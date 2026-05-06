11 historias de videojuegos en orden cronológico: hitos importantes y títulos emblemáticos

Enumerar losTales Jugar los juegos en orden es importante para comprender la historia y la evolución de la serie. Tales Estos juegos siempre se han caracterizado por la profundidad de sus personajes, sus momentos de interacción y su sistema de combate único, pero no han llegado a ser así de la noche a la mañana.

Si quieres sumergirte en la historia de la franquicia, aquí te lo cuento todo. Aunque no voy a repasar toda la lista de Tales juegos por orden, voy a hablar de 11 títulos destacados que ponen de relieve el crecimiento (y los problemas inherentes a él) de la Tales serie.

Nuestra selección de los mejores juegos de la saga «Tales of»

Aunque esta lista se centra principalmente en enumerar los aspectos importantes Tales Hablando de los juegos en orden, debo señalar que algunos de ellos no solo son relevantes desde el punto de vista histórico, sino que también se encuentran entre los mejores:

Cuentos del Abismo (2006) – Este es mi favorito Tales El juego se adentra de lleno en los entresijos del desarrollo de los personajes. Tales of Vesperia (2008) – Un JRPG que lo tiene todo y que es uno de los mejores puntos de partida para los jugadores que se inician en la serie. Tales of Berseria (2016) – Una versión más oscura y madura de TalesEl héroe habitual, junto con los combates dinámicos, hacen que este juego destaque.

Aunque estas son mis elecciones como títulos destacados de la lista, no son los únicos hitos de la serie, así que sigue leyendo.

Los 11 juegos de Tales, ordenados de más antiguos a más recientes

Antes de empezar, tengo que aclarar algunas cosas.

En primer lugar:esta no es una lista completa. Hay11 títulos de esta lista, pero el número real de Tales los juegos (incluidos los spin-offs, los títulos para móviles y otros) rondarían 25–30, a modo de cifra aproximada.

En segundo lugar,Los juegos aparecerán en orden cronológico, y no por puntuación descendente. Aunque vamos a repasar qué es lo que hace que cada uno de estos juegos sea especial, ten en cuenta que no están ordenados de mejor a peor.

Por último, quiero advertirles de que aquí hay cierto sesgo personal, y aunque todos los juegos de esta lista han dejado una huella importante en el Tales serie,no todos lo hicieron por méritos propios.

Bueno, vamos al grano. ¿Cuál de estas Tales ¿Qué juegos has probado?

1. Tales of Eternia [Lo mejor de los JRPG de finales de los 90]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PlayStation 1, PSP Año de estreno 2000 Creador/es Namco Duración media de la partida unas 40 horas

Empecemos por una de las primeras superestrellas de la serie, Tales of Eternia (or Cuentos del destino 2 (en su versión original para Norteamérica). Muchos, yo incluido, consideramos que este es uno de los Los mejores JRPG de todos los tiempos, y junto a Final Fantasy VII, Es el ejemplo perfecto de la trama, el diseño del juego y la estética de los juegos de rol de finales de los 90 y principios de los 2000.

Y cuando digo «a finales de los 90» Cuando digo «trama», lo digo en serio. Jugarás en el papel de Reid Hershel, un chico de granja que lleva una vida idílica en Rasheans hasta que una chica cae de una aeronave y aterriza, por así decirlo, en tus manos; una chica que, por supuesto, trae consigo una advertencia sobre el apocalipsis. En resumen, te verás envuelto en una aventura para salvar el mundo.

Por qué lo elegimos Aunque hoy en día pueda parecer primitivo, Tales of Eternia sigue mereciendo mucho la pena jugarlo gracias a su esencia Tales jugabilidad y un sistema de combate de movimiento lineal sumamente satisfactorio.

Algo habitual, claro, pero para su época, Eternia fue (y sigue siendo) excelente. Hay que reconocer que hay mejores Cuentos delos juegos actuales, si lo que buscas es una historia más sólida o un sistema de combate mejor, pero Eternia es el punto álgido de una época más sencilla y clásica. Con un buen ritmo, secuencias cinemáticas y gráficos impresionantes, una base de RPG sólida, además de montones de secretos y contenido adicional, EterniaEs una de esas que pasarán a la historia.

Mi veredicto:Viejo, pero bueno; aunque Tales of Eternia Aunque no sea estrictamente el primer juego de la serie, se consolida como uno de los grandes gracias a su excelente calidad en todos los aspectos.

2. Tales of Symphonia [El salto al 3D]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, GameCube, Nintendo Switch, PlayStation 2/3/4, Xbox One Año de estreno 2003 Creador/es Namco Duración media de la partida unas 50 horas

Si te gustaba la serie en la década de los 2000 y acababas de salir de Eternia, no tuviste que esperar mucho para el siguiente juego de la serie, siempre y cuando tuvieras un GameCube. Publicado en 2003, Tales of Symphonia resultaba un poco tosco y se encontraba en esa fase un tanto incómoda en la que la serie intentaba dar el salto al 3D… pero sigue siendo un clásico muy querido hasta el día de hoy.

La esencia del JRPG sigue ahí: jugarás como Lloyd Irving, un idealista ingenuo (la verdad, un poco tonto) que se embarca en una misión para proteger a su amiga de la infancia, Colette Brunel, en su «Viaje de la Regeneración del Mundo». Este ritual tiene como objetivo despertar a la diosa Martel y encerrar a los malvados Desianos… pero, claro, esto es un JRPG, así que espera que las cosas salgan mal muchas, muchas veces.

Por qué lo elegimos Los jugadores de hoy en día sin duda encontrarán Symphonia un poco torpe; ten en cuenta que Symphonia estaba pasando a 3D. Aun así, si eres capaz de pasar por alto estos defectos, Symphonia cuenta con unos personajes bien construidos y unos combates satisfactorios, que son el sello distintivo de la Cuentos defranquicia.

Aunque la historia no tuvo tan buena acogida como los títulos anteriores, Symphonia sigue siendo un juego muy pulido, con una banda sonora potente y mucha rejugabilidad. Para mí, sin embargo, lo más destacado es el combate: sí, es un poco torpe, pero el paso de un sistema de combate lineal a uno con múltiples líneas marcó el inicio de algo aún más grande Tales partidos que vendrán.

Mi veredicto:Si buscas un poco de acción nostálgica al estilo JRPG y quieres conocer los orígenes del Talesserie,Tales of Symphonia es un excelente punto de partida.

3. Cuentos de Legendia [Lee la historia, sáltate los combates]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas PlayStation 2 Año de estreno 2005 Creador/es Namco (Proyecto MelFes) Duración media de la partida ~35 horas

Dejemos las cosas claras: no creo que Cuentos de Legendia es malo, pero unentre losTales los videojuegos, es un tema bastante polémico. Muchos estarán de acuerdo en que este es un juego al que se juega por la historia y los personajes; el combate, por otro lado, suele considerarse bastante mediocre. No es que sea horrible, pero tiene un aspecto y una sensación increíblemente anticuados, y además es muy básico.

Por qué lo elegimos Leyendases un juego de esos que solo se juega una vez, pero creo que es un punto importante de la serie. Su tibia acogida, sobre todo si se compara con el aclamado Symphonia… supuso una llamada de atención para Namco y allanó el camino para la creación de juegos más sólidos en el futuro.

Cabe señalar que LeyendasLos fallos del juego pueden atribuirse en cierta medida a su equipo de desarrollo. En lugar de haber sido gestionado por el equipo anterior Tales equipos de videojuegos,Symphonia fue creado por Project MelFes, un equipo mixto formado por personal de Namco y desarrolladores de Tekken y elSoulcalibur serie.

Leyendas, al igual que otros JRPG, sigue una trama general del tipo «salvar el mundo». Pero lo que realmente distingue a Leyendaslo que distingue al juego (y quizá incluso lo redime) son las misiones de los personajes: largas tramas en las que llegas a conocer a cada uno de ellos más de cerca. Se puede decir lo que se quiera sobre Leyendasel combate de, peroEl desarrollo de los personajes y la escritura son sencillamente excepcionales.

Mi veredicto:Si estás dispuesto a pasar por alto el combate poco emocionante, Cuentos de LegendiaLas misiones de los personajes no dejarán de sorprenderte por su amplitud y profundidad.

4. Cuentos del Abismo [Un clásico moderno]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PlayStation 2, Nintendo 3DS Año de estreno 2006 Creador/es Namco Duración media de la partida unas 60 horas

Ahora sí que estamos hablando. Leyendasfue una especie de momento bajo para Tales juegos, pero su sucesor, Cuentos del Abismo, lo compensó con creces. Este es un JRPG por excelencia, con una narrativa sorprendentemente madura, un reparto coral muy sólido con un profundo desarrollo de los personajes principales y unos combates muy satisfactorios que lo sitúan a la altura de los los mejores juegos de rol de acción.

En esta historia, te pondrás en la piel de Luke fon Fabre, un joven bastante ingenuo que acaba siendo arrastrado al otro lado del mundo junto a Tear Grants, una maga que tiene la misión de matar a su propio hermano. Al igual que en la mayoría de… Tales juegos,Prepárate para muchos giros inesperados y golpes bajos a lo largo de tu aventura para salvar el mundo una vez más.

Por qué lo elegimos Cuentos del Abismo Es un juego que lo hace todo a la perfección. Es cierto que quizá no sea muy innovador ni alucinante, pero todo, desde la narrativa hasta el combate, está pulido y bien ejecutado, lo que da como resultado una experiencia magnífica en todos los sentidos.

DóndeCuentos del Abismo donde realmente destaca es en su historia, notablemente más madura que sus predecesores. Luke es un personaje que realmente te va conquistando, y su lenta y dolorosa evolución de un chico arrogante y egocéntrico a un auténtico héroe es algo que tienes que vivir por ti mismo.

Mi veredicto:Si tuviera que elegir solo un juego que lo representara Tales si hablamos de los videojuegos en general, sin duda sería Cuentos del Abismo.

5. Tales of Vesperia [Ideal para principiantes]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2008 Creador/es Namco Duración media de la partida unas 50 horas

Al repasar esta lista, se puede ver cómo el Tales los videojuegos han evolucionado con el paso de los años, desde el cambio hacia 3D in Symphonia a un mayor énfasis en la narración en Abismo. La situación llegaría a un punto crítico en el querido Tales of Vesperia, uno de loslos mejores JRPG enInterruptor and un punto de partida excelente para los nuevos jugadores, hasta tal punto que se reeditó en 2019.

Por qué lo elegimos Vesperia se considera uno de los mejores títulos de la serie por una buena razón. Este juego incorpora todas las lecciones aprendidas de otros Tales toma esos juegos y los perfecciona para crear una narrativa impactante y potente con un divertido sistema de combate.

En esta ocasión, te pondrás en la piel de Yuri Lowell, un justiciero y antiguo caballero que se encarga personalmente de combatir la injusticia. Al igual que en la mayoría de… Tales juegos, un encargo sencillo (el robo de la fuente) rápidamente se convierte en algo mucho, mucho más grande. Hay muchos spoilers, aunque añadiré que, en mi opinión, la historia es un poco más floja que la del juego anterior.

Vesperia es un claro ejemplo de la maduración de Tales juegos. Para entonces, Namco ya tenía una idea clara de lo que funcionaba y lo que no, y se puede apreciar cómo se esforzaron por perfeccionar sus puntos fuertes (sobre todo la historia y la singularidad del Tales (sistema de combate) mientras exploramos cómo hacer avanzar la franquicia.

Mi veredicto:Vesperia merece su lugar entre las entregas más queridas de la Tales serie, y sigue mereciendo totalmente la pena echarle un vistazo hoy en día.

6. Tales of Xillia [Narrativa con doble perspectiva]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas PlayStation 3 Año de estreno 2011 Creador/es Namco Duración media de la partida ~35 horas

Y hablando de experimentación, eso es precisamente lo que hizo Namco con Tales of Xillia. Este se distingue por su narración con doble perspectiva; así es, tienes dos protagonistas y dos campañas por el precio de una. Aunque, la verdad, me hubiera gustado que hubieran creado una sola historia, más amplia y mejor.

La historia comienza en el reino de Rieze Maxia, donde los humanos y los monstruos conviven en relativa armonía. Cuando Jude Mathis, estudiante de medicina, descubre una terrible verdad en el corazón del país de Rashugal, Milla Maxwell lo salva y, juntos, se embarcan en una misión para devolver la paz al mundo.

Por qué lo elegimos XilliaLa trama puede resultar un poco floja en comparación con la de otras películas del género Tales serie, pero se ve compensada por el resto de sus puntos fuertes: un reparto entrañable y memorable, una dirección artística y una banda sonora excelentes, y un sistema de combate ágil y modernizado.

La trama promete una historia interesante, sin duda, pero la ejecución deja bastante que desear. Sin embargo, esto se compensa con creces gracias al sistema de combate. XilliaEl sistema de combate de… toma los mejores elementos de Destino’s and Symphonialos sistemas de, además de incorporar ataques encadenados para aumentar aún más el potencial de los combos. Es realmente divertido y, quizá, mi parte favorita de este juego.

Mi veredicto:AunqueTales of XilliaLa trama es uno de sus puntos débiles, junto con los personajes jugables, la estética moderna y, sobre todo, los combates.

7. Tales of Xillia 2 [Una secuela de verdad]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas PlayStation 3 Año de estreno 2012 Creador/es Bandai Namco Duración media de la partida ~35 horas

Sí, has leído bien: Tales of Xillia 2 is uno de los pocos juegos de la Tales serie que tiene una secuela directa. Un milagro, lo sé.

Aunque se desarrolla en el mismo universo que la entrega anterior, Xillia 2La historia de este juego suele considerarse una mejora con respecto al primer título. Jugarás en el papel de Ludger Kresnik, de Elympios, y junto con el reparto de Xillia, intenta ayudar a una misteriosa joven a encontrar la mística Tierra de Canaán. Hay mundos paralelos de por medio esta vez… y la nueva historia es mucho más oscura. Que te diviertas.

Por qué lo elegimos La mejor manera de describir Xillia 2 is «Xillia»», pero mejor.Xillia 2 recorreXilliamejora la mecánica de juego y el ritmo de la historia, lo que se traduce en una experiencia mucho mejor.

Xillia 2 también ofrece una sólida continuación de XilliaEl combate. Más de lo mismo, claro, pero aún más pulido. Hay un montón de pequeños ajustes para mejorar los sistemas, y todos los personajes de Xillia 2Es un auténtico placer jugar con el reparto de personajes y las estrellas que regresan del primer juego.

Mi veredicto:Tales of Xillia 2 es una secuela increíble de un juego que ya era bueno. Si te encantó Tales of Xillia, seguro que te va a encantar Tales of Xillia 2.

8. Tales of Zestiria [Una lección sobre la experimentación]

Nuestra puntuación 6.5

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Plataformas PC, PlayStation 3/4 Año de estreno 2015 Creador/es Bandai Namco Duración media de la partida unas 45 horas

Volvamos al momento en el que dije «Namco estaba probando diferentes formas de hacer avanzar la franquicia», porque Zestiria Desde luego que no era eso. No es que sea totalmente injugable, pero no se puede negar lo mucho que… Zestiria no tiene nada que ver con el resto de los Tales serie, hasta tal punto que probablemente te preguntarás por qué no estás jugando a otros Tales juegos, en cambio.

La mejor manera de resumir Zestiria lo que pasa es queO es demasiado soso o demasiado complicado, sin término medio. Muchos critican la trama por ser sorprendentemente insulsa para una Tales juego. El combate, por otro lado, es un auténtico desastre en el que incluso las cosas más básicas (como el sistema de equipamiento) son una pesadilla. Me gustaría que simplemente hubieran optado por su propia versión de un Un gran juego de rol por turnos.

Por qué lo elegimos Zestiria Es un juego cuya ambición superó con creces su ejecución. No obstante, reconozco que algunas de sus mecánicas son realmente interesantes y merecen la pena analizarlas.

Dicho esto,Zestiria tiene sus seguidores. Su banda sonora puede resultar conmovedora en algunos momentos, y se dice que la historia mejora si le das una oportunidad (hay que reconocer que hay MUCHO que asimilar). Aun así, se considera generalmente un juego de «qué pasaría si…» en el Tales serie, con tanto potencial sin explotar. Al menos los juegos posteriores aprendieron de este, supongo.

Mi veredicto:Si te gustan las mecánicas experimentales de los JRPG, Tales of Zestiria seguro que te dará mucho juego.

9. Tales of Berseria [Una historia más oscura y madura]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, PlayStation 3/4 Año de estreno 2016 Creador/es Bandai Namco Duración media de la partida unas 45 horas

Uno podría pensar que Namco se desentendería rápidamente de Zestiria, pero no. La siguiente entrada, Tales of Berseria, no se desarrolla en un mundo nuevo, sino que es una precuela de Zestiria. Y aunque eso pueda parecer una señal de alarma, no lo es: BerseriaEs todo un éxito, y es uno de los los mejores juegos de fantasía cuando se trata de enfoques más realistas de las tramas de los JRPG.

A diferencia de los juegos anteriores de la serie, Berseria es, sin más, una historia de venganza. Sí, en algún momento acabas desviándote para salvar el mundo (al fin y al cabo, es un JRPG), pero la venganza es una influencia que lo consume todo en la protagonista, Velvet Crowe. Se cuela en todo lo que hace, hasta tal punto que te sentirás como si estuvieras jugando en el papel de un antihéroea veces.

Por qué lo elegimos No nos andemos con rodeos: Velvet tiene mucho Berseria. Sí, el resto de los personajes enemigos y jugables están bien, pero Velvet se lleva todo el protagonismo tanto por su impecable evolución como por su incomparable destreza en el combate.

Como era de esperar de un Tales juego,Berseria aspira a la excelencia y la alcanza en todos los ámbitos. El combate es espectacular, la banda sonora y la atmósfera son impresionantes, y el doblaje de este juego (sobre todo el de Velvet) es especialmente conmovedor.

Mi veredicto:Tales of Berseria Es un juego fantástico en todos los sentidos, pero resulta especialmente ideal para quienes buscan algo diferente a los típicos JRPG de siempre.

10. Tales of Arise [Un regreso triunfal a su mejor forma]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador/es Bandai Namco Duración media de la partida unas 50 horas

Mucha gente piensa que Tales of Arise estar en lo más alto de la Clasificación de los mejores juegos de Tales. No me convence del todo esa idea, pero No puedo negar que sí, Tales of Arise Es un juego genial.

Por qué lo elegimos Levántaterefleja a la perfección el espíritu de la Tales la serie a la era moderna, sin perder nunca de vista lo que hace que la franquicia sea especial.

In Tales of Arise, volvemos a la trama habitual. En esta ocasión, la historia se desarrolla en un reino dividido entre el avanzado mundo de Rena, que se eleva hacia los cielos, y las tierras conquistadas de Dahna. Como era de esperar, nuestros protagonistas proceden tanto de Rena como de Dahna y, como es lógico, tendrás que esforzarte por sanar la brecha entre ambos pueblos.

AunqueLevántateno aporta nada nuevo, lo compensa con creces con su gran pulido. Todo, y me refiero a todo, es mucho más refinado: una presentación y una dirección artística impactantes y cinematográficas, una banda sonora y unas voces excepcionales, y unos sistemas básicos muy pulidos, sobre todo el combate.

Mi veredicto:Tales of Arise Si estás buscando una forma más moderna de iniciarte en la serie, Levántatees un buen candidato.

11. Tales of Graces f: Remasterizado [Mayor accesibilidad para títulos antiguos]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Tose (remasterizado), Bandai Namco Duración media de la partida unas 45 horas

Por último, pero sin duda no menos importante en esta lista, está la nueva versión moderna de un título clásico, Tales of Graces f: Remasterizado. Solo para aclarar: Tales of Graces f era una versión actualizadaGracias, y asíGraces f: Remasterizado no es solo una remasterización, sino que una versión definitiva con todos los contenidos descargables y algunos nuevos y prácticos ajustes para mejorar la experiencia de juego, además de hacerla más accesible para el público actual.

Jugarás en el papel de Asbel Lhant, un joven (y, por supuesto, idealista) noble que busca obtener más poder para servir mejor al pueblo al que algún día gobernará. En la práctica, surgen imprevistos y se rompen más de un vínculo. Sí, es una historia muy centrada en «el poder de la amistad», aunque lo compensa con la química entre los personajes y la calidad de los guiones de los sketches.

Por qué lo elegimos Tales of Graces f: Remasterizado Es un juego muy entretenido en todo momento, pero lo que realmente lo hace destacar es el sistema de combate basado en CC. Aunque a algunos puede que no les guste, a mí me encanta cómo consigue que los combates sean rápidos, trepidantes y prácticamente similares a los de un juego de lucha.

Al igual que otros títulos de la serie, Tales of Graces f: Remasterizado pretende destacar en todos los aspectos. Con su frenético combate de acción (que, en mi opinión, lo convierte en un Un pequeño y agradable juego de rol táctico), un buen ritmo, gran cantidad de contenido adicional, una banda sonora evocadora y toques modernos, este es sin duda un Tales Un juego que no te puedes perder.

Mi veredicto:Tales of Graces f: Remasterizado es un trabajo de modernización de primera categoría que cualquier Tales que cualquier jugador o aficionado a los JRPG debería tener en cuenta.

Todo lo que necesitas saber sobre los juegos de Tales of

Ahora que ya has visto un breve resumen de algunos de los aspectos clave Tales juegos de los últimos años, profundicemos un poco más en el Tales la serie en su conjunto.

La evolución de la serie «Tales of» a lo largo del tiempo

The Tales la serie comenzó con Tales of Phantasia, que eraLanzamiento exclusivo para Japón en 1995 para la Super Famicom (SNES). Este JRPG destacó de inmediato por llevar al límite la calidad gráfica y sonora de la consola, así como por su sistema de combate de movimiento lineal, único en aquella época.

FantasíaEl éxito de esta obra dio lugar a varios títulos más del mismo estilo: Cuentos del destino se estrenó en 1997, y Tales of Eternia le siguió en 2001. Aunque todos estos juegos tuvieron un éxito que osciló entre lo modesto y lo espectacular, el siguiente gran salto vendría de Tales of Symphoniala transición a los gráficos en 3D, hacia la que se encaminaban muchos videojuegos en aquella época.

A partir de ahí, Namco se dedicó a perfeccionar tanto el Tales serie y diferenciarla de otros JRPG. La siguiente gran innovación vendría dada por la adaptación de su sistema de combate a un entorno 3D; esto se vería en Cuentos del Abismo«modo libre», donde un personaje podía separarse de las líneas de combate lineales y reposicionarse en cualquier otro lugar del campo de batalla.

Hoy,Tales los videojuegos siguen destacando no solo por crear tramas más profundas y maduras, sino también evolucionando constantemente e incorporando novedades en su famoso sistema de combate. Eso sí, no todos los experimentos han tenido éxito, pero hay que reconocerles el mérito: siguen probando cosas nuevas.

¿Qué hace que la serie «Tales of» destaque dentro del género de los JRPG?

Recuerda queTales comenzó en 1995, una época en la que los JRPG estaban muy de moda. Esto significa que el primer juego tenía que ofrecer algo muy diferente de lo que ofrecían títulos como Final Fantasy podría. Y así fue: Tales of Phantasia No solo impresionó por su dominio del hardware de la Super Famicom, sino que además ofrecía un sistema de combate totalmente nuevo.

The Tales La serie siempre ha se distinguió en la batalla. Mientras que otros JRPG pasaban a ser por turnos, Tales ya utilizaba un sistema de combate en tiempo real muy similar al de los juegos de lucha. Era innovador, único y, lo más importante, muy divertido de jugar.

A medida que la serie fue creciendo, Namco siguió experimentando con este sistema, desde la incorporación de enlaces y combos hasta más opciones de movimiento e incluso el polémico sistema de «Armatización» en Zestiria. Pero sea cual sea la época, Tales siempre ha tenido un sistema de combate muy diferente.

Aparte de esto, Tales Estos juegos también destacan por centrarse en gran medida en el desarrollo de los personajes y la interacción entre ellos. Aunque sus tramas suelen ser las típicas de los JRPG, Tales Los videojuegos dan vida a sus personajes mediante pequeñas conversaciones y sketches, transformándolos de simples sprites o gráficos en 3D en personajes vivos y realistas.

¿A qué juego de la serie «Tales of» deberías jugar primero?

Dicho esto, quizá te estés preguntando: «Vale, ¿a qué juego debería jugar primero?». No hay una única respuesta correcta a eso, pero el Tales la comunidad suele señalar o bien Symphonia, Vesperia, oXillia como excelentes puntos de partida.

Tales of Symphonia es la más antigua de todas, pero como ya dije en mi reseña, Es un clásico muy querido por una buena razónn. Con una mecánica de juego sencilla pero sólida, unos gráficos fantásticos (para su época) y una historia conmovedora, Symphonia ofrece una visión general de los fundamentos de la serie.

Tales of Vesperia es otro punto de partida estupendo, ya que creo que es el punto álgido de la «época intermedia» de Tales. Esuna mezcla entre los sólidos fundamentos de los juegos clásicos y las comodidades y la calidad de los juegos modernos, que ofrece una atmósfera nostálgica de los JRPG junto con un reparto de lujo.

Tales of Xillia es el más moderno de los tres. Xillia pone de manifiesto el crecimiento de la serie con un una combinación de una historia decente y una jugabilidad de acción en tiempo real excepcional. Este juego es ideal sobre todo para quienes acaban de iniciarse en los RPG tradicionales por turnos: no es demasiado complicado, pero resulta muy gratificante.

Por último,No hay ninguna regla sobre por dónde debes empezar. Empieza por el juego que más te guste, ya sea un título clásico, una versión actualizada o una remasterización.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de la serie Tales of

Seguramente ya tengas una idea bastante clara de por dónde empezar. Pero si aún te cuesta decidirte, déjame ayudarte reduciéndolo todo a lo esencial.

¿Cuál es el mejor punto de partida para «Tales of Games» hoy?

Para los recién llegados → Tales of Symphonia , Tales of Vesperia o Tales of Xillia. Cualquiera de estos tres es un título excelente que ofrece una combinación perfecta de jugabilidad, historia, desarrollo de los personajes y combate.

Cualquiera de estos tres es un título excelente que ofrece una combinación perfecta de jugabilidad, historia, desarrollo de los personajes y combate. Para los recién llegados que buscan opciones más modernas → Tales of Arise . Este juego parece una reedición de los títulos originales pensada para el jugador actual, con unos diseños de personajes fantásticos, una historia sólida, un combate fluido y unos gráficos llamativos.

Este juego parece una reedición de los títulos originales pensada para el jugador actual, con unos diseños de personajes fantásticos, una historia sólida, un combate fluido y unos gráficos llamativos. Para el desarrollo de los personajes → Cuentos del Abismo. Te guste Luke o no, nadie puede negar que este juego tiene una evolución del personaje impresionante.

Te guste Luke o no, nadie puede negar que este juego tiene una evolución del personaje impresionante. Para quienes están hartos del héroe idealista → Tales of Berseria. El oscuro camino de la protagonista principal, Velvet Crowe, y su obsesión por la venganza aportan un enfoque diferente y refrescante a la serie.

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