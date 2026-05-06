Mejor juego de simulación y estrategia en los Game Awards 2025: todos los nominados

Los títulos de estrategia y simulación siguen siendo algunos de los géneros más exigentes intelectualmente en el mundo de los videojuegos actuales, y los premios de este año ponen de relieve cómo la toma de decisiones bien meditada puede marcar cada momento del juego.

The Mejor juego de simulación y estrategia de 2025 Esta categoría reúne a seis destacados nominados que animan a los jugadores a pensar, planificar y adaptarse en diferentes mundos y sistemas. Los candidatos de este año son:

Los Alters – Un simulador de supervivencia con una fuerte componente narrativa en el que los jugadores controlan a diferentes versiones del protagonista, cada una con características únicas. Los sistemas se centran en la escasez de recursos, las decisiones emocionales y la gestión del tiempo.

– Un simulador de supervivencia con una fuerte componente narrativa en el que los jugadores controlan a diferentes versiones del protagonista, cada una con características únicas. Los sistemas se centran en la escasez de recursos, las decisiones emocionales y la gestión del tiempo. FINAL FANTASY TACTICS – Las crónicas de Ivalice – Una versión renovada y moderna con sistemas de clases en capas y combate posicional. El comportamiento de la IA se adapta a las formaciones de los jugadores, lo que premia la planificación a largo plazo.

– Una versión renovada y moderna con sistemas de clases en capas y combate posicional. El comportamiento de la IA se adapta a las formaciones de los jugadores, lo que premia la planificación a largo plazo. Jurassic World Evolution 3 – Un simulador de gestión de parques basado en el comportamiento de los dinosaurios, el control de riesgos y el equilibrio del ecosistema. Los sistemas de fauna silvestre controlados por IA influyen constantemente en las decisiones del jugador. La fidelidad visual hace que cada entorno parezca cobrar vida.

– Un simulador de gestión de parques basado en el comportamiento de los dinosaurios, el control de riesgos y el equilibrio del ecosistema. Los sistemas de fauna silvestre controlados por IA influyen constantemente en las decisiones del jugador. La fidelidad visual hace que cada entorno parezca cobrar vida. Civilization VII, de Sid Meier – Un juego de estrategia global centrado en el desarrollo de la civilización, la diplomacia y las vías culturales. Las personalidades de la IA dan lugar a campañas a largo plazo impredecibles.

– Un juego de estrategia global centrado en el desarrollo de la civilización, la diplomacia y las vías culturales. Las personalidades de la IA dan lugar a campañas a largo plazo impredecibles. La tormenta se avecina – Un juego de estrategia en tiempo real de estilo clásico con controles modernos, facciones con gran profundidad y decisiones tácticas rápidas. La agresividad de la IA varía en función del control del mapa. La claridad visual ayuda a los jugadores a interpretar rápidamente el desarrollo de las batallas.

– Un juego de estrategia en tiempo real de estilo clásico con controles modernos, facciones con gran profundidad y decisiones tácticas rápidas. La agresividad de la IA varía en función del control del mapa. La claridad visual ayuda a los jugadores a interpretar rápidamente el desarrollo de las batallas. Museo Two Point – Un simulador de gestión en el que hay que construir museos temáticos, gestionando el flujo de visitantes, el personal y la planificación de las exposiciones. El juego premia los diseños fluidos y las exposiciones creativas.

¿Qué juegos están nominados al premio al mejor juego de simulación y estrategia de 2025?

The Mejor juego de simulación y estrategia de 2025 La selección destaca seis títulos que combinan profundidad, sistemas inteligentes y la toma de decisiones a largo plazo.

Los Alters destaca por la forma en que convierte la gestión de la supervivencia en una historia moldeada por tus propias decisiones. El juego sigue a un trabajador solitario que crea versiones alternativas de sí mismo, cada una con diferentes habilidades, emociones y defectos. Estos alter egos reaccionan ante tus decisiones, forjando relaciones que influyen en la productividad y la estabilidad de la base.

Para más información Céntrate desde el principio en crear alter con rasgos emocionales complementarios: las personalidades conflictivas pueden provocar crisis de moral que son difíciles de resolver a mitad de la partida.

La presión de encontrar el equilibrio entre los recursos, el tiempo y la moral hace que cada acción cobre importancia. Dado que cada partida puede generar una combinación diferente de personalidades, La rejugabilidad sigue siendo uno de los puntos fuertes de Los Alters, lo que la convierte en una candidata memorable dentro de la selección de este año.

FINAL FANTASY TACTICS – Las crónicas de Ivalice recupera el combate táctico clásico con una claridad moderna y una toma de decisiones estratégicas más profunda. El sistema de clases ampliado permite a los jugadores combinar habilidades de forma flexible, creando escuadrones que se adaptan a las condiciones cambiantes del campo de batalla. La IA enemiga se comporta de forma más inteligente en cuanto al posicionamiento, el terreno y los flanqueos, lo que hace que cada encuentro se sienta merecido en lugar de guionizado.

Para más información Aprovecha la altura del terreno: los arqueros y los lanzadores de hechizos ganan tanto en alcance como en precisión cuando atacan desde posiciones elevadas.

El estilo visual actualizado mejora la claridad sin perder la identidad de la serie. Con su combinación de personalización, profundidad táctica y gran rejugabilidad, destaca como una de las experiencias de estrategia más completas del año.

Jurassic World Evolution 3 amplía la fórmula de gestión del parque con un comportamiento más dinámico de los dinosaurios, sistemas de gestión más inteligentes y una gestión de crisis por niveles. Los jugadores deben encontrar el equilibrio entre los beneficios económicos y la ética, garantizando la seguridad al tiempo que amplían los límites de la ciencia. Los dinosaurios controlados por IA reaccionan ahora de forma más realista: huyen, forman manadas o rompen las vallas en función de sus niveles de estrés y de los cambios en el entorno.

Para más información Mantén varias fuentes de energía de reserva activas: las fugas de dinosaurios suelen coincidir con daños causados por tormentas que dejan fuera de servicio la red eléctrica principal.

Los detalles visuales y la variedad de biomas hacen que cada parque parezca vivo e impredecible. Con múltiples rutas de campaña, opciones de modo libre y desafíos adaptativos, el juego premia la planificación y la flexibilidad.

Civilization VII, de Sid Meier continúa la tradición de los juegos de construcción de imperios por turnos con una diplomacia más refinada, rivales de IA más inteligentes y una evolución cultural más profunda. Cada civilización tiene un estilo de juego más propio, y la planificación estratégica va ahora más allá de lo militar y lo científico para incluir narrativas dinámicas que se ven influidas por las decisiones de los jugadores.

Para más información No te precipites al principio del juego: desarrolla una identidad cultural sólida y unas relaciones diplomáticas flexibles antes de lanzarte de cabeza a la expansión o a la guerra.

La IA se adapta en función de tus puntos fuertes, creando alianzas o conflictos que evolucionan a lo largo de los siglos. La variedad de mapas, las condiciones de victoria y las sinergias entre civilizaciones aumentan el valor de rejugabilidad, mientras que las mejoras visuales aportan mayor claridad sin perder el estilo clásico de la serie. Como título emblemático del género, esta entrega da un paso adelante al premiar tanto la planificación a largo plazo como el juego reactivo.

La tormenta se avecina recrea la esencia de los clásicos juegos de estrategia en tiempo real con controles precisos, un sistema de construcción de bases muy completo y combates tácticos trepidantes. Inspirado en la época dorada de los juegos de estrategia en tiempo real, cuenta con tres facciones únicas, cada una con unidades, puntos fuertes y árboles tecnológicos propios.

Para más información Explora constantemente: en los niveles de dificultad más altos, la IA enemiga aprovecha los puntos ciegos para lanzar ataques por los flancos y hostigar la base.

La IA adapta su nivel de agresividad en función de tu control del mapa y la composición de tus unidades, lo que hace que cada partida sea dinámica. Las imágenes nítidas y la interfaz de usuario adaptativa hacen que las decisiones en el campo de batalla se perciban como inmediatas y decisivas. Con modos de escaramuza, multijugador y una campaña con ramificaciones, La tormenta se avecina ofrece una gran rejugabilidad y una experiencia específica para los jugadores a los que les gusta la tensión estratégica en tiempo real.

Museo Two Point convierte la gestión cultural en algo desenfadado, pero simulación con múltiples niveles tácticos, donde los jugadores diseñan y gestionan un museo de éxito desde cero. Desde la organización de las exposiciones hasta la gestión del flujo de visitantes y la formación del personal, todos los sistemas influyen en la reputación general y los ingresos.

Para más información Coloca los aseos y los puestos de comida entre las principales exposiciones: la satisfacción de los visitantes disminuye rápidamente si tienen que volver sobre sus pasos para satisfacer necesidades básicas.

Los visitantes generados por IA reaccionan ante la distribución, la temática y los tiempos de espera, lo que obliga a los jugadores a realizar ajustes y mejoras constantemente. El humor se combina con la complejidad mecánica, lo que lo hace accesible sin perder el desafío. Con variedad de escenarios, libertad creativa y una complejidad sutil, Museo Two Point capta la esencia del género y se gana un lugar en esta categoría.

¿Qué hace que un juego de simulación o de estrategia merezca un premio?

The Mejor juego de simulación y estrategia de 2025 Los nominados comparten algo más que un acabado impecable: reflejan principios de diseño que premian el pensamiento, la planificación y la adaptación. Estas son las cuatro cualidades fundamentales que definen un diseño estratégico digno de un premio:

Profundidad en la toma de decisiones – Los grandes juegos de estrategia plantean decisiones significativas, no tareas sin sentido. Los jugadores deben sopesar las ventajas y desventajas, prever las consecuencias y adaptar sus planes bajo presión.

Los grandes juegos de estrategia plantean decisiones significativas, no tareas sin sentido. Los jugadores deben sopesar las ventajas y desventajas, prever las consecuencias y adaptar sus planes bajo presión. Realismo e integración de sistemas – Ya sea que se basen en la historia o en la fantasía, los títulos dignos de un premio integran sus sistemas de forma creíble. La economía, el combate, la IA y la progresión se perciben como parte de una simulación más amplia.

Ya sea que se basen en la historia o en la fantasía, los títulos dignos de un premio integran sus sistemas de forma creíble. La economía, el combate, la IA y la progresión se perciben como parte de una simulación más amplia. Jugabilidad emergente – En lugar de basarse en resultados predeterminados, los buenos juegos de estrategia dejan espacio para las sorpresas. Las acciones de los jugadores y las reacciones del sistema se combinan para crear historias que parecen espontáneas y personales.

En lugar de basarse en resultados predeterminados, los buenos juegos de estrategia dejan espacio para las sorpresas. Las acciones de los jugadores y las reacciones del sistema se combinan para crear historias que parecen espontáneas y personales. Evolución a largo plazo – Una buena estrategia consiste en ir construyendo poco a poco. Estos juegos premian la planificación a largo plazo y ofrecen a los jugadores una sensación de crecimiento y evolución a lo largo de cada campaña o sesión.

¿Cómo votar en los Game Awards 2025?

Votar porTodos los nominados a los Game Awards 2025 se realiza a través de la página web oficial de los Game Awards, donde los usuarios registrados pueden iniciar sesión y votar en todas las categorías.

Los seguidores de lalos mejores juegos de estrategia pueden votar una vez por categoría y modificar sus elecciones antes de la fecha límite.

Además de la votación del público, un jurado compuesto por profesionales del sector contribuye al resultado final, y los votos de los aficionados representan una parte de la puntuación total. Por lo general, la votación permanece abierta hasta unos días antes del evento en directo, lo que da tiempo a los jugadores para apoyar a sus favoritos.

Mi veredicto sobre el mejor juego de simulación y estrategia en los Game Awards 2025

Al igual que elCategoría «Lo mejor del año», elMejor juego de simulación y estrategia de 2025 Esta categoría cuenta con fuertes candidatos que, cada uno a su manera, aportan nuevas perspectivas al género. Desde la supervivencia emocional en Los Alters al refinamiento clásico de los juegos de estrategia en tiempo real en La tormenta se avecina, estos juegos abarcan una amplia variedad de estilos y niveles de profundidad estratégica.

Aunque los seis merecen un reconocimiento, Civilization VII, de Sid Meier podría decirse que ofrece el ámbito de aplicación más amplio y los sistemas más complejos.

No obstante, cada título aporta algo valioso, y los nominados a los mejores juegos de simulación de este año reflejan cómo la simulación y la estrategia siguen evolucionando, al tiempo que premian el juego reflexivo y creativo entre todo tipo de jugadores.