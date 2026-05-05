Los 7 mejores juegos de Edmund McMillen en 2026: ¿locura o genialidad?

Muchos discutirán sobre el atractivo estético de los mejores juegos de Edmund McMillen. Sin embargo, nadie puede negar que han creado un un impacto enorme no solo en el sector de los videojuegos independientes, sino en el mundo de los videojuegos en su conjunto.

Desde juegos de plataformas endiabladamente difíciles hasta un juego de estrategia táctica que consiste en criar gatos, cada uno de sus juegos es toda una montaña rusa.

Gracias al reciente éxito de Mewgenics, su público ha crecido de forma exponencial. Pero este juego de gatos, tan adorable como macabro, no es su única propuesta, y para aquellos que tengan curiosidad por profundizar en el genio único de Edmund McMillen, vamos a repasar 7 juegos fantásticos creados por él mismo.

Nuestra selección de los mejores juegos de Edmund McMillen

Los juegos de Edmund McMillen suelen abarcar todo el espectro, desde lo adorable y lo inquietante hasta lo extraño pero emotivo; sin embargo, solo algunos de ellos destacan por encima del resto. Teniendo esto en cuenta, estas son las joyas que no te puedes perder:

El sacrificio de Isaac (2014) – Esto es típico de Edmund McMillen. Adéntrate en las profundidades en forma de bebé mientras huyes de tu madre, que quiere matarte. Este roguelite redefinió el género y sigue atrayendo a un número cada vez mayor de jugadores. Mewgenics (2026) – Tardó más de una década en desarrollarse, pero este juego de estrategia táctica y simulación de gestión de gatos se ganó inmediatamente el corazón de los jugadores gracias a su impresionante presentación y Isaac-una rejugabilidad prácticamente infinita. El fin está cerca (2017) – Un juego de plataformas de precisión, duro como el acero, que premia la paciencia, la habilidad y la dedicación. Puede parecer redundante, dada la existencia de Super Meat Boy, pero, sinceramente, creo que FinbordesMeat Boy fuera.

Aunque estos son los títulos más destacados de la lista, no te pierdas el resto de juegos de Edmund McMillen, que seguro que también te encantarán.

Los 7 mejores juegos de Edmund McMillen que rompieron moldes

Fetos, bombas, la mezcla de lo adorable y lo macabro, El humor de la década de 2010 – Todos estos son indicios claros, en los mejores juegos de Edmund McMillen, de que el propio McMillen participó en el proyecto.

Y, sin embargo, los juegos de Edmund McMillen ofrecen mucho más. La esencia siempre va de la mano del estilo, como podrás ver en esta lista de los grandes éxitos de McMillen. Quizás estés jugando Mewgenics Ahora mismo, pero ¿a cuántos de estos juegos de Edmund McMillen estás dispuesto a probar?

1. El sacrificio de Isaac: Rebirth [El mejor roguelite de Edmund McMillen]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de disparos roguelite con doble joya Plataformas PC, Linux, macOS, Nintendo Switch/Switch 2, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Año de estreno 2011 (juego básico), 2014 (Rebirth) Creadores Edmund McMillen, Florian Himsl (juego básico), Nicalis Duración media de la partida Más de 250 horas

Sin lugar a dudas, El sacrificio de Isaac sigue siendo uno de los mejores juegos de Edmund McMillen. Se trata de un shooter roguelite de doble joya que te pone en la piel (no en los zapatos) de Isaac, un chico que huye de su fanático una madre que ha decidido que Dios le ha dicho que debe sacrificar a su único hijo para demostrar su devoción y su amor.

Si la premisa de este juego de Edmund McMillen te resulta inquietante, es probable que sus juegos no sean para ti.

En cuanto a la jugabilidad,Isaac es una carta de amor al clásico NES and SNES Zelda juegos. Guiarás a Isaac a través de salas generadas proceduralmente para adentrarte aún más en las profundidades, utilizando tus bombas, lágrimas y objetos para acabar con las horribles bestias que te esperan allá abajo. Sin embargo, no será fácil, ya que en cada planta te enfrentarás a enemigos más fuertes, más rápidos y más complicados.

La metaprogresión adopta la forma de un un auténtico tesoro de objetos y personajes desbloqueables. Pero ten en cuenta que esto esun roguelite en el que la habilidad es fundamental, y es fundamental saber cómo vencer a los enemigos con configuraciones deficientes o contrarrestar la mala suerte buscando todos los recursos y secretos disponibles.

Quienes no estén acostumbrados al estilo característico de los juegos de Edmund McMillen quizá encuentren que Isaac recurre bastante a lo grotesco y lo provocador. Es un juego con un estilo muy, muy propio de Internet de la década de 2010. Pero, una vez más, la forma complementa al fondo, y todavía no he encontrado otro juego en el que puedas mandar a Satanás de vuelta al infierno a rastras soltándole un pedo lo suficientemente grande en la cara. Sí, en serio.

Mi veredicto:El sacrificio de Isaac es un juego que redefinió roguelites modernos con su gran cantidad de contenidos desbloqueables, su generación procedural y su rejugabilidad infinita.

★ Mejor juego roguelite, por Edmund McMillen El sacrificio de Isaac: Rebirth Compra en Eneba

2. Mewgenics [El mejor roguelite táctico de Edmund McMillen]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Roguelite táctico, simulador de cría y gestión Plataformas PC, Steam Deck Año de estreno 2026 Creadores Edmund McMillen, Tyler Glaiel Duración media de la partida Más de 250 horas

Mewgenics consta de dos partes: una es un juego de estrategia por turnos y la otra es un simulador de cría y gestión de gatos.

Como nuevo residente del condado de Boon, tendrás que ayudar al Dr. Beanies con sus experimentos: enviando grupos de gatos aventureros a callejones, cuevas, vertederos e incluso a la Luna para conseguir monedas, objetos coleccionables, desbloqueos y mucho más, de forma similar a Darkest Dungeon.

Cada gato que envíes a una aventura también puede recibir un collar, que determina su clase. Las clases tienen un aire muy al estilo de D&D, y van desde los sencillos luchadores y tanques hasta los lanzadores de hechizos, más avanzados en cuanto a mecánica, que aparecen más adelante. Cada gato también tiene ranuras para 5 equipos, que pueden ir desde simples bombas hasta ruletas que matan al instante.

En todos los roguelites siempre hay un poco de caos, y enMewgenics, esto se traduce principalmente en habilidades y pasivas generadas al azar, así como en mutaciones genéticas heredadas. Con un poco de suerte, se pueden transmitir a los gatitos unas buenas estadísticas básicas y mutaciones beneficiosas. Pero también es posible que se transmita algún trastorno problemático. Lo divertido es que nunca sabes lo que te va a tocar.

Todas estas tonterías vienen envueltas en un envoltorio al estilo de Edmund McMillen, lo que significa que hay humor negro a raudales. Al mismo tiempo, RidiculónLa excelente banda sonora crea el ambiente perfecto con melodías impactantes. Todo esto significa que En cuanto a la presentación, este juego es lo más.

Mi veredicto:Extraño, pero genial, Mewgenics combina una jugabilidad de simulación táctica y de gestión increíblemente profunda con una presentación impactante y descarada, dando como resultado un roguelite que sin duda dejará huella en la industria como uno de los mejores juegos de Edmund McMillen jamás creados.

★ Mewgenics en Steam Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

3. El fin está cerca [El mejor juego de plataformas hardcore, de Edmund McMillen]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de plataformas Plataformas PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4 Año de estreno 2017 Creadores Edmund McMillen, Tyler Glaiel Duración media de la partida Más de 50 horas

Cuando se habla de los videojuegos de Edmund McMillen, El fin está cerca no suele ocupar un lugar destacado en su lista, a pesar de su importancia. En una entrevista, el influyente desarrollador afirmó que crear El fin está cerca era ununa experiencia especialmente catártica, ya que por aquel entonces ya casi había dejado de crear videojuegos.

Menos mal que lo publicó El fin está cerca, aunque, ya que, aunque es bastante similar a Super Meat Boy (de lo que hablaremos dentro de un momento), Sigue siendo un juego de plataformas increíble. Ambientado en un mundo postapocalíptico, controlarás a una pequeña masa gelatinosa llamada Ash mientras recorre el mundo e intenta superar las fases. La palabra clave aquí es «intenta», porque, como era de esperar, El fin está cerca es bastante difícil.

DóndeSuper Meat Boy es preciso y exigente, El fin está cerca y más aún, sobre todo si quieres descubrir sus innumerables objetos coleccionables y secretos. Unos controles precisos, cientos de niveles diseñados a mano y un desafío que no da tregua hacen que El fin está cerca una verdadera prueba tanto de paciencia como de habilidad.

The El característico estilo artístico y el humor de Edmund McMillen brillan en todos sus juegos, y aunque no es tan descaradamente grotesca como Isaac, sigue habiendo muchos guiños a la saga, además de algunos momentos de humor negro.

Mi veredicto:El fin está cerca es una mejora directa en todos los aspectos Super Meat Boy ofrece: mayor dificultad, trampas más complicadas y un nivel de habilidad mucho más alto en este juego de Edmund McMillen.

★ «El fin está cerca» en Steam Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

4. Super Meat Boy [El mejor juego clásico de plataformas de Edmund McMillen]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de plataformas Plataformas PC, Linux, macOS, Nintendo Switch/Switch 2, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Año de estreno 2010 Creadores Team Meat Duración media de la partida Más de 20 horas

A pesar de ser uno de los primeros juegos de Edmund McMillen, Super Meat Boy sigue siendo un título increíblemente impresionante. Fue nominada y ganó varios premios, no solo por la los mejores juegos de plataformas de la historia, sino también por ser el mejor videojuego de todos los tiempos. Y todo ello con una premisa muy sencilla: el malvado Dr. Fetus ha secuestrado a Bandage Girl, así que le toca a Meat Boy salvar el día.

Super Meat Boy es, sin duda, un juego de plataformas en el que se trata de «llegar del punto A al punto B». Pero, al igual que en otros juegos de Edmund McMillen, Las cosas no siempre son tan sencillas como parecen… y no faltan bombas, hojas de sierra y otras cosas desagradables listas para reducir a nuestro héroe a unos trozos sangrientos y hilarantes al más mínimo contacto. Al menos tienes vidas infinitas a tu disposición.

La belleza de El atractivo de este juego reside precisamente en su sencillez. Super Meat Boy Tomó el sencillo juego de plataformas y lo elevó a otro nivel, retando a los jugadores a confiar en su precisión y en sus reflejos para superar sus endiablados niveles. Además, hay margen de maniobra en ambos sentidos: no es necesario completar todos y cada uno de los niveles, pero si lo haces muy bien, obtendrás como recompensa el acceso a una versión más difícil de la fase.

Super Meat BoySu influencia sigue siendo notable hasta el día de hoy. A partir de ahí, su equipo no solo continuaría con la franquicia en Super Meat Boy Forever y el próximo Super Meat Boy en 3D, pero también se separaron para crear sus propios juegos, como el muy querido Celeste.

Mi veredicto:Super Meat BoySu jugabilidad de plataformas, endiabladamente difícil pero a la vez adictiva, lo convierte en un juego imprescindible, incluso hoy en día.

★ El mejor juego clásico de plataformas de Edmund McMillen Super Meat Boy Compra en Eneba

5. La leyenda de Bum-Bo [El mejor juego de puzles roguelite de Edmund McMillen]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Roguelite de rompecabezas Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Android Año de estreno 2019 Creadores Edmund McMillen, Nicalis Duración media de la partida Más de 40 horas

Voy a ser sincero: me gustó La leyenda de Bum-Bo, pero sin duda palidecía en comparación con el gigante que es El sacrificio de Isaac. Aun así, creo que La leyenda de Bum-Bo es una parte importante del repertorio de juegos de Edmund McMillen, ya que demuestra su disposición a experimentar mediante la combinación de géneros que, a primera vista, no parecen encajar, algo así como un campo de pruebas para Mewgenics. Este espíritu experimental suele dar lugar a la creación de juegos de primera categoría como Mewgenics porque permite que se desarrollen mecánicas únicas a través del ensayo y el error.

En este juego, te pondrás en la piel de Bum-Bo, el amigo ocasional y compañero de Isaac, que está deseando conseguir monedas. Para aumentar tu tesoro, tendrás que adentrarte en las profundidades del mundo y luchar contra monstruos haciendo coincidir iconos en un tablero para infligir daño y activar habilidades especiales.

A diferencia de los típicos juegos de tres en raya para móvil (no es que haya nada malo en ellos), ¡Bum-bum!es táctico hasta la médula. Tendrás que planificar bien tus movimientos para que sean óptimos. Y como los recorridos se realizan de tablero a tablero, en lugar de por habitaciones o combates como Isaac or Mewgenics, interpretando¡Bum-bum!es una experiencia más exigente.

Mi veredicto:La leyenda de Bum-Bo es un ejemplo perfecto del compromiso de Edmund McMillen con la experimentación, sin dejar de conservar el ADN y el estilo característicos que se encuentran en todos sus juegos.

★ El mejor juego de puzles y roguelike de Edmund McMillen La leyenda de Bum-Bo Compra en Eneba

6. La colección «The Basement» [La mejor recopilación de los primeros juegos de Edmund McMillen]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Surtido Plataformas PC, Linux, OS X Año de estreno 2012 Creadores Edmund McMillen, Tyler Glaiel, William Good, Eli Piilonen, Tommy Refenes, Florian Himsl Duración media de la partida Más de 20 horas

No te están pasando cosas: son muchos desarrolladores para unos juegos independientes. La razón es bastante sencilla, sin embargo, ya que La colección «The Basement» es unantología nostálgica de éxitos de la era Flash no solo de Edmund, sino también de sus compañeros de desarrollo y colaboradores más cercanos. Con siete juegos disponibles desde el principio (y más contenidos desbloqueables por venir), La colección «The Basement» te mantendrá ocupado durante un buen rato.

Y lo que es más importante, La colección «The Basement» nos permite vislumbrar las raíces creativas de Edmund McMillen además de una comprensión más profunda de la evolución de los conceptos fundamentales de su diseño de juegos. También ayuda el hecho de que, aunque no tienen el peso actual de juegos modernos de estrategia por turnos que crearía más tarde, el de Edmund McMillen La colección «The Basement» sigue siendo muy divertido.

Quienes ya estén familiarizados con los juegos de esta lista se alegrarán de saber que Cada juego incluye capítulos extra, música y material gráfico nuevos, y otros contenidos adicionales. La colección «The Basement» además incluye bandas sonoras, más de 30 minutos de entrevistas en audio y más de 20 minutos de material extra en vídeo de Indie Game: La película, y montones de bocetos y arte conceptual.

Mi veredicto:Cualquiera que quiera profundizar en la filosofía de diseño de juegos de Edmund McMillen, o que simplemente disfrute de su peculiar estilo de juegos independientes, debería sin duda hacerse con La colección «The Basement».

★ La mejor recopilación de los primeros juegos de Edmund McMillen La colección «The Basement» Compra en Eneba

7. Fingered [El mejor juego narrativo experimental de Edmund McMillen]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Resolución deductiva de acertijos, narrativa Plataformas PC Año de estreno 2015 Creadores Edmund McMillen, James Id Duración media de la partida Más de 3 horas

Con los mejores juegos de Edmund McMillen, nunca sabes si te vas a encontrar con un chiste subido de tono contado con total seriedad. Pero no, este no es ese tipo de juego. Tocada con los dedoses un «simulador policial hiperrealista» breve pero con un humor negro y juego de puzles originaldondetienes que dar con el culpable basándote únicamente en las descripciones poco fiables de los chismosos del barrio. Es muy probable que se cometan errores.

En comparación con otros juegos de Edmund McMillen, Tocada con los dedosdestaca por ser un juego con relevancia social, sobre todo teniendo en cuenta lo críticos que pueden llegar a ser algunos en una época en la que la visibilidad en las redes sociales lo es todo. Claro, no es tan emocionante como juegos de aventura trepidantes, ni tiene tanta profundidad como otras de sus obras, pero aun así da que pensar.

Aunque no tiene ese encanto repulsivo de los mejores juegos de Edmund McMillen, como Isaac and Mewgenics, Tocada con los dedostiene sin lugar a dudas el sello inconfundible de Edmund McMillen. Con sus extravagantes diseños de personajes, su jugabilidad complicada y, tal vez, su crítica mordaz a la sociedad en su conjunto, Tocada con los dedosSin duda, merece la pena echarle un vistazo.

Mi veredicto:Tocada con los dedosNo tuvo mucho éxito en su lanzamiento, pero sigue destacando tanto por su crítica al funcionamiento de la sospecha como por ser un divertido y pequeño juego de misterio y acertijos.

★ Disponible en Steam Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Mi opinión general sobre los mejores juegos de Edmund McMillen

Los mejores juegos de Edmund McMillen ofrecen experiencias muy diferentes, así que, si lo que buscas es una conclusión, no busques más.

¿Cuál es el mejor punto de partida para descubrir los mejores juegos de Edmund McMillen hoy en día?

Para juegos de acción, aventura y RPG de estilo roguelite → El sacrificio de Isaac

IsaacSu jugabilidad, sencilla pero extraordinariamente profunda, lo convierte en un roguelite para la posteridad.

IsaacSu jugabilidad, sencilla pero extraordinariamente profunda, lo convierte en un roguelite para la posteridad. Para los roguelites tácticos → Mewgenics

Mewgenics toma los mejores elementos de varios géneros y los combina para crear un juego coherente y extraordinario, como podrás ver en mi Mewgenicsreseña.

Mewgenics toma los mejores elementos de varios géneros y los combina para crear un juego coherente y extraordinario, como podrás ver en mi Mewgenicsreseña. Para los amantes de los juegos de plataformas más exigentes → Se acerca el fin

Este juego de plataformas, difícil pero justo refleja a la perfección la filosofía de «luchar por triunfar» que caracteriza al mejor juego de Edmund McMillen.

Este juego de plataformas, difícil pero justo refleja a la perfección la filosofía de «luchar por triunfar» que caracteriza al mejor juego de Edmund McMillen. Para estudiar diseño de videojuegos → La colección «The Basement»

Quienes quieran crear juegos similares a los de Edmund McMillen deberían echar un vistazo a sus primeros trabajos y analizar cómo sus diseños se convirtieron en los grandes éxitos que son hoy en día.

Recuerda que, aunque estos son algunos de los mejores juegos de Edmund McMillen, si de verdad quieres analizar a fondo qué es lo que los hace funcionar, deberías echarles un vistazo a todos.

Preguntas frecuentes