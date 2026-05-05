Los 10 mejores juegos parecidos a Mewgenics: estrategia, caos y acción roguelite

Ya que estás buscando los mejores juegos parecidos a Mewgenics, Probablemente no estés persiguiendo a gatitos monos, sino al caos.

A primera vista, Mewgenics Parece una caricatura un poco sombría. Pero, en realidad, es un choque despiadado entre sistemas – la selección genética, la acumulación de rasgos, la muerte permanente y las tácticas basadas en cuadrículas, todo ello desembocando en desastres maravillosamente imprevistos . No se trata de victorias impecables. Se trata de experimentar, fracasar estrepitosamente y descubrir una configuración defectuosa que, de alguna manera, funciona de forma hilarante.

Si te apetece ese tipo de profundidad mecánica en la que cada decisión repercute en toda la campaña y el azar se convierte en un compañero de laboratorio peligroso, estás en el lugar adecuado. Los mejores juegos como Mewgenics No solo ponen a prueba tus reflejos. Ponen a prueba tu comprensión de cómo interactúan sus sistemas. Premian el riesgo. Castigan la codicia. Se nutren de la imprevisibilidad.

A continuación encontrarás 10 juegos roguelite tácticos, RPG y juegos de estrategia con un fuerte componente de simulación que captan ese mismo espíritu de humor negro, decisiones brutales y una narrativa emergente.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Mewgenics

Ya que estás buscando los mejores juegos parecidos a Mewgenics, empieza por estos tres gigantes. Definen el estado actual de los videojuegos con un sistema complejo y ofrecen las versiones más pulidas de la «gestión del caos» que caracteriza a Edmund McMillen (Mewgenics) filosofía de diseño.

La gente del foso – Un juego táctico peculiar, basado en casillas, en el que el humor es tan mordaz como el combate. XCOM: Enemy Unknown – El juego de estrategia definitivo sobre invasiones alienígenas que popularizó el concepto de «muerte permanente» entre los aficionados a los juegos tácticos. Darkest Dungeon – Un simulador de gestión brutal en el que debes guiar a héroes con sus propios defectos a través de un horror psicológico y ruinas sobrenaturales.

Cada uno de estos juegos refleja un aspecto concreto de la Mewgenics experiencia, desde contratación absurda to tácticas de equipo brutales e implacables. Puedes crear un ejército de reclutas de lo más peculiar o lidiar con el trauma psicológico de un equipo al borde de la derrota. Estos son los juegos de referencia. Sigue leyendo para descubrir la lista completa de títulos que te saciarán ese antojo este año.

Los 10 mejores juegos similares a Mewgenics para disfrutar del caos táctico

Cada título de esta lista aporta un toque único de profundidad sistémica. Algunos se centran en el terror que supone fracasar, mientras que otros premian la genialidad de una estrategia perfecta. Encontrar los juegos adecuados como Mewgenics se trata de aceptar lo impredecible.

Empecemos el ciclo de cría.

1. Pit People [El mejor RPG táctico peculiar al estilo de Mewgenics]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego RPG táctico Plataformas PC, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es El Behemoth Duración media de la partida 15-30 horas Lo que me gustó Los insultos constantes y desquiciados del narrador.

La gente del foso es justo el tipo de estrategia caótica que buscan quienes buscan los mejores juegos como Mewgenicsquieres. Túdirige a un grupo de supervivientes en combates por turnos sobre un tablero hexagonal en un mundo destrozado por un oso espacial gigante. Sí, has leído bien: ¡un oso espacial gigante!

La particularidad aquí es que no eliges a qué enemigo atacan tus unidades. Atacan al objetivo más cercano. Este cambio significa que cada movimiento tiene que ver con el posicionamiento perfecto en lugar de limitarse a hacer clic en un objetivo: es increíblemente adictivo.

Gran parte de la diversión también proviene de del juego mecánicas de reclutamiento únicas. Puedes lanzar una red para capturar a casi cualquier enemigo que veas. He pasado horas formando un extraño equipo de magdalenas y robots. En lugar de limitarte a derrotar a un jefe difícil, puedes capturarlo e incorporarlo a tu grupo.

Por qué lo elegimos ElegimosLa gente del foso por su característico estilo artístico y su singular sistema de reclutamiento. Recoge esa misma energía «rara pero profunda» que se encuentra en la obra de McMillen. Y, sí, también hay un montón de caca.

In La gente del foso, La gestión de la plantilla parece un minijuego en sí misma que refleja esa fase de «descubrimiento» de la cría de gatos en Mewgenics. Nunca se sabe muy bien qué efecto tendrá en el circuito la próxima novedad que se incorpore. Fomenta ese mismo tipo de experimentación y, al igual que MewgenicsEs divertida, ingeniosa y mucho más profunda de lo que parece.

Mi veredicto:La gente del fosoes la elección perfecta para cualquierae ¿Quién quiere la misma energía caótica y el mismo humor de Mewgenics con un toque novedoso y estratégico.

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2. XCOM: Enemy Unknown [El mejor juego de estrategia de alto riesgo similar a Mewgenics]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Tipo de juego Estrategia por turnos Plataformas PC, PS3, Xbox 360, móvil Año de estreno 2012 Creador/es Firaxis Games Duración media de la partida 30-40 horas Lo que me gustó La pura tensión de que falle un golpe con un 99 % de probabilidad de acertar.

XCOM: Enemy Unknownes elreferente en tácticas de alto riesgo. Diriges una organización de élite dedicada a defender la Tierra, investigando tecnología y dirigiendo escuadrones en misiones. Cada soldado tiene un nombre y un rango. Si mueren, se pierden para siempre. Es la amenaza constante de una pérdida definitiva lo que hace que cada giro enGastos parece una decisión importante. Créeme, lo emocionante que es este juego te mantendrá enganchado.

Por qué lo elegimos ElegimosGastos entre los mejores juegos similares a Mewgenics porque definía ese aire de «tácticas modernas» que Mewgenics se basa en ello. El peso de tus decisiones es absoluto.

El núcleo del juego es la construcción de la base. Tienes que gestionar los recursos para evitar que los países entren en pánico y abandonen el proyecto. Es perfecto refleja el aspecto de la «gestión interna» de Mewgenics – Una mala decisión al principio puede arruinar toda tu campaña.

Este es un juego de estrategia brutal y sincero que te hará volver una y otra vez (y otra vez).

Mi veredicto: XCOM: Enemy Unknown es un título imprescindible para cualquier aficionado a los juegos de estrategia que aprecie las decisiones difíciles y los enfrentamientos de alto riesgo.

★ El mejor juego de estrategia de alto riesgo al estilo de Mewgenics XCOM: Enemy Unknown Compra en Eneba

3. Darkest Dungeon [Los mejores juegos roguelite por turnos al estilo de Mewgenics]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Tipo de juego Roguelite por turnos Plataformas PC, PS4, Switch, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Red Hook Studios Duración media de la partida 60-80 horas Ideal para Gestión del estrés y de los turnos Lo que me gustó Las frases más emblemáticas del narrador

Darkest Dungeon es el juego definitivo sobre la gestión del sufrimiento humano. Diriges a los héroes a unas ruinas donde se enfrentan a monstruos físicos y a traumas psicológicos. Cuenta con un sistema de gestión de personajes muy completo en el que El estrés, los rasgos de personalidad y las crisis nerviosas afectan de forma permanente a los héroes. Esto se hace eco deDe Mewgenics centrarse en las consecuencias a largo plazo y en los resultados imperfectos.

Por qué lo elegimos ElegimosDarkest Dungeon como uno de los mejores juegos similares a Mewgenics por su enfoque inquebrantable en la pérdida definitiva y el generador de números aleatorios (RNG) «desafortunado» que obliga a los jugadores a improvisar bajo una presión extrema.

Me di cuenta de queLo realmente importante no es solo el combate, sino decidir qué héroes son demasiado «desequilibrados» como para conservarlos. Me gustaMewgenics, se nutre de sistemas impredecibles en los que un solo golpe crítico desafortunado puede acabar con un legado. Sigue siendo uno de los los mejores juegos de rol de acción para aquellos a los que les gusta la estrategia con un toque de sufrimiento.

Mi veredicto:Si quieres uno de los mejores juegos parecidos a Mewgenics eso hace que cada victoria se sienta como algo ganado a base de determinación y muchos héroes caídos, Darkest Dungeon es el juego al que hay que jugar.

★ El mejor roguelite por turnos al estilo de Mewgenics Darkest Dungeon Compra en Eneba

4. Wasteland 3 [El mejor juego de rol por equipos postapocalíptico al estilo de Mewgenics]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Tipo de juego Juego de rol por equipos Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2020 Creador/es inXile Entertainment Duración media de la partida 40-60 horas Lo que me gustó La prosa oscura y satírica y el gélido escenario de Colorado.

Wasteland 3es un RPG por equipos donde tus decisiones tienen repercusiones en un Colorado helado. Es una narrativa basada en las decisiones que me pareció increíblemente profundo. Cada acción influye en tu relación con las distintas facciones. Recrea esa misma sensación de «tener que lidiar con una situación complicada» que caracteriza a los mejores juegos como Mewgenics Es tan adictivo.

Tú controlas un escuadrón de Guardabosques del desierto, en el que cada misión se vive como una apuesta de alto riesgo entre la diplomacia y la guerra total.

Por qué lo elegimos ElegimosWasteland 3 por su profunda personalización de personajes y las ramificaciones de su historia. Refleja la complejidad sistémica de la obra de McMillen, pero en un formato de mundo abierto mucho más amplio.

El combate táctico se desarrolla en un sistema de cuadrículas y se centra principalmente en el uso del entorno. Me di cuenta de que lo que realmente destaca del juego es la enorme variedad de configuraciones. Puedes Forma un equipo de luchadores, hackers o diplomáticos con labia.

Al igual queMewgenicsEste juego genial te obliga a asumir las consecuencias de tus decisiones, te gusten o no.

Mi veredicto: Wasteland 3 es una opción de primera categoría para los jugadores que buscan los mejores juegos como Mewgenics con una experiencia profunda y centrada en la narrativa, y una complejidad táctica exigente.

★ El mejor juego de rol por equipos postapocalíptico al estilo de Mewgenics Wasteland 3 Compra en Eneba

5. El sacrificio de Isaac [Los mejores juegos tipo roguelite similares a Mewgenics]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Juego de acción y aventura de disparos de estilo roguelite Plataformas PC, PS5, Xbox Series X, Switch Año de estreno 2021 (Arrepentimiento) Creador/es Edmund McMillen, Nicalis Duración media de la partida Más de 500 horas Ideal para La búsqueda de la sinergia y el humor negro Lo que me gustó Interacciones infinitas entre objetos rotos

El sacrificio de Isaac no es exactamente como Mewgenics en cuanto a la jugabilidad, pero comparte el el mismo escenario y un estilo artístico bonito, pero espeluznante. Es el modelo en el que se basan los roguelites modernos basados en sistemas. Te adentras en un sótano repleto de monstruos y traumas religiosos. El ciclo es sencillo: limpia las habitaciones, encuentra objetos e intenta no morir.

La aleatoriedad extrema y las sinergias entre objetos convierten cada partida en una experimento caótico, donde las combinaciones inesperadas pueden arruinar la partida o acabar con tu progreso, reflejando el caos lleno de riesgos y regido por el sistema de Mewgenics.

Para más información El sacrificio de Isaac es unUn juego imprescindible de Edmund McMillenNo tengas miedo Pactos con el diablo incluso con un solo corazón. En el sótano, infligir mucho daño es tu mejor defensa contra la brutal escalada de dificultad de las últimas plantas del juego.

El sacrificio de Isaac refleja a la perfección el caos de Mewgenics. Cada intento de ligar es una apuesta que te convierte en un dios o te arruina la partida. El humor negro resulta familiar, pero es la complejidad mecánica lo que lo convierte en uno de los los mejores juegos roguelite.

Personalmente, me encanta que haya que experimentar para descubrir qué hacen realmente los objetos. Es una obra imprescindible para cualquier admirador del estilo de Edmund McMillen.

Mi veredicto:El sacrificio de Isaac es la experiencia definitiva de McMillen. Ofrece la misma dificultad brutal y esa adicción a «solo una partida más» que han caracterizado la carrera del desarrollador.

★ Los mejores juegos tipo roguelite como Mewgenics El sacrificio de Isaac Compra en Eneba

6. Al frente [El mejor juego de estrategia táctica similar a Mewgenics]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Tipo de juego Estrategia por turnos Plataformas PC, Switch, móvil Año de estreno 2018 Creador/es Juegos de subconjuntos Duración media de la partida 5-10 horas (por ciclo) Ideal para Información perfecta y tácticas de cuadrícula Lo que me gustó Empujar a los enemigos para que anulen sus ataques

AunqueMewgenicses un desastre,Al frente es pura precisión. Controlas mechas en un tablero de 8×8 en el que cada movimiento del enemigo se anticipa. Pura profundidad táctica en la que cada decisión es visible, tiene consecuencias y, a menudo, es irreversible, lo que premia la planificación cuidadosa por encima de los reflejos en de la misma maneraMewgenics premia la visión estratégica.

Para más información ElegimosAl frente como uno de los mejores juegos similares a Mewgenics porque transmite esa misma sensación de «consecuencias irreversibles», pero lo hace en un formato conciso y mecánico que recuerda a una partida de ajedrez de alto nivel.

Tu misión consiste en manipular el tablero: empujar a los bichos unos contra otros o bloquear los ataques con montañas. Un solo movimiento en falso provocará la destrucción de la ciudad y el fracaso de la línea temporal. valora la visión estratégica por encima de los reflejos rápidos, lo que la convierte en una de las los mejores juegos de estrategia por turnos.

Me he pasado veinte minutos en un solo turno solo para encontrar la secuencia que salve mi red eléctrica. El peso de tus decisiones aquí es absoluto.

Mi veredicto:Al frente es la mejor opción para los jugadores que buscan la profundidad estratégica de Mewgenics sin la caótica aleatoriedad de los rasgos genéticos.

★ El mejor juego de estrategia táctica similar a Mewgenics Al frente Compra en Eneba

7. Magos de la incursión táctica [El mejor juego indie táctico por turnos al estilo de Mewgenics]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,9/10

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Tipo de juego Aventura táctica por turnos Plataformas PC Año de estreno 2024 Creador/es Acontecimientos sospechosos Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Sinergias en la capacidad creativa Lo que me gustó La mecánica ilimitada «Rewind»

Magos de la incursión tácticaes a la vez unun juego indie imprescindible ¿Y qué pasa cuando cambias los artilugios de Tom Clancy por maná y sombreros puntiagudos? Diriges un escuadrón de «magos militares» que despejan las salas de enemigos armados. A diferencia de los juegos de estrategia tradicionales, que castigan cada pequeño error, este título ofrece un número ilimitado de Rebobinarbotón.

Por qué lo elegimos ElegimosMagos de la incursión táctica como uno de los mejores juegos similares a Mewgenics porque fomenta ese mismo tipo de experimentación del tipo «¿y si…?», lo que te permite probar interacciones complejas entre hechizos.

Este juego presenta combates por turnos basados en la sinergia de habilidades creativas y la manipulación del entorno, lo que fomenta la resolución ingeniosa de problemas y la experimentación en lugar de la fuerza bruta.

Me di cuenta de que lo divertido es «desenredar» una habitación haciendo que los enemigos reboten contra las paredes o salgan volando por las ventanas. Como Mewgenics, recompensa a los jugadores a los que les gusta trastear con los sistemas hasta que consiguen un resultado perfecto, resultado ridículo.

Mi veredicto:Si buscas la profundidad sistémica de un juego de McMillen, pero prefieres un mundo en el que puedas «deshacer» tus peores errores sin problemas, Magos de la incursión táctica es una opción de primera categoría.

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8. Caves of Qud [El mejor RPG de simulación profunda al estilo de Mewgenics]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,7/10

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Tipo de juego Roguelike tradicional Plataformas Ordenador personal, Nintendo Switch Año de estreno 2024 (1.0) Creador/es Freehold Games Duración media de la partida Más de 100 horas Ideal para Compilaciones de mutaciones y simulación Lo que me gustó Adquirir conciencia como una puerta

Las cuevas de Qud es un simulador de «ciencia-fantasía» que hace que la mayoría de los demás juegos de rol parezcan charcos sin profundidad. Te adentras en un mundo cubierto de sal, donde el agua es la moneda de cambio y todo puede sufrir mutaciones.



Uno de los juegos de rol con un sistema más complejo jamás creados, que incluye una jugabilidad emergente, mutaciones e interacciones impredecibles que premian la curiosidad y la tolerancia al caos —cualidades fundamentales para los aficionados a Mewgenics.

Para más información No pases por alto la función «Exploración automática» al principio; te ahorrará muchísimo tiempo en las marismas de bajo nivel mientras te familiarizas con la letal complejidad de los sistemas de fluidos y temperatura del juego.

Puedesempieza como un mutante de cuatro brazos con alas psíquicas o como un «True Kin» con implantes cibernéticos y las interacciones son infinitamente extrañas (es posible clonar accidentalmente a un comerciante y arruinar la economía local).

El juego realmente capta ese espíritu puro y sistémico de «todo es posible» de Mewgenics.

Mi veredicto:Las cuevas de Qud es el «juego para toda la vida» definitivo para cualquiera que valore por encima de todo la profundidad de la simulación y las configuraciones basadas en mutaciones.

★ Caves of Qud en Steam Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

9. La leyenda de Bum-bo [Los mejores juegos roguelite experimentales similares a Mewgenics]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,6/10

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Tipo de juego Roguelite de rompecabezas Plataformas PC, Switch, PS5, Xbox Año de estreno 2019 Creador/es Edmund McMillen, James Id Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Los completistas de McMillen Lo que me gustó Estética de cartón y maná de caca

Como precuela directa de El sacrificio de Isaac de Edmund McMillen, La leyenda de Bum-bo es el puente mecánico más cercano a Mewgenics. Utiliza un tablero de «match-4» para generar maná para los hechizos.

Ofrece una peculiar mezcla de combate basado en acertijos y la aleatoriedad propia de los roguelite, en la que el éxito depende de adaptarse a herramientas y resultados tremendamente inconsistentes.

Por qué lo elegimos ElegimosLa leyenda de Bum-bo como uno de los mejores juegos similares a Mewgenics porque refleja el lado experimental del desarrollador, combinando la resolución de acertijos con el caótico generador aleatorio que hace que sus juegos sean tan infinitamente rejugables.

Elementos como combinar fichas de «huesos» para atacar o de «moco» para congelar a los enemigos crean un ciclo táctico sorprendentemente profundo. Esto conlleva el mismo humor «repulsivo» y ese enfoque en la sinergia sistémica que los fans esperan de la obra de McMillen, pero también es un un juego de puzles increíble.

Mi veredicto:La leyenda de Bum-bo es un viaje peculiar, envuelto en cartón, imprescindible para cualquiera que quiera descubrir de dónde surgieron las ideas tácticas de McMillen antes de que se convirtieran en Mewgenics.

★ El mejor juego experimental tipo roguelite, como Mewgenics La leyenda de Bum-bo Compra en Eneba

10. Setas y melancolía [El mejor juego indie de tipo roguelike y de construcción de mazos, al estilo de Mewgenics]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Tipo de juego Juego de cartas tipo roguelike Plataformas PC Año de estreno 2026 Creador/es Team Lazerbeam, Devolver Digital Duración media de la partida 10-20 horas Ideal para Combinaciones de objetos de riesgo-recompensa Lo que me gustó Comerse a los enemigos para curarse

Setas y melancolía es un juego psicodélico de «doble mazo» en primera persona en el que debes sobrevivir a un apocalipsis fúngico. En pocas palabras, a lo largo del juego utilizarás dos mazos: uno para el combate y otro para la exploración.

La mecánica de juego experimental de tipo roguelike del juego se nutre de interacciones impredecibles entre objetos y de la toma de decisiones basadas en la relación riesgo-recompensa. Ofrece partidas caóticas que premian a los jugadores a los que les gusta improvisar a pesar de la incertidumbre.

Por qué lo elegimos Setas y melancolía se ha ganado un lugar entre los mejores juegos como Mewgenics al ofrecer la versión más surrealista y experimental de la fórmula roguelike «basada en sistemas» que hemos visto últimamente.

La verdadera magia reside en la mecánica del «tostado». Devorar a tus enemigos para obtener potenciadores únicos se asemeja a la extraña y, a menudo, repugnante mecánica de juego de Mewgenics. Se trata de una aventura surrealista en la que tu único objetivo es convertir las cartas en abominaciones gigantescas capaces de cambiar el rumbo del juego.

Como uno de loslos mejores juegos de construcción de mazos En esta lista, está dirigido a los jugadores que buscan sinergias «impías» y sienten curiosidad por el sistema.

Mi veredicto:Setas y melancolía es un descenso extraño, hermoso y brutal hacia la locura fúngica que satisface ese mismo tipo de curiosidad sistémica que caracterizan las mejores obras de McMillen.

★ Setas y melancolía en Steam Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Mi opinión general sobre los mejores juegos similares a Mewgenics

Encontrar el mejor punto de partida para juegos como Mewgenics Hoy en día, eso significa buscar sistemas «injustos» que, con el tiempo, puedas llegar a dominar (también te invito a profundizar en la mecánica del juego echando un vistazo a nuestro Mewgenicsreseña).

Si buscas un juego que te haga fracasar a menudo, pero que te dé las herramientas para dominarlo por completo, esto es lo que debes jugar a continuación:

Para el responsable de selección de personal → Si quieres algo parecido, pero ligeramente diferente, prueba La gente del foso adelante. Su enfoque en capturar enemigos y crear un equipo extraño y sinérgico es el sustituto perfecto para el ciclo de cría y reclutamiento de gatos.

→ Si quieres algo parecido, pero ligeramente diferente, prueba adelante. Su enfoque en capturar enemigos y crear un equipo extraño y sinérgico es el sustituto perfecto para el ciclo de cría y reclutamiento de gatos. Para el genio táctico → Elige XCOM: Enemy Unknown . Ofrece una experiencia táctica de alto riesgo en la que tus decisiones de gestión fuera del combate son tan importantes como tus movimientos en el campo de batalla.

→ Elige . Ofrece una experiencia táctica de alto riesgo en la que tus decisiones de gestión fuera del combate son tan importantes como tus movimientos en el campo de batalla. Para el «gestor de la miseria» → Recoger Darkest Dungeon . Es el entorno de pruebas definitivo para quienes desean dirigir un equipo imperfecto y estresado, en el que cada pequeño error tiene consecuencias permanentes.

→ Recoger . Es el entorno de pruebas definitivo para quienes desean dirigir un equipo imperfecto y estresado, en el que cada pequeño error tiene consecuencias permanentes. Para el estratega narrativo → Prueba Wasteland 3 . Si buscas la complejidad sistémica de la obra de McMillen, pero con opciones narrativas profundas y ramificadas que cambian el mundo que te rodea, este es tu juego.

→ Prueba . Si buscas la complejidad sistémica de la obra de McMillen, pero con opciones narrativas profundas y ramificadas que cambian el mundo que te rodea, este es tu juego. Para los fanáticos de las mutaciones → Sumérgete enLas cuevas de Qud. Esta es la mejor opción para los jugadores que valoran la profundidad de la simulación y desean, por encima de todo, experimentar con mutaciones biológicas extremas.

Estos tres títulos representan las mejores versiones de los pilares mecánicos que definen el Mewgenicsexperiencia.

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