Los mejores delanteros jóvenes de FM26: los mejores talentos que debes fichar

Los mejores delanteros jóvenes de FM26 no se definen únicamente por su capacidad goleadora; aportan un gran dinamismo, serenidad y visión táctica que les permiten destacar en cualquier sistema. Formar una plantilla ganadora en Football Manager 2026 Lo primero es encontrar un delantero que pueda convertirse en un goleador constante.

Un delantero con una alta capacidad potencial (PA) y las cualidades mentales adecuadas puede convertir rápidamente tu ataque de uno normal a uno de élite.. Esta guía va más allá de los nombres famosos para incluir a jugadores menos conocidos que aportan un valor real, un potencial de desarrollo prometedor y un impacto a largo plazo para cualquier tipo de partida guardada.

Los mejores delanteros jóvenes de FM26: talentos de élite para liderar tu línea de ataque

Si te encanta profundizar en el los mejores juegos de fútbol, ya sabes lo importante que es fichar a un delantero joven con margen de mejora. Estos jugadores de talla mundial no solo lideran la línea de ataque, sino que a menudo marcan el estilo de juego de tu equipo en el último tercio del campo.

En esta sección, Nos centraremos en delanteros menores de 25 años con gran potencial que combinen capacidad goleadora, movimiento y regularidad., algunos de los cuales son adecuados para los clubes de primera división y otros, perfectos para reconstrucciones con un presupuesto ajustado.

Aunque algunos nombres, como Kylian Mbappé and Endrick, ya son conocidos para la mayoría FM jugadores, otros como Mason Melia or Patrik Kristal pasan desapercibidos, pero ofrecen curvas de desarrollo sólidas y precios asequibles.

La idoneidad para el puesto también es un factor clave. Tanto si construyes el juego en torno a un «Poacher», un «Seguir adelante» o un «Deep-Lying Forward», Encontrarás opciones que pueden evolucionar hacia esos puestos de forma natural.

Estas opciones abarcan una amplia gama de presupuestos y necesidades tácticas. A continuación, te presentamos las los mejores jugadores jóvenes de FM26 merece la pena seguirles la pista, observarlos o ficharlos lo antes posible.

Jugador Age Club Adecuación al puesto Valor de mercado Kylian Mbappé 27 Real Madrid Delantero completo, CF 140 M £ – 160 M £+ Rodrigo Mora 19 FC Oporto Segundo delantero, «falso nueve» 60 M£ – 74 M£ Endrick 19 Real Madrid Delantero de área, delantero por la banda 96 M de libras – 118 M de libras Arda Güler 21 Real Madrid Creador de juego avanzado / 10 96 M de libras – 118 M de libras Youssoufa Moukoko 21 Borussia Dortmund (cedido al OGC Niza) Poacher, avanzando sin descanso 18,5 M£ – 23 M£ Enzo Alves 16 Real Madrid Delantero avanzado, CF Contrato de jóvenes Patrik Kristal 18 1. FC Colonia II Delantero retrasado, SS No revelado Harry Gray 17 Leeds United (cedido al Rotherham) Seguir adelante No revelado Benjamin Šeško 22 RB Leipzig Delantero centro, CF ~entre 50 y 70 millones de libras esterlinas Mohamed Meite 18 Stade Rennais El hombre al que se busca, el cazador furtivo No revelado Víctor Roque 21 Real Betis (cedido por el FC Barcelona) Adelante, Poacher ~entre 40 y 60 millones de libras esterlinas Mason Melia 18 St Patrick’s Athletic Poacher, delantero avanzado ~entre 4 y 8 millones de libras esterlinas

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1. Kylian Mbappé [Mejor delantero de élite]

Grupo de atributos FMInside Value Edad / Nacionalidad / Club 27 / Francés / Real Madrid Puntuación de FMInside (OVR) 94 / 100 Ritmo y aceleración 20 / 20 Acabado y serenidad 18 / 20 Pases y visión de juego 15 / 20 Regate y técnica 18 / 20 Defensa y intensidad de trabajo 6 / 20 Condición física (fuerza/resistencia) 14 / 20 Pie dominante Bien

Kylian Mbappé es la joya más preciada de Football Manager. Con una aceleración y una velocidad de 20, ambas de categoría mundial, destaca tanto como delantero avanzado como extremo izquierdo. Su excepcional capacidad de remate, su sangre fría y su talento lo convierten en un jugador casi imposible de defender en cualquier nivel.

2. Rodrigo Mora [Mejor joven promesa técnica y creador de juego]

Grupo de atributos FMInside Value Edad / Nacionalidad / Club 19 / Portugués / FC Porto Puntuación de FMInside (OVR) 76 / 100 (Wonderkid) Ritmo y aceleración 14 / 20 Acabado y serenidad 12 / 20 Pases y visión de juego 15 / 20 Regate y técnica 16 / 20 Defensa y intensidad de trabajo 8 / 20 Condición física (fuerza/resistencia) 10 / 20 Pie dominante Bien

Rodrigo Mora es uno de los jugadores más creativos de Portugal. Su posición natural es la de centrocampista ofensivo, y su enorme potencial le permite convertirse en una superestrella mundial. Cuenta con una magnífica condición física natural, una gran agilidad y unas cualidades técnicas excepcionales que le permiten colarse con facilidad entre las líneas defensivas.

3. Endrick [El delantero más atlético entre los futuros fichajes]

Grupo de atributos FMInside Value Edad / Nacionalidad / Club 19 / Brasileño / Real Madrid Puntuación de FMInside (OVR) 82 / 100 (Wonderkid) Ritmo y aceleración 17 / 20 Acabado y serenidad 15 / 20 Pases y visión de juego 12 / 20 Regate y técnica 15 / 20 Defensa y intensidad de trabajo 7 / 20 Condición física (fuerza/resistencia) 16 / 20 Pie dominante Izquierda

Endrick está hecho para ser un goleador nato, sin más. Sus cualidades físicas son increíblemente avanzadas para un adolescente: destaca por su inmensa fuerza, su velocidad explosiva y su determinación excepcional. Con un entrenamiento adecuado, su potencial dinámico lo convierte en una auténtica máquina capaz de liderar ataques de élite durante décadas.

4. Arda Güler [Mejor joven promesa visionaria de élite]

Grupo de atributos FMInside Value Edad / Nacionalidad / Club 21 / Turco / Real Madrid Puntuación de FMInside (OVR) 83 / 100 (Wonderkid) Ritmo y aceleración 13 / 20 Acabado y serenidad 14 / 20 Pases y visión de juego 17 / 20 Regate y técnica 17 / 20 Defensa y intensidad de trabajo 9 / 20 Condición física (fuerza/resistencia) 11 / 20 Pie dominante Izquierda

Arda Güler es un magistral creador de juego avanzado que combina un talento técnico de talla mundial con una visión de juego milimétrica. Su gran técnica, su capacidad de pase y su excelente primer toque garantizan que rara vez pierda la posesión. Destaca por dar pases decisivos y desmontar estructuras defensivas compactas desde posiciones centrales o por la banda derecha.

5. Youssoufa Moukoko [El delantero más explosivo]

Grupo de atributos FMInside Value Edad / Nacionalidad / Club 21 / Alemán / Borussia Dortmund (cedido al OGC Niza) Puntuación de FMInside (OVR) 79 / 100 Ritmo y aceleración 16 / 20 Acabado y serenidad 15 / 20 Pases y visión de juego 11 / 20 Regate y técnica 14 / 20 Defensa y intensidad de trabajo 6 / 20 Condición física (fuerza/resistencia) 12 / 20 Pie dominante Izquierda

Youssoufa Moukoko sigue siendo uno de los favoritos de siempre en Football Manager. Dotado de una aceleración vertiginosa y de un instinto natural de depredador en el área, su movimiento sin balón es de primer nivel. Da lo mejor de sí mismo en esquemas tácticos basados en el contraataque, donde puede romper las líneas defensivas y sacar partido de los bloques defensivos adelantados.

6. Enzo Alves [Mejor promesa como delantero sub-17]

Grupo de atributos FMInside Value Edad / Nacionalidad / Club 16 / Español / Real Madrid Puntuación de FMInside (OVR) 65 / 100 (alto potencial) Ritmo y aceleración 13 / 20 Acabado y serenidad 13 / 20 Pases y visión de juego 11 / 20 Regate y técnica 12 / 20 Defensa y intensidad de trabajo 5 / 20 Condición física (fuerza/resistencia) 12 / 20 Pie dominante Bien

Enzo Alves (hijo del legendario lateral Marcelo) goza de gran prestigio en las revisiones de las bases de datos personalizadas de jóvenes talentos como una promesa de élite en la posición de delantero. De complexión imponente y gran presencia física para su edad, destaca por sus excelentes cualidades innatas en cuanto a determinación, capacidad de definición y aptitudes físicas, lo que lo convierte en un fichaje de primer orden para cualquier cantera.

7. Patrik Kristal [El mejor joven talento del centro del campo del Báltico]

Grupo de atributos FMInside Value Edad / Nacionalidad / Club 18 / Estonio / 1. FC Köln II Puntuación de FMInside (OVR) 68 / 100 Ritmo y aceleración 13 / 20 Acabado y serenidad 11 / 20 Pases y visión de juego 13 / 20 Regate y técnica 13 / 20 Defensa y intensidad de trabajo 10 / 20 Condición física (fuerza/resistencia) 11 / 20 Pie dominante Bien

Patrik Kristal es una joya oculta procedente de Estonia que promete un potencial impresionante. Como joven centrocampista, su base técnica supera a la de sus compañeros, ya que destaca por su excelente visión de juego, su talento y su variedad de pases, lo que le permite integrarse con soltura en equipos europeos de nivel medio.

8. Harry Gray [Mejor promesa inglesa en la posición de delantero]

Grupo de atributos FMInside Value Edad / Nacionalidad / Club 17 / Inglés / Leeds United (cedido al Rotherham) Puntuación de FMInside (OVR) 66 / 100 Ritmo y aceleración 14 / 20 Acabado y serenidad 12 / 20 Pases y visión de juego 11 / 20 Regate y técnica 12 / 20 Defensa y intensidad de trabajo 13 / 20 Condición física (fuerza/resistencia) 12 / 20 Pie dominante Bien

Harry Gray sigue los pasos de la excepcional tradición deportiva de su familia en el Leeds. Como delantero centro muy trabajador, sus cualidades mentales —en concreto, su determinación, su ritmo de trabajo y su valentía— destacan desde el principio. Se convierte de forma magnífica en un delantero de presión moderno capaz de interrumpir las jugadas de construcción del rival sin esfuerzo alguno.

9. Benjamin Šeško [El mejor rematador aéreo]

Grupo de atributos FMInside Value Edad / Nacionalidad / Club 22 / Esloveno / RB Leipzig Puntuación de FMInside (OVR) 84 / 100 Ritmo y aceleración 16 / 20 Acabado y serenidad 16 / 20 Pases y visión de juego 12 / 20 Regate y técnica 14 / 20 Defensa y intensidad de trabajo 11 / 20 Condición física (fuerza/resistencia) 17 / 20 Pie dominante Bien

Benjamin Šeško es un delantero centro dominante. Con su gran estatura, su excepcional alcance en el salto, su fuerza y su velocidad, supone una amenaza aérea implacable. Su combinación de gran potencia atlética y remate certero lo convierte en una figura constante capaz de marcar más de 20 goles por temporada en las ligas de máxima categoría.

10. Mohamed Meite [El mejor delantero con estilo francés]

Grupo de atributos FMInside Value Edad / Nacionalidad / Club 18 / Francés / Stade Rennais Puntuación de FMInside (OVR) 67 / 100 Ritmo y aceleración 15 / 20 Acabado y serenidad 11 / 20 Pases y visión de juego 12 / 20 Regate y técnica 14 / 20 Defensa y intensidad de trabajo 6 / 20 Condición física (fuerza/resistencia) 11 / 20 Pie dominante Bien

Mohamed Meite es una promesa muy técnica y explosiva procedente de las categorías inferiores francesas. Conocido por su regate ingenioso, su velocidad y su agilidad, aporta una enorme imprevisibilidad por la banda. Es una opción excelente para los entrenadores que busquen formar a un extremo rápido y con gran talento.

11. Vitor Roque [El delantero centro más implacable]

Grupo de atributos FMInside Value Edad / Nacionalidad / Club 21 / Brasileño / Real Betis (cedido por el FC Barcelona) Puntuación de FMInside (OVR) 81 / 100 Ritmo y aceleración 16 / 20 Acabado y serenidad 14 / 20 Pases y visión de juego 11 / 20 Regate y técnica 14 / 20 Defensa y intensidad de trabajo 14 / 20 Condición física (fuerza/resistencia) 15 / 20 Pie dominante Bien

Vitor Roque es un delantero intenso y lleno de energía que se apoya en gran medida en su magnífica capacidad de trabajo y en sus agresivas carreras sin balón. Capaz de jugar por el centro o de recortar hacia dentro desde la banda, su gran fuerza, equilibrio y resistencia física le permiten hacer frente con facilidad a defensas robustos.

12. Mason Melia [El mejor joven prodigio irlandés en la posición de delantero]

Grupo de atributos FMInside Value Edad / Nacionalidad / Club 18 / Irlandés / St Patrick’s Athletic Puntuación de FMInside (OVR) 69 / 100 (Wonderkid) Ritmo y aceleración 14 / 20 Acabado y serenidad 13 / 20 Pases y visión de juego 11 / 20 Regate y técnica 12 / 20 Defensa y intensidad de trabajo 11 / 20 Condición física (fuerza/resistencia) 13 / 20 Pie dominante Bien

Mason Melia es una fenomenal promesa irlandesa que suele rendir muy por encima de lo que cabría esperar de su categoría. Al combinar unas excelentes cualidades físicas con una gran serenidad a la hora de rematar —algo poco habitual en un jugador de 18 años—, supone una adquisición excepcional para los equipos de segunda división que aspiran a un rápido ascenso y a obtener un valor de reventa a largo plazo.

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Los mejores delanteros jóvenes prometedores de FM26

Las mejores paradas en Football Manager a menudo empiezan con una cosa — una El mejor joven promesa en FM26 en el que puedes seguir trabajando durante años. En FM26, un puñado deLos jóvenes talentos destacan por ese «potencial» que convierte los ataques mediocres en delanteras capaces de luchar por el título..

Estos jugadores aportan potencial de crecimiento, versatilidad y valor de reventa, y, si se les forma adecuadamente, pueden convertirse en el eje central de tu plantilla durante una década o más.

Algunos ya son nombres muy conocidos. Otros proceden de canteras o de equipos de la zona media de la tabla, y están disponibles antes de que los grandes clubes hagan subir su precio. Cada uno aporta puntos fuertes distintos: algunos son delanteros de área que se alimentan de los pases al segundo, otros se retrasan para enlazar el juego o superan a los mejores defensas en FM26 con su aceleración y su talento. Sea cual sea tu sistema – 4-2-3-1, 4-4-2 o 3-5-2 – Un delantero joven y prometedor puede marcar la diferencia.

Aquí tienes 10 de los los delanteros jóvenes más prometedores de FM26, basándose en el potencial, las primeras etapas de desarrollo y la flexibilidad posicional. Utiliza esta lista para adelantarte a los acontecimientos antes de que alcancen el nivel de élite.

Jugador Age Club Puesto(s) Valor (estimado) Puntos fuertes Potencial Endrick 18 Real Madrid ST/AMR 96 M de libras – 118 M de libras Potencia, aceleración, técnica 184 Francesco Camarda 17 AC Milan ST 12 M£ – 18 M£ Serenidad, remate, movimiento Muy alto José Reyes 17 Real Madrid AMRL/ST Veintitrés millones de libras Talento, juego sin balón, primer toque 174 Rodrigo Mora 18 FC Oporto AMC/AML/ST 60 M£ – 74 M£ Regate, visión de juego, aceleración Más de 170 Bendito sea el corazón de Martín 17 Manchester United ST No revelado Fuerza, remate, primer toque Muy alto Kenan Yildiz 20 Juventus AMRL/ST 191 millones de libras esterlinas Equilibrio, pase, versatilidad 170 George Ilenikhena 18 AS Mónaco ST 39 millones de libras esterlinas Remate, potencia, carreras por la espalda 170 Dijylian N’Guessan 16 Saint-Étienne ST £6M Remate, visión de juego, anticipación 170 Harry Gray 16 Leeds United F C/ST 11 millones de libras esterlinas Movimiento, aceleración, juego sin balón 170 Shumaira Mheuka 17 Chelsea ST 12 millones de libras esterlinas Determinación, remate, agilidad 170

Los mejores delanteros jóvenes a buen precio en FM26

No todos los fichajes cuentan con un gran presupuesto para traspasos, y ahí es donde un fichaje a buen precio puede marcar la diferencia. FM26 cuenta con varios delanteros jóvenes con un excelente potencial de crecimiento y que aún pasan desapercibidos. Estos jugadores son asequibles al inicio del juego, pero pueden convertirse en titulares fiables o en activos valiosos que podrás vender para obtener beneficios más adelante.

No importa si te dedicas a la gestión en elCampeonato, Liga 2, o unde menor nivelSerie Apágina, no hace falta gastarse una fortuna para descubrir a las futuras estrellas.

Muchas de estasLos mejores delanteros de FM26 tienen un valor de mercado bajo debido a su juventud, a la competencia por los minutos de juego o, simplemente, a que no se les ha prestado suficiente atención. Pero todos ellos cuentan con cualidades sólidas y una trayectoria de desarrollo clara, ideal para clubes que quieran empezar de cero.

Aquí tienes 10 de los mejores delanteros jóvenes a buen precio en FM26 que debes tener en cuenta para tu próxima revisión del presupuesto.

Jugador Age Club Posición Valor Puntos fuertes Por qué son asequibles Harvey Higgins 15 Blackburn Mis mejores deseos, con cariño y besos 260 000 libras esterlinas Regate, juego sin balón, técnica Perfil desconocido; condiciones para jóvenes muy negociables Toni Fernández 16 Barcelona AM RC, F C 454 000 libras esterlinas Visión, estilo, primer toque En la estructura del equipo B, un enfoque inicial económico Josh Sonni-Lambie 17 Liverpool AM RLC, F C 509 000 libras esterlinas Aceleración, agilidad, pases La cantera se ve frenada por la gran profundidad de la plantilla del primer equipo Yahya Idrissi 17 Chelsea AM RLC, F C 957 000 libras esterlinas Ritmo, equilibrio, estilo Pasado por alto debido al enorme tamaño de la plantilla del Chelsea David Bausch 16 Bayern de Múnich ST 169 000 libras esterlinas Fuerza, remate, posicionamiento Jugador de la cantera, fácil de fichar en una fase temprana Cristian Florez 16 Real Cartagena Mis mejores deseos, con cariño y besos 925 000 £ Técnica, remate, aceleración Una joya sudamericana desconocida en un equipo de las ligas menores Giacomo Koloto 16 Basilea ST 657 000 libras esterlinas Espíritu de lucha, determinación, ritmo de trabajo Infravaloración de la liga suiza, bajas exigencias salariales Adam Hložek 23 Hoffenheim Prueba estandarizada / Matemáticas avanzadas ~24 millones de libras esterlinas Potencia, tiros lejanos, versatilidad Nota: Jugador veterano consolidado; no es una ganga para un equipo juvenil. Yumeki Yokoyama 21 Imabari AM LC, F C 870 000 libras esterlinas Resistencia, versatilidad, movimiento Disponible a buen precio en la J.League 2 Gassimou Sylla 16 RSCA Futures Mis mejores deseos, con cariño y besos 35 000 £ Juego sin balón, regate, estilo Nivel extremadamente barato debido a su condición de contrato de cantera

Los mejores delanteros jóvenes de FM26 por posición

No todos los delanteros encajan en todos los sistemas. En Football Manager 2026, Elegir el tipo adecuado de delantero es tan importante como encontrar al jugador adecuado.. A algunos les va muy bien cuando tienen espacio por detrás, mientras que otros destacan frente al Los mejores porteros de FM26. En esta sección se destacan los jóvenes delanteros que encajan a la perfección en roles específicos.

Cada uno de los jugadores que figuran a continuación ha sido seleccionado en función de sus cualidades más destacadas y de su idoneidad para desempeñar una de estas tres funciones clave: Cazador furtivo, El hombre objetivo, oDelantero avanzado. Si estás formando tu plantilla pensando en una formación o estrategia concreta, esto te ayudará a realizar un seguimiento más inteligente en FM y a crear una línea de ataque más cohesionada.

Jugador Age Club Función Puntos fuertes Ideal para Rodrigo Mora 18 FC Oporto Delantero avanzado Estilo, primer toque, pases letales Equipos de ritmo rápido, 4-2-3-1 o 4-3-3 estrecho Cade Cowell 21 Guadalajara Cazador furtivo Ritmo, posicionamiento, remate Equipos que juegan al contraataque, que marcan goles en los últimos minutos Dijylian N’Guessan 16 Saint-Étienne Cazador furtivo Aceleración, juego sin balón, serenidad Equipos que necesitan un delantero letal en el área Giovanni Reyna 22 Borussia Dortmund Delantero avanzado Regate, visión de juego, remate Sistemas de ataque fluidos, estilos de presión alta Kenan Yildiz 20 Juventus Delantero avanzado Técnica, agilidad, toma de decisiones Clubes que utilizan delanteros invertidos o roles de juego libre Mohamed Meite 17 Stade Rennais El hombre objetivo Fuerza, alcance en el salto, remate de cabeza Equipos que juegan con amplitud y centran con frecuencia Ryan McQueen 15 Chelsea Cazador furtivo Movimiento, anticipación, remate Proyecto a largo plazo: itinerario de la academia a la élite George Ilenikhena 18 AS Mónaco Cazador furtivo Aceleración, remate, fuerza Equipos que necesitan un delantero rápido y con capacidad para rematar a puerta David Bausch 16 Bayern de Múnich El hombre objetivo Tamaño, juego de retención, remate de cabeza Sistemas de juego directo «Route-one» Yahya Idrissi 17 Chelsea Delantero avanzado Agilidad, regate, creatividad Equipos de la zona media de la tabla que buscan creatividad en el último tercio del campo

Cómo descubrir y formar a jóvenes delanteros en FM26

Para formar una línea de ataque de primer nivel en FM26, es necesario realizar un buen trabajo de ojeo y desarrollar a los jugadores con un objetivo claro. Muchos delanteros jóvenes parecen prometedores sobre el papel, pero solo unos pocos se convertirán en goleadores regulares. Empieza por organizar tu red de ojeadores para dar prioridad a algunos de los los mejores jugadores de FM26 menores de 21 años con un alto nivel de Capacidad potencial (PA), fuertetipos de personalidad, y las cualidades fundamentales de un delantero.

Qué hay que tener en cuenta a la hora de buscar talentos:

Atributos a los que hay que dar prioridad : Acabado : Imprescindible para aprovechar las oportunidades Serenidad : Ayuda a rendir bajo presión, sobre todo en los uno contra uno Sin el balón : Indica movimiento y posicionamiento Aceleración and Paz : Útil para romper las líneas defensivas

: Rasgos ocultos que importan : Determinación : La clave para el crecimiento a largo plazo Profesionalidad and Coherencia : Ayuda a convertir el PA en un auténtico espectáculo Jugadas recomendadas : Rasgos comoLe gusta superar la trampa del fuera de juego or Suele correr con el balón se adapta a sistemas de línea alta o de presión

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Consejos para el desarrollo:

Asigna la respuesta correcta formación específica para cada puesto – adáptalo a tu plan táctico (por ejemplo, «Delantero avanzado» o «Cazagoles»)

– adáptalo a tu plan táctico (por ejemplo, «Delantero avanzado» o «Cazagoles») Proporcionar hora habitual del partido – incluso los minutos como suplente cuentan

– incluso los minutos como suplente cuentan Use grupos de tutoría para mejorar sus capacidades mentales

para mejorar sus capacidades mentales Mantén suintensidad del entrenamiento: moderada desde el principio para evitar lesiones

No pases por alto la idoneidad táctica. Un delantero joven con una velocidad excelente pero con poco juego de cabeza no rendirá al máximo como «hombre de referencia». Busca jugadores con un plan claro, fórmalos con paciencia y construye el equipo en torno a las cualidades que mejor se adapten a tu plantilla.

Cómo formar a jóvenes delanteros en FM26: consejos para sacarles el máximo partido

Para sacar el máximo partido a los delanteros jóvenes en FM26, debes basarte en la organización, la paciencia y la claridad en las funciones. Empieza asignándoles un enfoque de entrenamiento específico para su puesto que se adapte a su futuro dentro de tu sistema —por ejemplo, un «cazador de goles» debería trabajar en Acabado, Serenidad, ySin el balón, mientras que un delantero avanzado necesita Regate, Aceleración, yToma de decisiones.

El tiempo de juego es más importante que la reputación. Hay que ir incorporándolos al primer equipo desde el principio, aunque sea durante 15-20 minutos, y emparejarlos con jugadores experimentados en un grupo de tutoría bien equilibrado. Utiliza tutoría para mejorar la determinación y la profesionalidad, que influyen considerablemente en la tasa de crecimiento.

Desde el punto de vista táctico, no fuerces el Los mejores extremos de FM26 en sistemas rígidos. Un joven delantero de apoyo con poco juego de cabeza pero buen movimiento no debería utilizarse como «hombre de referencia». En su lugar, hay que asignarle roles en los que sus cualidades puedan destacar —como, por ejemplo, Le gusta superar la trampa del fuera de juego en una línea alta o Suele correr con el balón en una formación vertical 4-2-3-1.

Mi valoración general sobre los mejores delanteros jóvenes de FM26

The Los mejores delanteros jóvenes de FM26 son algo más que simples puntuaciones de «alto potencial». Aportan valor a largo plazo, flexibilidad táctica y la oportunidad de forjar el éxito de tu equipo en los próximos años. Desde nombres de primer nivel como Endrick, Rodrigo Mora, yYoussoufa Moukoko desde joyas ocultas como Toni Fernández and Gassimou Sylla, estos reproductores ofrecen diferentes estilos y rangos de precios que se adaptan a cualquier presupuesto.

Céntrate en los jugadores que se adapten a tu sistema, invierte en su desarrollo y conseguirás formar una delantera capaz de llevarte a ascensos, títulos y noches europeas.

¿Quieres empezar tu aventura en FM26 y fichar tú mismo a estos jugadores? Consigue ya tu clave en la Eneba Marketplace – FM26 Edición Global y empieza a formar tu próximo gran equipo.

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