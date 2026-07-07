Los mejores delanteros jóvenes de FM26: los mejores talentos que debes fichar
Los mejores delanteros jóvenes de FM26 no se definen únicamente por su capacidad goleadora; aportan un gran dinamismo, serenidad y visión táctica que les permiten destacar en cualquier sistema. Formar una plantilla ganadora en Football Manager 2026 Lo primero es encontrar un delantero que pueda convertirse en un goleador constante.
Un delantero con una alta capacidad potencial (PA) y las cualidades mentales adecuadas puede convertir rápidamente tu ataque de uno normal a uno de élite.. Esta guía va más allá de los nombres famosos para incluir a jugadores menos conocidos que aportan un valor real, un potencial de desarrollo prometedor y un impacto a largo plazo para cualquier tipo de partida guardada.
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Los mejores delanteros jóvenes de FM26: talentos de élite para liderar tu línea de ataque
Si te encanta profundizar en el los mejores juegos de fútbol, ya sabes lo importante que es fichar a un delantero joven con margen de mejora. Estos jugadores de talla mundial no solo lideran la línea de ataque, sino que a menudo marcan el estilo de juego de tu equipo en el último tercio del campo.
En esta sección, Nos centraremos en delanteros menores de 25 años con gran potencial que combinen capacidad goleadora, movimiento y regularidad., algunos de los cuales son adecuados para los clubes de primera división y otros, perfectos para reconstrucciones con un presupuesto ajustado.
Aunque algunos nombres, como Kylian Mbappé and Endrick, ya son conocidos para la mayoría FM jugadores, otros como Mason Melia or Patrik Kristal pasan desapercibidos, pero ofrecen curvas de desarrollo sólidas y precios asequibles.
La idoneidad para el puesto también es un factor clave. Tanto si construyes el juego en torno a un «Poacher», un «Seguir adelante» o un «Deep-Lying Forward», Encontrarás opciones que pueden evolucionar hacia esos puestos de forma natural.
Estas opciones abarcan una amplia gama de presupuestos y necesidades tácticas. A continuación, te presentamos las los mejores jugadores jóvenes de FM26 merece la pena seguirles la pista, observarlos o ficharlos lo antes posible.
|Jugador
|Age
|Club
|Adecuación al puesto
|Valor de mercado
|Kylian Mbappé
|27
|Real Madrid
|Delantero completo, CF
|140 M £ – 160 M £+
|Rodrigo Mora
|19
|FC Oporto
|Segundo delantero, «falso nueve»
|60 M£ – 74 M£
|Endrick
|19
|Real Madrid
|Delantero de área, delantero por la banda
|96 M de libras – 118 M de libras
|Arda Güler
|21
|Real Madrid
|Creador de juego avanzado / 10
|96 M de libras – 118 M de libras
|Youssoufa Moukoko
|21
|Borussia Dortmund (cedido al OGC Niza)
|Poacher, avanzando sin descanso
|18,5 M£ – 23 M£
|Enzo Alves
|16
|Real Madrid
|Delantero avanzado, CF
|Contrato de jóvenes
|Patrik Kristal
|18
|1. FC Colonia II
|Delantero retrasado, SS
|No revelado
|Harry Gray
|17
|Leeds United (cedido al Rotherham)
|Seguir adelante
|No revelado
|Benjamin Šeško
|22
|RB Leipzig
|Delantero centro, CF
|~entre 50 y 70 millones de libras esterlinas
|Mohamed Meite
|18
|Stade Rennais
|El hombre al que se busca, el cazador furtivo
|No revelado
|Víctor Roque
|21
|Real Betis (cedido por el FC Barcelona)
|Adelante, Poacher
|~entre 40 y 60 millones de libras esterlinas
|Mason Melia
|18
|St Patrick’s Athletic
|Poacher, delantero avanzado
|~entre 4 y 8 millones de libras esterlinas
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1. Kylian Mbappé [Mejor delantero de élite]
|Grupo de atributos
|FMInside Value
|Edad / Nacionalidad / Club
|27 / Francés / Real Madrid
|Puntuación de FMInside (OVR)
|94 / 100
|Ritmo y aceleración
|20 / 20
|Acabado y serenidad
|18 / 20
|Pases y visión de juego
|15 / 20
|Regate y técnica
|18 / 20
|Defensa y intensidad de trabajo
|6 / 20
|Condición física (fuerza/resistencia)
|14 / 20
|Pie dominante
|Bien
Kylian Mbappé es la joya más preciada de Football Manager. Con una aceleración y una velocidad de 20, ambas de categoría mundial, destaca tanto como delantero avanzado como extremo izquierdo. Su excepcional capacidad de remate, su sangre fría y su talento lo convierten en un jugador casi imposible de defender en cualquier nivel.
2. Rodrigo Mora [Mejor joven promesa técnica y creador de juego]
|Grupo de atributos
|FMInside Value
|Edad / Nacionalidad / Club
|19 / Portugués / FC Porto
|Puntuación de FMInside (OVR)
|76 / 100 (Wonderkid)
|Ritmo y aceleración
|14 / 20
|Acabado y serenidad
|12 / 20
|Pases y visión de juego
|15 / 20
|Regate y técnica
|16 / 20
|Defensa y intensidad de trabajo
|8 / 20
|Condición física (fuerza/resistencia)
|10 / 20
|Pie dominante
|Bien
Rodrigo Mora es uno de los jugadores más creativos de Portugal. Su posición natural es la de centrocampista ofensivo, y su enorme potencial le permite convertirse en una superestrella mundial. Cuenta con una magnífica condición física natural, una gran agilidad y unas cualidades técnicas excepcionales que le permiten colarse con facilidad entre las líneas defensivas.
3. Endrick [El delantero más atlético entre los futuros fichajes]
|Grupo de atributos
|FMInside Value
|Edad / Nacionalidad / Club
|19 / Brasileño / Real Madrid
|Puntuación de FMInside (OVR)
|82 / 100 (Wonderkid)
|Ritmo y aceleración
|17 / 20
|Acabado y serenidad
|15 / 20
|Pases y visión de juego
|12 / 20
|Regate y técnica
|15 / 20
|Defensa y intensidad de trabajo
|7 / 20
|Condición física (fuerza/resistencia)
|16 / 20
|Pie dominante
|Izquierda
Endrick está hecho para ser un goleador nato, sin más. Sus cualidades físicas son increíblemente avanzadas para un adolescente: destaca por su inmensa fuerza, su velocidad explosiva y su determinación excepcional. Con un entrenamiento adecuado, su potencial dinámico lo convierte en una auténtica máquina capaz de liderar ataques de élite durante décadas.
4. Arda Güler [Mejor joven promesa visionaria de élite]
|Grupo de atributos
|FMInside Value
|Edad / Nacionalidad / Club
|21 / Turco / Real Madrid
|Puntuación de FMInside (OVR)
|83 / 100 (Wonderkid)
|Ritmo y aceleración
|13 / 20
|Acabado y serenidad
|14 / 20
|Pases y visión de juego
|17 / 20
|Regate y técnica
|17 / 20
|Defensa y intensidad de trabajo
|9 / 20
|Condición física (fuerza/resistencia)
|11 / 20
|Pie dominante
|Izquierda
Arda Güler es un magistral creador de juego avanzado que combina un talento técnico de talla mundial con una visión de juego milimétrica. Su gran técnica, su capacidad de pase y su excelente primer toque garantizan que rara vez pierda la posesión. Destaca por dar pases decisivos y desmontar estructuras defensivas compactas desde posiciones centrales o por la banda derecha.
5. Youssoufa Moukoko [El delantero más explosivo]
|Grupo de atributos
|FMInside Value
|Edad / Nacionalidad / Club
|21 / Alemán / Borussia Dortmund (cedido al OGC Niza)
|Puntuación de FMInside (OVR)
|79 / 100
|Ritmo y aceleración
|16 / 20
|Acabado y serenidad
|15 / 20
|Pases y visión de juego
|11 / 20
|Regate y técnica
|14 / 20
|Defensa y intensidad de trabajo
|6 / 20
|Condición física (fuerza/resistencia)
|12 / 20
|Pie dominante
|Izquierda
Youssoufa Moukoko sigue siendo uno de los favoritos de siempre en Football Manager. Dotado de una aceleración vertiginosa y de un instinto natural de depredador en el área, su movimiento sin balón es de primer nivel. Da lo mejor de sí mismo en esquemas tácticos basados en el contraataque, donde puede romper las líneas defensivas y sacar partido de los bloques defensivos adelantados.
6. Enzo Alves [Mejor promesa como delantero sub-17]
|Grupo de atributos
|FMInside Value
|Edad / Nacionalidad / Club
|16 / Español / Real Madrid
|Puntuación de FMInside (OVR)
|65 / 100 (alto potencial)
|Ritmo y aceleración
|13 / 20
|Acabado y serenidad
|13 / 20
|Pases y visión de juego
|11 / 20
|Regate y técnica
|12 / 20
|Defensa y intensidad de trabajo
|5 / 20
|Condición física (fuerza/resistencia)
|12 / 20
|Pie dominante
|Bien
Enzo Alves (hijo del legendario lateral Marcelo) goza de gran prestigio en las revisiones de las bases de datos personalizadas de jóvenes talentos como una promesa de élite en la posición de delantero. De complexión imponente y gran presencia física para su edad, destaca por sus excelentes cualidades innatas en cuanto a determinación, capacidad de definición y aptitudes físicas, lo que lo convierte en un fichaje de primer orden para cualquier cantera.
7. Patrik Kristal [El mejor joven talento del centro del campo del Báltico]
|Grupo de atributos
|FMInside Value
|Edad / Nacionalidad / Club
|18 / Estonio / 1. FC Köln II
|Puntuación de FMInside (OVR)
|68 / 100
|Ritmo y aceleración
|13 / 20
|Acabado y serenidad
|11 / 20
|Pases y visión de juego
|13 / 20
|Regate y técnica
|13 / 20
|Defensa y intensidad de trabajo
|10 / 20
|Condición física (fuerza/resistencia)
|11 / 20
|Pie dominante
|Bien
Patrik Kristal es una joya oculta procedente de Estonia que promete un potencial impresionante. Como joven centrocampista, su base técnica supera a la de sus compañeros, ya que destaca por su excelente visión de juego, su talento y su variedad de pases, lo que le permite integrarse con soltura en equipos europeos de nivel medio.
8. Harry Gray [Mejor promesa inglesa en la posición de delantero]
|Grupo de atributos
|FMInside Value
|Edad / Nacionalidad / Club
|17 / Inglés / Leeds United (cedido al Rotherham)
|Puntuación de FMInside (OVR)
|66 / 100
|Ritmo y aceleración
|14 / 20
|Acabado y serenidad
|12 / 20
|Pases y visión de juego
|11 / 20
|Regate y técnica
|12 / 20
|Defensa y intensidad de trabajo
|13 / 20
|Condición física (fuerza/resistencia)
|12 / 20
|Pie dominante
|Bien
Harry Gray sigue los pasos de la excepcional tradición deportiva de su familia en el Leeds. Como delantero centro muy trabajador, sus cualidades mentales —en concreto, su determinación, su ritmo de trabajo y su valentía— destacan desde el principio. Se convierte de forma magnífica en un delantero de presión moderno capaz de interrumpir las jugadas de construcción del rival sin esfuerzo alguno.
9. Benjamin Šeško [El mejor rematador aéreo]
|Grupo de atributos
|FMInside Value
|Edad / Nacionalidad / Club
|22 / Esloveno / RB Leipzig
|Puntuación de FMInside (OVR)
|84 / 100
|Ritmo y aceleración
|16 / 20
|Acabado y serenidad
|16 / 20
|Pases y visión de juego
|12 / 20
|Regate y técnica
|14 / 20
|Defensa y intensidad de trabajo
|11 / 20
|Condición física (fuerza/resistencia)
|17 / 20
|Pie dominante
|Bien
Benjamin Šeško es un delantero centro dominante. Con su gran estatura, su excepcional alcance en el salto, su fuerza y su velocidad, supone una amenaza aérea implacable. Su combinación de gran potencia atlética y remate certero lo convierte en una figura constante capaz de marcar más de 20 goles por temporada en las ligas de máxima categoría.
10. Mohamed Meite [El mejor delantero con estilo francés]
|Grupo de atributos
|FMInside Value
|Edad / Nacionalidad / Club
|18 / Francés / Stade Rennais
|Puntuación de FMInside (OVR)
|67 / 100
|Ritmo y aceleración
|15 / 20
|Acabado y serenidad
|11 / 20
|Pases y visión de juego
|12 / 20
|Regate y técnica
|14 / 20
|Defensa y intensidad de trabajo
|6 / 20
|Condición física (fuerza/resistencia)
|11 / 20
|Pie dominante
|Bien
Mohamed Meite es una promesa muy técnica y explosiva procedente de las categorías inferiores francesas. Conocido por su regate ingenioso, su velocidad y su agilidad, aporta una enorme imprevisibilidad por la banda. Es una opción excelente para los entrenadores que busquen formar a un extremo rápido y con gran talento.
11. Vitor Roque [El delantero centro más implacable]
|Grupo de atributos
|FMInside Value
|Edad / Nacionalidad / Club
|21 / Brasileño / Real Betis (cedido por el FC Barcelona)
|Puntuación de FMInside (OVR)
|81 / 100
|Ritmo y aceleración
|16 / 20
|Acabado y serenidad
|14 / 20
|Pases y visión de juego
|11 / 20
|Regate y técnica
|14 / 20
|Defensa y intensidad de trabajo
|14 / 20
|Condición física (fuerza/resistencia)
|15 / 20
|Pie dominante
|Bien
Vitor Roque es un delantero intenso y lleno de energía que se apoya en gran medida en su magnífica capacidad de trabajo y en sus agresivas carreras sin balón. Capaz de jugar por el centro o de recortar hacia dentro desde la banda, su gran fuerza, equilibrio y resistencia física le permiten hacer frente con facilidad a defensas robustos.
12. Mason Melia [El mejor joven prodigio irlandés en la posición de delantero]
|Grupo de atributos
|FMInside Value
|Edad / Nacionalidad / Club
|18 / Irlandés / St Patrick’s Athletic
|Puntuación de FMInside (OVR)
|69 / 100 (Wonderkid)
|Ritmo y aceleración
|14 / 20
|Acabado y serenidad
|13 / 20
|Pases y visión de juego
|11 / 20
|Regate y técnica
|12 / 20
|Defensa y intensidad de trabajo
|11 / 20
|Condición física (fuerza/resistencia)
|13 / 20
|Pie dominante
|Bien
Mason Melia es una fenomenal promesa irlandesa que suele rendir muy por encima de lo que cabría esperar de su categoría. Al combinar unas excelentes cualidades físicas con una gran serenidad a la hora de rematar —algo poco habitual en un jugador de 18 años—, supone una adquisición excepcional para los equipos de segunda división que aspiran a un rápido ascenso y a obtener un valor de reventa a largo plazo.
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Los mejores delanteros jóvenes prometedores de FM26
Las mejores paradas en Football Manager a menudo empiezan con una cosa — una El mejor joven promesa en FM26 en el que puedes seguir trabajando durante años. En FM26, un puñado deLos jóvenes talentos destacan por ese «potencial» que convierte los ataques mediocres en delanteras capaces de luchar por el título..
Estos jugadores aportan potencial de crecimiento, versatilidad y valor de reventa, y, si se les forma adecuadamente, pueden convertirse en el eje central de tu plantilla durante una década o más.
Algunos ya son nombres muy conocidos. Otros proceden de canteras o de equipos de la zona media de la tabla, y están disponibles antes de que los grandes clubes hagan subir su precio. Cada uno aporta puntos fuertes distintos: algunos son delanteros de área que se alimentan de los pases al segundo, otros se retrasan para enlazar el juego o superan a los mejores defensas en FM26 con su aceleración y su talento. Sea cual sea tu sistema – 4-2-3-1, 4-4-2 o 3-5-2 – Un delantero joven y prometedor puede marcar la diferencia.
Aquí tienes 10 de los los delanteros jóvenes más prometedores de FM26, basándose en el potencial, las primeras etapas de desarrollo y la flexibilidad posicional. Utiliza esta lista para adelantarte a los acontecimientos antes de que alcancen el nivel de élite.
|Jugador
|Age
|Club
|Puesto(s)
|Valor (estimado)
|Puntos fuertes
|Potencial
|Endrick
|18
|Real Madrid
|ST/AMR
|96 M de libras – 118 M de libras
|Potencia, aceleración, técnica
|184
|Francesco Camarda
|17
|AC Milan
|ST
|12 M£ – 18 M£
|Serenidad, remate, movimiento
|Muy alto
|José Reyes
|17
|Real Madrid
|AMRL/ST
|Veintitrés millones de libras
|Talento, juego sin balón, primer toque
|174
|Rodrigo Mora
|18
|FC Oporto
|AMC/AML/ST
|60 M£ – 74 M£
|Regate, visión de juego, aceleración
|Más de 170
|Bendito sea el corazón de Martín
|17
|Manchester United
|ST
|No revelado
|Fuerza, remate, primer toque
|Muy alto
|Kenan Yildiz
|20
|Juventus
|AMRL/ST
|191 millones de libras esterlinas
|Equilibrio, pase, versatilidad
|170
|George Ilenikhena
|18
|AS Mónaco
|ST
|39 millones de libras esterlinas
|Remate, potencia, carreras por la espalda
|170
|Dijylian N’Guessan
|16
|Saint-Étienne
|ST
|£6M
|Remate, visión de juego, anticipación
|170
|Harry Gray
|16
|Leeds United
|F C/ST
|11 millones de libras esterlinas
|Movimiento, aceleración, juego sin balón
|170
|Shumaira Mheuka
|17
|Chelsea
|ST
|12 millones de libras esterlinas
|Determinación, remate, agilidad
|170
Los mejores delanteros jóvenes a buen precio en FM26
No todos los fichajes cuentan con un gran presupuesto para traspasos, y ahí es donde un fichaje a buen precio puede marcar la diferencia. FM26 cuenta con varios delanteros jóvenes con un excelente potencial de crecimiento y que aún pasan desapercibidos. Estos jugadores son asequibles al inicio del juego, pero pueden convertirse en titulares fiables o en activos valiosos que podrás vender para obtener beneficios más adelante.
No importa si te dedicas a la gestión en elCampeonato, Liga 2, o unde menor nivelSerie Apágina, no hace falta gastarse una fortuna para descubrir a las futuras estrellas.
Muchas de estasLos mejores delanteros de FM26 tienen un valor de mercado bajo debido a su juventud, a la competencia por los minutos de juego o, simplemente, a que no se les ha prestado suficiente atención. Pero todos ellos cuentan con cualidades sólidas y una trayectoria de desarrollo clara, ideal para clubes que quieran empezar de cero.
Aquí tienes 10 de los mejores delanteros jóvenes a buen precio en FM26 que debes tener en cuenta para tu próxima revisión del presupuesto.
|Jugador
|Age
|Club
|Posición
|Valor
|Puntos fuertes
|Por qué son asequibles
|Harvey Higgins
|15
|Blackburn
|Mis mejores deseos, con cariño y besos
|260 000 libras esterlinas
|Regate, juego sin balón, técnica
|Perfil desconocido; condiciones para jóvenes muy negociables
|Toni Fernández
|16
|Barcelona
|AM RC, F C
|454 000 libras esterlinas
|Visión, estilo, primer toque
|En la estructura del equipo B, un enfoque inicial económico
|Josh Sonni-Lambie
|17
|Liverpool
|AM RLC, F C
|509 000 libras esterlinas
|Aceleración, agilidad, pases
|La cantera se ve frenada por la gran profundidad de la plantilla del primer equipo
|Yahya Idrissi
|17
|Chelsea
|AM RLC, F C
|957 000 libras esterlinas
|Ritmo, equilibrio, estilo
|Pasado por alto debido al enorme tamaño de la plantilla del Chelsea
|David Bausch
|16
|Bayern de Múnich
|ST
|169 000 libras esterlinas
|Fuerza, remate, posicionamiento
|Jugador de la cantera, fácil de fichar en una fase temprana
|Cristian Florez
|16
|Real Cartagena
|Mis mejores deseos, con cariño y besos
|925 000 £
|Técnica, remate, aceleración
|Una joya sudamericana desconocida en un equipo de las ligas menores
|Giacomo Koloto
|16
|Basilea
|ST
|657 000 libras esterlinas
|Espíritu de lucha, determinación, ritmo de trabajo
|Infravaloración de la liga suiza, bajas exigencias salariales
|Adam Hložek
|23
|Hoffenheim
|Prueba estandarizada / Matemáticas avanzadas
|~24 millones de libras esterlinas
|Potencia, tiros lejanos, versatilidad
|Nota: Jugador veterano consolidado; no es una ganga para un equipo juvenil.
|Yumeki Yokoyama
|21
|Imabari
|AM LC, F C
|870 000 libras esterlinas
|Resistencia, versatilidad, movimiento
|Disponible a buen precio en la J.League 2
|Gassimou Sylla
|16
|RSCA Futures
|Mis mejores deseos, con cariño y besos
|35 000 £
|Juego sin balón, regate, estilo
|Nivel extremadamente barato debido a su condición de contrato de cantera
Los mejores delanteros jóvenes de FM26 por posición
No todos los delanteros encajan en todos los sistemas. En Football Manager 2026, Elegir el tipo adecuado de delantero es tan importante como encontrar al jugador adecuado.. A algunos les va muy bien cuando tienen espacio por detrás, mientras que otros destacan frente al Los mejores porteros de FM26. En esta sección se destacan los jóvenes delanteros que encajan a la perfección en roles específicos.
Cada uno de los jugadores que figuran a continuación ha sido seleccionado en función de sus cualidades más destacadas y de su idoneidad para desempeñar una de estas tres funciones clave: Cazador furtivo, El hombre objetivo, oDelantero avanzado. Si estás formando tu plantilla pensando en una formación o estrategia concreta, esto te ayudará a realizar un seguimiento más inteligente en FM y a crear una línea de ataque más cohesionada.
|Jugador
|Age
|Club
|Función
|Puntos fuertes
|Ideal para
|Rodrigo Mora
|18
|FC Oporto
|Delantero avanzado
|Estilo, primer toque, pases letales
|Equipos de ritmo rápido, 4-2-3-1 o 4-3-3 estrecho
|Cade Cowell
|21
|Guadalajara
|Cazador furtivo
|Ritmo, posicionamiento, remate
|Equipos que juegan al contraataque, que marcan goles en los últimos minutos
|Dijylian N’Guessan
|16
|Saint-Étienne
|Cazador furtivo
|Aceleración, juego sin balón, serenidad
|Equipos que necesitan un delantero letal en el área
|Giovanni Reyna
|22
|Borussia Dortmund
|Delantero avanzado
|Regate, visión de juego, remate
|Sistemas de ataque fluidos, estilos de presión alta
|Kenan Yildiz
|20
|Juventus
|Delantero avanzado
|Técnica, agilidad, toma de decisiones
|Clubes que utilizan delanteros invertidos o roles de juego libre
|Mohamed Meite
|17
|Stade Rennais
|El hombre objetivo
|Fuerza, alcance en el salto, remate de cabeza
|Equipos que juegan con amplitud y centran con frecuencia
|Ryan McQueen
|15
|Chelsea
|Cazador furtivo
|Movimiento, anticipación, remate
|Proyecto a largo plazo: itinerario de la academia a la élite
|George Ilenikhena
|18
|AS Mónaco
|Cazador furtivo
|Aceleración, remate, fuerza
|Equipos que necesitan un delantero rápido y con capacidad para rematar a puerta
|David Bausch
|16
|Bayern de Múnich
|El hombre objetivo
|Tamaño, juego de retención, remate de cabeza
|Sistemas de juego directo «Route-one»
|Yahya Idrissi
|17
|Chelsea
|Delantero avanzado
|Agilidad, regate, creatividad
|Equipos de la zona media de la tabla que buscan creatividad en el último tercio del campo
Cómo descubrir y formar a jóvenes delanteros en FM26
Para formar una línea de ataque de primer nivel en FM26, es necesario realizar un buen trabajo de ojeo y desarrollar a los jugadores con un objetivo claro. Muchos delanteros jóvenes parecen prometedores sobre el papel, pero solo unos pocos se convertirán en goleadores regulares. Empieza por organizar tu red de ojeadores para dar prioridad a algunos de los los mejores jugadores de FM26 menores de 21 años con un alto nivel de Capacidad potencial (PA), fuertetipos de personalidad, y las cualidades fundamentales de un delantero.
Qué hay que tener en cuenta a la hora de buscar talentos:
- Atributos a los que hay que dar prioridad:
- Acabado: Imprescindible para aprovechar las oportunidades
- Serenidad: Ayuda a rendir bajo presión, sobre todo en los uno contra uno
- Sin el balón: Indica movimiento y posicionamiento
- Aceleración and Paz: Útil para romper las líneas defensivas
- Rasgos ocultos que importan:
- Determinación: La clave para el crecimiento a largo plazo
- Profesionalidad and Coherencia: Ayuda a convertir el PA en un auténtico espectáculo
- Jugadas recomendadas: Rasgos comoLe gusta superar la trampa del fuera de juego or Suele correr con el balón se adapta a sistemas de línea alta o de presión
Consejos para el desarrollo:
- Asigna la respuesta correcta formación específica para cada puesto – adáptalo a tu plan táctico (por ejemplo, «Delantero avanzado» o «Cazagoles»)
- Proporcionarhora habitual del partido – incluso los minutos como suplente cuentan
- Use grupos de tutoría para mejorar sus capacidades mentales
- Mantén suintensidad del entrenamiento: moderada desde el principio para evitar lesiones
No pases por alto la idoneidad táctica. Un delantero joven con una velocidad excelente pero con poco juego de cabeza no rendirá al máximo como «hombre de referencia». Busca jugadores con un plan claro, fórmalos con paciencia y construye el equipo en torno a las cualidades que mejor se adapten a tu plantilla.
Cómo formar a jóvenes delanteros en FM26: consejos para sacarles el máximo partido
Para sacar el máximo partido a los delanteros jóvenes en FM26, debes basarte en la organización, la paciencia y la claridad en las funciones. Empieza asignándoles un enfoque de entrenamiento específico para su puesto que se adapte a su futuro dentro de tu sistema —por ejemplo, un «cazador de goles» debería trabajar en Acabado, Serenidad, ySin el balón, mientras que un delantero avanzado necesita Regate, Aceleración, yToma de decisiones.
El tiempo de juego es más importante que la reputación. Hay que ir incorporándolos al primer equipo desde el principio, aunque sea durante 15-20 minutos, y emparejarlos con jugadores experimentados en un grupo de tutoría bien equilibrado. Utiliza tutoría para mejorar la determinación y la profesionalidad, que influyen considerablemente en la tasa de crecimiento.
Desde el punto de vista táctico, no fuerces el Los mejores extremos de FM26 en sistemas rígidos. Un joven delantero de apoyo con poco juego de cabeza pero buen movimiento no debería utilizarse como «hombre de referencia». En su lugar, hay que asignarle roles en los que sus cualidades puedan destacar —como, por ejemplo, Le gusta superar la trampa del fuera de juego en una línea alta o Suele correr con el balón en una formación vertical 4-2-3-1.
Mi valoración general sobre los mejores delanteros jóvenes de FM26
The Los mejores delanteros jóvenes de FM26 son algo más que simples puntuaciones de «alto potencial». Aportan valor a largo plazo, flexibilidad táctica y la oportunidad de forjar el éxito de tu equipo en los próximos años. Desde nombres de primer nivel como Endrick, Rodrigo Mora, yYoussoufa Moukoko desde joyas ocultas como Toni Fernández and Gassimou Sylla, estos reproductores ofrecen diferentes estilos y rangos de precios que se adaptan a cualquier presupuesto.
Céntrate en los jugadores que se adapten a tu sistema, invierte en su desarrollo y conseguirás formar una delantera capaz de llevarte a ascensos, títulos y noches europeas.
¿Quieres empezar tu aventura en FM26 y fichar tú mismo a estos jugadores? Consigue ya tu clave en la Eneba Marketplace – FM26 Edición Global y empieza a formar tu próximo gran equipo.
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Preguntas frecuentes
El mejor delantero joven de FM26 es Endrick, del Real Madrid. Con solo 18 años, combina una capacidad de definición excepcional, velocidad y movimiento, lo que le convierte en un delantero completo capaz de liderar cualquier ataque. Su elevado potencial le permite convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo.
El delantero joven más rentable de FM26 es Toni Fernández, del Barcelona. Está disponible por menos de 500 000 £ al principio de la mayoría de las partidas y cuenta con la base técnica y el potencial necesarios para convertirse en un titular de confianza. Los entrenadores con presupuestos más reducidos deberían ficharlo antes de que su valor suba.
A la hora de buscar delanteros jóvenes en FM26, debes centrarte en las características de remate, sangre fría, juego sin balón, aceleración y determinación. Estas características determinan la regularidad con la que un delantero marca goles, se mueve y mejora con el tiempo. Comprueba también su personalidad y sus jugadas preferidas para ver si se adaptan a tu planteamiento táctico.
En FM26 puedes formar a los delanteros jóvenes dándoles experiencia en los partidos de forma regular, incluso desde el banquillo. Asignales entrenamientos individuales basados en su rol que se adapten a tu táctica e inclúyelos en grupos de tutoría con jugadores veteranos. Combina la constancia en los entrenamientos con una intensidad equilibrada para fomentar un crecimiento constante sin correr el riesgo de que sufran lesiones.
Sí. Los sistemas con dos delanteros o un único delantero apoyado por extremos son los que mejor funcionan. Los jugadores jóvenes rinden mejor en formaciones que crean espacios y proporcionan un suministro constante de balones, como el 4-2-3-1 o el 4-4-2 con jugadores creativos en las bandas.
Para gestionar la moral de los delanteros jóvenes en FM26, debes ofrecerles comentarios claros sobre su evolución, elogios frecuentes tras buenas actuaciones y una incorporación gradual al primer equipo. Evita las críticas duras tras partidos mediocres. Los jugadores jóvenes reaccionan positivamente ante la confianza, por lo que es fundamental mantener su seguridad en sí mismos y una comunicación constante.