías Bucle principal Llegar al lugar → elegir la estrategia (sigilo / engaño / artilugios / tiroteo) → alcanzar el objetivo → evacuar y/o neutralizar Su mayor punto fuerte Resume a la perfección lo que debe ser un juego de James Bond: genial, fluido y con una sobriedad elegante. Mayor punto débil Los antagonistas resultan un poco decepcionantes en comparación con los villanos clásicos de Bond Veredicto claro Un comienzo fantástico para una futura serie que (esperemos) sea igual de impresionante Fecha de lanzamiento 27 de mayo de 2026 (acceso anticipado el 26 de mayo) Plataformas PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam + Epic + Microsoft Store) – Llegará a Switch 2 a finales del verano de 2026 Precio Edición estándar: €69.99Edición Deluxe: €79.99 Duración de la campaña / Tiempo a batir Entre ~15 y 35 horas (depende del estilo de juego y de la dificultad) Ideal para Los fans de James Bond, Hitman y Uncharted, y los amantes de los juegos de sigilo con una buena trama Game Pass No. Es necesario realizar una compra independiente en todas las plataformas. Modo Tacsim Modo de desafíos secundarios con situaciones de combate y sigilo, elementos cosméticos desbloqueables y tablas de clasificación

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Antes de ganarse el número: la historia de los orígenes de Bond

La historia comienza con James Bond, ya que un joven tripulante aéreo de la Marina Real, de 26 años, que sin quererlo acaba al frente de una operación secreta del MI6 tras salir como único superviviente de un accidente de helicóptero en Islandia.

Su heroísmo temerario e instintivo hace que enseguida llame la atención y sea reclutado para el programa Double-0 del MI6, recientemente reactivado, a lo que siguen unas secuencias de entrenamiento al estilo de las películas de acción que, de forma brillante, hacen las veces de fase tutorial del juego.

Estoprepara el terreno para un Bond sincero, pero muy propenso a saltarse las normas, y cometiendo el tipo de errores imprudentes que un veterano con experiencia nunca cometería.

The 007: Primera luz Patrick Gibson interpreta a James Bond. Me encantó su interpretación en Dexter: Original Sin, y, sinceramente, creo que es un masacradoEs una pena que la serie no tuviera más temporadas. Allí realmente clavo el papel de «adolescente socialmente torpe con un oscuro secreto», pero ¿y aquí? No queda ni rastro de ese asesino justiciero, tan torpe como entrañable y sediento de sangre.

Como cualquier gran actor, Patrick, por completo propiedad deel papel con la actitud desenfadada y arrogante de Bond gracias a las ingeniosas ocurrencias de los OG, su encanto magnético e incluso sus pequeños gestos (me encantan esos icónicos ajustes de los puños).

PERO, también nos ofreció algo que ni las películas, ni los videojuegos, ni las novelas nos habían dado nunca: un 007 improvisado, a veces demasiado seguro de sí mismo y menos cínico, al que aún le queda mucho por sacrificar antes de ganarse de verdad su número.

Este juego cuenta con una narrativa independiente que ha sido desarrollado íntegramente por IO Interactive, así que no hace falta haber visto ninguna película ni leído ningún libro para entenderlo. Ahora bien, puede que esto sea un poco decepcionante para los aficionados a los clásicos, pero os aseguro que se trata de lo más parecido a una historia de los orígenes de James Bond que se pueda imaginar, con una puntuación de 10 sobre 10.

Sin desvelar nada, Una cosa que, personalmente, me ha parecido un poco decepcionante son los «grandes villanos» del juego. Son bastante predecibles y están escritos de forma convencional en comparación con los que estoy acostumbrado a ver en las películas de Bond, pero, en realidad, probablemente sea solo porque es difícil estar a la altura de iconos tan polifacéticos como Le Chiffre y Raoul Silva.

El sigilo, los artilugios y la buena vieja licencia para matar

Esto007: Primera luz Esta reseña no estaría completa si no me extendiera en explicar exactamente por qué Creo que James Bond y IO Interactive son la pareja perfecta. Me refiero, por supuesto, a la experiencia de juego basada en el sigilo que los desarrolladores perfeccionaron y llevaron a un nivel superior Hitman títulos, que se encuentran entre los los juegos de sigilo más queridos de todos los tiempos. Es prácticamente fabricadopara una adaptación en videojuego de James Bond.

Todo el juego gira en torno a un diseño de mundo abierto asimétrico – una combinación de secuencias cinematográficas lineales y misiones de mundo abierto a lo largo de diez momentos clave de la historia. Es cierto que los niveles lineales de este juego parecían mucho más guionizados de lo que suele ser habitual en algunos de los mejorHitman juegos, pero, personalmente, creo que la variedad de formas en que se puede abordar una misión es suficiente para que me apetezca volver a jugar una o dos veces más.

The Hitman-adyacente007: Primera luz La mecánica de juego es bastante sencilla, pero, como era de esperar, ofrece una gran rejugabilidad si ya sabes cómo funciona. IO Interactive cocineros. Puedes utilizar disfraces, distraer a los guardias e incluso evitar por completo cualquier enfrentamiento si tienes la paciencia necesaria para ir avanzando poco a poco, de un caperuzo a otro.

IO Interactivetambién añadióuna mecánica de farol que te permite, literalmente, convencer a los enemigos para que te dejen pasar cuando tu tapadera falla. Acabé utilizándolo mucho para saltarme los puntos de control, solo para escuchar qué tipo de artimañas ingeniosas se le ocurrirían a Bond para salir de situaciones complicadas.

Además,La función de farol se integra de forma increíblemente natural con la función Q-Watch (te permite piratear dispositivos electrónicos Organismos de control(estilo) y el resto de artilugios que puedes utilizar para neutralizar tanto a las amenazas como a los ciudadanos, ya que tienen un número limitado de usos debido a los límites de los recursos coleccionables.

Para aquellos que todavía se preguntan: «¿Es 007: Primera luz «¿merece la pena?», si nos basamos únicamente en el tiempo de juego, también está el Taxi el modo «desafío», que te ofrece breves escenarios de combate y sigilo con clasificaciones en línea y elementos cosméticos desbloqueables para alargar tus horas de diversión.

Mantén los pies en la tierra en cuanto a la dificultad. Puedes elegir entre varios niveles de dificultad, pero el juego es No es precisamente una fantasía de poder del tipo «correr y disparar». Joder, ni siquiera te permitirán sacar la pistola si no tienes activa la «Licencia para matar» (que solo se activa si los enemigos se te echan encima con intención de matarte), así que, para empezar, no es posible jugar como un vagabundo asesino puro e intocable.

Jugué mi primera partida en el nivel de dificultad «Intended» (Normal) y me di cuenta de que, incluso en ese nivel, Bond tiende a morir increíblemente rápido si sales de tu refugio en el momento equivocado o, simplemente, eliges un lugar inadecuado para esconderte.

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¿Merece la pena la espera de 14 años para ver «007: First Light»?

Para que aquellos de vosotros que no tenéis ni idea de cuánto tiempo llevamos yo y muchos otros fans acérrimos de Bond esperando una adaptación fenomenal a videojuego como 007: Primera luz, aquí tienesuna tabla en la que se muestran todos James Bond juegos y sus fechas de lanzamiento:

Juego Año Plataformas ~Longitud Ideal para GoldenEye 007 1997 Nintendo 64, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ~7h Aficionados al modo multijugador, nostalgia 007: Fuego nocturno 2002 PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube, PC, Game Boy Advance ~7h Los aficionados a la acción clásica de Bond 007: Todo o nada 2004 PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube, Game Boy Advance ~9h Aficionados a las historias y al modo cooperativo Leyendas de 007 2012 PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, PC ~7h Solo para los que quieren completarlo todo 007: Primera luz 2026 PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2 (verano de 2026) ~entre 15 y 35 h Aficionados a las historias, aficionados al sigilo, nuevos seguidores de Bond

Ahora bien, no me malinterpretes, todas estas son juegos de suspense y espionaje muy sólidos(sobre todoGoldenEye 007) por el tiempo que nos han dedicado, pero solo podemos volver a jugar a los viejos juegos durante un tiempo limitado antes de acabar suplicando algo un poco más actualizadoen cuanto a los gráficos, la mecánica de juego y la profundidad narrativa.

Afortunadamente,007: Primera luz by IO Interactive no ha decepcionado en ninguno de estos aspectos. Es visualmente impresionante, funciona a la perfección y ofrece una experiencia de juego excelente, tal y como debe ser un juego de Bond perfecto. Incluso ha acabado siendo el segundo juego de James Bond mejor valorado de todos los tiempossolo por detrás deGoldenEye 007, que es un clásico casi mítico al que resulta prácticamente imposible desbancar.

Como probablemente ya te habrás dado cuenta, mi 007: Primera luz La puntuación es bastante alta, pero diría que se la ha ganado con creces. La verdad es que no me importa esperar un poco más (una locura, lo sé) solo para ver qué travesuras nos tiene preparadas nuestra nueva 007: Primera luz Lo que James Bond se las apañará para hacer en las próximas entregas, junto con su reparto secundario, igualmente cautivador.

Cómo se las arregló «007: First Light» por sí misma Bond Aesthetic

IO Interactive hace muchas cosas bien, pero Una de las cosas en las que destacan es en crear experiencias profundamente inmersivas y con múltiples capas, vivirentornos – sobre todo su secuencias de discotecas y raves muy aclamadas y llenas de energía donde la música, la iluminación y la densidad del público son simplemente…pico.

In Primera luz, han demostrado exactamente por qué la comunidad de jugadores tiene tan buena opinión de su diseño de niveles y ambientación, al ofrecernos otra misión en una discoteca que es todo un éxito. Cuenta con el respaldo de un Banda sonora dinámica de «Chase & Status» lo que va aumentando la tensión a medida que Bond se abre paso por la secuencia practicando parkour, coqueteando y enzarzándose en peleas a puñetazos.

Ahora bien —en mi opinión personal—, sigo pensando que mi favorita de todos los tiempos, Adele, interpretó la mejor canción principal de Bond de la historia, pero, madre mía, qué tema de apertura el de Lana Del Rey… Primera luz acércate y capta a la perfección ese misterioso ambiente de espías y noir con un toque ahumado. La verdad es que la banda sonora fue una auténtica delicia de principio a fin.. ¡No tengo ninguna queja!

Plataforma para revisores (PC) GPU AMD Radeon RX 9060XT de 16 GB CPU AMD Ryzen 5 5600G RAM Doble canal, 32 GB a 3600 MHz FPS medio (nativo – 1440p, Ultra) ~55 FPS FPS medio (escalado de calidad con AMD FSR — 1440p, Ultra) ~70 FPS ¿Generación de fotogramas? No disponible en tarjetas AMD.

Como puedes ver más arriba, esto 007: Primera luz Esta reseña es más bien una 007: Primera luz Más que nada, es una reseña para PC, ya que he jugado toda la partida en un equipo desequilibrado, de gama media-baja Equipo Rojo PC. Para los que tengan curiosidad por los aspectos técnicos, El juego funciona en IO Interactive«propia» Motor Glacier – y, según mi experiencia, su optimización en este aspecto es realmente impresionante para un título con esta fidelidad visual.

A pesar de la caída de entre el 10 % y el 20 % en los FPS que podría sufrir debido a mi APU obsoleta (sí, no la voy a cambiar hasta que los precios de los componentes bajen un poco más razonable), El juego tenía un aspecto realmente espectacular y funcionaba a la perfección.. Incluso cuando rechacé el Calidad de las texturas A efectos comparativos, seguía teniendo el aspecto que debe tener un auténtico título AAA.

En resumen: 007: Primera luz, según mi experiencia, estaba increíblemente optimizado. Pude jugarlo sin problemas a 1440p con los ajustes en «Ultra», sin necesidad de escalado ni generación de fotogramas. Mi única queja con respecto al juego, desde un punto de vista técnico, es que tiene No hay compatibilidad integrada con la generación de fotogramas para las tarjetas gráficas de AMD o Intel.

Para aquellos que jueguen en consola, 007: Primera luz aguanta bien en el PS5 también. Funciona en lo que parece ser el modo «Performance» de forma predeterminada, El juego mantiene unos sólidos 60 fps en todo momento, sin caídas apreciables. – Los gráficos son pulidos y nítidos, pero no son precisamente el tipo de espectáculo visual que te deja boquiabierto en plena misión.

Una queja legítima que merece la pena señalar: Los tiempos de carga tras morir y seleccionar «reintentar la misión» son notablemente largos, lo que resulta un poco molesto, ya que la dificultad del sigilo del juego hace que tengas que volver a intentarlo con bastante frecuencia. No es un factor decisivo, pero sí que rompe el ritmo en los peores momentos posibles.

007: Primera luz para Nintendo Switch 2: lo que sabemos

IO Interactive ha confirmado un Nintendo Switch 2 Llegada al puerto en el verano de 2026, aunque aún no se ha anunciado una fecha concreta. Se espera una experiencia similar a la del modo «Performance» de PS5, conSupermuestreo mediante aprendizaje profundoEs probable que el escalado de resolución sea el encargado de gestionar la mayor parte del trabajo relacionado con la resolución. La acción de espionaje con la consola en la mano suena genial sobre el papel; actualizaremos esta sección en cuanto la versión esté disponible.

¿Está «007: Primera luz» en Xbox Game Pass?

De –007: Primera luz no está disponible en Xbox Game Pass y no hay indicios de que eso vaya a cambiar a corto plazo. IO Interactive Ha confirmado que se trata de una compra independiente en todas las plataformas, por lo que aquí no hay ninguna opción de suscripción. Con un precio de 69,99 dólares para la Edición Estándar, es una inversión considerable, pero esta reseña sostiene que merece la pena.

007: Primera luz: edición estándar frente a edición de lujo. ¿Cuál deberías comprar?

Edición estándar Edición de lujo Precio €69.99 €79.99 Juego básico ✅ ✅ 4 conjuntos (El Día de los Muertos, Explorador del Desierto, El Ancla Silenciosa, El Operador Caballero) ❌ ✅ Aspecto de arma (Sello del agente) ❌ ✅ 4 fundas para gadgets (Paquete «Gleaming») ❌ ✅

Todo el contenido de la edición Deluxe es puramente estético; no ofrece ninguna ventaja en cuanto a la jugabilidad. La diferencia de 10 dólares es mínima, pero si vas a comprarlo después del lanzamiento, la edición estándar te ofrece la experiencia completa sin que se haya eliminado nada del juego en sí. Los extras de la edición Deluxe son un buen complemento, pero no son imprescindibles.

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Mi veredicto final: ¿merece la pena «007: Primera luz»?

Enebameter 9/10

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Para rematar esto 007: Primera luz Reseña: tengo que admitir que gastarme setenta dólares en un título poco conocido me pareció una apuesta bastante arriesgada en una época dominada por basura interminable, plagada de microtransacciones, y por franquicias que siguen siempre la misma fórmula. Pero, en mi opinión, IO Interactive ese precio está totalmente justificado ofreciendo una experiencia bien definida y cuidada que respeta tu inteligencia.

Creo que007: Primera luzLa jugabilidad funcionó a las mil maravillas, especialmente para esta franquicia, porque exigía verdadera paciencia y creatividad, y castigaba a cualquiera que intentara tratar a James Bond como un héroe de acción cualquiera.

Solo con la historia principal ya puedes pasar fácilmente veinte horas, y el Taxi Las tablas de clasificación harán que sigas volviendo mucho tiempo después de eso. hipnotizanteLa secuencia inicial de Lana Del Rey se va desvaneciendo de la memoria.

Recomendación de plataforma: Recomiendo encarecidamente que te hagas con 007: Primera luz en PC (preferiblemente una con una GPU NVIDIA, si quieres compatibilidad integrada con Frame Gen), tal y como demostraron mis propias pruebas de rendimiento y mi partida, prácticamente No hay problemas ni en cuanto a la jugabilidad ni en cuanto al rendimiento.

PROS CONS ✅La mejor historia de Bond de la historia de los videojuegos ✅ La interpretación de Patrick Gibson hace que el personaje ✅ IO Interactive«El juego mejor valorado de la historia» ✅ Gráficos y optimización de primera categoría ✅ Una banda sonora y un tema de apertura excepcionales ✅ Misiones de mundo abierto con un auténtico valor de rejugabilidad ✅ La variedad de artilugios y la mecánica del «farol» modifican de forma significativa tus estrategias ✅ Una historia totalmente independiente: no es necesario conocer previamente a Bond. ❌Los antagonistas carecen de profundidad en comparación con las películas de Bond ❌Los niveles lineales ofrecen menos libertad que Hitman ❌No hay compatibilidad nativa con Frame Gen para las GPU de AMD o Intel

Creo que «007: First Light» es ideal para:

Los aficionados a James Bond de cualquier edad

Los aficionados aSin explorar, Naughty Dog, y los títulos de acción y aventura centrados en la narrativa

Los seguidores de Hitman tienen curiosidad por saber cómo se plasma el ADN

Los aficionados al género de sigilo que busquen un enfoque más cinematográfico de este tipo de juegos

Cualquiera que quiera un una sólida historia para un solo jugador en 2026

PERO no es tan adecuado para:

Los jugadores que necesiten un combate cuerpo a cuerpo fluido como su primariocircuito del disfrute

Cualquiera que busque un modo cooperativo o multijugador

Los jugadores que esperen el mismo nivel de rejugabilidad sin límites que Hitman: El mundo del asesinato

Los aficionados a las historias más intensas, RPG de acción con combate en primera línea

Si de niño te pasabas el día obsesionado con 007 GoldenEye o ha dedicado semanas al reciente Hitman trilogía,Cómpralo ahora mismo. Resulta que esos catorce años de espera eran justo lo que esta franquicia necesitaba para recordar que tenía todo lo necesario para crear los mejores videojuegos de espías.

Por mi parte, esperaré pacientemente a las secuelas, ya que IO Interactive ya ha mostrado interés en rodar una trilogía completa de 007 utilizando este juego como actividad para romper el hielo.

Y, tío,Menudo rompehielos, ¡vaya! 007: Primera luz is.